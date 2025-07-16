Redacted Coin (RDAC) là gì? Công cụ mới thúc đẩy đa dạng hệ sinh thái AI + Web3

Khi Web3 bước vào giai đoạn mới của tích hợp đa chuỗi và ứng dụng đa dạng, Redacted Coin (RDAC) đang xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo tích hợp DeFi, AI, SocialFi, thanh toán, trò chơi và NFT thông qua mô hình tổng hợp của giải pháp tăng tốc + ma trận ứng dụng + nền kinh tế dữ liệu. Bằng cách tận dụng cơ chế khuyến khích của token gốc RDAC, Redacted chuyển đổi hoạt động thực tế của người dùng thành giá trị tài sản trên chuỗi, mở ra các lộ trình tăng trưởng mới cho Web3.









Redacted Coin là nền tảng tăng tốc toàn cầu dành cho các công ty khởi nghiệp Web3, được xây dựng trên mô hình động cơ kép, tập trung vào cả tiện ích và tăng trưởng người dùng. Không giống như các nền tảng dự án đơn lẻ truyền thống, Redacted Coin phát triển một ma trận hệ sinh thái bao gồm nhiều sản phẩm đa dạng, nhằm giảm rào cản gia nhập Web3 cho người dùng đồng thời cung cấp cho nhà phát triển sự hỗ trợ toàn diện về lưu lượng truy cập, vốn và công nghệ.





Token gốc của dự án, RDAC , đóng vai trò là token tiện ích cốt lõi của hệ sinh thái - cho phép quản trị nền tảng, truy cập tính năng và là phương tiện chính cho các tương tác của người dùng như giao dịch, staking, airdrop và đóng góp dữ liệu.









Redacted đã tung ra một số sản phẩm lớp ứng dụng và bước đầu đạt được sức hút trên thị trường. Các sản phẩm này bao gồm các lĩnh vực chính như trò chơi blockchain, AI, giao dịch, thanh toán, NFT và mạng xã hội. Các nền tảng cốt lõi bao gồm:





RampX: Nền tảng cầu nối chuỗi chéo 0 gas, mang lại trải nghiệm chuyển tài sản liền mạch, nhanh chóng và an toàn.

iAgent: Hệ thống trò chơi trên chuỗi kết hợp đào tạo dữ liệu trực quan với công cụ AI - nền tảng Agent Web3 đầu tiên trên thế giới được hỗ trợ bởi AI + DePIN.

Mintify: Giao diện giao dịch tốc độ cao dành cho tài sản tiền mã hoá, với tổng khối lượng giao dịch vượt $25 triệu.

FlashX: Bot giao dịch tiền mã hoá dựa trên Twitter (X), tích hợp chiến lược AI và hỗ trợ giao dịch đa tài sản, với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn $18.5 triệu.

Maxis: Nền tảng NFT được trò chơi hóa với tổng khối lượng giao dịch đạt $96 triệu.

Swipooor: "Tinder tiền mã hoá (Crypto Tinder)" kết hợp GameFi và SocialFi, cho phép người dùng vừa nhận lợi nhuận trong khi giao lưu.

BipTap: Cơ sở hạ tầng ngân hàng tiền mã hoá với hơn 200,000 người dùng và khối lượng giao dịch hàng tháng vượt hơn $120 triệu.

PG Capital: Nền tảng đầu tư mạo hiểm cộng đồng Web3, hỗ trợ người dùng tham gia tài trợ và quản lý dự án giai đoạn đầu.





Các sản phẩm này không chỉ mang lại giá trị thiết thực cho người dùng mà còn tạo ra nhu cầu thực sự đối với RDAC trong hệ sinh thái.









Mô hình kinh tế của RDAC được xây dựng dựa trên một hệ thống khép kín bao gồm sử dụng - khuyến khích - tái sử dụng, với điểm sáng tạo là sự tích hợp staking theo hành vi.





Khuyến khích đa nền tảng: Việc nắm giữ hoặc sử dụng RDAC mang lại lợi ích cho toàn bộ hệ sinh thái, bao gồm ưu đãi, airdrop và quyền truy cập độc quyền.

Hệ thống phân cấp: Cấp độ người dùng tăng dựa trên khối lượng staking và sự tham gia tích cực, mở khoá nhiều cơ hội nhận lợi nhuận hơn.

Tài sản hóa dữ liệu trên chuỗi: Hành vi của người dùng - như giao dịch, tương tác và đóng góp dữ liệu - được chuyển đổi thành tài sản dữ liệu đã stake, cho phép người dùng nhận được phần thưởng hệ sinh thái. Điều này hiện thực hoá khái niệm "đóng góp tạo ra giá trị".

