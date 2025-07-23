WLFI là gì? Thế lực mới trong DeFi và tiên phong trong stablecoin định giá bằng đô la

World Liberty Financial (viết tắt là WLF hoặc WLFI) là nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) do gia đình Trump khởi xướng, với mục tiêu thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tài chính số dựa trên các giá trị nền tảng của nước Mỹ.





Với sứ mệnh trở thành "Cầu nối DeFi của nước Mỹ", dự án WLFI kết hợp sức ảnh hưởng chính trị với công nghệ tài chính nhằm kết nối giữa tài chính truyền thống và tiền mã hoá. Dự án hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số do cộng đồng vận hành và tăng cường yếu tố tuân thủ.









Khi ngành tiền mã hoá và DeFi tiếp tục phát triển mạnh mẽ, những hạn chế của hệ thống tài chính truyền thống ngày càng bộc lộ rõ. Phí giao dịch xuyên biên giới cao, thời gian thanh toán kéo dài, và các vấn đề về niềm tin đối với các tổ chức tập trung đang thôi thúc nhu cầu đổi mới tài chính toàn cầu.





World Liberty Financial (WLFI) ra đời để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng này. Được Tổng thống Donald Trump và các thành viên trong gia đình ông ủng hộ, dự án đang được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia tiền mã hoá giàu kinh nghiệm. Mục tiêu là cung cấp một môi trường riêng tư, ngang hàng cho quá trình vay, cho vay và đầu tư tài sản kỹ thuật số mà không phụ thuộc vào đơn vị trung gian tài chính truyền thống.





Tầm nhìn của WLFI là xây dựng một nền tảng tài chính phi tập trung toàn cầu, thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi đồng USD trong không gian DeFi thông qua stablecoin đô la kỹ thuật số ( USD1 ), từ đó thúc đẩy tài chính độc lập và toàn diện.









Token WLFI: Token quản trị dùng để đề xuất và bỏ phiếu các quyết định. : Token quản trị dùng để đề xuất và bỏ phiếu các quyết định.

Stablecoin USD1: Stablecoin neo giá USD với tỷ lệ 1:1, được đảm bảo bằng USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, phát hành trên nhiều blockchain. : Stablecoin neo giá USD với tỷ lệ 1:1, được đảm bảo bằng USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, phát hành trên nhiều blockchain.

Hạ tầng DeFi: Bao gồm kế hoạch cho vay, vay, tạo lợi nhuận và các tính năng hệ sinh thái do cộng đồng điều hành.













WLFI (token quản trị): Cung cấp quyền bỏ phiếu cộng đồng, đề xuất quản trị và các nâng cấp trên chuỗi trong tương lai.

USD1 (stablecoin): Neo giá 1:1 với đồng USD, được đảm bảo bằng USD và trái phiếu Kho bạc Mỹ, được sử dụng cho thanh toán trên chuỗi, cho vay, tạo lợi nhuận và các hoạt động tài chính khác.





Hai token này cùng hỗ trợ và củng cố lẫn nhau, tạo thành nền tảng cho hệ sinh thái WLFI.









WLFI áp dụng mô hình đăng ký Delaware, tích hợp cấu trúc quản trị doanh nghiệp với quy trình quản trị cộng đồng. Hoạt động tuân thủ của giao thức được quản lý bởi một pháp nhân đã đăng ký tại Mỹ, phối hợp cùng cộng đồng để triển khai quản trị trên chuỗi.









USD1 đã được phát hành trên Ethereum BNB Chain và Tron , với kế hoạch mở rộng token WLFI và bỏ phiếu quản trị trên nhiều chuỗi khác. Điều này đảm bảo thanh khoản chuỗi chéo và khả năng tương tác liền mạch trong toàn hệ sinh thái.









Thành viên cộng đồng có thể nộp đề xuất thông qua diễn đàn quản trị. Sau khi được thông qua bằng bỏ phiếu trên Snapshot, nền tảng sẽ thực thi. Quyền bỏ phiếu dựa trên lượng WLFI nắm giữ, nhưng mỗi ví có giới hạn tối đa 5% tổng cung để ngăn ngừa tập trung quyền lực.













