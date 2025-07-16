Trusta.AI là gì? Lực lượng dẫn dắt bởi AI đang tái định hình hệ sinh thái niềm tin trong Web3

Trong cuộc cách mạng Web3 do công nghệ blockchain dẫn dắt, việc xác minh danh tính và cơ chế xây dựng niềm tin đang trở thành những điểm nghẽn lớn hạn chế sự phát triển của hệ sinh thái. Các hệ thống danh tính tập trung truyền thống tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu, trong khi dữ liệu hành vi trên chuỗi lại bị phân mảnh và thiếu các giao thức chuẩn hoá - kéo theo những vấn đề như "farming airdrop" và "tấn công Sybil".





Trong bối cảnh đó, Trusta.AI (trước đây là Trusta Labs) đã ra đời. Được đồng sáng lập bởi các phòng nghiên cứu AI hàng đầu và đội ngũ bảo mật đến từ các công ty Fintech hàng đầu thế giới, Trusta.AI sử dụng công nghệ cốt lõi là AI + blockchain để xây dựng một mạng lưới danh tính phi tập trung, với mục tiêu tái định nghĩa tiêu chuẩn niềm tin trong kỷ nguyên Web3









Trusta.AI được thành lập bởi một đội ngũ dày dặn kinh nghiệm, với các thành viên chủ chốt đến từ những công ty Fintech hàng đầu thế giới, sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thuật toán AI, bảo mật blockchain và hệ thống phân tán. Dự án lần đầu được công nhận rộng rãi khi giành chiến thắng tại Gitcoin Open Data Hackathon, và sau đó đã huy động thành công hơn $3 triệu trong vòng gọi vốn hạt giống, với sự hậu thuẫn từ các quỹ blockchain lớn như Solana và Arbitrum . Vào tháng 03/2025, Trusta.AI công bố nâng cấp thương hiệu lớn, đánh dấu sự chuyển mình từ một công cụ xác minh danh tính thành nhà cung cấp hạ tầng danh tính tích hợp hoàn toàn AI.









Kiến trúc kỹ thuật của Trusta.AI được xây dựng với trọng tâm là tính mô-đun và khả năng mở rộng. Bằng cách kết hợp công nghệ blockchain, AI và máy học (machine learning), dự án hướng tới việc cung cấp khả năng xác minh danh tính hiệu quả cùng với bảo mật vững chắc.









Trusta.AI hỗ trợ xác minh danh tính trên nhiều chuỗi và tương thích với nhiều đối tượng khác nhau bao gồm con người, AI Agent và bot. Nền tảng này tương thích với nhiều hình thức xác thực như tài liệu, sinh trắc học và thuật toán AI, từ đó mở rộng đáng kể phạm vi xác minh danh tính. Tính đến hiện tại, Trusta.AI đã thực hiện hơn 2.5 triệu lượt xác minh trên chuỗi trên các mạng lớn như Linea, BNB Chain và TON.









Trusta.AI tiên phong phát triển mô hình đánh giá giá trị trên chuỗi theo 5 chiều mang tên MEDIA, chấm điểm người dùng dựa trên 5 tiêu chí: Vốn (Capital), Mức độ tương tác (Engagement), Đa dạng (Diversity), Quyền danh tính (Identity Rights) và Mức độ trung thành (Loyalty). Thang điểm dao động từ 0 đến 100. Khung đánh giá này cho phép phân tích hành vi trên chuỗi một cách chính xác và đã được các chuỗi hàng đầu như Celestia áp dụng để sàng lọc và phân tích người dùng airdrop.









Trong kỷ nguyên AI, Trusta.AI đã giới thiệu khung danh tính đầu tiên dành cho AI Agent. Dự án đặt mục tiêu phát hành danh tính có thể xác minh cho 1 triệu AI Agent trước cuối năm 2025, nhằm giải quyết các thách thức như "tương tác theo mục đích của AI" và "đánh giá tín nhiệm AI". Khung này cho phép AI Agent tham gia vào các hoạt động như fair launch, airdrop, cho vay và nhiều lĩnh vực khác - thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế AI theo mô hình "code-as-trust".