Theo báo cáo, nguồn cung tối đa của RDAC là 1 tỷ token, với cơ cấu phân bổ như sau:









Phân bổ Danh mục Mô tả 26.66%

Hệ sinh thái Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Redacted, bao gồm ươm tạo sản phẩm, khuyến khích nhà phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng. 25.00% Cộng đồng

Phân bổ cho cộng đồng để khuyến khích thành viên tham gia và đóng góp, được phân bổ một phần thông qua airdrop và các hình thức khác. 13.00% Người đóng góp Phân bổ cho cộng tác viên và nhà phát triển cốt lõi vì đóng góp cho dự án. 11.30% Vòng hạt giống

Phân bổ cho nhà đầu tư giai đoạn đầu nhằm hỗ trợ quá trình phát triển ban đầu của dự án. 6.00% Thanh khoản

Được sử dụng để cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch và đảm bảo lưu thông token. 5.00% Cố vấn Phân bổ cho đội ngũ cố vấn của dự án như phần thưởng cho các hướng dẫn và hỗ trợ chiến lược. 4.54% Vòng thiên thần

Phân bổ cho nhà đầu tư thiên thần giai đoạn đầu để hỗ trợ giai đoạn ra mắt dự án. 4.30% Bán công khai

1.41% được mở khóa tại TGE, nhưng bị khoá trong 1 tháng, sau đó vesting tuyến tính trong 2 tháng. 4.20% Bán riêng tư 0.83% được mở khóa tại TGE, nhưng bị khoá trong 1 tháng, sau đó vesting tuyến tính trong 9 tháng.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Venturesvà Manifold Trading. Redacted định nghĩa mô hình tokenomics là "càng sử dụng nhiều, phần thưởng càng lớn", nhằm thúc đẩy sự tham gia liên tục và tích lũy giá trị. Theo thông tin công khai, Redacted đã hoàn thành hai vòng gọi vốn lớn, với sự hỗ trợ từ các tổ chức nổi tiếng nhưvà





Vòng hạt giống: Vào tháng 06/2024, Redacted đã hoàn thành Vào tháng 06/2024, Redacted đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá $10 triệu do The Spartan Group dẫn đầu, với sự tham gia của Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures và các tổ chức khác.

Bán công khai: Vào tháng 03/2025, Redacted đã huy động được $3 triệu thông qua đợt bán token công khai.





Tổng số vốn từ hai vòng này lên đến $13 triệu, chủ yếu dùng để hỗ trợ phát triển và mở rộng hệ sinh thái Redacted.









Redacted không chỉ là một token nền tảng hay token quản trị. Đây là một hệ thống kinh tế đa chiều được xây dựng xoay quanh các sản phẩm thực tế và nhu cầu của người dùng, nhằm mục đích giải quyết hai thách thức cốt lõi mà phần lớn các dự án Web3 phải đối mặt: thiếu cơ sở người dùng và thiếu doanh thu thực tế. Bằng cách chuyển doanh thu thực tế từ các sản phẩm hệ sinh thái trở lại giá trị của RDAC, Redacted tạo ra sự tương tác sâu sắc giữa token và các ứng dụng. Đồng thời, dự án sử dụng dữ liệu hành vi và đóng góp của người dùng để xác định các nhóm người dùng có giá trị thực sự lâu dài, hình thành nên một mô hình tăng trưởng tự nhiên. Hơn nữa, Redacted cam kết cung cấp cho cả người dùng tổ chức và cá nhân một nền tảng chung, tích hợp khả năng sử dụng và lợi nhuận, phá vỡ các rào cản giữa đầu tư và ứng dụng. Tầm nhìn của Redacted Coin là trở thành mạng lưới hợp tác tài sản dựa trên ứng dụng trong thế giới Web3: kết nối hiệu quả nhà phát triển, người dùng, vốn và dữ liệu. Thông qua sự hợp tác với nhiều vai trò, dự án hướng tới việc liên tục duy trì động lực hệ sinh thái và đạt được tăng trưởng phi tập trung, bền vững thực sự.









RDAC không phải là một dự án token riêng biệt mà đại diện cho hệ sinh thái kiểu mới được xây dựng dựa trên ứng dụng thực tế, triển khai đa ứng dụng và các ưu đãi dựa trên dữ liệu. Dù bạn là nhà đầu tư, nhà phát triển hay người dùng phổ thông, Redacted đều cung cấp lộ trình tham gia rõ ràng và cơ chế nắm bắt giá trị. Khi Web3 chuyển sang tăng trưởng dựa trên ứng dụng, ma trận ứng dụng đa chuỗi và cơ chế ưu đãi của Redacted Coin có thể là cánh cổng quan trọng dẫn đến làn sóng tăng trưởng tiếp theo của thị trường tiền mã hoá.





Hiện tại, MEXC niêm yết RDAC trên cả thị trường Spot và Futures . Các bước giao dịch như sau:





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC.

2) Tìm tên token RDAC trong thanh tìm kiếm, sau đó chọn giao dịch RDAC Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và các thông số khác để hoàn thành giao dịch.









Bạn cũng có thể tham gia sự kiện airdrop RDAC và nhận thêm phần thưởng bằng cách truy cập trang sự kiện MEXC Airdrop+



