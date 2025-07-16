Mango Network là gì? Cái nhìn toàn diện về blockchain mô-đun thế hệ tiếp theo

Kể từ khi ra đời, công nghệ blockchain đã phải đối mặt với "bộ ba" thách thức liên quan đến hiệu suất, bảo mật và phi tập trung. Kiến trúc máy ảo đơn lẻ truyền thống thường gặp những hạn chế về khả năKể từ khi ra đời, công nghệ blockchain đã phải đối mặt với "bộ ba" thách thức liên quan đến hiệu suất, bảo mật và phi tập trung. Kiến trúc máy ảo đơn lẻ truyền thống thường gặp những hạn chế về khả nă
Kể từ khi ra đời, công nghệ blockchain đã phải đối mặt với "bộ ba" thách thức liên quan đến hiệu suất, bảo mật và phi tập trung. Kiến trúc máy ảo đơn lẻ truyền thống thường gặp những hạn chế về khả năng mở rộng và tương tác, trong khi sự tồn tại song song của nhiều blockchain lại dẫn đến sự phân mảnh tài sản và thanh khoản. Mango Network giải quyết vấn đề này từ nhiều góc độ, bao gồm thiết kế giao thức cơ bản, giao tiếp chuỗi chéo và chuỗi công cụ dành cho nhà phát triển. Thông qua kiến trúc mô-đun và hỗ trợ nhiều máy ảo, công nghệ này đạt được hiệu suất cao, chi phí thấp cũng như trải nghiệm người dùng tích hợp, mang lại một mô hình mới cho cơ sở hạ tầng Web3 thế hệ tiếp theo.

1. Mango Network là gì?


Mango Network là một blockchain công khai Layer-1 hỗ trợ cả máy ảo EVM và MoveVM. Thông qua giao thức giao tiếp giữa máy ảo OPStack và OP-Mango do dự án tự phát triển, Mango cho phép dữ liệu và hợp đồng tương tác giữa các máy ảo khác nhau. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng mạng lưới cơ sở hạ tầng toàn chuỗi để giao dịch, cung cấp cho nhà phát triển và người dùng trải nghiệm Web3 có thể tương tác chuỗi chéo, hiệu suất cao và tất cả trong một.
Mango Network được viết bằng Rust và Move, với đặc điểm lập trình theo hướng tài nguyên và xác minh chính thức. Mạng có thể hỗ trợ hơn 45,000 TPS trong các điều kiện tải cao (với một số con số công bố chính thức lên đến 297,450 TPS). Mạng được xây dựng với kiến trúc mô-đun, tách các chức năng cốt lõi như thực thi, đồng thuận, tính khả dụng của dữ liệu và giải quyết tranh chấp thành các mô-đun độc lập, hỗ trợ nhà phát triển tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật ở từng giai đoạn.

1.1 Kiến trúc nhiều máy ảo


Hỗ trợ nhiều máy ảo: Tương thích với cả EVM chính thống và MoveVM bảo mật cao, người dùng và nhà phát triển có thể triển khai và kích hoạt hợp đồng trên bất kỳ máy ảo nào mà không phải lo lắng về những khác biệt cơ bản.

Công nghệ OPStack: Theo định hướng mô-đun của Optimism Stack, Mango chia tách các thành phần cốt lõi như thực thi, đồng thuận và tính khả dụng của dữ liệu, tăng cường khả năng tùy chỉnh và linh hoạt. Mango cũng hỗ trợ giao tiếp liền mạch giữa các máy ảo khác nhau thông qua giao thức OP-Mango.

1.2 Hiệu suất và bảo mật cốt lõi


Thông lượng cực cao: Theo tuyên bố chính thức, mạng có thể đạt đến 297,450 TPS, Mango Network có thể liên tục cung cấp hơn 45,000 TPS trong các tình huống thực tế, với thời gian xác nhận giao dịch dưới một giây, đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng DeFi và trò chơi tần suất cao.

Lập trình theo hướng tài nguyên: Được phát triển bằng ngôn ngữ Move, Mango hỗ trợ nguyên bản các loại tài nguyên và xác minh chính thức, ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công phát lại và chi tiêu gấp đôi trong hợp đồng thông minh.

Bảo mật mô-đun: Các chức năng cốt lõi được chia thành các mô-đun độc lập để giảm bề mặt tấn công. Mango cũng hỗ trợ các chức năng nâng cao như zero-knowledge proof (ZK) và lưu trữ phân tán, tăng cường quyền riêng tư và khả năng chống kiểm duyệt.