2) Mạng: Mainnet Ethereum

3) Tổng cung: 100 tỷ token









Theo Gold Paper chính thức, phân bổ dự kiến của token WLFI như sau:





Bán token: 35%

Phát triển cộng đồng & khuyến khích: 32.5%

Phân bổ cho những người ủng hộ ban đầu: 30%

Đội ngũ & cố vấn: 2.5%













WLFI là token tập trung hoàn toàn vào quản trị. Token này không trao cho người nắm giữ bất kỳ quyền lợi nào về cổ tức hay chia sẻ lợi nhuận. Giá trị của WLFI nằm chủ yếu ở vai trò quản trị nền tảng và ra quyết định cộng đồng.









Tất cả token WLFI hiện đang bị khoá. Dự án đã hoàn thành ba vòng mở bán trước token tính đến thời điểm hiện tại, chi tiết như sau:





Vòng 1: Ra mắt vào tháng 10/2024 với giá $0.015/token, mở bán 20 tỷ token (20% tổng cung), huy động tổng cộng $300 triệu.





Vòng 2: Ngay sau vòng đầu tiên, giá $0.05/token, mở bán 5 tỷ token (5% tổng cung). Vòng 2 này kết thúc vào ngày 14/03/2025, huy động $250 triệu.





Hai vòng mở bán WLFI đầu tiên dành cho công chúng, trong khi vòng ba là vòng dành riêng cho tổ chức và không mở công khai, với giá token $0.10.





Theo thông tin công khai, tổng cộng đã có 26.05 tỷ token được bán ra trong ba vòng, chiếm 26.05% tổng cung. Tuy nhiên, vì vòng ba không mở công khai nên số liệu thực tế có thể chênh lệch nhẹ.













WLFI có kế hoạch tích hợp với các giao thức DeFi lớn như Aave, cho phép USD1 tham gia thị trường cho vay và farming lợi nhuận. Dự án cũng hướng đến xây dựng DEX, cổng NFT và các công cụ ví để hỗ trợ một hệ sinh thái tài chính trên chuỗi toàn diện.









WLFI đã hợp tác với Quỹ Aqua 1 có trụ sở tại UAE để thúc đẩy việc áp dụng WLFI và USD1 tại Trung Đông, Châu Á và Mỹ Latinh. Mục tiêu dài hạn là thiết lập hạ tầng tài chính Web3 xuyên biên giới và tuân thủ pháp lý.









Đáp ứng việc giám sát ngày càng tăng từ các cơ quan như SEC Mỹ, nền tảng WLFI đang tích cực nâng cao tiêu chuẩn minh bạch. Điều này bao gồm công bố hồ sơ quản trị, hợp thức hoá các đề xuất quản trị và củng cố tính tuân thủ pháp lý tổng thể.









World Liberty Financial (WLFI) đã nhanh chóng trở thành điểm sáng trong không gian tài chính Web3, với sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ, cấu trúc tuân thủ vững chắc và hệ thống token kép sáng tạo. Dự án tập trung vào tokenomics hướng đến quản trị, đồng thời thiết lập USD1 như nền tảng ổn định cho thanh toán trên chuỗi và hạ tầng tài chính. Trong vài tháng tới, các phát triển quan trọng như đề xuất quản trị WLFI, cơ chế lưu thông token và hạ tầng đa chuỗi sẽ là then chốt. Việc WLFI có thể tiến xa hơn khỏi "thí nghiệm tiền mã hoá được Trump hậu thuẫn" để trở thành "cầu nối tài chính Web3 của nước Mỹ" hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng điều hướng các động lực chính trị và quy định phức tạp.





Trong bối cảnh này, MEXC đã ra mắt WLFI trong giao dịch Pre-Market, cho phép người dùng giao dịch token trước khi niêm yết chính thức trên Spot. Đây là cơ hội sớm cho nhà đầu tư trước khi WLFI được niêm yết rộng rãi trên thị trường.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



