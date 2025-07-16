Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển nhanh chóng, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đã trở thành những thách thức cấp bách. Các mô hình AI truyền thống yêu cầu truy cập vào dữ liệu ở dạng vănKhi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển nhanh chóng, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đã trở thành những thách thức cấp bách. Các mô hình AI truyền thống yêu cầu truy cập vào dữ liệu ở dạng văn
Privasea AI là gì? Một nhân tố mới đang tái định hình bảo mật AI thông qua điện toán bảo mật

16/07/2025MEXC
0m
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển nhanh chóng, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu đã trở thành những thách thức cấp bách. Các mô hình AI truyền thống yêu cầu truy cập vào dữ liệu ở dạng văn bản thuần (plaintext) để huấn luyện và suy luận, điều này dễ dẫn đến rò rỉ thông tin nhạy cảm. Để giải quyết vấn đề này, Privasea AI được tạo ra nhằm khắc phục tình trạng phân mảnh dữ liệu thông qua công nghệ điện toán bảo mật tiên tiến, cung cấp các đảm bảo mạnh mẽ về quyền riêng tư và bảo mật cho quá trình tính toán AI.

1. Giới thiệu về Privasea AI


Privasea là một mạng lưới AI phi tập trung ứng dụng công nghệ Mã hóa đồng hình hoàn toàn (Fully Homomorphic Encryption – FHE), cho phép thực hiện các phép tính trực tiếp trên dữ liệu đã mã hóa mà vẫn đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối trong suốt quá trình xử lý. Bằng việc ứng dụng FHE, Privasea thúc đẩy việc luân chuyển giá trị dữ liệu và cung cấp tài nguyên tính toán phân tán cho các hoạt động AI, xây dựng một môi trường an toàn và hiệu quả cho các tác vụ AI bảo vệ quyền riêng tư.

2. Bốn thành phần cốt lõi của Privasea AI


2.1 Thư viện mã hóa HESea


HESea là lõi của Privasea, tích hợp các triển khai hiệu suất cao của các thuật toán Mã hóa đồng hình hoàn toàn (FHE) phổ biến như TFHE, CKKS, BGV và BFV. Thư viện mã nguồn mở này cung cấp cho nhà phát triển các công cụ để thực hiện các phép toán số học và logic trên dữ liệu đã mã hóa, đồng thời cải thiện đáng kể hiệu suất tính toán mã hóa thông qua các tối ưu hóa như đóng gói và xử lý theo lô dữ liệu mã hóa (ciphertext).

2.2 Privasea API


Privasea API được xây dựng dựa trên thư viện HESea, cung cấp một bộ đầy đủ các giao thức và công cụ phát triển, cho phép nhà phát triển tạo ra các ứng dụng AI ưu tiên quyền riêng tư. Thông qua API này, nhà phát triển có thể dễ dàng tích hợp công nghệ FHE vào hệ thống hoặc sản phẩm để thực hiện các chức năng như mã hóa dữ liệu, suy luận mô hình, huấn luyện và các tác vụ liên quan.

2.3 Privanetix


Privanetix là mạng lưới tính toán của Privasea, bao gồm nhiều node phi tập trung thực hiện các tác vụ tính toán trên dữ liệu đã mã hóa. Bằng cách phân phối tác vụ và phối hợp lẫn nhau, mạng lưới này tăng cường khả năng mở rộng hệ thống và khả năng chịu lỗi, đồng thời ngăn chặn hiệu quả việc rò rỉ thông tin nhạy cảm.

2.4 Bộ công cụ hợp đồng thông minh Privasea


Để quản lý và khuyến khích các node tính toán, Privasea cung cấp một bộ hợp đồng thông minh chuyên dụng. Bộ công cụ này giám sát hoạt động của mạng lưới Privanetix và đảm bảo sự phối hợp liền mạch giữa các node. Đồng thời, nó cũng triển khai các cơ chế khuyến khích nhằm thu hút nhiều node hơn tham gia vào mạng lưới tính toán, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể.


3. Hệ sinh thái Privasea AI


Privasea đã xây dựng một hệ sinh thái ứng dụng phong phú, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

1) ImHuman: Một ứng dụng sử dụng cơ chế xác thực sinh trắc học và mã hóa để tạo ra NFT “Human Identity” trên chuỗi nhằm ngăn chặn bot trên các nền tảng xã hội.
2) BotOr_NotABot: Một công cụ xác minh tính xác thực của người dùng, được triển khai rộng rãi trong các lĩnh vực DeFi, mạng xã hội và DAO.
3) DeepSea: Một lớp hạ tầng cho phép các AI Agent hoạt động một cách an toàn, ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm.

4. Token PRAI là gì?


PRAI là token tiện ích gốc trong hệ sinh thái Privasea, hỗ trợ hoạt động của DeepSea và ImHuman. Người dùng có thể sử dụng PRAI để thanh toán cho các dịch vụ AI bảo mật quyền riêng tư như tính toán mã hóa, thực thi mô hình AI và kích hoạt các AI Agent cá nhân hóa. Ngoài ra, PRAI còn được dùng để thanh toán phí giao dịch, hỗ trợ staking, quản trị và cung cấp năng lượng cho các dịch vụ xác minh danh tính nâng cao trong ứng dụng ImHuman.

4.1 Tổng quan về token PRAI


Tên token: Privasea AI PRAI (PRAI)
Tổng cung: 1,000,000,000 PRAI

4.2 Phân bổ token PRAI


Cơ cấu phân bổ token PRAI như sau:


Danh mục
Tỷ lệ
Mining 1
30.00%
Nhà đầu tư
13.45%
Marketing và cộng đồng
12.97%
Quỹ dự trữ
10.05%
Những người đóng góp sớm
9.04%
Đội ngũ
8.00%
Mining 2
5.00%
Thanh khoản
4.00%
Airdrop trong tương lai
3.00%
Ví Binance IDO
2.00%
Marketing và cộng đồng 2
2.00%
Chiến lược
0.50%



5. Hướng dẫn mua PRAI trên MEXC?


Privasea AI là một hạ tầng điện toán bảo mật mang tính đột phá, ứng dụng công nghệ Mã hóa đồng hình hoàn toàn (FHE) để cho phép các tác vụ AI được thực hiện trên dữ liệu đã mã hóa mà không cần giải mã. Giải pháp này không chỉ giải quyết các thách thức cốt lõi về quyền riêng tư trong các ứng dụng AI hiện nay, mà còn giảm đáng kể rào cản cho nhà phát triển và người dùng cuối trong việc tiếp cận AI bảo mật quyền riêng tư.

Trong quá trình mở rộng nhanh chóng, sự hợp tác giữa Privasea AI và MEXC – một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới – đã tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho dự án. Với phí giao dịch siêu thấp, tốc độ khớp lệnh cao, hệ sinh thái tài sản toàn diện và độ sâu thanh khoản lớn, MEXC đã nhận được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư toàn cầu. Đồng thời, MEXC cũng được biết đến là vườn ươm lý tưởng cho các token chất lượng cao nhờ vào sự tập trung vào các dự án tiềm năng và chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.

Hiện tại, PRAI đã được niêm yết trên MEXC cho cả giao dịch SpotFutures, cho phép bạn giao dịch với mức phí cực thấp.

1) Mở và đăng nhập App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức.
2) Nhập "PRAI" vào thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.
3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.

