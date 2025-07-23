TERM là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

TERM là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain, cung cấp năng lượng cho nền tảng phi tập trung Term Finance, tập trung vào việc cung cấp các giải pháp cho vay lãi suất cố định trong lĩnh vực DeFi. Được ra mắt vào tháng 3 năm 2025, TERM được phát triển để giải quyết sự biến động và không thể dự đoán trước của lãi suất trong thị trường cho vay phi tập trung. Với cơ chế đấu giá chuỗi sáng tạo, TERM cho phép người dùng khóa chi phí tài trợ hoặc đảm bảo lợi nhuận lãi suất cố định với các khoản vay được hỗ trợ bằng tiền mã hóa. Cách tiếp cận này đảm bảo mức lãi suất minh bạch, cạnh tranh và do thị trường dẫn dắt cho cả người đi vay và người cho vay, mang lại sự chắc chắn và hiệu quả cao hơn trong các giao thức cho vay DeFi.

TERM được thành lập vào năm 2025 bởi một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm với nền tảng về công nghệ blockchain, tài chính và phát triển hợp đồng thông minh. Tầm nhìn của đội ngũ sáng lập là tạo ra một nền tảng có thể thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung bằng cách giới thiệu các sản phẩm cho vay lãi suất cố định vào hệ sinh thái tiền mã hóa. Chuyên môn của họ trong cả kỹ thuật tài chính và cơ sở hạ tầng blockchain đã giúp họ thiết kế một giao thức tận dụng đấu giá chuỗi để khám phá lãi suất, đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho tất cả người tham gia.

Kể từ khi thành lập, TERM Finance đã đạt được một số cột mốc quan trọng, bao gồm việc huy động vốn ban đầu từ các đối tác chiến lược, ra mắt mạng chính vào đầu năm 2025 và hợp tác với các nhân vật chủ chốt trong không gian DeFi. Dự án đã thu hút sự chú ý đáng kể sau khi niêm yết trên MEXC và ra mắt giao thức cho vay lãi suất cố định sáng tạo, đưa TERM vào vị trí nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực cho vay tài sản kỹ thuật số.

Hệ sinh thái TERM bao gồm nhiều sản phẩm liên kết với nhau nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho người dùng DeFi đang tìm kiếm trải nghiệm cho vay và đi vay có thể dự đoán được.

Giao thức Term Finance (Nền tảng Chính) Giao thức Term Finance đóng vai trò là ứng dụng cốt lõi của hệ sinh thái TERM, cho phép người dùng tham gia vào cho vay và đi vay lãi suất cố định thông qua đấu giá chuỗi. Nền tảng này cho phép người đi vay khóa chi phí tài trợ và người cho vay đảm bảo lợi nhuận lãi suất cố định, đồng thời hưởng lợi từ việc khám phá lãi suất minh bạch và phân bổ vốn hiệu quả. Giao thức này đã và đang được ngày càng nhiều người tham gia DeFi sử dụng để tìm kiếm sự ổn định trong hoạt động cho vay tiền mã hóa của họ.

Tham gia Đấu giá và Khuyến khích Thanh khoản Người nắm giữ TERM có thể tham gia vào các cuộc đấu giá ưu tiên, nhận đặc quyền và quyền truy cập độc quyền vào các cơ hội cho vay hoặc đi vay. Ngoài ra, giao thức khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản bằng cách cung cấp phần thưởng, khuyến khích thanh khoản sâu hơn và lãi suất cạnh tranh hơn trong hệ sinh thái dựa trên blockchain.

Quản trị và Chia sẻ Doanh thu Người nắm giữ token TERM có khả năng tham gia vào quản trị giao thức, bỏ phiếu cho các đề xuất và quyết định quan trọng định hình tương lai của nền tảng. Thông qua quản trị, một phần doanh thu của giao thức có thể được phân bổ cho người nắm giữ token, điều chỉnh động lực và thúc đẩy sự tăng trưởng do cộng đồng dẫn dắt trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Những thành phần này cùng nhau tạo nên môi trường liền mạch nơi TERM đóng vai trò là token tiện ích và quản trị, cung cấp năng lượng cho tất cả các tương tác trong mạng lưới và hỗ trợ hệ sinh thái DeFi tự duy trì.

