MYX Finance là gì? Mô hình mới cho giao dịch phái sinh trên chuỗi

Khi công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, tài chính phi tập trung (DeFi) tiếp tục mở rộng thông qua việc đổi mới liên tục. Giao dịch phái sinh, một phân khúc chính trong DeFi, đang trải qua sự chuyển đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, rào cản gia nhập cao, thao tác phức tạp và trượt giá lớn trên cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung (DEX) khiến nhiều nhà đầu tư phổ thông gặp khó khăn khi tham gia. Trong bối cảnh đó, MYX Finance được tạo ra nhằm giải quyết những thách thức này thông qua đổi mới công nghệ, hỗ trợ tất cả mọi người đều có thể công bằng tiếp cận giao dịch Alpha.









BTC, MYX Finance là giao thức phái sinh tiền mã hoá do D11 Labs phát triển, đồng thời là DEX Vĩnh cửu đầu tiên triển khai cơ chế trừu tượng hóa chuỗi. Với một tài khoản hợp nhất, người dùng có thể giao dịch trên nhiều chuỗi mà không cần chuyển đổi ví hay trả phí cầu nối chuỗi chéo. Nền tảng này hỗ trợ nhiều loại tài sản, bao gồm USDC , USDT, ETH BNB và SOL , đồng thời cung cấp các hợp đồng Vĩnh cửu với đòn bẩy lên đến 50x. Mục tiêu là kết hợp trải nghiệm giao dịch liền mạch của các sàn giao dịch tập trung với tính bảo mật của phi tập trung.





Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư lớn trong ngành như Sequoia China, HashKey Capital và Consensys , MYX đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trên cả Linea và BNB Chain, nhanh chóng trở thành giao thức phái sinh phát triển nhanh nhất năm 2024 và được xem là đối thủ chính của Hyperliquid.









Cơ chế MPM: Cốt lõi của MYX là MPM (Cơ chế pool khớp lệnh) độc quyền, khớp lệnh thông minh các vị thế Long và Short, hỗ trợ giao dịch không trượt giá, phí thấp và hiệu quả vốn cao. Không giống như các mô hình sổ lệnh truyền thống, MPM không dựa vào TVL cao để duy trì thanh khoản ổn định và mang lại trải nghiệm giao dịch hiệu quả, giúp giảm đáng kể chi phí cho người dùng.





Tài khoản hợp nhất: Người dùng có thể giao dịch các sản phẩm phái sinh trên nhiều chuỗi và tài sản bằng một tài khoản duy nhất mà không cần phải chuyển đổi ví, sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc trả phí gas. Thiết kế này mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch như trên CEX nhưng dựa trên cơ sở hạ tầng phi tập trung.





Giao dịch liền mạch: Tính năng giao dịch liền mạch của MYX Finance ứng dụng công nghệ mã hóa trừu tượng để kết hợp tính bảo mật của DEX với khả năng sử dụng của CEX. Chỉ cần ủy quyền một lần, người dùng có thể giao dịch bất kỳ lúc nào mà không cần xác nhận chữ ký nhiều lần hoặc trả trước phí gas, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả thực hiện.





Niêm yết không cần phê duyệt: MYX hỗ trợ niêm yết bất kỳ tài sản mới nào mà không cần phê duyệt, bao gồm các meme coin giai đoạn đầu và tài sản vốn hoá thấp. Miễn là cộng đồng chấp thuận, các token này có thể tiếp cận thị trường thanh khoản sâu trên nền tảng.





Đòn bẩy cao và phí thấp: MYX cung cấp đòn bẩy lên đến 50x với phí giao dịch cực kỳ thấp, ngang bằng với các sàn giao dịch tập trung và cung cấp tỷ lệ Funding cạnh tranh cao.













Việc phân bổ MYX được cấu trúc cẩn thận để thưởng cho người dùng ủng hộ sớm, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và trao quyền cho các nhà đầu tư, hỗ trợ vào sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái. Tổng cung là 1,000,000,000 token MYX, được phân bổ như sau:





Phần thưởng cộng đồng: 450 triệu MYX (45%)

Đội ngũ và cố vấn: 200 triệu MYX (20%)

Nhà đầu tư tổ chức: 200 triệu MYX (20%)

Thanh khoản cộng đồng ban đầu: 100 triệu MYX (10%)

Dự trữ tương lai: 50 triệu MYX (5%)













MYX là token cốt lõi hỗ trợ lớp thanh khoản trừu tượng hoá chuỗi của MYX Finance và được thiết kế để nắm bắt giá trị trên toàn nền tảng. Các chức năng chính của token này bao gồm:





Quản trị: Người dùng nắm giữ MYX có thể tham gia vào các quyết định quản trị, bao gồm bỏ phiếu về hướng phát triển của nền tảng và các quy tắc giao thức chính.

Phần thưởng staking: Người dùng có thể stake token MYX trên nền tảng để nhận thêm lợi nhuận. Người dùng stake sẽ nhận được một phần phí giao dịch dưới dạng phần thưởng và cũng có được quyền tham gia quản trị.

Cơ chế ưu đãi: MYX đóng vai trò là token khuyến khích, thưởng cho những người dùng đóng góp vào hệ sinh thái nền tảng, như nhà cung cấp thanh khoản, nhà giao dịch và nhà phát triển.

Mở rộng chuỗi chéo: MYX sẽ đóng vai trò thúc đẩy sự mở rộng của giao thức sang nhiều hệ sinh thái blockchain, hỗ trợ giao dịch chuỗi chéo và khả năng tương tác tài sản.









MYX Finance giải quyết những thách thức chính trong giao dịch phái sinh DeFi truyền thống thông qua cơ chế MPM sáng tạo và hệ thống tài khoản trừu tượng hóa chuỗi. Bằng cách cung cấp trải nghiệm người dùng gần giống với các sàn giao dịch tập trung trong khi vẫn duy trì tính minh bạch và bảo mật của phi tập trung, MYX cung cấp giải pháp hấp dẫn cho thế hệ giao dịch trên chuỗi tiếp theo. Khi hệ sinh thái phát triển và các tính năng tiếp tục được mở rộng, MYX đang ở vị thế tốt để trở thành một nhân tố quan trọng trong tương lai của DeFi.





Trong quá trình phát triển nhanh chóng, MYX Finance đã hợp tác với sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu MEXC, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của dự án.





Được biết đến với mức phí thấp, khớp lệnh cực nhanh, danh mục tài sản đa dạng và thanh khoản sâu, MEXC đã giành được sự tin tưởng của các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Việc chú trọng vào các dự án mới nổi và cơ chế hỗ trợ mạnh mẽ cũng khiến MEXC trở thành một môi trường lý tưởng để ươm mầm các dự án Web3 có tiềm năng cao.





Giao dịch MYX Spot hiện đã ra mắt trên MEXC, nơi người dùng có thể giao dịch token với mức phí cực thấp





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC

2) Tìm MYX trong thanh tìm kiếm và chọn cặp giao dịch MYX Spot

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng, giá và các thông số khác để hoàn thành giao dịch.





