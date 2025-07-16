Redbrick (BRIC) là gì? Công cụ tạo game Web3 được dẫn dắt bởi AI

Trong bối cảnh Web3 phát triển mạnh mẽ, việc sáng tạo nội dung đang chứng kiến một bước chuyển mình chưa từng có. Redbrick nổi bật như một dự án đổi mới, với mục tiêu tái định hình cách sản xuất và tiêu thụ game 3D cùng nội dung Metaverse thông qua công nghệ AI, lập trình trực quan và mô hình kinh tế trên chuỗi.





Với công cụ OOBC độc quyền, bộ công cụ hỗ trợ AI mạnh mẽ, mạng lưới người dùng toàn cầu và nền kinh tế token vững chắc, Redbrick giúp hạ thấp rào cản kỹ thuật trong việc sáng tạo nội dung, đồng thời xây dựng hệ sinh thái "Create-Play-Earn". Điều này mang đến cho nhà phát triển, người sáng tạo và người dùng những cách thức mới để tạo ra giá trị.









Redbrick là nền tảng Web3 dựa trên đám mây và được hỗ trợ bởi AI, giúp việc tạo game 3D, thế giới ảo và nội dung Metaverse trở nên dễ dàng hơn. Thông qua hệ thống lập trình trực quan Object-Oriented Block Coding (OOBC) kết hợp với công nghệ chuyển văn bản thành mã (text-to-code), người dùng có thể tạo ra các tính năng tương tác và môi trường 3D chỉ bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần bất kỳ kinh nghiệm lập trình nào.





Redbrick cung cấp một bộ công cụ hoàn chỉnh từ khâu sáng tạo đến tăng thu nhập, có thể ứng dụng trong giáo dục, marketing, tương tác xã hội và game Web3. Thông qua cơ chế C2E (Create-to-Earn), người sáng tạo có thể nhận token BRIC bằng cách thuê hoặc sở hữu đất ảo và xuất bản nội dung, thúc đẩy động lực sáng tạo và cùng phát triển hệ sinh thái.









Kiến trúc kỹ thuật của Redbrick được thiết kế để cân bằng giữa khả năng sử dụng, mở rộng và thân thiện với người sáng tạo. Với bộ công cụ hỗ trợ bởi AI và khung nền tương thích đa chuỗi, Redbrick mang lại sự tự do và hiệu quả chưa từng có trong quá trình sáng tạo nội dung.









Tăng tốc quá trình tạo cảnh, mô hình và hoạt ảnh nhờ AI, kèm theo hỗ trợ mã hoá theo thời gian thực.

Hỗ trợ chỉnh sửa cảnh 3D trực quan trên nhiều thiết bị (PC, máy tính bảng, điện thoại di động).









Nền tảng hoàn toàn dựa trên web, không cần cài đặt, hỗ trợ tương tác chuỗi chéo và tích hợp với Metaverse bên thứ ba.

Cung cấp SDK Metaverse mở và hệ thống lập lịch nội dung đa nền tảng, hướng đến xây dựng một nền tảng hợp tác chuỗi chéo thực sự.









Thư viện tài nguyên tích hợp sẵn (mô hình, giao diện người dùng, hiệu ứng âm thanh, thành phần quảng cáo, v.v.) giúp xây dựng cảnh nhanh chóng.

Hỗ trợ Play Store và plugin Unity, tương thích với việc tích hợp tài sản game từ bên ngoài.









Redbrick tiếp tục cải tiến về mặt kỹ thuật đồng thời đạt được những bước tiến đáng kể trong việc phát triển cộng đồng và mở rộng hệ sinh thái, tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công lâu dài của nền tảng nội dung Web3. Hiện tại, Redbrick đã đạt được một số cột mốc quan trọng trong các công cụ sáng tạo, phát hành NFT và gắn kết cộng đồng:





Phát hành Genesis Land: Đợt bán trước NFT Genesis Land đã hoàn tất (tổng cộng 3,500, đã bán 500), và các phần thưởng token cùng quyền lợi cho người nắm giữ Land đã được triển khai. Đợt bán trước đầu tiên đã phân bổ thành công 1,000 token BRIC thông qua airdrop cho người nắm giữ, đồng thời ra mắt phần thưởng staking và quyền ưu tiên tham gia IEO.





Thu nhập và ưu đãi cho người sáng tạo: Người nắm giữ NFT Genesis Land sẽ nhận airdrop BRIC và có thể nhận thêm phần thưởng bằng cách stake Land. Ngoài ra, người dùng còn được quyền tham gia các sự kiện cộng đồng độc quyền (trực tuyến/ngoại tuyến) và ưu tiên tham gia các dự án trong tương lai.









BRIC là token gốc trong hệ sinh thái nền tảng Redbrick, được sử dụng cho các mục đích như khuyến khích, giao dịch, quản trị và quyền lợi liên quan đến Land:





Airdrop Land: Mỗi NFT Genesis Land bán trước sẽ nhận được 1,000 BRIC, người nắm giữ Land có thể nhận thêm phần thưởng thông qua chương trình Earn-to-Stake.

Bán nội dung: Người dùng có thể giao dịch tài sản trong game như skin và vật phẩm tăng sức mạnh trên Market bằng BRIC.

Mô hình quảng cáo: Các nhà quảng cáo sử dụng BRIC để đặt quảng cáo, người dùng sẽ nhận chia sẻ doanh thu thông qua việc tiêu thụ và tương tác nội dung.

Ưu tiên IEO: Người nắm giữ Land được ưu tiên tham gia Launchpad BRIC và IEO, tận hưởng lợi ích sớm trên chuỗi.

Cơ chế đốt token: Nền tảng có kế hoạch sử dụng một phần doanh thu từ giao dịch để mua lại và đốt token, góp phần ổn định giá trị BRIC.









Redbrick có lộ trình phát triển rõ ràng, tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái nội dung, nâng cấp nền tảng công nghệ và mở rộng quy mô toàn cầu nhằm hướng đến tăng trưởng bền vững.









Phát triển Play Store với khả năng tương thích plugin Unity, tích hợp cả nội dung Web2 và Web3.

Triển khai hỗ trợ Telegram để mở rộng phạm vi sang các tình huống Web2.

Tăng cường hỗ trợ nhà sáng tạo bằng cách cung cấp công cụ, API và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái.









Mở rộng SDK Metaverse mở để cải thiện tương tác và cộng tác chuỗi chéo.

Tiếp tục phát triển hệ thống quảng cáo và marketplace để hoàn thiện chu trình Create-to-Earn (C2E).









Đẩy mạnh dịch vụ giáo dục Web2, nhắm đến các thị trường như Đông Nam Á và Nhật Bản.

Hợp tác với chính phủ và các tổ chức lớn để mở rộng tầm ảnh hưởng của nền tảng.