Biến động Lãi suất: Thị trường cho vay DeFi thường gặp phải tình trạng lãi suất không thể dự đoán và biến động, khiến người dùng tiền mã hóa khó lên kế hoạch và quản lý tài chính của họ.

TERM giải quyết những thách thức này thông qua cơ chế đấu giá chuỗi, cho phép:

Chi phí Tài trợ Ổn định: Bằng cách cho phép người dùng khóa lãi suất cố định, TERM loại bỏ sự bất định liên quan đến các khoản vay lãi suất thả nổi, cung cấp khả năng dự đoán tốt hơn cho người đi vay và người cho vay trên thị trường tiền mã hóa. Khám Phá Lãi suất Minh bạch và Cạnh tranh: Hệ thống đấu giá đảm bảo rằng lãi suất được thiết lập bởi các lực lượng thị trường, dẫn đến kết quả công bằng và hiệu quả cho tất cả người tham gia. Hiệu Quả Vốn Tăng cường: Bằng cách khuyến khích các nhà cung cấp thanh khoản và cung cấp quyền tham gia đấu giá ưu tiên, TERM thúc đẩy thanh khoản sâu hơn và thị trường cho vay mạnh mẽ hơn, mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái DeFi dựa trên blockchain.

Không có thông tin cụ thể nào trong kết quả tìm kiếm được cung cấp liên quan đến tổng số phát hành hoặc phân phối tỷ lệ của token kỹ thuật số TERM. Kết quả tìm kiếm thảo luận về các khái niệm chung về phát hành token, cơ chế phân phối và các cân nhắc pháp lý cho tài sản kỹ thuật số, nhưng không đề cập đến token TERM hoặc các chỉ số cụ thể của nó.

Để trả lời chính xác câu hỏi của bạn, bạn cần tham khảo trang web chính thức hoặc sách trắng của token TERM, thường cung cấp chi tiết về:

Tổng cung token (số lượng phát hành tối đa)

(số lượng phát hành tối đa) Phân tích phân phối (ví dụ: phân bổ cho đội ngũ, nhà đầu tư, cộng đồng, hệ sinh thái, v.v.)

Nếu bạn có thể cung cấp trang web chính thức hoặc sách trắng cho TERM, tôi có thể giúp trích xuất và phân tích dữ liệu liên quan. Nếu không, dựa trên kết quả tìm kiếm hiện tại, thông tin yêu cầu không khả dụng.

Trong hệ sinh thái TERM, token phục vụ nhiều chức năng:

Token Tiện ích: Được sử dụng để trả phí giao dịch và tham gia đấu giá chuỗi trong nền tảng tiền mã hóa.

Được sử dụng để trả phí giao dịch và tham gia đấu giá chuỗi trong nền tảng tiền mã hóa. Quản trị: Trao quyền cho người nắm giữ bỏ phiếu cho các đề xuất giao thức và phân bổ doanh thu.

Trao quyền cho người nắm giữ bỏ phiếu cho các đề xuất giao thức và phân bổ doanh thu. Khuyến khích: Phần thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản và người tham gia tích cực trong giao thức dựa trên blockchain.

Chi tiết về lịch trình lưu thông và thời gian mở khóa cho token TERM không khả dụng trong kết quả tìm kiếm hiện tại. Thông tin này thường được tìm thấy trong sách trắng chính thức hoặc tài liệu tokenomics.

TERM thực hiện mô hình quản trị cho phép người nắm giữ token bỏ phiếu cho các thay đổi giao thức chính và phân phối doanh thu. Ngoài ra, người dùng có thể stake token TERM của họ để kiếm phần thưởng và nhận thêm đặc quyền, chẳng hạn như quyền tham gia đấu giá ưu tiên và một phần doanh thu giao thức, với APY cụ thể phụ thuộc vào hiệu suất giao thức và các quyết định quản trị trong nền tảng tài sản kỹ thuật số.

TERM đại diện cho một giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực DeFi, giải quyết các thách thức chính thông qua giao thức cho vay lãi suất cố định và khám phá lãi suất dựa trên đấu giá minh bạch. Với hệ sinh thái đang phát triển và cộng đồng tích cực, TERM thể hiện tiềm năng lớn trong việc chuyển đổi cách người dùng tương tác với thị trường cho vay phi tập trung.