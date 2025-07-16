Metaverse Là Gì?









Năm 1992, tác giả khoa học viễn tưởng người Mỹ Neal Stephenson lần đầu tiên giới thiệu thuật ngữ "Metaverse" trong cuốn tiểu thuyết "Snow Crash" của ông. Tác phẩm này mô tả tầm nhìn trong đó mọi người sống trong không gian ảo ba chiều thông qua hình đại diện kỹ thuật số. Trong thế giới ảo được gọi là "Metaverse" này tồn tại tồn tại một nền kinh tế, dữ liệu, nội dung, tài sản trí tuệ (IP) đầy đủ chức năng và hơn thế nữa.





Metaverse là một không gian ảo song song nhưng độc lập với thế giới thực. Đây là một thế giới ảo trực tuyến phản ánh thế giới thực và ngày càng trở nên thực tế hơn trong lĩnh vực kỹ thuật số.





"Cổ phiếu đầu tiên trong metaverse" — Roblox, Baszucki xác định 8 thuộc tính mà Metaverse nên có, theo các thuộc tính nền tảng riêng của mình: Danh tính (Identity), Bạn bè (Friends), Nhập vai (Immersive), Ngưỡng thấp (Low Friction), Đa dạng (Variety), Mọi nơi (Anywhere), Kinh tế (Economy) và Văn minh (Civility).





Về bản chất, metaverse là việc sử dụng blockchain, điện toán đám mây, AI, IoT và các công nghệ mới khác để tạo ra một môi trường ảo 3D có khả năng mở rộng và tương tác lớn. Nơi người dùng có thể trải nghiệm tương tác đồng thời và liên tục với những người dùng thực khác. Mỗi người có một bản trình bày 3D độc lập về danh tính, lịch sử, quyền lực, các đối tượng, giao tiếp và giao dịch. Đây là một xã hội loài người hoàn chỉnh nên cũng sẽ làm phát sinh một hệ thống kinh tế hoàn chỉnh, khép kín.









Trải nghiệm nhập vai: Người dùng trải nghiệm sự đắm chìm toàn diện của Metaverse thông qua các công nghệ như AR (Thực tế tăng cường), VR (Thực tế ảo) và MR (Thực tế hỗn hợp). Trong thế giới Metaverse, họ tham gia vào nhiều hoạt động trực tuyến và ngoại tuyến ngoài đời thực như chơi trò chơi, giao lưu và làm việc, tất cả đều được nâng cao nhờ trải nghiệm nhập vai.





Tính bền bỉ: Dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ có thể được lưu giữ lâu dài.





Phi tập trung: Có thể rút tương tự với các hệ thống thanh toán; Đối với các phương thức chuyển tiền hiện tại, các giải pháp duy nhất là thẻ ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán như CashApp, tất cả đều có đặc điểm chung là yêu cầu một tổ chức tập trung hoàn thành việc chuyển tiền. Sự khác biệt chính trong phi tập trung là không cần tổ chức trung gian và tất cả các tương tác chỉ yêu cầu cả hai bên giao dịch tương tác.





Môi trường 3D trực tuyến: Thế giới metaverse về cơ bản là hình ảnh phản chiếu của thế giới thực và môi trường ảo là sự mô phỏng của thế giới thực.









Công nghệ Blockchain: Công nghệ blockchain đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống truyền tải giá trị, đạt được sự ổn định, hiệu quả, minh bạch và chắc chắn trong vận hành của hệ thống kinh tế. Đảm bảo rằng tài sản nắm giữ trong Metaverse vẫn thuộc quyền sở hữu trong thế giới thực.





Công nghệ mô phỏng cảm giác: Các công nghệ Thực tế tăng cường (AR), Thực tế ảo (VR), Thực tế hỗn hợp (MR), Vị giác ảo (VT) và Thực tế mở rộng (XR) và cải tiến liên tục giúp tăng cường nhận thức và tương tác cảm giác.





Trí tuệ nhân tạo (AI): Metaverse liên quan đến việc xử lý lượng thông tin khổng lồ, chẳng hạn như bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu, bảo mật an ninh mạng, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, v.v. Việc giao các nhiệm vụ này cho AI sẽ nâng cao hiệu quả và đảm bảo hoạt động mượt mà của Metaverse.





Điện toán đám mây: Metaverse yêu cầu chi phí lưu trữ và sức mạnh tính toán đáng kể, bao gồm truyền mạng thời gian thực, máy chủ GPU, điện toán biên, thuật toán định vị không gian, v.v. Điện toán đám mây là điều cần thiết để cung cấp cho người dùng trải nghiệm chơi trò chơi liền mạch và mượt hơn.

Công nghệ video trò chơi điện tử: Điều này bao gồm các công cụ trò chơi hỗ trợ mã chương trình và tài nguyên (đồ họa, âm thanh và hoạt ảnh) cần thiết cho trò chơi.









Năm 2021 được gọi là "Năm của Metaverse." Sự phổ biến của khái niệm Metaverse gắn liền với dòng vốn, dẫn đến sự ra đời của nhiều dự án Metaverse.





Vào ngày 9 tháng 3 năm 2021, nền tảng social gaming VR của Hoa Kỳ Rec Room đã đạt được mức định giá 100 triệu USD.





Vào ngày 10 tháng 3 năm 2021, Roblox ra mắt công chúng trên New York Stock Exchange, trở thành cổ phiếu Metaverse đầu tiên, với giá trị thị trường vượt quá 40 tỷ USD.





