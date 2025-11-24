MEXC Earn Futures là gì?









Earn Futures là sản phẩm tài chính do MEXC cung cấp cho người dùng Futures. Sau khi được kích hoạt, tài sản đủ điều kiện trong tài khoản Futures sẽ tự động tham gia vào sản phẩm Earn độc quyền này, tạo ra lợi nhuận hàng ngày mà không ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch Futures thông thường, đồng thời giúp bạn tăng trưởng giá trị tài khoản một cách hiệu quả.













Tài sản đủ điều kiện cho Earn Futures được gọi là tài sản gốc, dựa trên số dư ví trong tài khoản Futures của người dùng.

Người dùng chỉ cần kích hoạt Earn Futures thủ công một lần. Sau khi kích hoạt, tài sản gốc sẽ tự động được sử dụng để tính lợi nhuận. Tài sản gốc vừa tiếp tục đóng vai trò ký quỹ cho giao dịch Futures, vừa đồng thời tạo ra lợi nhuận.

Tài sản gốc = Số dư khả dụng + Tài sản bị khoá cho lệnh chờ + Ký quỹ đã sử dụng – Tiền thưởng

Vui lòng tham khảo trang sự kiện để biết chi tiết các loại tiền mã hoá được hỗ trợ bởi Earn Futures.

Tiền thưởng không được tính lợi nhuận trong Earn Futures.

Lợi nhuận phát sinh từ Earn Futures được phân bổ mà không tính bất kỳ phí hay chi phí nào. Việc tham gia hoàn toàn miễn phí.









Lợi nhuận tạo ra từ Earn Futures chịu ảnh hưởng bởi cả giá trị vị thế Futures và số lượng tài sản gốc trong tài khoản Futures. Giá trị vị thế Futures ảnh hưởng đến APR áp dụng cho việc tính lợi nhuận, trong khi số lượng tài sản gốc quyết định trực tiếp cơ sở tính lợi nhuận. Các quy tắc cụ thể như sau:





1) Ký quỹ USDT-M, USDC-M, USDE-M Futures

Token Giá trị vị thế Futures Tài sản gốc sinh lợi nhuận APR USDT <$100,000 Không giới hạn 3% ≥$100,000 0-25,000 USDT 20% ≥25,000 USDT 3% USDC <$100,000 Không giới hạn 3% ≥$100,000 0-25,000 USDC 20% ≥25,000 USDC 3% USDE — Không giới hạn 5%





Lưu ý:

Các giá trị APR và hạn mức tài sản gốc được điều chỉnh linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường và chính sách của sàn. Lợi nhuận thực tế được xác định theo giá trị hiển thị trên trang Earn Futures. Vui lòng tham khảo thông báo chính thức của MEXC để xem cập nhật mới nhất.

Việc tính toán bao gồm giá trị vị thế của tất cả USDT-M và USDC-M Futures đang mở. Coin-M Futures không được tính.

Giá trị vị thế Futures được tính trên cơ sở giá trị ròng. Với các cặp giao dịch có cùng tài sản cơ sở, vị thế Long và Short sẽ bù trừ lẫn nhau, và kích thước vị thế ròng được dùng để tính toán. Công thức cụ thể như sau:

Giá trị tuyệt đối của (Số lượng Long USDT × Giá mở trung bình – Số lượng Short USDT × Giá mở trung bình + Số lượng Long USDC × Giá mở trung bình – Số lượng Short USDC × Giá mở trung bình)

Giá trị vị thế được chụp nhanh 3 lần mỗi ngày và lấy trung bình để tính toán.

Số dư ví của tài khoản Futures được chụp nhanh 3 lần mỗi ngày, và giá trị thấp nhất được lấy làm tài sản gốc để tính lợi nhuận.





2) Ví dụ tính toán lợi nhuận Earn Futures





Tình huống A: Người dùng hiện nắm giữ vị thế Futures 80,000 USDT và có tài sản gốc 25,000 USDT. Lợi nhuận hàng ngày được tính như sau:

Lợi nhuận hàng ngày = 25,000 × 3% / 365 = 2.05 USDT

Giải thích: Vì vị thế Futures dưới 100,000 USDT, toàn bộ tài sản gốc được tính với 3% APR.





Tình huống B: Người dùng hiện nắm giữ vị thế Futures 100,000 USDT và có tài sản gốc 25,000 USDT. Lợi nhuận hàng ngày được tính như sau:

Lợi nhuận hàng ngày = 25,000 × 15% / 365 = 10.25 USDT

Giải thích: Với giá trị vị thế tối thiểu 100,000 USDT, tài sản gốc tối đa 25,000 USDT được tính với 15% APR.





Tình huống C: Người dùng hiện nắm giữ vị thế Futures 100,000 USDT và có tài sản gốc 85,000 USDT. Lợi nhuận hàng ngày được tính như sau:

Lợi nhuận hàng ngày = 25,000 × 15% / 365 + 60,000 × 3% / 365 = 15.18 USDT

Giải thích: Trong tổng số tài sản gốc 85,000 USDT, 25,000 USDT đầu tiên được tính với 15% APR, trong khi 60,000 USDT còn lại được tính với 3% APR.





3) Quy tắc phân bổ lợi nhuận Earn Futures





Lợi nhuận từ Earn Futures được phân bổ một lần mỗi ngày vào tài khoản Spot của người dùng. Số tiền phân bổ tương ứng với lợi nhuận tích luỹ của ngày trước đó. Chi tiết lợi nhuận có thể xem trong mục Lợi nhuận tích lũy trên trang Earn Futures.









Kích hoạt Earn Futures: Khi tài khoản Futures có chứa tài sản được Earn Futures hỗ trợ, tính năng này có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào.

Huỷ kích hoạt Earn Futures: Earn Futures có thể bị huỷ kích hoạt bất kỳ lúc nào khi đang hoạt động. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý nếu rút hoặc chuyển ra tài sản đã phân bổ cho Earn Futures trong thời gian kích hoạt, các tài sản này sẽ ngay lập tức ngừng tích luỹ lợi nhuận.

















Tiết kiệm, nhấn Earn Futures để vào trang sự kiện. Truy cập trang chủ chính thức của MEXC và đăng nhập. Từ menu, nhấnđể vào trang sự kiện.









Trên trang Earn Futures, nhấn Earn ngay.









Nhấn vào ô đồng ý và nhấn nút Bắt đầu nhận lợi nhuận để hoàn thành kích hoạt tính năng Earn Futures.













1) Mở App MEXC và nhấn Thêm trên trang chủ.

2) Trong mục Tài sản, chọn Tiết kiệm.

3) Tại trang Earn, nhấn Earn Futures.

4) Tại trang Earn Futures, nhấn Earn ngay.

5) Nhấn vào ô đồng ý và nhấn nút Bắt đầu nhận lợi nhuận để hoàn tất việc kích hoạt tính năng Earn Futures.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



