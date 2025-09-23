Lombard là gì? Cuộc cách mạng Bitcoin DeFi đạt $1 tỷ TVL chỉ trong 92 ngày









1) LBTC lập kỷ lục: Đạt $1 tỷ TVL chỉ trong 92 ngày, trở thành token mang lại lợi nhuận tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử tiền mã hoá, đồng thời mang hơn $2 tỷ thanh khoản đến 12 blockchain.

2) Được bảo chứng bởi liên minh gồm 14 tổ chức tài sản số hàng đầu, bao gồm OKX, Galaxy và DCG, nhằm bảo vệ tài sản người dùng.

3) Hệ sinh thái sản phẩm toàn diện: Xây dựng đầy đủ bộ sản phẩm gồm DeFi Vaults, DeFi Marketplace và bộ công cụ phát triển SDK phục vụ đa dạng nhu cầu người dùng.

4) Tích hợp DeFi rộng rãi: Đã tích hợp với hơn 80 giao thức DeFi lớn, bao gồm các dự án hàng đầu như Aave, Morpho và Curve.

5) Hậu thuẫn đầu tư hàng đầu: Huy động được $16 triệu, dẫn đầu bởi Polychain Capital, cùng sự tham gia của BabylonChain, Franklin Templeton và OKX Ventures.









Lombard là một nền tảng tập trung xây dựng thị trường vốn BTC trên chuỗi, với mục tiêu khai mở toàn bộ tiềm năng của BTC như một tài sản kỹ thuật số cốt lõi. Thành lập năm 2024, Lombard đã ra mắt LBTC, token staking thanh khoản dành cho Bitcoin, tiên phong mô hình mới tích hợp sâu Bitcoin với DeFi. Điều này cho phép BTC tham gia đa dạng các hoạt động tài chính trên chuỗi, vừa tạo lợi nhuận vừa duy trì tính thanh khoản.





Đội ngũ sáng lập Lombard gồm các chuyên gia DeFi đến từ Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase và Maple, đều có nhiều kinh nghiệm trong việc sáng lập, mở rộng và vận hành các công ty trong lĩnh vực DeFi.





Tháng 7/2024, Lombard đã hoàn thành vòng gọi vốn seed trị giá $16 triệu do Polychain Capital dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác bao gồm BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures và Robot Ventures.









BTC - tiền mã hoá tiên phong, đã tồn tại 16 năm. BTC đã khởi nguồn cho sự phát triển của toàn bộ ngành blockchain, tạo ra các đổi mới như DeFi, stablecoin và token hóa. Tuy nhiên, thực tế là phần lớn số Bitcoin trị giá $2 nghìn tỷ trên thế giới vẫn được lưu trữ trong ví lạnh, gần như không tham gia vào chính cuộc cách mạng trên chuỗi mà nó đã tạo ra. Lombard ra đời để thay đổi điều này, giúp Bitcoin có thể tham gia chủ động vào các hoạt động kinh tế trên chuỗi và khai mở nhiều giá trị hơn.













LBTC là sản phẩm cốt lõi được Lombard ra mắt, là token staking thanh khoản của BTC. Người dùng có thể staking BTC trên nền tảng Lombard và nhận về lượng LBTC tương ứng. Quá trình này tương tự như việc gửi vàng vào ngân hàng và nhận giấy chứng nhận gửi vàng có thể tự do lưu thông.





Điểm nổi bật của LBTC:

Bảo toàn giá trị: 1 LBTC luôn tương ứng với giá trị của 1 BTC.

Tạo lợi nhuận: Nắm giữ LBTC giúp người dùng nhận phần thưởng staking gốc.

Tính thanh khoản: LBTC có thể tự do sử dụng trên nhiều giao thức DeFi khác nhau.

Bảo mật: Được bảo chứng bởi Liên minh bảo mật gồm 14 tổ chức tài sản số hàng đầu.













LBTC đã đạt nhiều kỷ lục trong lịch sử tiền mã hoá:

Đạt $1 tỷ tổng giá trị khoá (TVL) chỉ trong 92 ngày, trở thành token mang lại lợi nhuận tăng trưởng nhanh nhất cho đến nay.

Mang hơn $2 tỷ thanh khoản mới đến 12 blockchain.

Hơn 80% LBTC đang được sử dụng tích cực trên các giao thức DeFi khác nhau.

Thu hút sự tham gia của hơn 260,000 người dùng trên toàn thế giới.

Những cột mốc này cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của thị trường đối với BTC trên chuỗi.









