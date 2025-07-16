Lagrange là gì? Cơ sở hạ tầng cho tính toán 0-Knowledge chuỗi chéo

Khi hệ sinh thái đa chuỗi phát triển nhanh chóng, nhu cầu tính toán dữ liệu chuỗi chéo an toàn, hiệu quả và có thể xác minh đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển blockchain. Lagrange đang giải quyết thách thức này trực tiếp bằng một giao thức dạng mô-đun có thể mở rộng, được hỗ trợ bởi zero-knowledge proof (ZK), cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các ứng dụng phi tập trung (dApp). Với đợt airdrop token trong tương lai, hệ sinh thái đang mở rộng và tiềm năng tăng giá token đầy hứa hẹn, Lagrange đang nổi lên như một trong những dự án ra mắt tiền mã hoá hấp dẫn nhất trong không gian zero-knowledge và chuỗi chéo.













Bộ đồng xử lý ZK cho phép nhà phát triển truy vấn dữ liệu trên chuỗi trực tiếp bằng các lệnh tương tự SQL từ hợp đồng thông minh. Điều này cho phép:





Dữ liệu blockchain được xử lý trước thành cơ sở dữ liệu có thể xác minh, thân thiện với ZK.

ZK Prover Network của Lagrange tính toán và tổng hợp các zero-knowledge proof.

Truy vấn tốc độ cao, chi phí thấp - ngay cả trên các chuỗi khác nhau.





Điều này làm giảm đáng kể phí gas và độ trễ cho tính toán trên chuỗi - nâng cao hiệu suất dApp đồng thời tăng nhu cầu sử dụng token Lagrange.









ZK Prover Network hỗ trợ nhiều ứng dụng như rollup, nhắn tin chuỗi chéo và bộ đồng xử lý ZK. Các tính năng bao gồm:





Subnetwork mô-đun: Cho phép bất kỳ blockchain, rollup hoặc ứng dụng nào kết nối linh hoạt, loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ.

Hỗ trợ đa dạng hệ thống bằng chứng : Tương thích với nhiều hệ thống bằng chứng khác nhau như Boojum, Plonky3 và Plonky2 để đáp ứng nhu cầu của các hệ sinh thái.

Tính khả dụng cao và tối ưu chi phí: Tích hợp với EigenLayer, tận dụng hơn 85 nhà vận hành cấp tổ chức để chạy prover, đảm bảo tạo bằng chứng theo thời gian thực và hiệu quả chi phí được tối ưu.





Khi lớp này trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho dApp, dự kiến hệ thống sẽ tác động tích cực đến giá token cũng như giá trị dài hạn của tiền mã hoá Lagrange.









Lagrange ra mắt Uỷ ban xác thực trạng thái (State Committee) để xác thực trạng thái an toàn, phi tập trung trên các chuỗi:





Bộ xác thực mở rộng động: Bảo mật từ trình xác thực liên tục phát triển và có kích thước động, restake thông qua EigenLayer.

Khả năng tương thích chuỗi rộng: Được thiết kế để mở rộng quy mô và tạo bằng chứng trạng thái cho bất kỳ blockchain với bất kể cơ chế đồng thuận nào.

Hệ thống bằng chứng mô-đun: Giao thức cho phép tùy chỉnh bằng chứng trạng thái, lưu trữ hoặc tính toán, phù hợp với nhu cầu cụ thể của các ứng dụng khác nhau.





Điều này giúp tăng cường bảo mật chuỗi chéo và tạo tiện ích cho token Lagrange, yếu tố then chốt để duy trì hoạt động của Uỷ ban xác thực.









Cơ sở hạ tầng của Lagrange hỗ trợ nhiều ứng dụng thực tế, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho token và giá trị token trong dài hạn:





DeFi: Định giá DEX đa chuỗi, thị trường cho vay, tổng hợp lợi nhuận

GameFi: Xác thực tài sản trò chơi chuỗi chéo, theo dõi trạng thái, thành tích

Oracle: Giải pháp thay thế cho các oracle truyền thống đáng tin cậy, độ trễ thấp

AI + Blockchain: Thực thi mô hình AI/ML có thể xác minh trên chuỗi, sử dụng token làm nhiên liệu. Thực thi mô hình AI/ML có thể xác minh trên chuỗi, sử dụng token làm nhiên liệu.





Các tiện ích này hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi tiền mã hoá Lagrange trong cả hệ sinh thái trên chuỗi và ngoài chuỗi.













Tháng 05/2023: Vòng Pre-Seed $4 triệu

Tháng 05/2024: Vòng Seed $13.2 triệu từ các công ty hàng đầu như Founders Fund, Archetype và 1kx.





Các vòng gọi vốn này đặt nền tảng cho chiến lược airdrop token và phân bổ toàn cầu tiền mã hoá Lagrange. Nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng mở rộng và tiện ích chuỗi chéo của mô hình cùng tiềm năng tăng giá của token trong tương lai.









Lagrange đã hợp tác với các dự án blockchain lớn bao gồm:





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, v.v.





Vào tháng 01/2025, Lagrange đã tích hợp prover ZK Stack phi tập trung từ ZKsync - một bước tiến quan trọng hướng tới việc đưa token trở thành trung tâm tính toán chuỗi chéo an toàn.



