KGeN (KGEN) là gì? Hướng dẫn đầy đủ về Token Gaming đang cách mạng hóa phần thưởng cho người chơi

Trong thế giới blockchain gaming đang phát triển nhanh chóng, việc tìm kiếm các dự án thực sự giải quyết các vấn đề thực tế có thể là một thách thức. KGeN (Kratos Gamer Network) nổi bật như một mạng lưới gaming phi tập trung được thiết kế để trao quyền cho người chơi—đặc biệt là ở các thị trường mới nổi nơi phân phối game truyền thống không đáp ứng được. Hướng dẫn toàn diện này khám phá điều gì làm cho KGeN độc đáo, từ hệ thống danh tiếng Proof of Gamer sáng tạo đến token $KGEN cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái. Cho dù bạn là một game thủ muốn hiểu blockchain có thể nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn như thế nào, một nhà đầu tư nghiên cứu các token gaming, hay đơn giản là tò mò về sự giao thoa giữa gaming và Web3, bài viết này cung cấp mọi thứ bạn cần biết về tầm nhìn, công nghệ, tokenomics và tiềm năng tương lai của KGeN.





Điểm chính:

KGeN là mạng lưới gaming phi tập trung giải quyết thách thức phân phối game ở thị trường mới nổi thông qua cộng đồng dựa trên clan và hệ thống danh tiếng Proof of Gamer.

Token KGEN (nguồn cung 1 tỷ) cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái với quyền quản trị, phần thưởng staking và tiện ích đa bên liên quan giữa game thủ, nhà phát hành và clan.

rKGEN là token phần thưởng trước TGE không thể chuyển nhượng trên blockchain Aptos chuyển đổi 1:1 sang KGEN, với các tùy chọn staking cung cấp lợi suất dựa trên APY.

Được hỗ trợ bởi 30 triệu USD tài trợ từ Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation và Polygon Labs trong hai vòng với định giá 150 triệu USD và 500 triệu USD.

Nền tảng tạo ra sự phân phối giá trị công bằng nơi game thủ kiếm được từ sự tương tác, nhà phát hành giảm chi phí thu hút và cộng đồng nhận được động lực tăng trưởng.





Kratos Gamer Network (KGeN) là một mạng lưới gaming toàn cầu phi tập trung được xây dựng để trao quyền cho thế hệ người chơi tiếp theo, với sự tập trung đặc biệt vào các thị trường mới nổi ở Toàn cầu phương Nam. Về cơ bản, KGeN cung cấp một lớp dữ liệu phi tập trung cho game thủ và nhà phát hành thông qua một công cụ danh tiếng on-chain sáng tạo có tên là Proof of Gamer (PoG). Công nghệ này đảm bảo rằng danh tính, thành tích và kết nối cộng đồng của mỗi game thủ vẫn xác thực và có thể xác minh trên blockchain.

Không giống như các nền tảng gaming truyền thống nơi dữ liệu và thành tích của người chơi bị khóa trong các hệ thống độc quyền, KGeN tạo ra một hệ sinh thái mở nơi game thủ thực sự sở hữu danh tính gaming của họ. Nền tảng giải quyết một trong những thách thức cấp bách nhất của gaming: phân phối. Thay vì dựa vào các phương pháp tập trung, một kích thước cho tất cả, KGeN cho phép các cộng đồng địa phương được gọi là "clan" phát triển một cách tự nhiên và giúp khám phá các tựa game phù hợp với khu vực của họ.

Hệ sinh thái KGeN tập hợp nhiều bên liên quan: game thủ tương tác với mạng lưới để khám phá các tựa game, hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng; Trưởng Clan tổ chức các cộng đồng nhỏ và thúc đẩy sự tương tác cơ sở; nhà phát hành và nhà phát triển tận dụng công cụ PoG để tiếp cận khán giả thực sự với chi phí thu hút thấp hơn; và KGeN Foundation quản lý token $KGEN và hỗ trợ phát triển dài hạn của hệ sinh thái.

