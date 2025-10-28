London Hard Fork đại diện cho một trong những bản nâng cấp quan trọng nhất trong lịch sử Ethereum, thay đổi căn bản cách người dùng tương tác với mạng lưới. Nếu bạn từng thắc mắc bản nâng cấp London Hard Fork được triển khai trên mạng Ethereum khi nào, câu trả lời là ngày 5 tháng 8 năm 2021, tại block 12,965,000. Bản nâng cấp này đã giới thiệu cơ chế phí cách mạng giúp giao dịch trở nên dễ dự đoán hơn và bắt đầu đốt một phần phí giao dịch, tạo áp lực giảm phát đối với nguồn cung Ether.

Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá dòng thời gian triển khai chính xác, hiểu những gì đã thay đổi đối với người dùng hàng ngày và tìm hiểu tại sao bản nâng cấp này vẫn tiếp tục định hình Ethereum ngày nay. Cho dù bạn là người mới bắt đầu với tiền điện tử hay đang tìm hiểu về sự phát triển của Ethereum, hướng dẫn này sẽ giải thích mọi thứ bằng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.





Điểm Chính Cần Nhớ

London Hard Fork được triển khai vào ngày 5 tháng 8 năm 2021, tại block 12,965,000, giới thiệu EIP-1559 và bốn cải tiến giao thức khác.

EIP-1559 đã thay thế hệ thống phí đấu giá của Ethereum bằng phí cơ bản theo thuật toán, giúp chi phí giao dịch dễ dự đoán hơn cho người dùng.

Phí cơ bản của mỗi giao dịch được đốt vĩnh viễn, tạo áp lực giảm phát đã loại bỏ hơn 4,3 triệu ETH khỏi lưu thông.

Bản nâng cấp đã hoãn quả bom khó (difficulty bomb) đến tháng 12 năm 2021, tạo thời gian cho quá trình chuyển đổi cuối cùng của Ethereum sang proof-of-stake.

Kết hợp với The Merge vào tháng 9 năm 2022, bản nâng cấp London đã thay đổi căn bản chính sách tiền tệ và động lực nguồn cung của Ethereum.

Phí cơ bản trung bình đã giảm từ 41 gwei xuống khoảng 7 gwei nhờ cải tiến mở rộng layer-2 và bản nâng cấp Dencun vào tháng 3 năm 2024.





Bản nâng cấp London Hard Fork được triển khai trên mạng Ethereum vào ngày 5 tháng 8 năm 2021, chính xác lúc 12:34 giờ UTC. Việc kích hoạt xảy ra tại block số 12,965,000, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Ethereum. Trước khi đến mainnet, bản nâng cấp đã trải qua kiểm tra kỹ lưỡng trên ba mạng thử nghiệm bắt đầu từ ngày 24 tháng 6 năm 2021. Testnet Ropsten ra mắt đầu tiên tại block 10,499,401 vào ngày 24 tháng 6, tiếp theo là Goerli vào ngày 30 tháng 6, và cuối cùng là Rinkeby vào ngày 7 tháng 7. Giai đoạn kiểm tra cẩn thận kéo dài ba tuần này cho phép các nhà phát triển xác định và khắc phục các vấn đề tiềm ẩn trước khi triển khai toàn mạng. Cách tiếp cận theo từng giai đoạn thể hiện cam kết của Ethereum về bảo mật và ổn định, đảm bảo rằng khi bản nâng cấp London cuối cùng được kích hoạt, nó diễn ra suôn sẻ trên toàn bộ mạng lưới.





Hard fork là một bản nâng cấp không tương thích ngược thay đổi các quy tắc cơ bản về cách blockchain hoạt động. London Hard Fork đã giới thiệu năm Đề xuất Cải tiến Ethereum, thường được gọi là EIP, nhằm nâng cao chức năng của mạng. EIP-1559 là trung tâm của bản nâng cấp này, tái cấu trúc hoàn toàn cách phí giao dịch hoạt động trên Ethereum. Các đề xuất khác bao gồm EIP-3198, cho phép hợp đồng thông minh truy cập phí cơ bản, EIP-3529, giảm hoàn phí gas để ngăn chặn lợi dụng, EIP-3541, cải thiện xác thực hợp đồng, và EIP-3554, hoãn quả bom khó. Bản nâng cấp có tên "London" theo truyền thống đặt tên các bản nâng cấp lớn của Ethereum theo tên các thành phố tổ chức hội nghị nhà phát triển. Bản nâng cấp đặc biệt này đã tạo ra sự chú ý chưa từng có vì EIP-1559 hứa hẹn làm cho Ethereum thân thiện hơn với người dùng trong khi có khả năng làm cho Ether trở nên giảm phát.









