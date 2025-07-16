Khi hệ sinh thái đa chuỗi phát triển nhanh chóng, nhu cầu tính toán dữ liệu chuỗi chéo an toàn, hiệu quả và có thể xác minh đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển Khi hệ sinh thái đa chuỗi phát triển nhanh chóng, nhu cầu tính toán dữ liệu chuỗi chéo an toàn, hiệu quả và có thể xác minh đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển
Learn/Khu vực token hot/Giới thiệu dự án/Lagrange là... chuỗi chéo

Lagrange là gì? Cơ sở hạ tầng cho tính toán 0-Knowledge chuỗi chéo

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Tin Tức Crypto
Gravity
G$0.009059-6.43%
Humanity
H$0.0681-2.42%
Choise.com
CHO$0.00396-3.17%
HI
HI$0.0000607+0.33%
MemeCore
M$2.03025-1.83%

Khi hệ sinh thái đa chuỗi phát triển nhanh chóng, nhu cầu tính toán dữ liệu chuỗi chéo an toàn, hiệu quả và có thể xác minh đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển blockchain. Lagrange đang giải quyết thách thức này trực tiếp bằng một giao thức dạng mô-đun có thể mở rộng, được hỗ trợ bởi zero-knowledge proof (ZK), cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng cho các ứng dụng phi tập trung (dApp). Với đợt airdrop token trong tương lai, hệ sinh thái đang mở rộng và tiềm năng tăng giá token đầy hứa hẹn, Lagrange đang nổi lên như một trong những dự án ra mắt tiền mã hoá hấp dẫn nhất trong không gian zero-knowledge và chuỗi chéo.

1. Thành phần cốt lõi của Lagrange là gì?


1.1 Bộ đồng xử lý ZK (ZK Coprocessor): Tính toán dữ liệu trên chuỗi hiệu suất cao


Bộ đồng xử lý ZK cho phép nhà phát triển truy vấn dữ liệu trên chuỗi trực tiếp bằng các lệnh tương tự SQL từ hợp đồng thông minh. Điều này cho phép:

  • Dữ liệu blockchain được xử lý trước thành cơ sở dữ liệu có thể xác minh, thân thiện với ZK.
  • ZK Prover Network của Lagrange tính toán và tổng hợp các zero-knowledge proof.
  • Truy vấn tốc độ cao, chi phí thấp - ngay cả trên các chuỗi khác nhau.

Điều này làm giảm đáng kể phí gas và độ trễ cho tính toán trên chuỗi - nâng cao hiệu suất dApp đồng thời tăng nhu cầu sử dụng token Lagrange.

1.2 ZK Prover Network: Lớp tính toán bằng chứng mô-đun


ZK Prover Network hỗ trợ nhiều ứng dụng như rollup, nhắn tin chuỗi chéo và bộ đồng xử lý ZK. Các tính năng bao gồm:

  • Subnetwork mô-đun: Cho phép bất kỳ blockchain, rollup hoặc ứng dụng nào kết nối linh hoạt, loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ.
  • Hỗ trợ đa dạng hệ thống bằng chứng: Tương thích với nhiều hệ thống bằng chứng khác nhau như Boojum, Plonky3 và Plonky2 để đáp ứng nhu cầu của các hệ sinh thái.
  • Tính khả dụng cao và tối ưu chi phí: Tích hợp với EigenLayer, tận dụng hơn 85 nhà vận hành cấp tổ chức để chạy prover, đảm bảo tạo bằng chứng theo thời gian thực và hiệu quả chi phí được tối ưu.

Khi lớp này trở thành cơ sở hạ tầng thiết yếu cho dApp, dự kiến hệ thống sẽ tác động tích cực đến giá token cũng như giá trị dài hạn của tiền mã hoá Lagrange.

1.3 Uỷ ban xác thực trạng thái (State Committee): Xác thực chuỗi chéo không cần tin cậy


Lagrange ra mắt Uỷ ban xác thực trạng thái (State Committee) để xác thực trạng thái an toàn, phi tập trung trên các chuỗi:

  • Bộ xác thực mở rộng động: Bảo mật từ trình xác thực liên tục phát triển và có kích thước động, restake thông qua EigenLayer.
  • Khả năng tương thích chuỗi rộng: Được thiết kế để mở rộng quy mô và tạo bằng chứng trạng thái cho bất kỳ blockchain với bất kể cơ chế đồng thuận nào.
  • Hệ thống bằng chứng mô-đun: Giao thức cho phép tùy chỉnh bằng chứng trạng thái, lưu trữ hoặc tính toán, phù hợp với nhu cầu cụ thể của các ứng dụng khác nhau.

Điều này giúp tăng cường bảo mật chuỗi chéo và tạo tiện ích cho token Lagrange, yếu tố then chốt để duy trì hoạt động của Uỷ ban xác thực.