KGEN là token quản trị và tiện ích cung cấp năng lượng cho toàn bộ mạng lưới này. Token tạo ra các động lực kinh tế phù hợp giữa tất cả các bên tham gia, đảm bảo rằng giá trị chảy công bằng đến những người đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái. Từ phần thưởng staking đến quyền quản trị, KGEN phục vụ như là phương tiện trao đổi và cơ chế mà qua đó cộng đồng định hình tương lai của nền tảng.

Hiểu sự phân biệt giữa KGeN và $KGEN là cần thiết cho bất kỳ ai muốn tham gia vào hệ sinh thái này:

KGeN (Kratos Gamer Network)

Toàn bộ nền tảng và hệ sinh thái gaming phi tập trung

Bao gồm tất cả các ứng dụng, tính năng và cơ sở hạ tầng cộng đồng

Bao trùm công cụ danh tiếng Proof of Gamer (PoG)

Đại diện cho mạng lưới game thủ, clan, nhà phát hành và nhà phát triển

Được quản lý và điều hành bởi KGeN Foundation

Token $KGEN

Tiền điện tử gốc cung cấp năng lượng cho mạng lưới KGeN

Hoạt động như cả token quản trị và tiện ích

Phục vụ như phương tiện trao đổi trong nền tảng

Cung cấp phần thưởng staking và quyền bỏ phiếu

Tạo ra sự phù hợp kinh tế giữa các bên tham gia hệ sinh thái

Tổng nguồn cung: 1.000.000.000 token

Mối quan hệ này phản ánh Ethereum và ETH: Ethereum là nền tảng và hệ sinh thái, trong khi ETH là token gốc cung cấp năng lượng cho nó. Tương tự, KGeN là mạng lưới gaming toàn diện, và $KGEN là token cho phép mô hình kinh tế và quản trị cộng đồng của nó.





Ngành công nghiệp gaming truyền thống, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi, đối mặt với một số thách thức quan trọng mà KGeN được thiết kế để giải quyết.

Các nhà phát hành lớn và mạng lưới quảng cáo trong lịch sử đã bỏ qua khán giả gaming rộng lớn chưa được khai thác ở Toàn cầu phương Nam. Các kênh phân phối truyền thống đắt đỏ, tập trung và thường không thể tiếp cận được đối với người chơi ở các khu vực đang phát triển. Điều này tạo ra một khoảng cách nơi các game thủ tài năng và cộng đồng nhiệt tình tồn tại, nhưng nhà phát hành không thể tiếp cận họ một cách hiệu quả hoặc xác minh chất lượng tương tác của họ.

KGeN thu hẹp khoảng cách này thông qua phương pháp phi tập trung dựa trên clan của nó. Bằng cách trao quyền cho các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương (Trưởng Clan) để tổ chức các cộng đồng gaming cơ sở, nền tảng tạo ra các kênh phân phối tự nhiên hiểu sở thích khu vực và bối cảnh văn hóa. Mô hình từ dưới lên này giảm chi phí thu hút cho nhà phát hành trong khi cung cấp khán giả thực sự, tham gia.

Trong gaming truyền thống, thành tích, danh tính và danh tiếng của người chơi bị khóa trong các máy chủ game hoặc nền tảng riêng lẻ. Khi người chơi chuyển sang game hoặc nền tảng mới, họ bắt đầu từ con số không—lịch sử và thành tích của họ không được chuyển. Ngoài ra, nhà phát hành gặp khó khăn trong việc phân biệt người chơi thực sự tham gia với bot hoặc tài khoản gian lận, dẫn đến chi phí marketing lãng phí.

Công cụ Proof of Gamer (PoG) giải quyết cả hai vấn đề. Nó tạo ra một hệ thống danh tiếng on-chain minh bạch nơi danh tính, thành tích và kết nối cộng đồng của game thủ có thể xác minh và di động trên toàn bộ hệ sinh thái. Nhà phát hành có thể tin tưởng rằng người chơi mà họ đang tiếp cận là con người thực sự, tham gia với lịch sử gaming đã được chứng minh, không phải tài khoản giả làm phồng chỉ số.

