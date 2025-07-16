Khi việc ứng dụng blockchain ngày càng gia tăng, các mạng Layer 1 truyền thống đang dần bị quá tải bởi nhu cầu xử lý giao dịch cao và các ứng dụng phi tập trung phức tạp. Mặc dù các giải pháp mở rộng Khi việc ứng dụng blockchain ngày càng gia tăng, các mạng Layer 1 truyền thống đang dần bị quá tải bởi nhu cầu xử lý giao dịch cao và các ứng dụng phi tập trung phức tạp. Mặc dù các giải pháp mở rộng
SOON là gì? Giải pháp Rollup sử dụng Solana VM dành cho việc xây dựng hệ sinh thái chuỗi chéo hiệu suất cao

16/07/2025MEXC
0m
#Cơ Bản
Khi việc ứng dụng blockchain ngày càng gia tăng, các mạng Layer 1 truyền thống đang dần bị quá tải bởi nhu cầu xử lý giao dịch cao và các ứng dụng phi tập trung phức tạp. Mặc dù các giải pháp mở rộng Layer 2 như OptimismzkSync đã ra đời nhằm khắc phục những hạn chế này, nhưng việc phụ thuộc vào Ethereum Virtual Machine (EVM) thường giới hạn hiệu suất tổng thể và khả năng mở rộng.

SOON mang đến một cách tiếp cận đột phá bằng cách tích hợp Solana Virtual Machine (SVM) vào kiến trúc Layer 2. Giải pháp sáng tạo này cung cấp hiệu suất xử lý vượt trội, độ trễ thấp hơn và khả năng mở rộng cao hơn - mở đường cho thế hệ hệ sinh thái phi tập trung chuỗi chéo thế hệ tiếp theo.

1. SOON là gì?


SOON là một giải pháp Rollup hiệu suất cao được xây dựng trên Solana Virtual Machine (SVM), được thiết kế để giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng, khả năng tương tác và trải nghiệm người dùng trong blockchain thông qua kiến trúc mô-đun. Thay vì chỉ giới hạn trong hệ sinh thái Solana, SOON mang môi trường thực thi hiệu suất cao của mình đến các blockchain Layer 1 khác như Ethereumchuỗi BNB, cung cấp cho nhà phát triển một nền tảng phát triển blockchain tương thích chuỗi chéo và dễ triển khai.

2. Các sản phẩm cốt lõi của SOON


SOON cung cấp ba sản phẩm chính sau:

  • SOON Mainnet: Mạng Layer 2 đa năng trên Ethereum, sử dụng SVM tách rời làm layer thực thi.
  • SOON Stack: Bộ công cụ hạ tầng cho phép triển khai các giải pháp Layer 2 dựa trên SVM trên bất kỳ blockchain Layer 1 nào.
  • InterSOON: Giao thức nhắn tin chuỗi chéo dựa trên Hyperlane, cho phép tương tác liền mạch giữa các blockchain khác nhau.

3. Các tính năng và chức năng chính của SOON


3.1 Kiến trúc SVM tách rời


Một trong những đột phá sáng tạo nhất của SOON nằm ở kiến trúc SVM tách rời. Thông thường, Solana Virtual Machine (SVM) được tích hợp chặt chẽ trong blockchain Solana. Tuy nhiên, SOON đã tách SVM ra và mô-đun hoá chuyển thành một thành phần độc lập có thể tích hợp linh hoạt. Điều này cho phép nhà phát triển triển khai và vận hành các ứng dụng sử dụng SVM trên bất kỳ blockchain tương thích nào - không chỉ giới hạn trong hệ sinh thái Solana. Bằng cách tách rời SVM, giúp SOON nâng cao đáng kể tính linh hoạt, đồng thời thúc đẩy khả năng tương tác giữa các blockchain, mang đến cho nhà phát triển một môi trường phát triển rộng mở và linh hoạt hơn.

3.2 Xử lý song song hiệu suất cao


Tận dụng khả năng xử lý song song của SVM, SOON mang lại hiệu suất xử lý giao dịch cao với độ trễ thấp. Điều này đặc biệt phù hợp với các ứng dụng yêu cầu hiệu năng lớn như DeFi, trò chơi và AI.

3.3 Khả năng tương tác chuỗi chéo


Được hỗ trợ bởi giao thức InterSOON, SOON cho phép nhắn tin và giao tiếp chuỗi chéo một cách liền mạch. Dù là trên SOON Mainnet, SOON Stack hay các blockchain Layer 1 khác, InterSOON đảm bảo sự tương tác mượt mà giữa các mạng, mang đến cho người dùng trải nghiệm nhất quán trên toàn bộ hệ sinh thái. Khả năng tương tác chuỗi chéo ở cấp độ này giúp nâng cao tính linh hoạt, khả năng mở rộng và góp phần xây dựng một hệ sinh thái blockchain kết nối chặt chẽ và phát triển mạnh mẽ.

