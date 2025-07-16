KYC là gì?









KYC (Know Your Customer) là một yêu cầu quy định chung mà các nhà cung cấp dịch vụ tài chính phải tuân thủ. Kiểm tra KYC chống lại các hoạt động bất hợp pháp và rửa tiền. Trên thực tế, KYC là một biện pháp chính trong các quy định chống rửa tiền. Các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ cần thực hiện các thủ tục KYC toàn diện hơn để bảo vệ khách hàng và tài sản của họ.









Nếu bạn có tài khoản dịch vụ tài chính hoặc giao dịch tiền điện tử, bạn nên hoàn thành KYC của mình, để nhà cung cấp dịch vụ tài chính thu thập và xác minh thông tin nhận dạng khách hàng của họ. Các chính sách KYC giúp chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo và chuyển tiền bất hợp pháp.





KYC thường được thực hiện một cách chủ động. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đều khuyến nghị khách hàng là người dùng mới của họ thực hiện KYC trước khi thực hiện các giao dịch tài chính. Trong một số trường hợp, có thể tạo tài khoản mà không cần KYC, nhưng chức năng thường sẽ bị hạn chế.





Khi thực hiện KYC, bạn có thể được yêu cầu cung cấp các thông tin sau: CMND, bằng lái xe, hộ chiếu, v.v.









Các quy định về KYC khác nhau tùy theo quốc gia/khu vực, nhưng có sự đồng thuận quốc tế về thông tin cơ bản được yêu cầu. Tại Mỹ, hiện nay một số luật chi phối hầu hết các quy trình KYC. EU và các nước châu Á-Thái Bình Dương đã xây dựng các quy định của riêng họ, nhưng có nhiều điểm tương đồng với các luật và quy định của Mỹ. Chỉ thị chống rửa tiền của EU (AMLD) và các quy định PSD2 cung cấp khuôn khổ chính cho các nước EU. Ở cấp độ toàn cầu, Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) điều phối hợp tác quốc tế về các điều kiện quy định.









Do tính ẩn danh của tiền điện tử, vì tiền điện tử có khả năng được sử dụng để rửa tiền và trốn thuế. Các quy định về tiền điện tử được cải thiện có thể củng cố danh tiếng và đảm bảo rằng các khoản thuế được thanh toán khi đến hạn. Có ba lý do chính khiến ngành công nghiệp tiền điện tử cần KYC:





Các giao dịch blockchain là không thể đảo ngược. Nếu bạn mắc lỗi, không có quản trị viên nào có thể trợ giúp. Nếu tiền bị đánh cắp hoặc chuyển nhượng, chúng không thể lấy lại được. Tiền điện tử là ẩn danh. Bạn có thể tạo ví tiền điện tử mà không cần gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Ở nhiều quốc gia, quy định, tính hợp pháp và việc đánh thuế tiền điện tử vẫn còn chưa chặt chẽ.





Mặc dù KYC kéo dài thời gian để thiết lập tài khoản, nhưng nó có những lợi ích rõ ràng. Người dùng bình thường có thể không nhận thấy điều này, nhưng KYC có thể có tác động đáng kể đến việc bảo vệ tài sản và chống tội phạm.









Xác minh KYC không chỉ chống gian lận mà còn cải thiện toàn bộ hệ thống tài chính theo những cách sau:





Người cho vay dễ dàng đánh giá rủi ro hơn thông qua danh tính và lịch sử tài chính của khách hàng. Quá trình này cho phép quản lý rủi ro và cho vay có trách nhiệm hơn. Ít xảy ra hành vi trộm cắp danh tính và các loại gian lận tài chính khác sau khi xác minh KYC. Là một biện pháp chủ động, KYC giúp giảm đáng kể rủi ro xảy ra rửa tiền. Xác minh KYC cải thiện niềm tin, tính bảo mật và trách nhiệm giải trình của công chúng đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Sự tin tưởng này có thể giúp mang lại tác động tích cực đến toàn bộ ngành tài chính và khuyến khích đầu tư hơn nữa.









Phi tập trung đã là trọng tâm của tiền điện tử ngay từ đầu. Như đã đề cập ở trên, bất kỳ ai cũng có thể tạo ví và giữ tiền điện tử mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân về bản thân. Ngược lại, điều này cho phép các cá nhân bất lương sử dụng tiền điện tử cho mục đích rửa tiền.





Các sàn giao dịch thường được chính phủ và cơ quan quản lý yêu cầu hoàn thành xác minh KYC cho khách hàng của họ. Vì KYC bắt buộc khó thực hiện đối với ví tiền điện tử nên các dịch vụ chuyển đổi Fiat thành tiền điện tử phù hợp hơn để triển khai KYC.









KYC có những lợi thế nổi trội, nhưng vẫn phải đối mặt với một bộ phận chỉ trích. Do lịch sử và hoàn cảnh, việc phản đối KYC phổ biến hơn trong thế giới tiền điện tử. Phần lớn những lời chỉ trích đến từ các vấn đề về quyền riêng tư và chi phí:





Việc thực hiện KYC phát sinh thêm chi phí, thường được tính cho khách hàng dưới dạng phí Một số người dùng không có tài liệu cần thiết cho KYC hoặc có thể không có địa chỉ thường trú. Điều này khiến họ khó tiếp cận một số dịch vụ tài chính. Sự thiếu trách nhiệm của nền tảng có thể dẫn đến bảo mật kém, khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị đánh cắp. Những người không ủng hộ cho rằng việc xác minh KYC đi ngược lại lý tưởng phi tập trung của tiền điện tử.