EIP-1559 đã biến đổi cấu trúc phí của Ethereum từ hệ thống đấu giá hỗn loạn thành mô hình có thể dự đoán được xác định bằng thuật toán. Trước bản nâng cấp London, người dùng đấu thầu với nhau để có không gian block, thường trả quá nhiều trong thời gian bận rộn hoặc chờ đợi vô thời hạn trong thời gian yên tĩnh hơn. Hệ thống mới giới thiệu phí cơ bản tự động điều chỉnh dựa trên tình trạng tắc nghẽn mạng, nhắm mục tiêu các block đầy 50%. Khi các block vượt quá mục tiêu này, phí cơ bản tăng lên, và khi các block giảm xuống dưới, phí giảm xuống. Cơ chế này tạo ra khả năng dự đoán phí chưa từng có, cho phép người dùng ước tính chi phí chính xác trước khi gửi giao dịch. Phí cơ bản áp dụng phổ quát cho tất cả các giao dịch trong một block, loại bỏ sự đoán mò trước đây làm khổ người dùng Ethereum.

Bên cạnh phí cơ bản, người dùng có khả năng thêm phí ưu tiên tùy chọn, đôi khi được gọi là "tiền tip", để khuyến khích xử lý giao dịch nhanh hơn. Hệ thống hai cấp này cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trải nghiệm giao dịch của họ. Nếu bạn cần xác nhận ngay lập tức, bạn thêm phí ưu tiên cao hơn; nếu có thể đợi, bạn giữ ở mức tối thiểu. Cài đặt phí tối đa cho phép người dùng giới hạn tổng chi tiêu của họ, bảo vệ họ khỏi các đợt tăng đột ngột không mong muốn. Khi phí cơ bản thực tế khi thực hiện thấp hơn mức tối đa của bạn, phần chênh lệch được hoàn trả tự động. Sự linh hoạt này đánh dấu một cải tiến đáng kể so với hệ thống cũ, nơi người dùng phải trả quá nhiều để chắc chắn hoặc có nguy cơ giao dịch thất bại.

Khía cạnh cách mạng nhất của EIP-1559 là giới thiệu việc đốt phí cho Ethereum. Phí cơ bản của mỗi giao dịch bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi lưu thông thay vì được trả cho thợ đào hoặc người xác thực. Cơ chế này giải quyết trực tiếp một trong những lời chỉ trích lâu đời của Ethereum—nguồn cung không giới hạn. Trong khi Ether mới tiếp tục được phát hành như phần thưởng block, cơ chế đốt bù đắp lạm phát này. Các hàm ý kinh tế trở nên rõ ràng ngay lập tức khi hàng triệu đô la Ether bắt đầu biến mất khỏi nguồn cung hàng ngày. Việc đốt này xảy ra tự động với mỗi giao dịch đơn lẻ, tạo áp lực giảm phát liên tục có lợi cho tất cả người nắm giữ Ether.

EIP-3554 hoãn quả bom khó, một cơ chế được thiết kế để làm cho khai thác proof-of-work ngày càng khó khăn hơn, đẩy thời hạn đến tháng 12 năm 2021. Điều này đã cho các nhà phát triển thêm thời gian để chuẩn bị cho The Merge, quá trình chuyển đổi cuối cùng của Ethereum sang proof-of-stake. Các thợ đào thấy mô hình doanh thu của họ thay đổi khi họ không còn nhận được phí cơ bản, thay vào đó dựa vào phần thưởng block và phí ưu tiên. Mặc dù ban đầu gây tranh cãi, thay đổi này đã chứng minh là cần thiết cho tính bền vững lâu dài của Ethereum. Sự trì hoãn đảm bảo sự ổn định của mạng trong khi quá trình phát triển tiếp tục trên hệ thống proof-of-stake cuối cùng sẽ thay thế hoàn toàn việc khai thác.









