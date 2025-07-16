1. Định nghĩa Tự động giảm đòn bẩy (ADL) đề cập đến cơ chế thanh lý bắt buộc được áp dụng khi điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc bất khả kháng dẫn đến quỹ phòng rủi ro không đủ hoặc giảm nhanh chón1. Định nghĩa Tự động giảm đòn bẩy (ADL) đề cập đến cơ chế thanh lý bắt buộc được áp dụng khi điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc bất khả kháng dẫn đến quỹ phòng rủi ro không đủ hoặc giảm nhanh chón
Cơ chế Tự động giảm đòn bẩy (ADL) trong giao dịch Futures là gì?

1. Định nghĩa


Tự động giảm đòn bẩy (ADL) đề cập đến cơ chế thanh lý bắt buộc được áp dụng khi điều kiện thị trường khắc nghiệt hoặc bất khả kháng dẫn đến quỹ phòng rủi ro không đủ hoặc giảm nhanh chóng. Nó được thực hiện để kiểm soát rủi ro tổng thể của nền tảng. Xếp hạng ưu tiên cho việc tự động giảm đòn bẩy được xác định dựa trên đòn bẩy và lợi nhuận của nhà giao dịch.

2. Quá trình giảm đòn bẩy


Hệ thống tính toán thứ hạng PNL (Lãi và Lỗ) dựa trên lợi nhuận và đòn bẩy hiệu quả. Những nhà giao dịch có chiến lược tích cực và khả năng sinh lời cao nhất được ưu tiên cho ADL. Sau khi kích hoạt ADL, hệ thống sẽ xác định tài khoản người dùng có xếp hạng PNL cao và trực tiếp thực hiện giao dịch với tài khoản đó ở mức giá phá sản, từ đó đạt được mục tiêu tự động giảm đòn bẩy.

3. Công thức tính xếp hạng ưu tiên ADL


Xếp hạng ưu tiên cho việc tự động giảm đòn bẩy được xác định dựa trên các công thức sau:

Xếp hạng ưu tiên = Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận * Đòn bẩy hiệu quả (nếu có lãi) = Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận / Đòn bẩy hiệu quả (nếu thua lỗ)

Trong đó:

Đòn bẩy hiệu quả = (Giá trị đánh dấu) / (Giá trị đánh dấu - Giá trị phá sản)
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận = (Giá trị đánh dấu - Giá trị mở trung bình) / (Giá trị mở trung bình)
Giá trị đánh dấu = Giá trị vị thế khi ở mức giá đánh dấu
Giá trị phá sản = Giá trị vị thế khi ở mức giá phá sản
Giá trị mở trung bình = Giá trị vị thế khi ở mức giá mở trung bình

Lưu ý: Hệ thống xếp hạng 2 bên riêng biệt từ cao xuống thấp.

4. Kết luận


Cơ chế ADL cung cấp công cụ quản lý rủi ro hiệu quả cho giao dịch Futures, giúp các nhà giao dịch điều hướng rủi ro tốt hơn trong điều kiện thị trường khắc nghiệt và giảm bất lợi tiềm ẩn. Khi tham gia giao dịch Futures, nhà giao dịch nên hiểu và tuân thủ các quy tắc giao dịch có liên quan để tận dụng tốt hơn cơ chế ADL nhằm bảo vệ khoản đầu tư của mình.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


