Khái niệm "d/acc" do Vitalik Buterin đề xuất là gì?

Khái niệm ‘d/acc’ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý.





Gần đây, nhà đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã ca ngợi Ethereum Name Service (ENS) là thành tựu phi tài chính nổi bật nhất của nền tảng này. Vào trưa ngày 19/08, ông đã thực hiện một bước đi đột phá khi đăng ký tên miền ENS mới - dacc.eth. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng tiền mã hoá. Sau đó, vào ngày 22/08, ông thông báo sẽ đi sâu hơn vào khái niệm ‘d/acc’ (Defensive Accelerationism - Chủ nghĩa tăng tốc phòng thủ) mà ông đề xuất trong một buổi thảo luận trên một nền tảng nổi tiếng, làm dấy lên sự tò mò và kỳ vọng của thị trường













Thực tế, ngay từ tháng 11/2023, Vitalik đã công khai thảo luận về "d/acc".





"d/acc" là một khái niệm do Vitalik Buterin giới thiệu, được xem như một triết lý công nghệ phản ánh xu hướng phát triển công nghệ hiện tại và ứng phó với các thách thức trong tương lai. “d/acc” là từ viết tắt, trong đó “d” mang nhiều ý nghĩa như phòng thủ (Defense), phi tập trung (Decentralization), dân chủ (Democracy), và khác biệt (Differential). Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên cốt lõi của d/acc, với mục tiêu đẩy nhanh phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh vực để phòng vệ trước các mối đe dọa và rủi ro tiềm ẩn, đồng thời thúc đẩy phi tập trung, dân chủ, và phát triển khác biệt.









Phòng thủ là ưu tiên hàng đầu (Defense First): "d/acc" nhấn mạnh việc đặt phòng thủ và an ninh lên hàng đầu trong quá trình phát triển công nghệ. Điều này bao gồm việc phát triển các công cụ tự bảo vệ, tăng cường bảo mật dữ liệu và tính bất biến, cũng như sử dụng công nghệ blockchain để đạt được sự phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân.





Phi tập trung (Decentralization): "d/acc" ủng hộ việc phát triển công nghệ theo hướng phi tập trung để ngăn chặn sự tập trung quyền lực quá mức và tình trạng độc quyền. Bằng cách sử dụng các công nghệ phân tán và quy trình ra quyết định mở, minh bạch, có thể giảm thiểu rủi ro công nghệ bị kiểm soát bởi một nhóm nhỏ và được sử dụng để gây hại cho cộng đồng.





Quản lý dân chủ (Democratic Participation): "d/acc" khuyến khích nhiều người dùng tham gia vào quá trình phát triển công nghệ và ra quyết định, nhằm đạt được quản lý dân chủ. Điều này giúp đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thực sự phản ánh nhu cầu và lợi ích của xã hội, góp phần nâng cao phúc lợi chung của cộng đồng.





Phát triển đa dạng (Differentiated Development): "d/acc" tin rằng phát triển công nghệ nên theo chiều hướng phong phú, đa dạng chứ không nên theo một con đường duy nhất. Việc khuyến khích phát triển theo hướng khác biệt sẽ kích thích tư duy sáng tạo và đưa ra các giải pháp mới để đối phó với những thách thức và đáp ứng nhu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau.









"e/acc" viết tắt của "Effective Accelerationism", có nghĩa là “Chủ nghĩa tăng tốc hiệu quả”. Thuật ngữ này ủng hộ việc sử dụng đổi mới công nghệ và các lực lượng tư bản để thúc đẩy sự chuyển đổi xã hội, thậm chí phá vỡ trật tự xã hội hiện tại.





"e/acc" đặc biệt chú trọng đến trí tuệ nhân tạo, coi AI là một trong những phương thức hiệu quả nhất để thúc đẩy phát triển xã hội. “e/acc” đã thu hút sự quan tâm lớn trong cộng đồng công nghệ Silicon Valley, với những nhân vật nổi tiếng như Marc Andreessen - Nhà sáng lập A16Z, và Garry Tan - CEO của Y Combinator, đã thêm nhãn “e/acc” vào tài khoản mạng xã hội của mình.





So với "e/acc", "d/acc" tiếp cận một cách thận trọng và có trách nhiệm hơn.





"e/acc" nhấn mạnh những lợi ích to lớn của tiến bộ công nghệ và mong muốn đẩy nhanh xu hướng này để sớm mang lại những lợi ích đó. Tuy nhiên, Vitalik Buterin cho rằng những người ủng hộ “e/acc” quá cực đoan và bỏ qua các rủi ro cũng như thách thức mà tiến bộ công nghệ có thể mang lại. Ngược lại, “d/acc” đề cao sự phòng thủ và an ninh, ủng hộ một cách tiếp cận thận trọng và có trách nhiệm hơn trong quá trình phát triển công nghệ, nhằm đảm bảo công nghệ thúc đẩy phúc lợi nhân loại thay vì trở thành công cụ cho sự thống trị và áp bức.