Giá Ether tăng vọt ngay sau khi kích hoạt bản nâng cấp London, giao dịch ở mức khoảng $2,630 vào ngày triển khai. Thị trường phản ứng tích cực với cơ chế giảm phát và trải nghiệm người dùng được cải thiện. Các nhà đầu tư nhận ra rằng việc đốt phí có thể tạo ra sự khan hiếm trong nguồn cung Ether theo thời gian. Khối lượng giao dịch tăng lên khi người dùng thử nghiệm cấu trúc phí mới, với nhiều người báo cáo trải nghiệm tốt hơn đáng kể so với hệ thống đấu giá cũ. Bản nâng cấp tạo ra sự đưa tin đáng kể trên truyền thông, mang đến sự chú ý mới đối với lộ trình phát triển của Ethereum và lợi thế của nó so với các blockchain cạnh tranh.

Biến động phí giao dịch giảm mạnh trong những tuần đầu tiên sau khi triển khai. Người dùng không còn phải đối mặt với trải nghiệm bực bội khi đặt giá gas quá thấp và xem các giao dịch không được xác nhận trong nhiều giờ. Các ứng dụng ví nhanh chóng điều chỉnh giao diện của họ để hỗ trợ các tham số phí cơ bản và phí ưu tiên mới. Khả năng dự đoán có nghĩa là các ứng dụng phi tập trung có thể cung cấp ước tính chi phí chính xác hơn cho người dùng của họ. Trong các sự kiện có lưu lượng truy cập cao như các đợt phát hành NFT phổ biến, hệ thống xử lý tắc nghẽn một cách duyên dáng hơn so với mô hình đấu giá trước đó, mặc dù phí vẫn tăng trong thời gian nhu cầu cao điểm.

Mạng Ethereum bắt đầu đốt hàng nghìn Ether mỗi ngày ngay sau bản nâng cấp London. Kích thước block trở nên linh hoạt hơn, thỉnh thoảng vượt quá giới hạn cứng trước đó khi nhu cầu tăng đột biến, sau đó co lại trong các giai đoạn yên tĩnh hơn. Tính đàn hồi này đã giúp làm mượt các mẫu tắc nghẽn trước đây gây ra các đợt tăng phí nghiêm trọng. Thời gian xác nhận giao dịch vẫn nhất quán, và mạng xử lý quá trình chuyển đổi mà không có bất kỳ vấn đề kỹ thuật lớn nào. Các nhà phát triển giám sát bản nâng cấp đã báo cáo triển khai thành công trên tất cả phần mềm máy khách, không có phân tách chuỗi hoặc lỗi đáng kể nào được phát hiện.





Kể từ khi triển khai London Hard Fork, mạng Ethereum đã đốt hơn 4,3 triệu Ether, trị giá hơn 12,7 tỷ đô la ở các mức giá thị trường khác nhau. Điều này đại diện cho sự giảm nguồn cung vĩnh viễn không bao giờ xảy ra dưới hệ thống cũ. Khi kết hợp với The Merge vào tháng 9 năm 2022, Ethereum trở nên thực sự giảm phát trong nhiều giai đoạn khi phát hành giảm kết hợp với việc đốt phí liên tục. Hoạt động mạng tương quan trực tiếp với tỷ lệ đốt—sử dụng cao hơn có nghĩa là nhiều phí hơn bị đốt. Điều này tạo ra một mô hình kinh tế độc đáo nơi mức độ phổ biến của mạng trực tiếp mang lại lợi ích cho những người nắm giữ token hiện có.

Bản nâng cấp London đã đặt nền móng quan trọng cho The Merge bằng cách hoãn quả bom khó và thử nghiệm các thay đổi giao thức lớn. Việc triển khai thành công EIP-1559 đã chứng minh rằng Ethereum có thể thực hiện các bản nâng cấp phức tạp mà không làm gián đoạn hoạt động mạng. Cơ chế đốt phí trở nên quan trọng hơn nữa sau The Merge, khi phát hành giảm kết hợp với việc đốt liên tục tạo ra các giai đoạn mà nguồn cung Ether thực sự giảm. Chính sách tiền tệ của Ethereum ngày nay là kết quả trực tiếp của các đổi mới được giới thiệu trong bản nâng cấp London, tạo ra một mô hình kinh tế bền vững cho tương lai của mạng.

Dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ đốt đã chậm lại do cải thiện trong các giải pháp mở rộng layer-2 và bản nâng cấp Dencun vào tháng 3 năm 2024, giảm chi phí layer-2 lên đến 98%. Phí cơ bản trung bình đã giảm từ mức trung bình 41 gwei trong 1.000 ngày đầu tiên xuống khoảng 7 gwei trong những tháng gần đây. Điều này phản ánh thành công của Ethereum trong việc mở rộng quy mô thông qua các mạng layer-2, mặc dù điều này cũng có nghĩa là ít Ether hơn bị đốt. Mạng phải duy trì phí cơ bản trên khoảng 23 gwei để duy trì giảm phát theo tỷ lệ phát hành hiện tại, tạo ra sự cân bằng thú vị giữa chi phí người dùng và tokenomics.









Hiểu rõ khi nào bản nâng cấp London Hard Fork được triển khai trên mạng Ethereum giúp người mới bắt đầu nắm bắt sự phát triển của Ethereum từ một hệ thống phí cao, không thể dự đoán sang nền tảng thân thiện hơn với người dùng ngày nay. Bản nâng cấp ngày 5 tháng 8 năm 2021 đã loại bỏ phần lớn sự phức tạp trước đây đã đe dọa những người mới đến với tiền điện tử. Khi bạn sử dụng Ethereum ngày nay thông qua ví hoặc sàn giao dịch phi tập trung, bạn đang hưởng lợi từ cấu trúc phí có thể dự đoán được mà London đã giới thiệu. Việc tính toán phí cơ bản tự động có nghĩa là bạn không cần hiểu các chiến lược giá gas phức tạp để sử dụng mạng thành công. Đối với những người đang xem xét sử dụng các nền tảng như MEXC để giao dịch Ether, việc nhận ra cách London đã nâng cấp các yếu tố cơ bản của Ethereum cung cấp bối cảnh có giá trị cho các quyết định đầu tư. Bản nâng cấp này đã chứng minh rằng Ethereum phát triển tích cực để giải quyết các vấn đề thực tế, phân biệt nó với các dự án blockchain tĩnh.









1. London hard fork ở block số bao nhiêu?

London Hard Fork được kích hoạt tại block 12,965,000 trên mạng Ethereum.





2. Ethereum triển khai EIP-1559 khi nào?

EIP-1559 được triển khai như một phần của London Hard Fork vào ngày 5 tháng 8 năm 2021.





3. Mục đích của London hard fork là gì?

Bản nâng cấp London nhằm mục đích làm cho phí giao dịch dễ dự đoán hơn và giới thiệu cơ chế đốt phí để tạo áp lực giảm phát đối với nguồn cung Ether.





4. Bản nâng cấp London có giảm phí gas không?

Bản nâng cấp London làm cho phí dễ dự đoán hơn nhưng không nhất thiết giảm chúng—nó loại bỏ việc trả quá nhiều và cải thiện trải nghiệm người dùng thay thế.





5. Khi nào Ethereum trở nên giảm phát?

Ethereum trở nên giảm phát sau The Merge vào tháng 9 năm 2022, dựa trên cơ chế đốt phí được giới thiệu trong London Hard Fork.





Bản nâng cấp London Hard Fork được triển khai trên mạng Ethereum vào ngày 5 tháng 8 năm 2021, thay đổi mãi mãi cách blockchain xử lý phí giao dịch. Bản nâng cấp này đã giới thiệu hệ thống phí cơ bản cách mạng của EIP-1559, bắt đầu đốt Ether với mỗi giao dịch và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi của Ethereum sang proof-of-stake. Tác động mở rộng xa hơn ngày tháng Tám đó, với hơn 4,3 triệu Ether đã bị đốt và trải nghiệm người dùng được cải thiện căn bản tiếp tục mang lại lợi ích cho hàng triệu người dùng ngày nay. Hiểu rõ khoảnh khắc then chốt này trong lịch sử Ethereum cung cấp bối cảnh thiết yếu cho bất kỳ ai khám phá tiền điện tử, cho dù bạn đang thực hiện giao dịch đầu tiên hay xây dựng thế hệ tiếp theo của các ứng dụng phi tập trung. Bản nâng cấp London đã chứng minh rằng các mạng blockchain có thể phát triển để đáp ứng nhu cầu người dùng trong khi duy trì bảo mật và phân quyền.