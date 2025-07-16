Tari là gì? Xây dựng mô hình quản lý tài sản ưu tiên quyền riêng tư

Tari là một giao thức blockchain mã nguồn mở tập trung vào quản lý tài sản số và bảo vệ quyền riêng tư. Dự án hướng đến việc cung cấp cho người dùng một nền tảng an toàn, hiệu quả và có khả năng mở rộng để phát hành và giao dịch tài sản số. Thông qua kiến trúc hai lớp độc đáo và cơ chế hai token, Tari đảm bảo tính bảo mật ở tầng nền tảng, đồng thời mang lại sự linh hoạt ở tầng ứng dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các ứng dụng tài sản số.









Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, số lượng và chủng loại tài sản số đã tăng trưởng vượt bậc. Tuy nhiên, các nền tảng blockchain hiện tại vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng. Tari được tạo ra để giải quyết những vấn đề này, với mục tiêu xây dựng một giao thức blockchain tập trung vào quản lý tài sản số và bảo mật thông tin, cung cấp cho người dùng một nền tảng an toàn, hiệu quả và có khả năng mở rộng để phát hành và giao dịch tài sản số.





Tầm nhìn của Tari là xây dựng một nền tảng phi tập trung hỗ trợ phát hành, quản lý và giao dịch tài sản số: kết hợp giữa quyền riêng tư, khả năng mở rộng và tính thân thiện với người dùng, nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các ứng dụng tài sản số.













Tari áp dụng kiến trúc hai lớp:





Minotari (XTM) : Lớp nền là một blockchain sử dụng cơ chế Proof-of-Work (PoW), đóng vai trò đảm bảo bảo mật mạng và bảo vệ quyền riêng tư.

Ootle Network (XTR): Được xây dựng trên Minotari, lớp này tập trung vào phát hành và quản lý tài sản số, hỗ trợ logic tài sản phức tạp và chức năng hợp đồng thông minh.





Kiến trúc này cho phép Tari duy trì bảo mật vững chắc ở tầng cơ sở, đồng thời cung cấp sự linh hoạt ở tầng ứng dụng để đáp ứng nhiều ứng dụng tài sản số khác nhau.









Tari được xây dựng dựa trên giao thức Mimblewimble, giúp mọi giao dịch được bảo mật mặc định - ẩn số lượng giao dịch và địa chỉ người tham gia nhằm bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Ngoài ra, Tari còn tích hợp Distributed Hash Table (DHT) và mạng Tor để phục vụ tương tác mạng, từ đó tăng cường ẩn danh và khả năng chống kiểm duyệt.









Tari cam kết mang lại trải nghiệm thân thiện cho người dùng. Dự án cung cấp ứng dụng Tari Universe, cho phép người dùng dễ dàng khai thác, quản lý tài sản và truy cập các tính năng khác. Bên cạnh đó, Tari còn ra mắt ví di động Aurora, hỗ trợ cả Android và iOS, giúp người dùng quản lý tài sản số mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện.













Tari áp dụng mô hình hai token gồm: Minotari (XTM) và Tari Token (XTR), mỗi token đảm nhận một vai trò riêng biệt:





Minotari (XTM): Là token gốc của blockchain tầng cơ sở, được sử dụng để bảo mật mạng và triển khai cơ chế khuyến khích.

Tari Token (XTR): Được mint ra bằng cách đốt XTM theo tỷ lệ 1:1, XTR được dùng để vận hành các hoạt động tài sản số trên Tari Digital Asset Network (DAN), như phát hành NFT, vé sự kiện, và vật phẩm trong game.





Thiết kế này đảm bảo bảo mật vững chắc ở tầng cơ sở, đồng thời cung cấp sự linh hoạt ở tầng ứng dụng. Cơ chế đốt token cũng góp phần kiểm soát nguồn cung và hạn chế lạm phát.









XTM có tổng cung tối đa cố định là 21 tỷ token, với lịch phát hành giảm theo hàm mũ. Khoảng 27.8 năm sau khi ra mắt, tốc độ phát hành hàng năm sẽ ổn định ở mức 1% tổng cung (tail emission) nhằm duy trì phần thưởng lâu dài cho thợ đào và đảm bảo an ninh mạng. Khi ra mắt, 30% token XTM đã được khai thác trước và phân bổ như sau: 5% cho các ưu đãi cộng đồng, 9% cho tài trợ cơ sở hạ tầng, 4% cho phần thưởng cho người đóng góp và 12% cho những người tham gia sớm. Các khoản phân bổ này phải tuân theo lịch trình khóa và chuyển nhượng để đảm bảo cam kết lâu dài.









XTR có mối liên kết chặt chẽ với XTM. Để thực hiện các hoạt động trên Layer 2, người dùng cần đốt XTM theo tỷ lệ 1:1 để mint ra XTR. Trong mạng Ootle, phí giao dịch được đốt một phần và phân bổ một phần cho người xác thực. Tari sử dụng "Turbine Model" và thuật toán "Throttle" để điều chỉnh tốc độ đốt một cách linh hoạt, duy trì một mức neo mềm giữa XTM và XTR.









Tokenomics của Tari được thiết kế với trọng tâm là tính bền vững. Tốc độ phát hành XTM được kiểm soát thông qua hàm suy giảm theo cấp số mũ, giúp ngăn chặn việc phát hành quá mức và lạm phát. Đồng thời, cơ chế tail emission đảm bảo thợ đào vẫn nhận được phần thưởng hợp lý trong dài hạn, từ đó khuyến khích sự tham gia bền vững vào mạng lưới. Bên cạnh đó, mô hình Turbine hỗ trợ duy trì hệ thống bằng cách chuyển đổi XTM sang XTR thông qua cơ chế đốt token, đồng thời tự động điều chỉnh tỷ lệ đốt XTR theo nhu cầu mạng lưới. Cơ chế này góp phần giữ cân bằng giá trị giữa hai token, tạo nền tảng cho sự ổn định dài hạn của toàn bộ hệ sinh thái Tari.





Với nền tảng dự án độc đáo, các tính năng cốt lõi mạnh mẽ và tokenomics được thiết kế kỹ lưỡng, dự án Tari mang đến những cơ hội và thách thức mới cho không gian blockchain. Bằng cách giảm bớt yêu cầu khai thác, cung cấp nguồn tài nguyên giáo dục phong phú và áp dụng mô hình kinh tế đổi mới, Tari đã thu hút sự chú ý và tham gia rộng rãi. Khi tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, Tari đang sẵn sàng đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế số tương lai như cơ sở hạ tầng thiết yếu cho quản lý tài sản.