Các nền tảng gaming truyền thống chiết xuất phần lớn giá trị được tạo ra bởi sự tương tác của người chơi và xây dựng cộng đồng. Người tạo nội dung, người tổ chức cộng đồng và người chơi tham gia nhận được bồi thường tối thiểu cho sự chú ý và hiệu ứng mạng lưới mà họ tạo ra. Các nền tảng nắm bắt lợi thế kinh tế trong khi đối xử với người dùng như sản phẩm hơn là đối tác.

Mô hình token hóa của KGeN tạo ra phân phối giá trị công bằng thông qua phần thưởng $KGEN. Game thủ kiếm được cho thời gian và sự tương tác của họ, Trưởng Clan nhận được động lực cho việc xây dựng cộng đồng, và nhà phát hành được hưởng lợi từ chi phí thu hút thấp hơn và khán giả chất lượng cao hơn. Hệ sinh thái được thiết kế xung quanh nguyên tắc rằng những người tạo ra giá trị nên nhận được bồi thường công bằng.









KGeN xuất hiện từ việc nhận ra rằng phân phối game truyền thống thất bại ở các thị trường mới nổi. Vào tháng 2 năm 2023, dự án đã huy động được 20 triệu USD với định giá 150 triệu USD từ các nhà đầu tư hàng đầu bao gồm Accel India, Naspers Ventures và Game7. KGeN Foundation được thành lập để đảm bảo quản trị do cộng đồng điều khiển tách biệt với kiểm soát vận hành. Đến tháng 10 năm 2024, vòng Hệ sinh thái 10 triệu USD với định giá 500 triệu USD đã mang đến các đối tác chiến lược Aptos Foundation và Polygon Labs, cung cấp cơ sở hạ tầng blockchain mạnh mẽ. Trong suốt quá trình phát triển, KGeN duy trì triết lý cốt lõi của mình: xây dựng từ các thị trường mới nổi ra ngoài thông qua cộng đồng dựa trên clan và danh tiếng Proof of Gamer, thay vì cải tạo các giải pháp thị trường phát triển.









Hệ sinh thái của KGeN mang lại giá trị độc đáo thông qua một số tính năng kết nối với nhau phân biệt nó với các nền tảng gaming truyền thống.

Trọng tâm của KGeN là công cụ Proof of Gamer—một hệ thống danh tiếng on-chain minh bạch xác minh và theo dõi danh tính game thủ, thành tích và kết nối cộng đồng. Không giống như hồ sơ gaming tập trung vẫn bị khóa trong các nền tảng riêng lẻ, PoG tạo ra danh tiếng di động theo game thủ qua toàn bộ hệ sinh thái.

Đối với nhà phát hành, PoG giải quyết vấn đề gian lận thu hút người dùng liên tục. Họ có thể xác minh rằng chi tiêu marketing tiếp cận người chơi thực sự tham gia thay vì bot hoặc tài khoản giả. Đối với game thủ, PoG cung cấp sự công nhận vẫn tồn tại ngoài các game riêng lẻ, xây dựng một danh tính gaming toàn diện mang giá trị thực.

KGeN tổ chức người chơi thành các clan—các cộng đồng nhỏ được bản địa hóa do Trưởng Clan lãnh đạo, những người hiểu sở thích khu vực và bối cảnh văn hóa. Cấu trúc này cho phép khám phá game tự nhiên và marketing cơ sở mà các phương pháp top-down truyền thống không thể sao chép.

Clan tạo ra các điểm tập hợp tự nhiên nơi người chơi khám phá các tựa game mới thông qua các thành viên cộng đồng đáng tin cậy thay vì quảng cáo vô danh. Nhà phát hành có được quyền truy cập vào các cộng đồng tham gia, gắn kết thay vì người dùng cá nhân phân tán, cải thiện tỷ lệ chuyển đổi và chỉ số giữ chân.

Nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung cho dữ liệu gaming, đảm bảo rằng thông tin người chơi vẫn an toàn, có thể xác minh và thuộc sở hữu của chính người chơi. Điều này tương phản mạnh mẽ với các nền tảng gaming truyền thống nơi các công ty sở hữu và kiếm tiền từ dữ liệu người dùng mà không chia sẻ giá trị được tạo ra.

Bằng cách phi tập trung hóa quyền sở hữu dữ liệu, KGeN căn chỉnh động lực đúng cách: người chơi kiểm soát thông tin của họ, nhà phát hành có được quyền truy cập minh bạch vào khán giả đã được xác minh, và nền tảng tạo điều kiện trao đổi giá trị mà không trích xuất tiền thuê không công bằng.

Cho Game thủ:

Danh tính on-chain có thể xác minh vẫn tồn tại qua các game

Bồi thường công bằng cho thời gian, sự tương tác và kỹ năng

Truy cập vào game mới thông qua khám phá do cộng đồng điều khiển

Quyền sở hữu thực sự đối với thành tích và lịch sử gaming

Tham gia vào quản trị nền tảng thông qua token $KGEN

Cho Nhà phát hành và Nhà phát triển:

Chi phí thu hút người dùng thấp hơn thông qua phân phối tự nhiên

Truy cập vào khán giả thực sự, tham gia được xác minh bởi PoG

Chỉ số hiệu suất minh bạch không có nền tảng trung gian

Kết nối trực tiếp với cộng đồng gaming thông qua clan

Giảm lãng phí marketing từ lưu lượng bot và gian lận

Cho Trưởng Clan:

Công cụ và động lực để xây dựng và quản lý cộng đồng nhỏ

Phần thưởng kinh tế cho việc thúc đẩy sự tương tác địa phương

Cơ hội lãnh đạo trong hệ sinh thái rộng hơn

Hỗ trợ trực tiếp từ KGeN Foundation

Chia sẻ giá trị mà cộng đồng của họ tạo ra





Nền tảng KGeN cho phép một số ứng dụng thực tế thể hiện giá trị của nó qua hệ sinh thái gaming.

Quảng cáo truyền thống và tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng thường thất bại ở các thị trường mới nổi nơi người chơi có kết nối hạn chế, sức mua thấp hơn và sở thích văn hóa khác nhau. Mô hình dựa trên clan của KGeN tạo ra các kênh phân phối được bản địa hóa nơi Trưởng Clan giới thiệu game phù hợp với khẩu vị và khả năng kỹ thuật của cộng đồng họ.

Nhà phát triển game di động có thể hợp tác với các clan trên khắp Đông Nam Á, Mỹ Latinh hoặc Châu Phi, tiếp cận người chơi tham gia thông qua các nhà lãnh đạo cộng đồng đáng tin cậy thay vì các chiến dịch quảng cáo đắt đỏ và thường không hiệu quả. Quá trình khám phá tự nhiên này dẫn đến giữ chân cao hơn và sự phù hợp game-người chơi tốt hơn.

Nhà phát hành sử dụng KGeN để chạy các chiến dịch nhắm mục tiêu nơi game thủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được mốc quan trọng hoặc tham gia sự kiện để kiếm phần thưởng. Hệ thống Proof of Gamer đảm bảo những người tham gia này là người chơi thực sự, loại bỏ gian lận và lưu lượng bot làm phiền thu hút người dùng truyền thống.

Hiệu suất chiến dịch được theo dõi minh bạch on-chain, cho nhà phát hành khả năng hiển thị rõ ràng về cộng đồng nào thúc đẩy người dùng chất lượng cao nhất. Vòng phản hồi dữ liệu này cho phép tối ưu hóa liên tục không thể với các hệ thống phân bổ truyền thống.

