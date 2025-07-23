NIL là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

NIL là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain, cung cấp năng lượng cho nền tảng tính toán phi tập trung Nillion, tập trung vào việc xử lý dữ liệu an toàn và riêng tư cho nhiều ngành công nghiệp. Được ra mắt vào tháng 3 năm 2025, NIL được phát triển để giải quyết thách thức quan trọng trong việc xử lý dữ liệu nhạy cảm mà không làm tăng nguy cơ bị giải mã. Bằng cách tận dụng công nghệ Blind Compute độc quyền, NIL cho phép người dùng thực hiện các phép tính trên dữ liệu đã được mã hóa, đảm bảo cả sự riêng tư và bảo mật. Sáng kiến này mở ra những khả năng mới cho các lĩnh vực như tài chính, trí tuệ nhân tạo và y tế, nơi bảo mật dữ liệu là tối quan trọng. Nhờ tích hợp các kỹ thuật mã hóa tiên tiến, NIL cung cấp nền tảng vững chắc cho các ứng dụng phi tập trung yêu cầu xử lý dữ liệu an toàn.

NIL được thành lập vào năm 2022 bởi một nhóm chuyên gia có nền tảng về mật mã học, hệ thống phân tán và công nghệ doanh nghiệp. Các thành viên sáng lập trước đây từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại các công ty công nghệ hàng đầu và các viện nghiên cứu, mang đến chuyên môn sâu rộng về blockchain, kỹ thuật bảo mật và tính toán an toàn. Tầm nhìn của họ là tạo ra một nền tảng có thể biến đổi cách dữ liệu nhạy cảm được xử lý và chia sẻ, sử dụng các phương pháp mật mã học sáng tạo để loại bỏ các đánh đổi bảo mật truyền thống. Kể từ khi thành lập, Nillion đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng, bao gồm huy động vốn hạt giống đáng kể từ các nhà đầu tư nổi tiếng, ra mắt mạng chính vào đầu năm 2025 và thiết lập các đối tác chiến lược với các nhà lãnh đạo ngành như NEAR, Aptos, Arbitrum và Meta. Dự án đã thu hút sự chú ý rộng rãi sau khi ra mắt Chương trình Xác minh, thu hút gần 500.000 người xác minh hoạt động và bảo mật hơn 1.050 GB dữ liệu, đặt Nillion vào vị trí tiên phong trong tính toán phi tập trung bảo vệ quyền riêng tư.

Hệ sinh thái NIL được xây dựng xung quanh một bộ sản phẩm liên kết nhằm cung cấp giải pháp toàn diện cho các nhà phát triển, doanh nghiệp và chủ sở hữu dữ liệu đang tìm kiếm tính toán an toàn.

nilAI: Nền tảng/Ứng dụng Chính

nilAI đóng vai trò là lớp ứng dụng chính của hệ sinh thái Nillion, cho phép người dùng triển khai và chạy các mô hình AI bảo vệ quyền riêng tư trên dữ liệu đã mã hóa. Nền tảng này tận dụng công nghệ Blind Compute để đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm vẫn được bảo mật trong suốt quá trình tính toán. nilAI hiện đang được sử dụng bởi ngày càng nhiều dự án trong lĩnh vực tài chính và y tế, trở thành giải pháp hàng đầu cho việc triển khai AI an toàn.

nilVM: Tính năng/Dịch vụ Phụ trợ

nilVM mở rộng hệ sinh thái bằng cách cung cấp máy ảo được tùy chỉnh cho các hợp đồng thông minh tập trung vào quyền riêng tư. Các nhà phát triển có thể xây dựng và thực thi các ứng dụng phi tập trung yêu cầu xử lý dữ liệu an toàn, nhờ vào sự tích hợp liền mạch của các giao thức mật mã. Kiến trúc của nilVM đảm bảo thực thi hiệu quả và an toàn, hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng từ giao dịch bảo mật đến phân tích dữ liệu riêng tư.

nilDB và nilChain: Thành phần Bổ sung của Hệ sinh thái

nilDB cung cấp lưu trữ dữ liệu phi tập trung và được mã hóa, trong khi nilChain cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain cho việc thanh toán giao dịch và đồng thuận. Những thành phần này cùng nhau hoạt động để cho phép xử lý dữ liệu an toàn, có khả năng mở rộng và tương tác trên toàn mạng.

Cùng nhau, những sản phẩm này tạo ra môi trường mạnh mẽ nơi NIL đóng vai trò là token tiện ích và quản trị, thúc đẩy tất cả các tương tác và khuyến khích sự tham gia vào mạng lưới. Cách tiếp cận tích hợp này mang lại hệ sinh thái tự duy trì cho các ứng dụng phi tập trung ưu tiên quyền riêng tư.

