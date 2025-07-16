Yield StakeStone (STO) là gì? Phân tích chuyên sâu về cách tối đa hóa lợi nhuận của nền tảng thanh khoản chuỗi chéo này





Trong thị trường tiền mã hoá, thanh khoản và lợi nhuận thường được xem là hai mục tiêu không thể đồng thời đạt được. Tuy nhiên, StakeStone mang đến giải pháp đột phá: Một cơ sở hạ tầng thanh khoản chuỗi chéo sử dụng token gốc STO để giải quyết vấn đề này. Nền tảng vừa đảm bảo thanh khoản cao vừa tối ưu hoá lợi nhuận. Bài viết này sẽ khám phá các tính năng chính của StakeStone và cách nền tảng này đang định hình lại thanh khoản trong không gian tài sản kỹ thuật số.









StakeStone là cơ sở hạ tầng thanh khoản chuỗi chéo tiên tiến, giới thiệu hai tài sản STO và SBTC, đại diện cho phiên bản thanh khoản của ETH và BTC. Với mạng lưới staking động, StakeStone giải quyết mâu thuẫn giữa tài sản bị khoá và thanh khoản, vốn là hạn chế của mô hình staking truyền thống. StakeStone cung cấp ba tài sản thanh khoản chính:

ETH thanh khoản tạo lợi nhuận

BTC thanh khoản đa chuỗi

STONEBTC: Phiên bản BTC tạo lợi nhuận

Khác với các giao thức staking khác, StakeStone cho phép người dùng rút tài sản bất kỳ lúc nào trên bất kỳ blockchain nào được hỗ trợ mà không có thời gian khoá, đạt được khả năng thanh khoản chuỗi chéo thực sự.









StakeStone cung cấp các giải pháp sáng tạo cho bốn vấn đề chính trong thị trường tiền mã hoá:





1）Sự đánh đổi giữa khoá tài sản và thanh khoản: Staking truyền thống buộc người dùng chọn giữa lợi nhuận và thanh khoản. Trong khi đó, StakeStone cho phép đạt được cả hai điều này.

2）Thanh khoản phân mảnh: StakeStone tổng hợp các pool LRT khác nhau, đơn giản hóa trải nghiệm người dùng

3）Khó khăn đối với Layer 2 và chuỗi tương thích EVM: StakeStone giúp các L2 và blockchain mới nổi thu hút thanh khoản ETH.

4）Tích hợp phức tạp với nhà phát triển: Đơn giản hóa việc tích hợp liquid restaking token (LRT).





Kể từ khi ra mắt Testnet vào tháng 07/2023, StakeStone đã đạt được những bước tiến đáng kể, như tổng giá trị bị khoá (TVL) hơn 310,000 ETH (khoảng $870 triệu), 96,000 người dùng đã tham gia, tích hợp thành công với hơn 10 giao thức.









Là token quản trị gốc của hệ sinh thái StakeStone, STO có nhiều tính năng:





1）Quản trị: Người dùng nắm giữ có thể bỏ phiếu cho các đề xuất lớn ảnh hưởng đến sự phát triển của nền tảng.

2）Tăng lợi nhuận: Khóa STO để nhận veSTO nhằm mở khoá lợi nhuận cao hơn.

3）Cơ chế đặt lại theo mùa: Đảm bảo sự công bằng trong quản trị, ngăn người dùng nắm giữ lâu dài chiếm ưu thế trong việc ra quyết định.

4）Truy cập tài sản dự trữ thông qua cơ chế hoán đổi và đốt: Tạo giá trị bền vững cho người dùng nắm giữ STO.

5）Khả năng tương tác chuỗi chéo: Dễ dàng sử dụng trên nhiều blockchain.

6）Tối ưu hóa hiệu suất vốn: Tạo thu nhập thụ động trong khi vẫn duy trì thanh khoản.





Các ứng dụng của StakeStone bao gồm STONE-Fi (thị trường thanh khoản chuỗi chéo), LiquidityPad (nền tảng phát hành thanh khoản chuỗi chéo) và Stone.Pay (giải pháp thanh toán DeFi sáng tạo), cung cấp cho người dùng các công cụ toàn diện để quản lý thanh khoản.









So với các dịch vụ staking thanh khoản như Lido hay Rocket Pool, StakeStone có các ưu điểm nổi bật sau:





1）Giải pháp chuỗi chéo toàn diện: Kết hợp staking thanh khoản, khả năng tương tác chuỗi chéo và tối ưu hoá lợi nhuận.

2）Hỗ trợ đa tài sản: Hỗ trợ cả ETH và BTC, cung cấp các tùy chọn thanh khoản đa dạng.

3）Kiến trúc mô-đun: Cho phép linh hoạt điều chỉnh chiến lược mà không ảnh hưởng đến người dùng nắm giữ STO.

4）Trải nghiệm chuỗi chéo liền mạch: Truy cập và sử dụng tài sản trên nhiều chuỗi nhưng vẫn giữ được lợi nhuận.

5）Tối ưu chiến lược lợi nhuận: Tự động tối đa hóa lợi nhuận mà không cần người dùng quản lý chủ động.

6）Tích hợp hệ sinh thái toàn diện: Hợp tác chiến lược với các hệ sinh thái đang phát triển như Berachain, Linea, Monad và Plume.

7）Mô hình quản trị đổi mới: Sử dụng cơ chế quản trị theo gauge với chu kỳ đặt lại để đảm bảo quá trình ra quyết định công bằng.









MEXC là nơi lý tưởng để mua STO, mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch và tiện lợi. Bạn có thể mua STO trên MEXC theo các bước sau:





1）Tạo tài khoản MEXC: Truy cập trang web chính thức của MEXC và hoàn thành quá trình đăng ký.

2）Nạp tài sản: Nạp USDT hoặc các loại tiền mã hoá khác vào tài khoản MEXC.

Tìm cặp giao dịch STO: Nhập “STO” vào thanh tìm kiếm và chọn cặp 3）: Nhập “STO” vào thanh tìm kiếm và chọn cặp STO/USDT

4）Đặt lệnh: Chọn số lượng STO muốn mua và xác nhận giao dịch.





Là sàn giao dịch hàng đầu thế giới, MEXC cung cấp thanh khoản cao, giao diện dễ sử dụng, CSKH 24/7 và phí giao dịch thấp. Những ưu điểm này giúp MEXC trở thành nơi lý tưởng để mua token STO.





StakeStone đang định nghĩa lại thanh khoản trong thế giới tiền mã hoá với cơ sở hạ tầng chuỗi chéo đổi mới. Kết hợp khả năng truy cập thanh khoản và tối đa hóa lợi nhuận, STO và SBTC mang đến giá trị vượt trội cho người dùng. Khi DeFi tiếp tục mở rộng trên nhiều chuỗi, StakeStone được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các hệ sinh thái blockchain.



