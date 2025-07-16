Reddio là gì? Đột phá hiệu suất Layer-2 với công nghệ song song và tăng tốc bằng GPU

Reddio là giải pháp mở rộng Layer-2 hiệu suất cao dựa trên Ethereum, được thiết kế để giải quyết các điểm nghẽn về khả năng mở rộng và hiệu suất tính toán của các blockchain truyền thống thông qua công nghệ thực thi song song và tăng tốc bằng GPU.









Khi công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, giới hạn về hiệu suất đã trở thành rào cản lớn đối với việc ứng dụng đại trà. Ethereum Virtual Machine (EVM) truyền thống xử lý giao dịch theo tuần tự, khiến gặp khó khăn trong việc đáp ứng các ứng dụng yêu cầu thông lượng cao. Với nhu cầu ngày càng tăng từ các lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi), trò chơi blockchain và trí tuệ nhân tạo (AI), nhu cầu về hạ tầng tính toán mạnh mẽ ngày càng trở nên cấp thiết. Reddio ra đời để giải quyết thách thức này với một cách tiếp cận mang tính đột phá.





Reddio đặt mục tiêu giải quyết các điểm nghẽn mà EVM gặp phải trong quá trình xử lý giao dịch. Bằng cách ứng dụng công nghệ thực thi song song và tăng tốc bằng GPU, Reddio nâng cao đáng kể thông lượng và hiệu suất blockchain, mang đến nền tảng hạ tầng vững chắc cho các ứng dụng hiệu suất cao trong DeFi, trò chơi và các giải pháp tích hợp AI.













Reddio giới thiệu cơ chế thực thi song song, cho phép các giao dịch trong cùng một khối được xử lý đồng thời trên nhiều luồng. Cách tiếp cận này khai thác hiệu quả tài nguyên máy chủ đa nhân, từ đó nâng cao đáng kể thông lượng và giảm chi phí giao dịch.









Reddio đã phát triển một EVM song song tương thích CUDA (CuEVM), cho phép chuyển đổi các opcode của EVM thành các lệnh CUDA. Bằng cách tận dụng sức mạnh tính toán song song của GPU, Reddio đạt được hiệu suất tính toán vượt trội chưa từng có.









Được xây dựng trên framework Yu sử dụng ngôn ngữ Golang, Reddio sở hữu thiết kế mô-đun cho phép tích hợp linh hoạt nhiều máy ảo, lớp dữ liệu sẵn có và cơ chế đồng thuận khác nhau. Các nhà phát triển có thể tùy chỉnh môi trường thực thi phù hợp với từng trường hợp sử dụng cụ thể, đồng thời tận dụng các tính năng tiên tiến như hỗ trợ dữ liệu sẵn có, chống MEV và cơ chế đồng thuận hiệu suất cao. Thiết kế này đảm bảo khả năng mở rộng đồng thời duy trì sự tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái Ethereum.













Tên token: RDO

Tổng cung: 10 tỷ RDO









Chiến lược phân bổ token của Reddio cân bằng giữa yếu tố phi tập trung, phát triển hệ sinh thái, khuyến khích các bên liên quan và đảm bảo tính bền vững dài hạn. Phân bổ cụ thể như sau:





Cộng đồng: 8.00%

B ảo mật & ưu đãi mạng lưới: 25.00%

Phát triển hệ sinh thái: 22.76%

Quỹ dự trữ: 6.96%

Đội ngũ đóng góp: 21.80%

Nhà đầu tư chiến lược: 15.48%













RDO là token gốc tiện ích của hệ sinh thái Reddio, đóng vai trò là động lực kinh tế thúc đẩy hoạt động mạng lưới, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và hỗ trợ sự ổn định chung của hệ thống. RDO có nhiều ứng dụng, bao gồm thanh toán phí giao dịch, nhận phần thưởng staking, tham gia xác thực, quyền biểu quyết trong quản trị cộng đồng và hỗ trợ các sáng kiến phát triển hệ sinh thái.









Reddio mang đến những cải tiến hiệu suất đột phá cho hệ sinh thái Ethereum thông qua kiến trúc thực thi song song sáng tạo và công nghệ tăng tốc bằng GPU. Việc ra mắt token gốc RDO đánh dấu một chương mới trong quá trình phát triển của dự án. Dù bạn là nhà phát triển hay nhà đầu tư, Reddio đều là một giải pháp Layer-2 hiệu suất cao đáng để quan tâm. Khi hệ sinh thái tiếp tục mở rộng và trưởng thành, Reddio đang trên đà trở thành hạ tầng cốt lõi cho các ứng dụng Web3 thế hệ mới, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ blockchain trên diện rộng.





