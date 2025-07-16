TON là gì?









TON (The Open Network) là một blockchain Layer 1 phi tập trung được tạo bằng công nghệ do cộng đồng thiết kế cho Telegram. TON nổi tiếng với tốc độ giao dịch cực nhanh, phí thấp, ứng dụng thân thiện với người dùng và môi trường.





TON được thiết kế để trở thành một siêu máy tính phân tán, còn được gọi là "siêu máy chủ", có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây (TPS), với mục tiêu cuối cùng là được hàng trăm triệu người dùng sử dụng.









Năm 2018, nhà sáng lập Telegram - Pavel và Nikolai Durov - đã khởi xướng dự án Telegram Open Network nhằm khám phá giải pháp blockchain phù hợp cho Telegram.





Năm 2018, Telegram Open Network đã huy động được khoảng 1.7 tỷ USD thông qua ICO (Token của TON được đặt tên là Gram vào thời điểm đó), khiến nó trở thành một trong những sản phẩm tiền mã hoá lớn nhất trong lịch sử.





Năm 2019, đội ngũ Telegram đã phát hành một loạt tài liệu mô tả chi tiết về thiết kế của blockchain TON.





Tháng 10/2019, Telegram phải đối mặt với cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp từ SEC, khiến đội ngũ phải tạm dừng việc ra mắt Mainnet của Telegram Open Network cho đến khi các vấn đề pháp lý được giải quyết.





Tháng 05/2020, đội ngũ Telegram đã nộp phạt và đạt được thỏa thuận với SEC, đồng ý ngừng phát triển dự án Telegram Open Network. Họ cũng thông báo trả lại số tiền huy động được thông qua ICO cho các nhà đầu tư. Đội ngũ phát triển mã nguồn mở NewTON đã tiếp quản dự án Telegram Open Network, tiếp tục phát triển TON dựa trên thiết kế ban đầu như được nêu chi tiết trong tài liệu TON.





Năm 2021, đội ngũ NewTON đã đổi tên thành TON Foundation và dự án được đổi tên thành TON (The Open Network).





Năm 2022, cơ chế đồng thuận của mạng TON đã chuyển từ POW (Proof of Work) sang POS (Proof of Stake).





Năm 2023, sự phổ biến của các Bot Telegram như Unibot và Bananagun đã khiến người dùng ngày càng quan tâm đến hệ sinh thái TON.





Vào tháng 8 cùng năm tại hội nghị Token 2049, đội ngũ Telegram đã công bố việc ra mắt ví tiền mã hoá dựa trên mạng TON, khả dụng cho 800 triệu người dùng trên Telegram, khiến giá token của dự án TON tăng vọt.





Tháng 09/2023, MEXC Ventures công bố khoản đầu tư chiến lược vào TON để cùng khám phá sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái blockchain.





Tháng 04/2024, Tether công bố hợp tác với TON và phát hành stablecoin USDT trên mạng TON.





Tính đến thời điểm hiện tại, TON đã trở thành dự án blockchain lớn thứ chín tính theo vốn hóa thị trường trên toàn cầu.









3.1 TPS cao và phí gas thấp. Mạng TON đặt mục tiêu trở thành blockchain được sử dụng rộng rãi cho hơn một trăm triệu người dùng, có khả năng xử lý hàng triệu giao dịch trên chuỗi mỗi giây (TPS), trở thành một trong những blockchain công khai nhanh nhất hiện có. Đồng thời, phí gas của mạng TON không đáng kể, mang lại trải nghiệm thân thiện với người dùng.





3.2 Khả năng mở rộng mạnh mẽ. Mạng TON sử dụng công nghệ sharding, cho phép nhiều chuỗi xử lý các giao dịch song song, từ đó đạt được TPS cực cao và đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng quy mô lớn.





3.3 Bảo mật cao. TON sử dụng thuật toán đồng thuận BFT PoS, trong đó người tham gia cần stake một lượng token nhất định để tham gia bảo trì và xác thực mạng. Người xác thực (Validators) được chọn ngẫu nhiên để tạo, ký và phát các khối mới. Nếu người xác thực không thực hiện nhiệm vụ của mình, họ sẽ mất tài sản stake và bị loại khỏi nhóm xác thực.









Toncoin là token gốc của mạng TON, được sử dụng cho phí giao dịch, stake theo cơ chế proof-of-stake để duy trì hoạt động blockchain, bỏ phiếu cho các quyết định phát triển mạng và thanh toán.





Toncoin ban đầu phát hành 5 tỷ token, trong đó đội ngũ nắm giữ 1.45%. Số token còn lại được khai thác thông qua cơ chế POW. Toncoin có tỷ lệ lạm phát hàng năm vô hạn là 0.6% để thưởng cho người xác thực.





Giá Toncoin đã tăng trưởng nhờ sự phát triển của mạng TON và sự chú ý của thị trường ngày càng tăng. Tháng 04/2024, giá đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại khi vượt qua 7.50 USDT. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Toncoin hiện đứng thứ 9 theo vốn hóa thị trường, tương đương 21.7 tỷ USDT với giá hiện tại là 6.24 USDT.









MEXC đã niêm yết TON cho cả giao dịch Spot và Futures, giúp bạn có thể giao dịch trực tiếp và dễ dàng.





Mở App MEXC, nhấn vào [Thanh tìm kiếm] ở đầu trang chủ, nhập TON và chọn cặp giao dịch TON/USDT trong mục [Spot] để vào trang K-line. Nhấn vào [Mua], sau đó nhập [Tổng] hoặc [Số lượng] với loại lệnh [Market]. Cuối cùng nhấn vào [Mua TON] để hoàn tất đặt lệnh.





Bạn cũng có thể chọn các loại lệnh khác nhau, chẳng hạn như [Limit], [Stop-Limit] hoặc [OCO] để mua TON trên thị trường Spot.









Nếu tự tin với kỹ năng thu lợi nhuận từ biến động thị trường ngắn hạn, bạn cũng có thể giao dịch TON/USDT Futures Vĩnh cửu trên MEXC. Bạn có thể mở vị thế dựa trên dự đoán của bản thân về xu hướng thị trường trong tương lai. Đừng quên thiết lập trước các lệnh TP/SL để bảo vệ tài sản cá nhân khỏi bị thua lỗ quá mức do biến động thị trường.