Game thủ phát triển danh tiếng có thể xác minh thông qua sự tham gia nhất quán qua nhiều game và hoạt động. Hồ sơ PoG của người chơi có thể hiển thị thành tích trong game di động cạnh tranh, tham gia thử nghiệm các tựa game mới, đóng góp cho hoạt động clan và hơn thế nữa—tạo ra một sơ yếu lý lịch gaming toàn diện.

Danh tiếng này trở nên có giá trị khi nhà phát hành tìm kiếm người thử nghiệm beta, người tham gia giải đấu hoặc đại sứ cộng đồng. Thay vì dựa vào thông tin đăng ký tự báo cáo hoặc chỉ số cụ thể của nền tảng, họ có thể tham chiếu dữ liệu on-chain đã được xác minh chứng minh kỹ năng và lịch sử tương tác của game thủ.

Nền tảng cho phép phân phối phần thưởng tự động, minh bạch thông qua hợp đồng thông minh. Khi game thủ hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mốc quan trọng, phần thưởng chảy trực tiếp vào ví của họ mà không có nền tảng trung gian lấy cắt hoặc trì hoãn thanh toán. Sự minh bạch này xây dựng niềm tin và đảm bảo người tham gia nhận được bồi thường công bằng cho đóng góp của họ.





Token $KGEN có tổng nguồn cung 1.000.000.000 (1 tỷ) token, với cấu trúc phân bổ được thiết kế cẩn thận nhằm cân bằng nhu cầu hệ sinh thái ngay lập tức với tính bền vững dài hạn.

Cộng đồng (Phần thưởng, Xây dựng Hệ sinh thái & Bán Node): 40% Điều này đại diện cho 400.000.000 token được phân bổ cho những người đóng góp vào sự phát triển hệ sinh thái—dù thông qua sử dụng mạng lưới, xây dựng trên đó hoặc hỗ trợ mở rộng của nó. Sự phân bổ đa số này cho người tham gia cộng đồng thể hiện cam kết của KGeN đối với phi tập trung và quyền sở hữu cộng đồng.

Kho bạc: 21,5% Phân bổ kho bạc 215.000.000 token sẽ được kiểm soát bởi KGeN Foundation để tài trợ phát triển dài hạn, quan hệ đối tác chiến lược và các sáng kiến bền vững hệ sinh thái. Điều này cung cấp nguồn lực cho đổi mới liên tục mà không yêu cầu bán token bổ sung.

Nhà đầu tư (Seed & M&A): 17% Tổng cộng 170.000.000 token được phân bổ cho nhà đầu tư qua vòng Seed, vòng Hệ sinh thái và hoán đổi token cho việc mua lại tài sản. Điều này bao gồm hỗ trợ từ Accel India, Naspers Ventures, Aptos Foundation, Polygon Labs, Game7 và các đối tác chiến lược khác.

Nhóm & Cố vấn (Đã phân bổ): 16,5% Token nhóm và cố vấn hiện đã phân bổ tổng cộng 165.000.000, bồi thường các đóng góp viên đầu tiên xây dựng nền tảng và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của nó.

Nhóm & Cố vấn (Tương lai): 5% Thêm 50.000.000 token được dành riêng cho các thành viên nhóm và cố vấn tương lai, đảm bảo KGeN có thể tiếp tục thu hút tài năng hàng đầu khi hệ sinh thái phát triển.

Lịch trình mở khóa $KGEN được cố ý tải về phía sau để đảm bảo sự liên kết dài hạn giữa nhà đầu tư, thành viên nhóm và sự thành công của hệ sinh thái. Cấu trúc vesting tuân theo dòng thời gian này:

Vesting Nhà đầu tư và Nhóm: Tất cả token nhà đầu tư và nhóm vest tuyến tính trong 4 năm:

10% mở khóa sau Năm 1 20% mở khóa sau Năm 2 30% mở khóa sau Năm 3 40% mở khóa sau Năm 4

Việc phát hành dần dần này ngăn chặn cú sốc cung đột ngột trong khi đảm bảo các bên liên quan vẫn cam kết với việc tạo giá trị dài hạn thay vì đầu cơ ngắn hạn.