2. Token Lagrange dùng để làm gì?


Cơ sở hạ tầng của Lagrange hỗ trợ nhiều ứng dụng thực tế, tạo nền tảng cơ bản vững chắc cho token và giá trị token trong dài hạn:

  • DeFi: Định giá DEX đa chuỗi, thị trường cho vay, tổng hợp lợi nhuận
  • GameFi: Xác thực tài sản trò chơi chuỗi chéo, theo dõi trạng thái, thành tích
  • Oracle: Giải pháp thay thế cho các oracle truyền thống đáng tin cậy, độ trễ thấp
  • AI + Blockchain: Thực thi mô hình AI/ML có thể xác minh trên chuỗi, sử dụng token làm nhiên liệu.

Các tiện ích này hỗ trợ việc áp dụng rộng rãi tiền mã hoá Lagrange trong cả hệ sinh thái trên chuỗi và ngoài chuỗi.

3. Tăng trưởng hệ sinh thái Lagrange và sự công nhận từ ngành


3.1 Gọi vốn và ra mắt token


  • Tháng 05/2023: Vòng Pre-Seed $4 triệu
  • Tháng 05/2024: Vòng Seed $13.2 triệu từ các công ty hàng đầu như Founders Fund, Archetype và 1kx.

Các vòng gọi vốn này đặt nền tảng cho chiến lược airdrop token và phân bổ toàn cầu tiền mã hoá Lagrange. Nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng mở rộng và tiện ích chuỗi chéo của mô hình cùng tiềm năng tăng giá của token trong tương lai.

3.2 Đối tác chiến lược


Lagrange đã hợp tác với các dự án blockchain lớn bao gồm:

  • EigenLayer, Base, Frax Finance
  • Mantle Network, Omni Network, AltLayer, v.v.

Vào tháng 01/2025, Lagrange đã tích hợp prover ZK Stack phi tập trung từ ZKsync - một bước tiến quan trọng hướng tới việc đưa token trở thành trung tâm tính toán chuỗi chéo an toàn.

4. Hướng dẫn mua token Lagrange (LA) trên MEXC


Với nhiều tích hợp và ứng dụng thực tế sắp triển khai, Lagrange sẵn sàng trở thành một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hệ sinh thái đa chuỗi thống nhất và tính toán đáng tin cậy. Tận dụng bộ đồng xử lý ZK và ZK Prover Network đột phá, Lagrange cung cấp một lớp tính toán và xác minh chuỗi chéo có khả năng mở rộng và hiệu quả - giải quyết các thách thức lớn trong khả năng tương tác dữ liệu đa chuỗi. Kiến trúc mô-đun và khả năng tính toán mạnh mẽ của hệ thống giúp Lagrange hỗ trợ áp dụng rộng rãi trên DeFi, GameFi, AI và hơn thế nữa.

Bạn đang tìm cách mua token này? Token LA hiện đã ra mắt trên sàn giao dịch MEXC và bạn có thể giao dịch chỉ với vài bước:

1) Mở và đăng nhập vào App hoặc trang web chính thức MEXC
2) Tìm "LA" trong danh sách token và chọn giao dịch Spothoặc Futures
3) Nhập số lượng và giá mục tiêu, sau đó xác nhận lệnh

Lagrange đang đưa blockchain vào kỷ nguyên mới của sự hợp tác chuỗi chéo và tính toán hiệu suất cao, với công nghệ zero-knowledge làm cốt lõi. Thông qua ba mô-đun cơ bản, Lagrange cung cấp một nền tảng mô-đun, đa năng để tính toán và xác minh, mở ra tiềm năng mới cho các ứng dụng phức tạp trong thế giới Web3.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá

TL;DR Điểm nổi bật1) Cột mốc đáng nhớ: BINANCELIFE (BINANCELIFE) trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên ra mắt trên Binance, phá vỡ các quy tắc truyền thống của thị trường.2) Tăng trưởng bùng nổ: Tro

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Recall là gì? Hướng dẫn nhanh về ba cơ chế cốt lõi của thị trường kỹ năng AI phi tập trung

Điểm nổi bậtRecall sử dụng cơ chế thị trường phi tập trung để cộng đồng quyết định những kỹ năng AI nào là cần thiết, thay vì phụ thuộc vào một vài công ty công nghệ lớn.Token RECALL, với vai trò là t

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

USDf là gì? Hướng dẫn nhanh về cơ chế stablecoin sáng tạo của Falcon Finance

TL;DR Điểm nổi bậtUSDf là đồng đô la tổng hợp được thế chấp vượt mức, xây dựng trên Ethereum, với nguồn cung lưu hành hiện tại khoảng 1.899 tỷ và xếp hạng thị trường là #202.USDf chấp nhận cả tài sản

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node

Điểm nổi bật1) Espresso sử dụng cơ chế đồng thuận BFT phi tập trung để xác nhận giao dịch nhanh chóng trong vòng 6 giây cho tất cả các blockchain được kết nối.2) Là lớp xác nhận toàn cầu, Espresso cho

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng