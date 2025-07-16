Tap Da Doge là gì: Tiên phong trong cuộc cách mạng Tap-to-Earn trên Web3

Khi trò chơi Web3 lan rộng khắp thế giới và công nghệ blockchain ngày càng được tích hợp với ngành giải trí, Tap Da Doge đã nổi lên như một tựa game nổi bật nhờ ý tưởng độc đáo và lối chơi hấp dẫn. ĐưKhi trò chơi Web3 lan rộng khắp thế giới và công nghệ blockchain ngày càng được tích hợp với ngành giải trí, Tap Da Doge đã nổi lên như một tựa game nổi bật nhờ ý tưởng độc đáo và lối chơi hấp dẫn. Đư
Khi trò chơi Web3 lan rộng khắp thế giới và công nghệ blockchain ngày càng được tích hợp với ngành giải trí, Tap Da Doge đã nổi lên như một tựa game nổi bật nhờ ý tưởng độc đáo và lối chơi hấp dẫn. Được xây dựng như một trò chơi tương tác sáng tạo trên Telegram, Tap Da Doge kết hợp khéo léo công nghệ blockchain, nhân vật NFT và văn hóa meme để tạo nên trải nghiệm nhập vai thú vị, có thưởng và dễ tiếp cận.

1. Tap Da Doge là gì?


Tap Da Doge là trò chơi tương tác dựa trên Telegram, theo mô hình "Tap-to-Earn" - kết hợp giải trí, khả năng chơi game và lợi nhuận trong một trải nghiệm liền mạch. Người chơi điều khiển nhân vật NFT để nhận phần thưởng thông qua trò chơi. Dù dễ tiếp cận, trò chơi cũng đòi hỏi việc cảm nhận thời gian chính xác, phản xạ nhanh và tư duy chiến lược, khiến cả người mới bắt đầu cũng như game thủ dày dạn kinh nghiệm đều thích thú.

Với khẩu hiệu "Tap. Jump. Earn.", Tap Da Doge nhấn mạnh sự đơn giản của việc nhận thưởng thông qua trò chơi. Tuy nhiên tầm nhìn của dự án vượt xa tính giải trí - Tap Da Doge hướng đến mục tiêu hạ thấp rào cản tiếp cận tiền mã hoá bằng cách trò chơi hoá việc tham gia blockchain và khuyến khích người dùng khám phá Web3 theo cách vui vẻ, xã hội hoá và dễ tiếp cận.

2. Các tính năng cốt lõi của Tap Da Doge


2.1 Tích hợp Telegram


Là một Mini App trên Telegram, Tap Da Doge không yêu cầu tải về. Người dùng có thể tham gia trò chơi trực tiếp trong Telegram, giúp việc truy cập trở nên dễ dàng và liền mạch.

2.2 Hệ thống nhân vật NFT


Người chơi có thể sở hữu các nhân vật NFT độc đáo, mỗi nhân vật có ngoại hình và thuộc tính riêng biệt - gia tăng giá trị sưu tập và đa dạng hoá lối chơi.

2.3 Cơ chế Tap-to-Earn


Người chơi nhấn để nhân vật nhảy qua chướng ngại vật và hoàn thành thử thách. Thao tác thành công sẽ nhận được phần thưởng, mang đến trải nghiệm "play-to-earn" thực sự thông qua tương tác đơn giản.

2.4 Nội dung trong trò chơi phong phú


Các tính năng như Woofboxes, Dogemart và Staking cung cấp nhiều công cụ, phần thưởng và nâng cấp - nâng cao cả sức hấp dẫn và bền vững của trò chơi.

3. Token RUN là gì?


3.1 Thông tin cơ bản về RUN


RUN là token gốc của hệ sinh thái Tap Da Doge, với tổng cung giới hạn, tạo nên tính khan hiếm. Token được phát hành trên BNB Chain và địa chỉ hợp đồng là: 0x8f85F63B76d2C40C7Cf3DAc19637730d00d37966

Việc phát hành và phân bổ RUN tuân theo các nguyên tắc công bằng và minh bạch, đảm bảo tất cả người dùng đều có cơ hội tham gia vào hệ sinh thái của dự án. Phân bổ token như sau:

Người dùng đóng góp sớm: 1%
Bán công khai (IDO): 8.92%
Thanh khoản: 10%
Airdrop của đối tác: 7%
Marketing: 4.08%
Tổng phần thưởng (không Pre-Mining): 69%

3.2 Chức năng chính của RUN


Phương tiện giao dịch: RUN đóng vai trò là đơn vị tiền tệ chính trong hệ sinh thái Tap Da Doge. Token có thể được sử dụng để mua vật phẩm, truy cập dịch vụ và các hoạt động khác trong trò chơi.

Cơ chế ưu đãi: Người dùng có thể nhận RUN bằng cách chơi game, hoàn thành nhiệm vụ hoặc đóng góp cho cộng đồng.

Quản trị: Người nắm giữ RUN cũng có được quyền quản trị và tham gia vào các quyết định liên quan đến dự án cũng như đóng góp ý tưởng cho quá trình phát triển trong tương lai.

4. Hướng dẫn mua token RUN trên MEXC


Tap Da Doge kết hợp lối chơi cổ điển với công nghệ blockchain để tạo ra trải nghiệm "Tap-to-Earn" đơn giản, thú vị và có giá trị kinh tế cao. Với hệ thống nhân vật NFT độc đáo, tính năng trong trò chơi đa dạng cùng hệ sinh thái cộng đồng năng động, Tap Da Doge trở nên nổi bật trong không gian trò chơi Web3. Khi token RUN ra mắt và hệ sinh thái tiếp tục mở rộng, Tap Da Doge đang ở vị thế vững chắc để thu hút thêm lượng lớn người dùng và trở thành dự án hàng đầu trong lĩnh vực trò chơi blockchain.

Trong hành trình phát triển nhanh chóng, quan hệ đối tác của Tap Da Doge cùng sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu MEXC đã mang lại đòn bẩy tăng trưởng mạnh mẽ. Nổi tiếng với phí giao dịch thấp, khớp lệnh cực nhanh, danh mục tài sản đa dạng và thanh khoản vượt trội, MEXC được nhà đầu tư trên toàn thế giới tin tưởng. Tầm nhìn nhạy bén cùng sự hỗ trợ vững chắc cho các dự án mới nổi khiến MEXC trở thành bệ phóng lý tưởng cho những sáng kiến Web3 chất lượng cao.

Giao dịch RUN Spot đã chính thức ra mắt trên MEXC và bạn có thể giao dịch với mức phí cực thấp theo các bước dưới đây:

1) Mở và đăng nhập vào App hoặc truy cập trang web chính thức MEXC.
2) Nhập "RUN" vào thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot cho RUN.
3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn thành giao dịch.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