TrustScan cung cấp điểm rủi ro Sybil, đánh giá giá trị danh tính và điểm tín nhiệm cho người dùng trên chuỗi. Sản phẩm phục vụ các dự án Web3, nhà đầu tư tổ chức và người dùng cá nhân. Được vận hành bởi AI và machine learning, TrustScan phân tích dữ liệu blockchain thô để đưa ra những phân tích chuyên sâu về uy tín và rủi ro. TrustScan đã được tích hợp với Gitcoin Passport và hỗ trợ đánh giá danh tính phi tập trung (DID).









TrustGo là sản phẩm hướng tới người dùng, cung cấp công cụ phân tích dựa trên MEDIA để đánh giá các địa chỉ ví theo 5 tiêu chí chính. Sản phẩm tập trung vào phân tích chuyên sâu dữ liệu trên chuỗi nhằm nâng cao khả năng ra quyết định và đảm bảo an toàn khi giao dịch. Hiện tại, TrustGo hỗ trợ bảy chuỗi: zkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll, Manta và Mantle.









Sản phẩm này cung cấp một khung có tính mô-đun và khả năng mở rộng, dùng để phát hành, lưu trữ và xác minh các chứng chỉ số trên nhiều chuỗi khác nhau. Khung sử dụng các giao thức truyền thông chuỗi chéo (ví dụ: LayerZero hoặc Axelar) để đảm bảo khả năng tương tác giữa các mạng blockchain khác nhau.









Trusta.AI Attestation xác minh danh tính và uy tín thông qua các cơ chế như Proof of Humanity và Proof of AI Agent. Với hơn 2.5 triệu xác thực hoàn toàn trên chuỗi đã được phát hành, dịch vụ này sử dụng hợp đồng thông minh để lưu trữ và xác minh dữ liệu thông tin, đảm bảo tính bất biến và minh bạch.













Token TA là yếu tố cốt lõi vận hành hệ sinh thái Trusta.AI, với tổng cung tối đa được giới hạn ở mức 1 tỷ token. Trong mạng lưới danh tính, TA đóng vai trò không thể thay thế và đảm nhận các chức năng chính sau:





1) Người dùng đóng góp muốn cung cấp dịch vụ trong hệ sinh thái Trusta.AI phải stake một lượng TA nhất định. Mỗi vai trò khác nhau sẽ yêu cầu mức stake khác nhau để đủ điều kiện tham gia dịch vụ tương ứng.

2) TA đóng vai trò là phương thức thanh toán trong hệ sinh thái Trusta, cho phép trao đổi giá trị giữa các bên tham gia.





3) Người nắm giữ token có thể tham gia vào hoạt động quản trị của hệ sinh thái Trusta.AI. Ngoài ra, còn có quyền biểu quyết về định hướng tương lai và các sáng kiến chiến lược quan trọng, hướng tới sự tự chủ thực sự của cộng đồng và đảm bảo sự phát triển phù hợp với lợi ích của tất cả người tham gia.





4) Với việc ra mắt Mainnet Trusta.AI sắp tới, TA sẽ đóng vai trò là token gas, giữ vai trò thiết yếu trong các hoạt động vận hành. TA sẽ được sử dụng để thanh toán phí giao dịch và dịch vụ, đảm bảo hiệu suất ổn định và hiệu quả cho Mainnet.









Quý 1 2025: Tích hợp AI toàn diện - Tích hợp với Tích hợp AI toàn diện - Tích hợp với Virtual và Eliza OS của AI16Z, đồng thời phát hành chứng chỉ danh tính đầu tiên có thể được xác minh bởi AI.

Quý 2-3 2025: Dịch vụ danh tính kết hợp AI + Crypto - Ra mắt dịch vụ dành cho AI Agent và phát triển hệ thống chấm điểm tín nhiệm do AI điều phối.

Quý 4 2025: Mạng lưới danh tính phi tập trung kết hợp AI - Ra mắt Mainnet mạng danh tính Trusta.AI và triển khai cơ chế kinh tế token.





Khi blockchain và trí tuệ nhân tạo ngày càng gắn kết chặt chẽ, tương lai của nền kinh tế số và kinh tế AI trở nên đầy hứa hẹn. Các công nghệ và dịch vụ của Trusta.AI trong lĩnh vực xác minh danh tính và đánh giá tín nhiệm đang được định vị để được ứng dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp sử dụng của nền kinh tế số. Khung danh tính dành cho AI Agent của Trusta.AI được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế vận hành bởi AI và có thể trở thành hạ tầng nền tảng cho sự phát triển bền vững của lĩnh vực này.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



