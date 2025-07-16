Giao dịch Pre-Market Futures Vĩnh cửu trên MEXC là gì?





Pre-Market Futures Vĩnh cửu là một dạng phái sinh cho phép người dùng giao dịch token trước khi được niêm yết chính thức, với mức giá được định danh bằng USDT. Bằng cách giao dịch Pre-Market Futures Vĩnh cửu, người dùng có thể đón đầu xu hướng bằng cách tham gia sớm vào thị trường các token mới và đưa ra nhận định có cơ sở về xu hướng giá cũng như thanh khoản trong tương lai.





Về bản chất, Pre-Market Futures Vĩnh cửu thuộc loại USDT-M Futures Vĩnh cửu và sẽ dần được chuyển đổi thành Futures tiêu chuẩn sau khi token chính thức được niêm yết.









Định vị sớm: Tham gia giao dịch trước khi Futures chính thức được niêm yết. Đón đầu thị trường và tận dụng lợi thế người đi trước.

Tận dụng biến động giá: Tận dụng sự biến động cao của các token hot trước thời điểm niêm yết để tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng.

Chuyển đổi liền mạch sang Futures tiêu chuẩn: Khi token chính thức được niêm yết, Pre-Market Futures Vĩnh cửu sẽ tự động chuyển đổi sang Futures Vĩnh cửu tiêu chuẩn. Không cần chuyển vị thế - tiếp tục giao dịch liền mạch.













Futures ở thanh điều hướng phía trên để đi đến trang giao dịch Futures. Truy cập và đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC . Nhấn vàoở thanh điều hướng phía trên để đi đến trang giao dịch Futures.





Tại trang giao dịch, nhấn vào bộ chọn cặp Futures (▼) để xem các danh mục như 0 Fees, MEME, Hệ sinh thái Solana, v.v.





Chọn Pre-Market để xem tất cả các cặp Pre-Market Futures Vĩnh cửu đang hoạt động. Nhấn vào cặp bạn muốn giao dịch và bắt đầu hành trình giao dịch Pre-Market Futures Vĩnh cửu.













1) Mở và đăng nhập vào App MEXC. Nhấn Futures ở thanh công cụ dưới cùng của trang chủ để vào trang giao dịch Futures.

2) Ở đầu trang giao dịch Futures, nhấn vào bộ chọn cặp Futures (▼) để chuyển đổi giữa các cặp giao dịch.

3) Trong mục USDT-M, tìm và chọn Pre-Market. Tất cả các cặp Pre-Market Futures Vĩnh cửu đang hoạt động sẽ hiển thị tại đây. Nhấn vào cặp bạn muốn giao dịch và bắt đầu hành trình giao dịch Pre-Market Futures Vĩnh cửu.

















So với Futures Vĩnh cửu tiêu chuẩn, Pre-Market Futures Vĩnh cửu thường có số lượng người tham gia ít hơn và độ sâu sổ lệnh thấp hơn.

Thanh khoản thấp có thể dẫn đến chênh lệch giá mua - bán (bid-ask spread) lớn hơn và trượt giá đáng kể.

Việc thiếu đối tác giao dịch phù hợp có thể ảnh hưởng đến khả năng mở hoặc đóng nhanh vị thế.









Do số lượng người tham gia ít và các lệnh không cân bằng, thị trường trở nên nhạy cảm hơn với biến động giá.

Biến động tỷ lệ Funding: Với nguồn dữ liệu giá chỉ số hạn chế, tỷ lệ funding có thể dao động mạnh, có khả năng làm giảm lợi nhuận hoặc thậm chí gây lỗ nếu không được quản lý hợp lý.





Lưu ý quan trọng: Pre-Market Futures Vĩnh cửu có mức biến động cao hơn, thanh khoản thấp hơn và rủi ro bị thanh lý bắt buộc lớn hơn. Giá biến động mạnh theo tâm lý thị trường và các yếu tố thông tin, khiến sản phẩm này mang tính đầu cơ cao. Vui lòng đánh giá kỹ mức độ chịu rủi ro của bạn trước khi tham gia, mặc dù MEXC vẫn đang tiếp tục nâng cao trải nghiệm giao dịch.