Vào ngày 13 tháng 4 năm 2021, Epic Games đã nhận được khoản tài trợ trị giá 1 tỷ USD để xây dựng Metaverse.





Vào ngày 29 tháng 8 năm 2021, ByteDance đã mua lại công ty khởi nghiệp VR Pico với giá 900 triệu RMB, khẳng định vị thế của mình để tham gia lĩnh vực phần cứng.





Vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, Facebook đổi tên thành Meta và Mark Zuckerberg đã công bố khoản đầu tư 15 tỷ USD để hỗ trợ việc sáng tạo nội dung Metaverse.





Vào ngày 2 tháng 11 năm 2021, Microsoft đã giới thiệu hai sản phẩm, Dynamics 365 Connected Spaces và Meth for Teams, để phát triển Metaverse.





Vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, NVIDIA đã công bố lộ trình nâng cấp sản phẩm lên chiến lược ba lõi "GPU+CPU+DPU", định vị nền tảng Omniverse là Metaverse.





Vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, Unity mua lại công ty hiệu ứng hình ảnh Weta Digital với giá 1.6 tỷ USD, mở rộng sự hiện diện của mình trong Metaverse.





Vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, nền tảng xã hội VR của Meta, Horizon Worlds, đã có thể truy cập được đối với những cá nhân từ 18 tuổi trở lên ở Hoa Kỳ và Canada.









Để tạo ra một thế giới ảo hoàn chỉnh có khả năng mở rộng và tương tác, metaverse cần bao gồm nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, bán lẻ, giải trí, quảng cáo, văn hóa, du lịch và sức khỏe.









DeFi, được gọi là Tài chính phi tập trung, là một hệ thống tài chính dựa trên công nghệ blockchain, bùng nổ vào mùa hè năm 2020 và đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau của mình và vẫn còn phổ biến. Một số lĩnh vực liên quan đến cho vay phi tập trung, trao đổi phi tập trung, thanh toán và các lĩnh vực khác.









NFT, được gọi là Non-Fungible Token, là tài sản duy nhất và không thể phân chia sẽ trở thành một phần cơ sở hạ tầng quan trọng cho metaverse. Hiện tại, NFT tìm thấy các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm trò chơi, nghệ thuật, đồ sưu tầm, nhạc kỹ thuật số, tài sản ảo, tính năng nhận dạng và chứng chỉ kỹ thuật số, cùng những lĩnh vực khác. Một loạt các tác phẩm của NFT như Cryptopunks và Bored Ape Yacht Club (BAYC) đã trở nên phổ biến và được công nhận rộng rãi. GameFi, một mô hình kinh doanh nằm ở giao điểm của trò chơi, DeFi và NFT, đã thu hút được sự chú ý đáng kể nhờ sự thành công của khái niệm "chơi để kiếm tiền" (P2E) của trò chơi blockchain Axie Infinity. Doanh thu hàng ngày của Axie đã nhiều lần vượt qua doanh thu trung bình hàng ngày của các trò chơi phổ biến như Honor of Kings, thu hút sự quan tâm đáng kể. GameFi đóng vai trò là cửa sổ để mọi người hiểu về Metaverse và với sự phát triển của trò chơi dựa trên blockchain, số lượng người dùng tìm hiểu về Metaverse tiếp tục tăng lên.









Game metaverse phổ biến nhất hiện nay là Sandbox. Người dùng có thể coi Sandbox là một game “Minecraft” chạy trên nền tảng blockchain, nơi mà nội dung của game hoàn toàn do người chơi quản lý và mỗi người chơi đều có thể tham gia tạo và đóng góp những nội dung chất lượng. Trong trò chơi, người chơi có thể sử dụng Sand làm token để giao dịch đất đai và các vật phẩm khác trong nền kinh tế ảo.









Một ví dụ khác về tình huống ứng dụng Metaverse là bất động sản kỹ thuật số (MANA). Nhiều nền tảng trong Metaverse mang đến cơ hội cho bất động sản kỹ thuật số, chẳng hạn như Decentraland, một dự án bất động sản kỹ thuật số Metaverse dựa trên VR. Tương tự, người dùng có thể tạo, trải nghiệm và phát triển nội dung nền tảng trong thế giới Decentraland để tạo thu nhập. Các nghệ sĩ và nhà thiết kế nổi tiếng đã chấp nhận các dự án như vậy để tạo ra tác phẩm nghệ thuật chất lượng cao. Decentraland cung cấp cho những nghệ sĩ này một nền tảng giới thiệu và cung cấp cho người chơi vô số nội dung cao cấp.









Metaverse, với tính năng xã hội vượt bậc trải, nghiệm phong phú và khả năng nhận dạng danh tính ảo mạnh mẽ, đã thu hút sự chú ý của những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu tham gia vào lĩnh vực này, và cũng đã trở thành tâm điểm cạnh tranh tiếp theo của các tổ chức đầu tư và các nhà lãnh đạo ngành tiền mã hóa. Tuy nhiên, Metaverse hiện là một khái niệm vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, phải đối mặt với những thách thức như phân mảnh ở nhiều phân khúc khác nhau như ứng dụng, trải nghiệm tương tác và kết nối kém giữa các lĩnh vực khác nhau và mức độ tương tác của người dùng thấp. Do đó, xây dựng một thế giới ảo hoàn chỉnh vẫn là một nhiệm vụ khá thách thức.



