Shardeum (SHM) là gì? Khám phá cuộc cách mạng blockchain tự động mở rộng quy mô năm 2025





Trong bối cảnh blockchain phát triển nhanh chóng hiện nay, khả năng mở rộng vẫn là một trong những thách thức lớn nhất. Dù tiền mã hoá và các ứng dụng phi tập trung ngày càng phổ biến, phí giao dịch cao và thông lượng hạn chế đã cản trở việc áp dụng rộng rãi. Shardeum mang đến một giải pháp đột phá cho những vấn đề này. Công nghệ mang tính cách mạng của Shardeum cung cấp khả năng mở rộng quy mô chưa từng có cho mạng blockchain trong khi vẫn duy trì tính phi tập trung và bảo mật.









Shardeum là một blockchain Layer 1 dựa trên EVM, đặc biệt đạt được khả năng mở rộng mạng lưới theo chiều ngang bằng cách thêm node và hỗ trợ xử lý đồng thời nhiều giao dịch trong khi vẫn duy trì mức phí giao dịch luôn thấp. Bằng cách sử dụng công nghệ sharding trạng thái động (dynamic state sharding) và tự động mở rộng, Shardeum giải quyết các vấn đề cốt lõi của blockchain hiện tại trong việc theo kịp quy mô của Web2. SHM là token gốc của mạng Shardeum, được sử dụng để thanh toán phí giao dịch, xác thực staking, tham gia quản trị và phân bổ phần thưởng.









Shardeum là tên gọi của toàn bộ nền tảng blockchain và cơ sở hạ tầng, trong khi SHM là tiền mã hoá gốc của mạng lưới, tương tự như mối quan hệ giữa Ethereum và ETH. SHM đóng nhiều vai trò trong hệ sinh thái Shardeum, bao gồm phương tiện trao đổi chính, thanh toán phí giao dịch và gas, hỗ trợ quản trị mạng, đồng thời cung cấp cơ chế staking và phần thưởng cho validator.









1) Sharding trạng thái động: Shardeum chia mạng lưới ở lớp giao thức thành nhiều shard, mỗi shard xử lý giao dịch một cách độc lập. Khác với các blockchain truyền thống xử lý giao dịch tuần tự trên một chuỗi duy nhất, Shardeum cho phép thực hiện giao dịch song song, giúp tăng đáng kể thông lượng mạng trong khi vẫn giữ được khả năng kết hợp nguyên tử giữa các giao dịch.





2) Khả năng tự động mở rộng: Lần đầu tiên trong ngành, Shardeum áp dụng mô hình tự động mở rộng điều chỉnh dung lượng dựa trên nhu cầu mạng theo thời gian thực. Khi khối lượng giao dịch tăng, Shardeum tự động mở rộng bằng cách thêm shard để xử lý việc truyền tải, đảm bảo hiệu suất cao mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc chi phí. Hệ thống sẽ đo tải mạng mỗi 60 giây và tự động điều chỉnh số lượng node validator cần thiết.





3) Mở rộng tuyến tính và phí giao dịch thấp: Bằng cách kết hợp xử lý giao dịch không cần block với sharding trạng thái động, Shardeum đạt được khả năng mở rộng tuyến tính thực sự. Ví dụ, nếu 100 node xử lý 50 TPS thì 200 node sẽ xử lý 100 TPS. Nhờ khả năng tự động mở rộng, Shardeum duy trì chi phí vận hành mạng thấp bất kể nhu cầu, giúp người dùng cuối luôn được hưởng mức phí thấp.





4) Khả năng kết hợp nguyên tử liên shard: Khác với nhiều mạng đã được sharding, Shardeum vẫn giữ được khả năng gọi và liên kết nhiều hợp đồng thông minh trong một giao dịch duy nhất, ngay cả khi các hợp đồng đó nằm trên các shard khác nhau. Điều này mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn và chi phí giao dịch thấp hơn, cho phép người dùng thực hiện các thao tác phức tạp chỉ trong một giao dịch.





5) Tương thích EVM và yêu cầu thấp cho node validator: Shardeum được xây dựng dựa trên EVM và tương thích với công cụ, ví và chức năng hợp đồng thông minh của Ethereum. Nhờ đó, các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển ứng dụng Ethereum sang Shardeum mà không cần học ngôn ngữ hay framework mới. Ngoài ra, Shardeum còn giảm yêu cầu phần cứng để chạy node validator, giúp nhiều thành viên cộng đồng dễ dàng tham gia hơn, từ đó tăng cường tính phi tập trung.









