Space and Time (SXT) là gì? Tái định hình hệ sinh thái lưu trữ và tính toán dữ liệu blockchain

Trong hệ sinh thái blockchain, lưu trữ và tính toán dữ liệu từ lâu đã là những nút thắt cổ chai hạn chế khả năng mở rộng và phát triển ứng dụng. Khi các ứng dụng phi tập trung ( dApp ) và hợp đồng thông minh tiếp tục phát triển, nhu cầu về một hạ tầng dữ liệu blockchain hiệu quả, bảo mật và có khả năng mở rộng ngày càng trở nên cấp thiết. Space and Time (SXT) được thiết kế để giải quyết thách thức này bằng cách xây dựng một nền tảng dữ liệu Web3 hiệu suất cao và có khả năng mở rộng, được hỗ trợ bởi zero-knowledge proof (ZK). Giao thức cung cấp khả năng lưu trữ, truy vấn và phân tích dữ liệu mạnh mẽ, được tối ưu hoá cho các ứng dụng phi tập trung. Thông qua bộ công nghệ đột phá, Space and Time cho phép truy vấn theo thời gian thực và xử lý dữ liệu blockchain hiệu quả, mang lại mức độ hỗ trợ hạ tầng tốt nhất cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái phi tập trung.





Space and Time sở hữu bộ đồng xử lý zero-knowledge (ZK Coprocessor) tương thích với SQL đầu tiên, cho phép truy vấn dữ liệu hiệu quả và có thể xác minh trực tiếp trong các hợp đồng thông minh blockchain. Những tính năng chính bao gồm:





Truy vấn SQL với ZK proof : Các nhà phát triển có thể thực hiện truy vấn SQL thông qua hợp đồng thông minh, Space and Time sẽ xác minh và trả kết quả bằng zero-knowledge proof, đảm bảo cả độ chính xác lẫn tính bảo mật.

Thời gian phản hồi dưới một giây : Bộ đồng xử lý ZK tạo proof trong mỗi chu kỳ khối, cho phép tương tác theo thời gian thực và khắc phục các vấn đề về độ trễ và chi phí của blockchain truyền thống.

Hỗ trợ dữ liệu chuỗi chéo: Vượt qua việc vận hành chuỗi đơn, nền tảng hỗ trợ xác minh dữ liệu chuỗi chéo, cho phép tương tác giữa các hệ sinh thái blockchain đa dạng.









Space and Time cũng cung cấp một nền tảng dữ liệu phi tập trung cho phép lập chỉ mục và truy vấn dữ liệu blockchain trên nhiều mạng khác nhau. Nhà phát triển có thể truy cập dữ liệu blockchain theo thời gian thực thông qua API dữ liệu Web3, bao gồm các chuỗi chính như Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui và Avalanche.





Truy cập dữ liệu theo thời gian thực : Nhà phát triển có thể lấy dữ liệu đã được lập chỉ mục trực tiếp từ nhiều chuỗi, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng các ứng dụng phi tập trung cần nhiều dữ liệu.

Giảm giả định về độ tin cậy : Mọi truy vấn đều được xác thực thông qua bộ đồng xử lý ZK, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu mà không cần dựa vào bên trung gian tập trung.

Tích hợp Chainlink: Việc tích hợp gốc với Chainlink cho phép truyền kết quả truy vấn đã xác minh lên chuỗi một cách liền mạch, tăng cường tính minh bạch và độ tin cậy cho các hệ sinh thái dApp.









AI Studio là một công cụ đột phá của Space and Time, cho phép các nhà phát triển tạo truy vấn SQL và bảng điều khiển dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Dù là truy vấn cơ sở dữ liệu cơ bản hay phân tích dữ liệu phức tạp, AI Studio đều tự động hóa quá trình tạo và trực quan hoá SQL.





Prompt-to-SQL : Với các lệnh đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên, người dùng có thể tạo ra truy vấn SQL phức tạp mà không cần kiến thức kỹ thuật sâu, giúp mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận.

