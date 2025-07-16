Mezo là gì? Xây dựng hệ sinh thái tài chính phi ngân hàng, tập trung vào Bitcoin

Khi tiền mã hoá và công nghệ blockchain tiếp tục phát triển nhanh chóng, Bitcoin (BTC) , là tiền mã hoá đầu tiên, luôn giữ vị trí then chốt. Mặc dù Bitcoin đã tồn tại hơn một thập kỷ, nhưng ứng dụng của BTC trong tài chính hàng ngày vẫn gặp nhiều thách thức. Mezo là nền tảng tập trung vào Bitcoin, ra đời nhằm giải quyết những rào cản này và giúp Bitcoin thực sự hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày.









Mezo là nền tảng tập trung vào Bitcoin, với mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ Bitcoin mở rộng vai trò trong tài chính hàng ngày thông qua các công nghệ và dịch vụ sáng tạo. Nền tảng này tương thích với EVM, giúp nhà phát triển xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApp) và hợp đồng thông minh trong môi trường quen thuộc. Ngoài ra, bằng cách tận dụng cơ sở hạ tầng của tBTC, Mezo cung cấp cho người nắm giữ Bitcoin khả năng tiếp cận các ứng dụng tài chính một cách tiện lợi và an toàn hơn.









Kể từ khi ra mắt, Bitcoin đã được xem là "vàng kỹ thuật số", được định giá chủ yếu nhờ giá trị lưu trữ. Tuy nhiên, tính thanh khoản và ứng dụng thực tiễn của BTC trong các tình huống tài chính thực tế vẫn còn hạn chế. Nhiều người nắm giữ ngần ngại bán BTC, nhưng cũng thiếu lựa chọn dễ tiếp cận để sử dụng BTC cho mục đích chi tiêu hoặc đầu tư. Trong tài chính truyền thống, việc chuyển đổi Bitcoin thành fiat hoặc stablecoin thường cần thông qua các bên trung gian tập trung - đi ngược với nguyên tắc phi tập trung của Bitcoin và kéo theo nhiều rủi ro về tuân thủ và độ tin cậy.





Mezo được phát triển nhằm thu hẹp khoảng cách này. Dự án cung cấp một nền tảng tài chính gốc Bitcoin, giúp người dùng quản lý, sử dụng và phát triển lượng BTC nắm giữ hiệu quả hơn. Qua đó, Mezo thúc đẩy sự phát triển của Bitcoin từ một tài sản đầu cơ thành nền tảng cốt lõi trong tài chính hàng ngày.









Mezo hình dung ra một thế giới nơi việc sử dụng Bitcoin trở nên liền mạch và tự nhiên như việc quẹt thẻ ngân hàng hay mua một tách cà phê, điều mà dự án gọi là "Supernormal" (siêu bình thường). Bằng cách tích hợp sâu Bitcoin vào đời sống tài chính hàng ngày, Mezo đặt mục tiêu chuyển đổi BTC từ một tài sản đầu cơ, hướng tới việc hoạt động như một loại tiền tệ thực sự, có thể sử dụng.













Người dùng có thể nạp BTC làm tài sản thế chấp để mở CDP (Collateralized Debt Position - vị thế nợ có thế chấp) và mint MUSD, một loại stablecoin được neo theo tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ. MUSD có thể được sử dụng để chi tiêu, giao dịch, cho vay hoặc vay thêm. Lãi suất vay cạnh tranh và cố định, giúp người dùng mở khóa hiệu quả giá trị nắm giữ BTC.









Mezo sử dụng BTC gốc làm token gas cho các giao dịch mạng, mang lại trải nghiệm người dùng hoàn toàn tập trung vào Bitcoin. Thiết kế này không chỉ củng cố vai trò của BTC như một tài sản giao dịch và văn hóa mà còn đảm bảo phí mạng được thanh toán bằng BTC sẽ được phân bổ lại cho người tham gia như một nguồn lợi nhuận bền vững.









Mezo được xây dựng dựa trên tBTC, giao thức cầu nối Bitcoin phi tập trung lớn nhất, hỗ trợ mã hóa BTC thực để sử dụng trên chuỗi một cách an toàn và tin cậy. Nền tảng hỗ trợ tích hợp với nhiều hệ sinh thái, bao gồm các chuỗi tương thích với EVM. Tất cả các khoản dự trữ BTC đều minh bạch và có thể kiểm toán công khai theo thời gian thực thông qua tbtc.scan, đảm bảo độ tin cậy và trách nhiệm minh bạch.