BARD là token gốc của giao thức Lombard, được thiết kế để đóng vai trò là cơ chế điều phối kinh tế cho thị trường vốn BTC trên chuỗi. BARD thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ quản trị giao thức và cung cấp quyền truy cập vào các sản phẩm.





Tổng cung: 1 tỷ

Lượng lưu thông ban đầu tại TGE: 225 triệu

Lộ trình mở khoá hoàn toàn: 4 năm









Danh mục Tỷ lệ Token Lịch vesting Hệ sinh thái (35%)

Airdrop BARD mùa 1 4% 40 triệu Phân bổ làm hai đợt, tại sự kiện tạo token (TGE) và sau 6 tháng Airdrop BARD mùa 2 1.5% 15 triệu Mở khoá hoàn toàn vào cuối mùa 2 Bán trong cộng đồng 1.5% 15 triệu Mở khoá hoàn toàn tại TGE Kaito Yappers 0.16% 1.6 triệu Phân bổ trong hai mùa Kích hoạt hệ sinh thái 9.34% 93.4 triệu Mở khoá hoàn toàn tại TGE Phát triển hệ sinh thái 18.5% 185 triệu Mở khoá tuyến tính trong 24 tháng Quỹ LBF (20%) Mở khoá ban đầu 4.25% 42.5 triệu Mở khoá hoàn toàn tại TGE Các lần mở khoá tiếp theo 15.75% 157.5 triệu Mở khoá tuyến tính trong 3 năm Nhà đầu tư sớm (20%) —— 20% 200 triệu Khoá 12 tháng sau TGE, sau đó mở khoá tuyến tính trong 36 tháng Đóng góp chính (25%) —— 25% 250 triệu Khoá 12 tháng sau TGE, sau đó mở khoá tuyến tính trong 36 tháng













Danh mục tính năng Vai trò chính Chi tiết Quản trị Quyết định giao thức Đóng vai trò nền tảng cho quản trị Lombard, trao quyền quyết định cho cộng đồng. Người nắm giữ có thể tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng như validator, cấu trúc phí, lộ trình sản phẩm. Các khoản tài trợ phát triển hệ sinh thái được phân bổ qua LBF Foundation. Bảo mật Bảo vệ chuyển giao chuỗi chéo Người nắm giữ có thể staking BARD để bảo vệ chuyển giao LBTC chuỗi chéo. Xây dựng trên hạ tầng Chainlink CCIP và Symbiotic. Tạo lớp bảo mật phi tập trung mở rộng cùng với sự phát triển của giao thức. Phát triển hệ sinh thái Thúc đẩy hiệu ứng mạng lưới

Tài trợ cho các khoản grant hệ sinh thái, đối tác, R&D được cung cấp qua LBF Foundation. Đẩy nhanh quá trình áp dụng giao thức, mở rộng phạm vi tiếp cận. Tăng cường vai trò của BTC ở trung tâm tài chính trên chuỗi. Tiện ích giao thức Quyền truy cập sản phẩm và đặc quyền Cung cấp quyền truy cập ưu tiên, điều khoản ưu đãi, tính năng nâng cao. Tiện ích tăng dần theo thời gian nhờ đổi mới từ quản trị. Đảm bảo BARD luôn là trung tâm ở mọi lớp hạ tầng của Lombard.









Hiện tại, người dùng cá nhân có thể mua token BARD qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm trực tiếp trên MEXC, tại đây hỗ trợ cả giao dịch Spot và Futures









MEXC cũng đã triển khai các sự kiện Lễ hội quay thưởng và Airdrop+ BARD , nơi người tham gia hoàn thành các nhiệm vụ để nhận phần thưởng tương ứng.













Lombard không chỉ dừng lại ở LBTC mà còn xây dựng một bộ sản phẩm hoàn chỉnh nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng:









DeFi Vaults là các giải pháp quản lý lợi nhuận tự động, phân bổ LBTC chiến lược vào nhiều giao thức DeFi khác nhau để tối ưu hoá lợi nhuận. Sản phẩm này giúp kết nối Bitcoin với DeFi, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng mà không cần tự quản lý vị thế thủ công.





DeFi Vaults hỗ trợ LBTC, wBTC và cbBTC, giúp người dùng tiếp cận nhiều chiến lược DeFi trên các giao thức như Aave, Pendle và Uniswap. Tổng giá trị khoá (TVL) trong DeFi Vaults đã vượt mốc $600 triệu.