3.4 Thiết kế mô-đun


Dự án SOON áp dụng kiến trúc mô-đun với ba thành phần cốt lõi: SOON Mainnet, SOON Stack và InterSOON. SOON Mainnet đóng vai trò là giải pháp Layer 2 đa năng, cung cấp môi trường thực thi hiệu suất cao. SOON Stack là bộ công cụ tương thích chuỗi chéo, hỗ trợ triển khai và vận hành các mạng Layer 2 sử dụng SVM trên bất kỳ nền tảng Layer 1 nào. InterSOON là giao thức nhắn tin chuỗi chéo, đảm bảo khả năng giao tiếp liền mạch giữa các mạng blockchain khác nhau. Thiết kế mô-đun này mang lại cho dự án SOON sự linh hoạt và khả năng mở rộng vượt trội, cho phép thích ứng hiệu quả với nhu cầu thị trường đang không ngừng thay đổi.

4. Token SOON là gì?


4.1 Tổng quan về token SOON


  • Tên token: SOON
  • Tổng cung ban đầu: 1 tỷ
  • Tỷ lệ lạm phát hằng năm: 3%

4.2 Phân bổ token


  • Cộng đồng - 51%: Phân bổ thông qua cơ chế phát hành công bằng và phần thưởng cho người ủng hộ lâu dài.
  • Hệ sinh thái - 25%: Dành cho việc phát triển hệ sinh thái và hỗ trợ quan hệ đối tác.
  • Airdrop & thanh khoản - 8%: Sử dụng để thu hút người dùng mới và cung cấp thanh khoản cho các sàn giao dịch.
  • Quỹ dự trữ/Foundation - 6%: Dự phòng cho tính bền vững lâu dài và vận hành dự án.
  • Đội ngũ & cộng tác viên cốt lõi - 10%: Là phần thưởng dành cho đội ngũ phát triển và những người đóng góp ban đầu.


4.3 Tiện ích của token


Quản trị: Người nắm giữ token có thể tham gia vào các quyết định quản trị quan trọng trên SOON Mainnet và SOON Stack, bao gồm nâng cấp giao thức, phân bổ tài nguyên và cơ chế khuyến khích.

Khuyến khích hệ sinh thái: Thúc đẩy đổi mới và sự tham gia bằng cách thưởng cho nhà phát triển và dự án trong hệ sinh thái.

Staking: Việc staking SOON giúp tăng cường bảo mật cho mạng lưới. Người stake sẽ nhận lợi nhuận hằng năm ở mức 3%.

5. Hướng dẫn mua SOON trên MEXC


SOON mang đến một giải pháp Layer 2 hiệu suất cao và có khả năng mở rộng vượt trội thông qua kiến trúc SVM tách rời, khả năng xử lý song song, hỗ trợ đa chuỗi và thiết kế mô-đun linh hoạt. Mô hình token sáng tạo cùng cơ chế quản trị do cộng đồng dẫn dắt đã thổi luồng sinh khí mới vào hệ sinh thái blockchain. Khi ngày càng có nhiều mạng Layer 1 hỗ trợ và công nghệ tiếp tục hoàn thiện, SOON được kỳ vọng sẽ đạt được mức độ ứng dụng rộng rãi hơn và tạo ra tác động lớn hơn trong không gian blockchain.

Khi SOON tiếp tục phát triển mạnh mẽ, quan hệ đối tác với sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu MEXC mang lại động lực vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với mức phí giao dịch thấp, tốc độ xử lý siêu nhanh, danh mục tài sản đa dạng và độ sâu thanh khoản cao, MEXC đã chiếm được lòng tin của nhà đầu tư trên toàn thế giới. Nhờ khả năng nắm bắt nhanh các dự án tiềm năng cùng sự hỗ trợ toàn diện, MEXC trở thành mảnh đất lý tưởng để nuôi dưỡng những đổi mới blockchain có tiềm năng bứt phá.

Hiện tại, SOON đã được niêm yết cho giao dịch Spot Futures trên MEXC. Bạn có thể giao dịch token này với mức phí cực thấp thông qua các bước sau:

1) Đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC.
2) Nhập "SOON" vào thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.
3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá mong muốn, sau đó đặt lệnh.

Bên cạnh giao dịch Spot, đừng bỏ lỡ sự kiện airdrop SOON trên trang MEXC Airdrop+ - tham gia ngay để có cơ hội nhận những phần thưởng hấp dẫn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.