Bảng điều khiển dữ liệu tự động: AI Studio cũng tạo bảng điều khiển từ kết quả truy vấn, giúp nhà phát triển nhanh chóng diễn giải dữ liệu và đưa ra quyết định chính xác.













Space and Time được thiết kế để tối ưu hiệu suất xử lý dữ liệu, giải quyết các nút thắt về lưu trữ và tính toán thường gặp của các ứng dụng blockchain. Bằng cách tách biệt lưu trữ và tính toán dữ liệu cũng như áp dụng cơ chế tính toán ngoài chuỗi, Space and Time mang lại tốc độ xử lý vượt trội so với hệ thống blockchain truyền thống.









Được xây dựng với mục tiêu mở rộng, Space and Time mang đến sự hỗ trợ đa dạng, từ ứng dụng phi tập trung nhỏ đến hệ thống doanh nghiệp quy mô lớn. Khi khối lượng dữ liệu tăng, Space and Time vẫn duy trì hiệu suất cao thông qua việc mở rộng node và tối ưu phương pháp lưu trữ, tính toán, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.









Space and Time tích hợp các công nghệ bảo mật tiên tiến, bao gồm mã hóa chống lượng tử và zero-knowledge proof, nhằm bảo vệ dữ liệu trong quá trình lưu trữ, tính toán và truyền tải. Với ZK proof, nền tảng có thể xác minh tính chính xác của dữ liệu mà không bị tiết lộ, đảm bảo cả quyền riêng tư lẫn tính bảo mật cho các ứng dụng phi tập trung.









Với kiến trúc mạnh mẽ, Space and Time có thể được ứng dụng cho nhiều lĩnh vực phi tập trung. Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu:









Trong lĩnh vực DeFi, Space and Time hỗ trợ các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), giao thức cho vay và thị trường phái sinh với khả năng lưu trữ và tính toán dữ liệu hiệu quả. Độ trễ thấp và thông lượng cao cho phép xây dựng oracle giá theo thời gian thực, giải pháp quản lý rủi ro và tối ưu hóa thanh khoản cho các ứng dụng DeFi.









Space and Time cung cấp khả năng lưu trữ và tính toán dữ liệu mạnh mẽ cho lĩnh vực NFT và metaverse, hỗ trợ nhà phát triển xử lý khối lượng lớn dữ liệu tài sản kỹ thuật số. Nền tảng cũng hỗ trợ tương tác dữ liệu chuỗi chéo, mang đến dịch vụ dữ liệu liền mạch cho các ứng dụng NFT đa chuỗi và phát triển thế giới ảo.









Thông qua khả năng tính toán và dữ liệu chuỗi chéo của Space and Time, các doanh nghiệp có thể thiết lập hệ thống quản lý chuỗi cung ứng minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc tốt hơn. Nhiều bên liên quan có thể chia sẻ và xử lý dữ liệu chuỗi cung ứng một cách bảo mật, hiệu quả, từ đó nâng cao tính minh bạch và hiệu suất vận hành toàn chuỗi.









Với các doanh nghiệp quy mô lớn, Space and Time cung cấp khung lưu trữ và tính toán dữ liệu có khả năng mở rộng, xử lý dữ liệu theo thời gian thực và phân tích quy mô lớn. Dù là lưu trữ, phân tích hay các tác vụ tính toán trực tiếp, nền tảng đều mang lại sự hỗ trợ đáng tin cậy, hiệu suất cao và tối ưu theo nhu cầu của doanh nghiệp.









Space and Time đang tái định hình lĩnh vực xử lý dữ liệu blockchain với nền tảng lưu trữ và tính toán dữ liệu phi tập trung đột phá. Bằng cách tích hợp liền mạch tính toán ngoài chuỗi, lưu trữ dữ liệu hiệu quả và công nghệ bảo mật chống lượng tử, Space and Time không chỉ vượt qua những giới hạn về lưu trữ và tính toán trên blockchain mà còn cung cấp cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho các ứng dụng phi tập trung. Không ngừng tối ưu hoá và mở rộng hợp tác, Space and Time sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực như DeFi, NFT và metaverse.