Lombard đã xây dựng thị trường DeFi toàn diện, nơi người dùng có thể khám phá đa dạng cơ hội cho vay và giao dịch BTC. Nền tảng hiện hỗ trợ 12 blockchain lớn, bao gồm Ethereum, Arbitrum, Base và BNB Chain. Trong DeFi marketplace, người dùng có thể:

Khám phá các vault chất lượng cao và các chiến lược trên chuỗi

Lọc cơ hội theo blockchain, tài sản, giao thức hoặc mức độ rủi ro

Triển khai chiến lược ngay lập tức mà không cần rời khỏi nền tảng









Lombard SDK V3 là bộ công cụ chính thức dành cho nhà phát triển, giúp giảm đáng kể rào cản kỹ thuật khi tích hợp Bitcoin và thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái. Các tính năng nổi bật của Lombard SDK bao gồm:

Nạp BTC và mint LBTC

Nạp vào DeFi: tự động triển khai tài sản vào các vault hoặc giao thức đã tích hợp

Theo dõi số dư LBTC, vị thế vault và phần thưởng

Nhận phần thưởng dựa trên BTC và ưu đãi hệ sinh thái

Rút BTC bất cứ lúc nào









Thông qua giao thức staking Bitcoin của Babylon , người nắm giữ BTC có thể uỷ quyền tài sản để hỗ trợ bảo mật cho các mạng lưới và nhận phần thưởng staking. Việc staking có thể thực hiện theo hai cách: staking trực tiếp với các finality provider (FP) qua Babylon, hoặc staking thông qua Lombard.













Một trong những điểm đổi mới nổi bật nhất của Lombard là mô hình Liên minh bảo mật. Liên minh này gồm 14 tổ chức tài sản số hàng đầu, bao gồm các tên tuổi lớn như OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment và P2P. Liên minh bảo mật mang lại nhiều lợi ích quan trọng:

Phân tán rủi ro: Loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ

Vận hành chuyên nghiệp: Mỗi thành viên đều là chuyên gia trong lĩnh vực của mình

Động lực đồng nhất: Tất cả thành viên cùng chia sẻ trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống

Minh bạch trên chuỗi: Mọi hoạt động đều có thể xác minh trên chuỗi









Bên cạnh Liên minh bảo mật, Lombard còn triển khai khung bảo mật toàn diện với nhiều lớp:

Hợp đồng thông minh được kiểm toán bởi nhiều đơn vị kiểm toán hàng đầu

Áp dụng nghiêm ngặt các quy trình chống rửa tiền (AML) và giám sát rủi ro

Đảm bảo khả năng truy xuất đầy đủ các giao dịch nhằm minh bạch cho người dùng

Sử dụng công nghệ quản lý khoá nâng cao (CubeSigner) để lưu ký tài sản an toàn













Thành công của Lombard được xây dựng dựa trên sức mạnh của hệ sinh thái mở rộng. Đến nay, đã có hơn 80 giao thức DeFi hàng đầu tích hợp LBTC, bao gồm:

Giao thức cho vay: Aave, Morpho, Maple và nhiều nền tảng khác

Nền tảng giao dịch: Pendle, Curve, v.v.

Nền tảng restaking: EigenLayer, Etherfi, v.v.

Sàn giao dịch chính: OKX, Bybit, MEXC và nhiều sàn khác

Sự tích hợp rộng rãi này mang lại cho người nắm giữ LBTC đa dạng lựa chọn sử dụng, cho phép phân bổ tài sản linh hoạt theo khả năng chịu đựng rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của từng cá nhân.













Đối với người dùng phổ thông, Lombard mang đến một cách an toàn và đơn giản để kích hoạt BTC nhàn rỗi, tạo thêm lợi nhuận mà vẫn bảo toàn giá trị tài sản gốc.





Đối với nhà phát triển và các giao thức, Lombard cung cấp cổng truy cập thanh khoản Bitcoin nhanh chóng, mượt mà. Hợp tác với Lombard đang trở thành một trong những giải pháp hiệu quả nhất để các blockchain và giao thức tiếp cận nguồn vốn Bitcoin gốc.





Đối với toàn ngành, những gì Lombard đang xây dựng thực sự là cột mốc quan trọng. Không chỉ là hạ tầng, Lombard còn là bánh đà thanh khoản, công cụ phân phối và lớp truy cập thúc đẩy giai đoạn phát triển tiếp theo cho ngành.





Vai trò của BTC như vàng kỹ thuật số và nơi lưu trữ giá trị đã được thừa nhận rộng rãi, nhưng Lombard tin rằng BTC còn có thể tiến xa hơn. Đưa BTC lên chuỗi, Lombard đang mở ra kỷ nguyên mới khi Bitcoin chủ động tham gia kiến tạo nền kinh tế trên chuỗi.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