Mezo sử dụng mô hình staking kép kết hợp các ưu đãi về lợi nhuận cùng sự tham gia của người xác thực. Phương thức này khuyến khích người dùng tham gia quản trị mạng và bảo mật, tăng tính phi tập trung, cũng như khả năng chống chịu của giao thức.









Mezo đang xây dựng một hệ sinh thái tài chính gốc tập trung vào BTC, cung cấp các dịch vụ như cho vay, tổng hợp lợi nhuận và quản lý tài sản. Cơ sở hạ tầng này được thiết kế để phục vụ nhu cầu và mở rộng ứng dụng mới cho tài sản của những người nắm giữ BTC.









Mezo tương thích với cả hai công nghệ Ethereum và Cosmos, hỗ trợ nhà phát triển từ cả hai hệ sinh thái dễ dàng xây dựng các ứng dụng phi tập trung và mô-đun. Việc hỗ trợ đa nền tảng này giúp thúc đẩy hệ sinh thái phát triển nhanh chóng và mở rộng ứng dụng đa dạng.









Việc ra mắt Mainnet Mezo đánh dấu sự hiện thực hoá tầm nhìn kiến trúc kép, kết hợp hai môi trường bổ trợ lẫn nhau, The Cathedral và The Bazaar, để cung cấp trải nghiệm thống nhất trên chuỗi, phù hợp cho cả người dùng dày dạn kinh nghiệm lẫn người dùng mới.





The Cathedral là hệ sinh thái tài chính gốc Bitcoin an toàn và ổn định, tích hợp các công cụ DeFi cốt lõi như chuyển đổi, cho vay, cầu nối và staking. Tất cả các tính năng đều được xây dựng tùy chỉnh dành riêng cho Bitcoin, mang đến trải nghiệm người dùng đơn giản và trực quan.





The Bazaar là một môi trường phát triển hoàn toàn phi tập trung, không cần cấp phép, nơi tất cả ứng dụng chạy trên mạng Mezo và dựa trên tài sản Bitcoin. Trong Bazaar, cộng đồng Mezo có thể tự do phát triển SocialFi, GameFi và các dApp thử nghiệm, liên tục mở rộng tiềm năng của hệ sinh thái BitcoinFi.













MUSD là stablecoin gốc của Mezo, được bảo chứng hoàn toàn bằng dự trữ Bitcoin. MUSD được thiết kế để giúp người nắm giữ BTC mở khóa thanh khoản mà không cần bán tài sản. Bằng cách thế chấp BTC, người dùng có thể mở vị thế nợ có thế chấp (Collateralized Debt Position - CDP) để mint MUSD, một stablecoin được neo giá 1:1 với đô la Mỹ. MUSD có thể được sử dụng cho chi tiêu hàng ngày, giao dịch tài sản, cho vay hoặc vay thế chấp thêm, mang lại tiện ích và thanh khoản thực sự cho các khoản nắm giữ Bitcoin.













mats là hệ thống điểm khuyến khích trong hệ sinh thái Mezo. Người dùng có thể nhận mats bằng cách khóa BTC và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Những điểm này có thể quy đổi sang BTC matsnet trên Testnet, được sử dụng để xác thực node và phân bổ ưu đãi.





Đồng thời, điểm HODL của mỗi người dùng được xác định dựa trên số lượng BTC đã khóa và thời gian khóa. Điểm càng cao sẽ mang lại phần thưởng staking càng lớn, tạo ra cơ chế phản hồi tích cực, nhằm khuyến khích nắm giữ lâu dài và tham gia tích cực vào mạng lưới.









Tigris là công cụ phân bổ ưu đãi gốc của Mezo, được thiết kế để tích hợp staking, tham gia hệ sinh thái và chia sẻ lợi nhuận trong một khuôn khổ linh hoạt, có thể nâng cấp để tạo ra lợi nhuận. Trong tương lai, người dùng sẽ có thể khóa Mats hoặc BTC để có quyền quản lý và nhận lợi nhuận do nền tảng tạo ra.





Là một nền tảng tập trung vào Bitcoin, Mezo đang thúc đẩy việc ứng dụng Bitcoin vào đời sống hàng ngày thông qua bộ công nghệ và dịch vụ tài chính đổi mới toàn diện. Mezo giải quyết những thách thức chính mà những người nắm giữ Bitcoin phải đối mặt, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái tài chính Bitcoin gốc cung cấp các giải pháp linh hoạt và dễ tiếp cận hơn. Khi Mezo tiếp tục phát triển, vai trò của Bitcoin trong tài chính truyền thống hứa hẹn sẽ ngày càng lớn mạnh.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