4.1.1 Trước khi niêm yết Spot: Hợp đồng Futures vẫn sẽ ở chế độ Pre-Market Futures Vĩnh cửu và giao dịch tiếp tục diễn ra bình thường.





4.1.2 Sau khi niêm yết Spot: Nếu không phát sinh bất thường, hợp đồng Futures sẽ dần chuyển đổi sang hợp đồng Futures Vĩnh cửu tiêu chuẩn. Thời gian chuyển đổi cụ thể sẽ được thông báo riêng.





Trong thời gian chuyển đổi:

1) Không cần thao tác thủ công: Việc chuyển đổi diễn ra tự động.

2) Dữ liệu biểu đồ nến và điểm vào lệnh giữ nguyên.

3) Các lệnh đang mở và vị thế hiện tại vẫn được giữ nguyên.

4) Các thông số rủi ro và nguồn giá chỉ số có thể được điều chỉnh.

5) Sau khi niêm yết Spot, do cơ chế khám phá giá thị trường, giá Futures có thể biến động mạnh. Vui lòng quản lý vị thế và rủi ro phù hợp.





4.1.3 Nếu việc niêm yết Spot bị hủy hoặc phát sinh rủi ro, Pre-Market Futures Vĩnh cửu của token tương ứng có thể bị huỷ niêm yết. Thông tin chi tiết về việc huỷ niêm yết và thanh toán sẽ được thông báo riêng.





Hướng dẫn thanh toán:

Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo giá hợp lý.

Lịch thanh toán sẽ được công bố trước và hiển thị trên trang giao dịch.

Sau khi thông báo, các vị thế mới sẽ bị hạn chế, chỉ cho phép đóng vị thế hiện tại.









Chế độ ký quỹ: Hỗ trợ cả Isolated margin và Cross margin, khả dụng trên trang web và App. Người dùng có thể mở vị thế Long hoặc Short.

Cơ chế thanh lý: Áp dụng giống với Futures Vĩnh cửu tiêu chuẩn, đảm bảo ổn định thị trường.

Phí giao dịch: Cấu trúc phí giống như Futures Vĩnh cửu tiêu chuẩn.

Giá: Do thị trường quyết định và có thể chênh lệch với giá niêm yết Spot thực tế.

Điều chỉnh thông số linh động: MEXC có thể điều chỉnh các thông số như giới hạn tỷ lệ và tần suất Funding, Tick size, đòn bẩy tối đa, ký quỹ ban đầu và ký quỹ duy trì dựa trên rủi ro thị trường. Vui lòng luôn theo dõi thông tin mới nhất trên trang giao dịch.









Giao dịch Pre-Market Spot là giao dịch token thực tế, trong khi Pre-Market Futures Vĩnh cửu là giao dịch USDT-M phái sinh và không đại diện cho quyền sở hữu token cơ sở.









Pre-Market Futures Vĩnh cửu có thể phản ánh kỳ vọng thị trường, tuy nhiên giá niêm yết Spot thực tế chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác và không nhất thiết trùng khớp với giá Futures. Hơn nữa, cả hai mức giá đều được quyết định bởi cung - cầu trên thị trường.









Quá trình chuyển đổi không phát sinh chi phí hoặc tổn thất nào thêm. Toàn bộ lợi nhuận/thua lỗ đến từ biến động thị trường bình thường, không phải từ cơ chế chuyển đổi.





Lưu ý: Thị trường Pre-Market Futures Vĩnh cửu có thanh khoản thấp, biến động cao và rủi ro thanh lý bắt buộc đáng kể. Giá nhạy cảm với tâm lý thị trường và tin tức, khiến sản phẩm này mang tính đầu cơ cao. Vui lòng đánh giá cẩn thận khả năng chịu rủi ro của bạn trước khi tham gia.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không phải là lời khuyên đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ liên quan nào, và không cấu thành khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.