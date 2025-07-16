Tap-to-Earn là gì









Tap-to-Earn là một xu hướng mới trong lĩnh vực GameFi, tại đây người dùng sẽ nhận được phần thưởng bằng cách nhấn liên tục vào màn hình hoặc nút bấm trên điện thoại. Với lối chơi đơn giản, yêu cầu thấp cùng nhiều ưu đãi airdrop tiền mã hóa hấp dẫn đã thu hút nhiều người dùng tham gia.









Đặc điểm của Tap-to-Earn:

Lối chơi đơn giản: Chỉ cần nhấn liên tục trên màn hình hoặc nút bấm.

Cách chơi: Trong quá trình chơi, người dùng cần thu thập các vật phẩm, đạo cụ, và nhân vật, để đạt được các mục tiêu cao hơn và mở khóa thêm nhiều cấp độ.

Tự động hóa: Một số trò chơi Tap-to-Earn cung cấp tùy chọn tự động hoá các thao tác.









Thành công của mạng TON cùng với sự phổ biến của trò chơi Notcoin đã mở rộng tầm ảnh hưởng của các trò chơi Tap-to-Earn, chứng minh khả năng thu hút người dùng bằng cách kết hợp cơ chế chơi đơn giản với blockchain.





Là một ứng dụng xã hội hàng đầu, Telegram đã cung cấp một lượng người dùng khổng lồ cho sự phát triển của các trò chơi Tap-to-Earn. Notcoin là một trong những dự án đầu tiên áp dụng mô hình Tap-to-Earn, với lối chơi đơn giản và cơ chế phân bổ đã thu hút hàng triệu người dùng. Khi token Notcoin (NOT) ra mắt, 80 tỷ token đã được airdrop cho người dùng, khiến vốn hóa thị trường của token này nhanh chóng vượt qua 2.7 tỷ USD. Sự thành công của Notcoin đã thu hút nhiều nhà phát triển và nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.













Tap-to-Earn: Người dùng nhận sẽ nhận được tiền thưởng của trò chơi sau mỗi lần nhấn. Phần thưởng này tạo động lực để người dùng tiếp tục tham gia.





Nâng cấp và cải tiến: Người dùng có thể sử dụng tiền thưởng trong trò chơi để mua vật phẩm hoặc nâng cấp kỹ năng, tăng thu nhập, giảm thời gian chờ... Cơ chế này tăng cường sự tương tác của người dùng và mang lại tiềm năng nhận được phần thưởng cao hơn.





Phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày: Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận phần thưởng giúp duy trì hoạt động trong trò chơi.









Nhận tiền thưởng trong trò chơi: Người dùng nhận tiền thưởng trong trò chơi bằng cách nhấn vào màn hình và hoàn thành các nhiệm vụ như nhiệm vụ hàng ngày.





Chuyển đổi thành token thực: Khi tích luỹ đủ số lượng tiền thưởng trong trò chơi, người dùng có thể tiến hành chuyển đổi thành tiền mã hoá thực.





Giao dịch token: Trò chơi thường yêu cầu liên kết ví tiền mã hóa hoặc ví tích hợp riêng của người dùng. Khi người dùng chuyển đổi tiền thưởng trong trò chơi thành tiền mã hóa thực, có thể rút token và giao dịch trên các sàn giao dịch tương ứng và sau đó chuyển đổi thành tiền mã hóa mà người dùng muốn sở hữu.









Notcoin là một trò chơi Tap-to-Earn trên nền tảng Telegram - Nơi người dùng có thể nhận được token NOT bằng cách nhấn và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Nhờ cơ chế đơn giản và tính tương tác cao, Notcoin đã nhanh chóng trở nên phổ biến. Hiện tại, token này đã được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch hàng đầu.









Hamster Kombat là một trò chơi kết hợp giữa Tap-to-Earn và mô phỏng giao dịch. Trong trò chơi, người dùng sẽ đảm nhận vai trò quản lý sàn giao dịch và liên tục phát triển, mở rộng sàn của mình. Theo các cập nhật chính thức mới nhất, 60% tổng nguồn cung token sẽ được phân bổ cho cộng đồng trong tương lai.









Catizen là một trò chơi lấy chủ đề mèo, kết hợp giữa GameFi, AI và metaverse. Trò chơi này hòa quyện sự hấp dẫn của thú cưng ảo với công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo, mang đến một trải nghiệm tương tác vô cùng sống động. Hiện tại, token của Catizen vẫn chưa được niêm yết.









Pixelverse đã phát triển trò chơi Tap-to-Earn có tên PixelTap trên Telegram. Đây là một trò chơi chiến đấu dựa trên nhiệm vụ dưới bối cảnh vũ trụ pixel cyberpunk. Token này hiện đã được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch lớn.









Tương tự như Notcoin, TapSwap cho phép người chơi nhận token bằng cách nhấn và hoàn thành các nhiệm vụ. Dự án được thành lập bởi các nhà sáng lập ẩn danh và đang trong giai đoạn đầu phát triển. Hiện tại, token của TapSwap vẫn chưa được niêm yết.









Hiện nay, có rất nhiều dự án Tap-to-Earn trên Telegram với lối chơi tương tự nhau. Yêu cầu thấp và cách thức hoạt động rất đơn giản - Chỉ cần tham gia vào kênh Telegram của dự án và làm theo hướng dẫn. Vì hầu hết các dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu và chưa phát hành token, việc lựa chọn các dự án có độ phổ biến, tầm ảnh hưởng và tiềm năng cao đòi hỏi phải được nghiên cứu kỹ lưỡng.





Lưu ý tham gia trò chơi thông qua các liên kết chính thức của dự án để tránh nguy cơ bị lừa đảo. Telegram là một nền tảng mở và luôn là điểm nóng của lừa đảo, vì vậy hãy bảo vệ tài sản cá nhân trong suốt quá trình tham gia trò chơi.





Ngoài việc tham gia trực tiếp vào các dự án, nghiên cứu các dự án giai đoạn đầu và tham gia vào thị trường thứ cấp cũng là một lựa chọn. Các token được đề cập trong bài viết này, như NOT và PIXFI, đã được niêm yết trên sàn giao dịch MEXC. Bạn có thể giao dịch các token này trên thị trường thứ cấp thông qua giao dịch Spot hoặc Futures để có thể đạt lợi nhuận.





MEXC được người dùng ưa chuộng nhờ vào sự đa dạng của các token và tốc độ niêm yết nhanh chóng. MEXC cũng liên tục theo dõi các dự án Tap-to-Earn và sẽ tiến hành niêm yết token của những dự án có độ nhận diện cao trên thị trường, chất lượng tốt và lượng người dùng lớn, cho phép người dùng tham gia trực tiếp vào giao dịch thứ cấp. Ngoài ra, MEXC còn cung cấp mức phí giao dịch cực kỳ thấp, giúp người dùng tiết kiệm chi phí giao dịch và tạo lợi thế cạnh tranh.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.