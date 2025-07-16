Newton là gì? Cơ sở hạ tầng AI có thể xác minh dành cho tài chính phi tập trung tự động hoá

Newton là một dự án tập trung xây dựng lớp hạ tầng phi tập trung nhằm kích hoạt tự động hoá trên chuỗi có thể xác minh và uỷ quyền bảo mật. Bằng cách tích hợp môi trường thực thi đáng tin cậy (TEE), bằng chứng không kiến thức (ZKP) và kiến trúc mô-đun dựa trên agent, giao thức Newton đưa toàn bộ quy trình tự động hoá lên chuỗi, từ đó nâng cao đáng kể tính minh bạch, khả năng kết hợp và độ tin cậy.









Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển, tài chính phi tập trung (DeFi) đã nổi lên như một lực lượng chủ đạo trong lĩnh vực Fintech. Tuy nhiên, nhiều giải pháp DeFi hiện tại vẫn phụ thuộc vào bot tập trung hoặc sự phối hợp ngoài chuỗi, dẫn đến tính minh bạch hạn chế, bảo mật yếu hơn và gia tăng giả định về niềm tin. Dự án Newton được ra đời nhằm giải quyết những thách thức này bằng cách giới thiệu tự động hoá phi tập trung, mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới cho hạ tầng tài chính trên chuỗi.





Được khởi xướng bởi Magic Newton Foundation, Newton được hậu thuẫn bởi một tổ chức cam kết thúc đẩy đổi mới và ứng dụng blockchain. Magic Newton Foundation hướng đến xây dựng một hệ thống tài chính cởi mở, minh bạch và hiệu quả hơn thông qua hạ tầng phi tập trung tiên tiến.













Giao thức Newton giới thiệu cơ chế tự động hoá phi tập trung, cho phép thực hiện tự động các thao tác phức tạp trên chuỗi mà không cần sự can thiệp từ trung tâm. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn giảm đáng kể sự phụ thuộc vào niềm tin, qua đó tăng cường tính minh bạch và bảo mật trong toàn bộ hệ sinh thái DeFi.









Với giao thức Newton, người dùng có thể uỷ quyền cho các agent hành động thay mặt một cách an toàn mà không cần tiết lộ khoá riêng tư hoặc thông tin nhạy cảm cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tính năng này được kích hoạt thông qua cơ chế phân quyền có thể lập trình, đảm bảo mọi hành động chỉ được thực hiện trong các điều kiện đã được người dùng phê duyệt, từ đó nâng cao đáng kể mức độ bảo mật cho tài sản người dùng.









Giao thức Newton kết hợp TEE với ZKP để thiết lập nền tảng tin cậy vững chắc cho tự động hoá trên chuỗi. TEE đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn trong quá trình xử lý, trong khi ZKP cho phép xác minh các thao tác mà không tiết lộ thông tin nhạy cảm, qua đó tăng cường hơn nữa khả năng bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư của hệ thống.









Giao thức Newton áp dụng kiến trúc agent theo mô-đun, cho phép nhà phát triển dễ dàng xây dựng và triển khai nhiều loại dịch vụ tự động khác nhau. Thiết kế này giúp nâng cao hiệu quả phát triển, thúc đẩy đổi mới và cạnh tranh, đồng thời mở rộng phạm vi ứng dụng và giải pháp trong hệ sinh thái DeFi.









NEWT là token ERC-20 gốc của giao thức Newton.









Ký hiệu token: NEWT

Tổng cung: 1,000,000,000 NEWT









Việc phân bổ ban đầu của token NEWT được thiết kế nhằm điều phối lợi ích giữa các thành viên đóng góp cốt lõi, những người ủng hộ sớm và cộng đồng giao thức Newton rộng lớn, đồng thời đảm bảo sự bền vững lâu dài cho hệ sinh thái. Cụ thể, 60% được phân bổ cho cộng đồng, 18.5% cho các thành viên đóng góp cốt lõi, 16.5% cho nhà đầu tư sớm và 5% cho Magic Labs.













Staking đồng thuận an toàn (dPoS): Validator và operator agent có thể stake token NEWT để góp phần bảo vệ mạng lưới và nhận phần thưởng từ việc phát hành.





Phí giao dịch và phân quyền: NEWT được sử dụng để thanh toán cho tất cả hành động liên quan đến agent, bao gồm cấp, cập nhật hoặc thu hồi quyền, cũng như phí gas để kích hoạt thực hiện.





Tài sản thế chấp trong hệ thống đăng ký mô hình: Nhà phát triển phải stake NEWT để đăng ký mô hình agent. Các operator cũng cung cấp NEWT làm tài sản thế chấp để cung cấp dịch vụ agent và nhận doanh thu từ người dùng.





Quản trị: Khi giao thức phát triển, người stake sẽ có thể tham gia quản trị DAO, bao gồm điều chỉnh tham số, phân bổ quỹ và đề xuất từ cộng đồng.









Giao thức Newton nổi bật với kiến trúc kỹ thuật mang tính đột phá và định hướng tương lai. Bằng cách tích hợp TEE, ZKP và khung kiến trúc agent theo mô-đun, Newton không chỉ giải quyết nhiều hạn chế hiện có trong các giải pháp DeFi như vấn đề niềm tin, bảo mật và khả năng kết hợp, mà còn mở ra nhiều tiềm năng mới cho đổi mới tài chính trong tương lai. Ví dụ, bằng cách kết hợp hợp đồng thông minh với tự động hoá trên chuỗi, Newton cho phép triển khai các chiến lược giao dịch phái sinh tài chính và quản lý rủi ro tiên tiến hơn. Khi được tích hợp với công nghệ AI, Newton cũng có thể hỗ trợ quản lý tài sản thông minh và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả hơn.





Là người tiên phong trong lĩnh vực tài chính tự động phi tập trung, Newton đang từng bước định hình tương lai của DeFi bằng các lợi thế kỹ thuật độc đáo và tầm nhìn chiến lược trên thị trường. Trong tương lai, Newton hướng tới trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi trong hệ sinh thái tài chính phi tập trung, mang đến các dịch vụ tài chính an toàn hơn, hiệu quả hơn và thông minh hơn cho người dùng toàn cầu.