Sau khi tổ chức sự kiện tạo token (TGE) vào đầu năm 2025, Shardeum đã áp dụng mô hình nguồn cung phản ứng linh hoạt với nguồn cung ban đầu là 249 triệu SHM, được phân bổ như sau:

Bán : 91,440,000 SHM (36.72%) – Khóa 3 tháng, sau đó phân bổ tuyến tính hàng ngày trong 2 năm

Đội ngũ : 76,200,000 SHM (30.6%) – Khóa 3 tháng, sau đó phân bổ tuyến tính hàng ngày trong 2 năm

Foundation : 55,880,000 SHM (22.44%) – Mở khóa tại TGE

Hệ sinh thái & airdrop: 25,480,000 SHM (10.23%) – Mở khóa tại TGE





Tính năng của token SHM trong hệ sinh thái Shardeum

Staking : Validator stake SHM để tham gia vào mạng lưới. Nếu node hoạt động sai, số SHM đã stake có thể bị cắt để đảm bảo an toàn mạng.

Phí giao dịch : SHM dùng để thanh toán phí giao dịch và gas trên mạng Shardeum, toàn bộ phí này sẽ bị đốt để tạo cơ chế giảm phát.

Quản trị : Người dùng nắm giữ SHM có thể tham gia quản trị mạng bằng cách bỏ phiếu các đề xuất và thay đổi thông số mạng.

Phần thưởng: SHM được phân bổ làm phần thưởng khi tham gia mạng, bao gồm phần thưởng cho validator và khuyến khích hệ sinh thái.









Nếu bạn muốn sở hữu token SHM, MEXC là sàn giao dịch an toàn và dễ sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để mua SHM trên MEXC:









1) Đăng ký tài khoản MEXC: Truy cập trang web chính thức của MEXC và hoàn thành quá trình đăng ký.

2) Nạp tài sản: Nạp USDT vào tài khoản MEXC của bạn.

3)Tìm cặp giao dịch SHM: Trong khu vực giao dịch trên MEXC, tìm "SHM" để chọn cặp giao dịch : Trong khu vực giao dịch trên MEXC, tìm "SHM" để chọn cặp giao dịch SHM/USDT

4) Đặt lệnh: Xác định số lượng và giá SHM muốn mua, sau đó xác nhận giao dịch.









1) Tính thanh khoản cao: MEXC cung cấp sổ lệnh sâu giúp khớp lệnh nhanh chóng.

2) Giao diện dễ sử dụng: Với thiết kế trực quan, cả người mới và nhà giao dịch có kinh nghiệm đều có thể dễ dàng sử dụng.

3) Bảo mật mạnh mẽ: Nhiều lớp bảo mật bảo vệ tài sản của bạn.

4) CSKH 24/7: Luôn sẵn sàng hỗ trợ mọi lúc.

5) Cấu trúc phí cạnh tranh: MEXC có mức phí hợp lý so với các sàn giao dịch khác.









Bạn muốn nhận token SHM miễn phí? MEXC hiện đang tổ chức một sự kiện airdrop Shardeum độc quyền. Khi hoàn thành một số nhiệm vụ đơn giản, bạn có cơ hội nhận phần thưởng như token SHM. Hãy đồng hành cùng dự án blockchain tự động mở rộng tiên phong này và trải nghiệm tương lai của khả năng mở rộng blockchain. Truy cập trang Airdrop+ của MEXC ngay để tham gia và trở thành một phần của nền tảng hợp đồng thông minh hiệu suất cao và phí thấp.









Shardeum đại diện cho một bước đột phá trong công nghệ blockchain, cung cấp giải pháp mở rộng quy mô mà vẫn giữ được tính phi tập trung và bảo mật. Khả năng duy trì mức phí giao dịch thấp ngay cả khi mạng bị tắc nghẽn giúp mở ra cơ hội cho những ứng dụng từng được xem là không khả thi. Khi tiến gần đến Mainnet, Shardeum đang trên đà trở thành nền tảng hàng đầu cho thế hệ ứng dụng phi tập trung tiếp theo - Một giải pháp mở rộng quy mô thực sự, bảo mật và hỗ trợ phát triển Web3 đến hàng tỷ người dùng.