Quyền riêng tư và Bảo mật Dữ liệu:

Dữ liệu nhạy cảm thường có nguy cơ bị lộ trong quá trình xử lý, dẫn đến vi phạm và các thách thức quy định.

Chia sẻ Dữ liệu Không hiệu quả:

Các tổ chức gặp khó khăn trong việc hợp tác trên các dự án dựa trên dữ liệu do lo ngại về quyền riêng tư và thiếu công cụ tính toán an toàn.

Tính Toán Phi Tập Trung Hạn chế:

Các nền tảng blockchain hiện tại không được tối ưu hóa cho tính toán bảo vệ quyền riêng tư, hạn chế sự phát triển của các ứng dụng an toàn.

NIL giải quyết những thách thức này thông qua công nghệ Blind Compute, cho phép thực hiện các phép tính trên dữ liệu đã mã hóa mà không cần giải mã. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng dữ liệu vẫn được bảo mật ngay cả trong quá trình xử lý, loại bỏ nguy cơ bị lộ. Bằng cách cho phép tính toán đa bên an toàn, NIL thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Kiến trúc của nền tảng cũng hỗ trợ tính toán phi tập trung có khả năng mở rộng, mở khóa những khả năng mới cho các ứng dụng tập trung vào quyền riêng tư trong AI, tài chính và y tế. Thông qua những đổi mới này, NIL thay đổi cách dữ liệu nhạy cảm được xử lý, chia sẻ và thương mại hóa trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Token NIL là tài sản kỹ thuật số gốc của mạng Nillion, với tổng số phát hành là 1 tỷ token. Tỷ lệ phân phối của token NIL như sau:

- Hệ sinh thái và R&D: 29%

- Cộng đồng: 20%

- Phát triển Giao thức: 10%

- Người Ủng hộ Ban đầu: 21%

- Người Đóng góp Cốt lõi: 20%

Tại thời điểm ra mắt, khoảng 19,5% tổng nguồn cung đã được lưu hành ban đầu, phần còn lại sẽ được mở khóa dần theo lịch trình để đảm bảo sự ổn định lâu dài của mạng lưới. Token được thiết kế để hỗ trợ bảo mật mạng, quản trị và phát triển liên tục trong hệ sinh thái Nillion.

Trong hệ sinh thái, NIL phục vụ nhiều chức năng:

- Thanh toán cho Dịch vụ Tính toán: Người dùng trả token NIL để truy cập các dịch vụ tính toán và lưu trữ dữ liệu an toàn trên mạng.

- Phí Giao dịch: NIL được sử dụng để thanh toán cho việc xử lý giao dịch và hoạt động mạng.

- Staking và Bảo mật Mạng: Chủ sở hữu token có thể stake NIL để tham gia xác thực mạng, nhận phần thưởng và tăng cường bảo mật.

- Quản trị: Chủ sở hữu NIL có thể đề xuất và bỏ phiếu về các nâng cấp giao thức và quyết định mạng, với quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với số lượng được stake.

NIL triển khai mô hình quản trị phi tập trung, trao quyền cho cộng đồng định hình tương lai của mạng lưới. Staking token NIL không chỉ bảo vệ mạng mà còn cung cấp cho chủ sở hữu phần thưởng và ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng. Lịch trình mở khóa được thiết kế để duy trì sự ổn định thị trường và khuyến khích sự tham gia lâu dài, hỗ trợ sự phát triển bền vững của hệ sinh thái Nillion.

NIL đại diện cho một giải pháp sáng tạo trong lĩnh vực tính toán phi tập trung, giải quyết các thách thức quan trọng về quyền riêng tư dữ liệu, tính toán an toàn và chia sẻ dữ liệu hợp tác. Với công nghệ Blind Compute tiên tiến và bộ công cụ dành cho nhà phát triển toàn diện, NIL trao quyền cho người dùng xây dựng và triển khai các ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư trên nhiều ngành công nghiệp. Mô hình tokenomics mạnh mẽ, cộng đồng năng động và các đối tác chiến lược đã đặt NIL vào vị trí lực lượng chuyển đổi trong cảnh quan tài sản kỹ thuật số. Bạn đã sẵn sàng bắt đầu giao dịch NIL chưa? Hướng dẫn "Hướng dẫn Giao dịch NIL Toàn diện: Từ Khởi đầu đến Giao dịch Thực hành" của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua mọi thứ bạn cần biết - từ nền tảng NIL và thiết lập ví đến chiến lược giao dịch nâng cao và kỹ thuật quản lý rủi ro. Cho dù bạn mới làm quen với tiền điện tử hay là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước này sẽ trang bị cho bạn kiến thức trên nền tảng an toàn của MEXC. Khám phá cách tối đa hóa tiềm năng NIL của bạn ngay hôm nay!