2. Ra mắt Testnet của Mango Network


Vào ngày 31/12/2024, Testnet (Devnet) của Mango Network chính thức ra mắt, đánh dấu giai đoạn chuyển đổi của dự án sang giai đoạn xác thực công khai và xây dựng hệ sinh thái dành cho nhà phát triển.

Người dùng có thể tham gia vào các tác vụ tương tác trên Testnet, bao gồm tương tác với nền tảng chính thức, trải nghiệm các ứng dụng hệ sinh thái như Mango Swap, Mango Bridge và Plugin Wallet, cũng như tương tác với ứng dụng BeingDex để hiểu sâu hơn về các tính năng và hiệu suất của Mango Network.

2.1 Tính năng cốt lõi của Testnet Mango Network


Mango Swap: Sàn giao dịch token phi tập trung hỗ trợ chuyển đổi các tài sản phổ biến như MGO, USDT và MAI.
Mango Bridge: Cầu nối tài sản chuỗi chéo bao gồm các mạng như BTC, ETH và BNB, giúp người dùng nhận token thử nghiệm để xác thực chuỗi chéo.
Being DEX: Sàn giao dịch khớp lệnh toàn chuỗi dựa trên sổ lệnh hỗ trợ các lệnh trên chuỗi, biểu đồ K-line và các tính năng nâng cao khác, bổ sung cho mô hình Uniswap V3.

2.2 Công cụ dành cho nhà phát triển trên Testnet của Mango Network


Testnet chính thức cung cấp các công cụ như vòi, SDK, hợp đồng mẫu và tài liệu hướng dẫn toàn diện, hỗ trợ nhà phát triển thiết lập môi trường Devnet đầy đủ tại địa phương để gỡ lỗi hợp đồng thông minh và phát triển dApp.

Sau khi ra mắt Testnet, Mango Network đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với hơn 500,000 lượt tải ví và hơn 120 triệu lượt tương tác mạng.


3. Sự kiện airdrop của Mango Network


Sau khi ra mắt Testnet Mango Network, Mango Network đã ra mắt sự kiện airdrop ưu đãi cho Testnet kéo dài 45 ngày (Odyssey). Người dùng có thể tích lũy điểm airdrop bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ như đăng ký ví, liên kết tài khoản mạng xã hội, hoán đổi token, bắc cầu chuỗi chéo, giao dịch DEX và tương tác trên thiết bị di động. Điểm càng cao, số lượng token MGO được phân bổ trong tương lai càng lớn.

Theo thông tin chính thức, 10% tổng cung token MGO sẽ được airdrop cho cả hoạt động Testnet và Mainnet.

4. Thông tin về nguồn vốn của Mango Network


Tính đến ngày 14/02/2025, Mango Network đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá $13.5 triệu do KuCoin Ventures dẫn đầu. Các nhà đầu tư đồng hành bao gồm CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund và Mobile Capital, cùng nhiều đơn vị khác.
Nguồn vốn huy động được trong vòng này chủ yếu sẽ được sử dụng để kiểm toán và triển khai bảo mật Mainnet, chuẩn bị cho sự kiện tạo token (Token Generation Event - TGE), các ưu đãi hệ sinh thái và xây dựng cộng đồng. Điều này sẽ giúp dự án ra mắt Mainnet theo đúng kế hoạch và khởi động các hoạt động hợp tác hệ sinh thái quy mô lớn.

5. Hướng dẫn mua token MGO trên MEXC


Là một trong những token mới được mong đợi nhất trên thị trường, MGO hiện vẫn chưa có trên hầu hết các sàn giao dịch lớn. MEXC nổi tiếng với việc khám phá các tài sản chất lượng cao, cam kết mang đến cho người dùng những token xu hướng và tiềm năng cao. Với danh mục niêm yết đa dạng, mức phí cực thấp và môi trường giao dịch an toàn, ổn định, MEXC đã nhận được sự tin tưởng từ cộng đồng người dùng toàn cầu.

Token MGO hiện đã được niêm yết trên MEXC. Truy cập MEXC ngay để nắm bắt cơ hội sớm và tiến xa hơn trong lĩnh vực mới nổi này. Bạn có thể mua MGO trên MEXC bằng cách thực hiện theo các bước sau:

1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC.
2) Tìm kiếm "MGO" trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.
3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.


Bạn cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ để tham gia các sự kiện nạp/giao dịch liên quan. Bằng cách hoàn thành những nhiệm vụ đơn giản, bạn sẽ có cơ hội nhận được token MGO hoặc USDT tiền thưởng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