Cộng đồng và Kho bạc: Phân bổ Cộng đồng và Kho bạc được kiểm soát bởi KGeN Foundation, sẽ phân phối token theo quyết định quản trị và nhu cầu hệ sinh thái thay vì lịch trình mở khóa được xác định trước.

Mô hình tokenomics này ưu tiên tăng trưởng hệ sinh thái bền vững và quyền sở hữu cộng đồng. Với 40% được phân bổ cho người tham gia cộng đồng và phân phối có kiểm soát token nhà đầu tư và nhóm, $KGEN được thiết kế để ngày càng được cộng đồng sở hữu và vận hành theo thời gian.









Token $KGEN phục vụ nhiều chức năng quan trọng trong hệ sinh thái Kratos Gamer Network, tạo ra tiện ích mở rộng xa hơn nhiều so với các giao dịch đơn giản.

Người nắm giữ token tham gia định hình tương lai của nền tảng thông qua đề xuất quản trị và bỏ phiếu. Việc ra quyết định phi tập trung này đảm bảo rằng hệ sinh thái phát triển theo các ưu tiên của cộng đồng thay vì các nhiệm vụ tập trung. Khi nền tảng trưởng thành, quản trị sẽ mở rộng đến các tham số giao thức, phân bổ kho bạc và hướng chiến lược.

$KGEN hoạt động như tiền tệ chính trong hệ sinh thái KGeN. Người dùng chi tiêu token để truy cập các tính năng nền tảng cao cấp, tham gia các chiến dịch độc quyền và tương tác với các ứng dụng khác nhau được xây dựng trên mạng lưới. Tiện ích này tạo ra nhu cầu tự nhiên khi hoạt động hệ sinh thái tăng lên.

Cơ chế staking phục vụ bốn đối tượng khác biệt, mỗi đối tượng có các động lực được điều chỉnh:

Nhà đầu cơ và Người xác thực: Trader, nhà đầu tư và những người chạy node xác thực KGeN có thể stake token để kiếm lợi suất. Điều này tạo ra áp lực mua từ những người tham gia tìm kiếm lợi nhuận thụ động trong khi đồng thời bảo mật mạng lưới thông qua sự tham gia của người xác thực.

Nhà phát hành: Nhà phát triển game và nhà phát hành stake $KGEN nhận được tỷ lệ ưu đãi khi chạy các chiến dịch thu hút người dùng trên nền tảng. Điều này khuyến khích nhà phát hành trở thành người nắm giữ token, căn chỉnh lợi ích của họ với sự thành công của hệ sinh thái trong khi làm cho marketing của họ hiệu quả về chi phí hơn.

Clan: Giới hạn kích thước clan được liên kết với số lượng được stake bởi các nhà lãnh đạo clan. Stake lớn hơn cho phép clan lớn hơn, tạo ra nhu cầu trực tiếp từ Trưởng Clan muốn phát triển cộng đồng của họ. Ngoài ra, staking cung cấp bội số phần thưởng tăng cường xếp hạng clan trên bảng xếp hạng, tạo ra động lực cạnh tranh để nắm giữ và stake token.

Game thủ: Người chơi cá nhân stake nhận được bội số phần thưởng cho các chiến dịch và hoạt động nền tảng. Hiệu ứng bội số này có nghĩa là game thủ đã stake kiếm được nhiều hơn từ cùng một mức độ tương tác, khuyến khích nắm giữ dài hạn giữa các thành viên cộng đồng tích cực nhất.

Nhu cầu $KGEN được thúc đẩy thông qua ba đòn bẩy chính:

Nhu cầu do Sản phẩm dẫn đầu: Nền tảng tạo ra áp lực mua vốn có thông qua các tính năng yêu cầu sử dụng token. Khi KGeN Play, Gaming Oracle Network và các ứng dụng khác được chấp nhận, người dùng tự nhiên cần phải có được token để truy cập chức năng đầy đủ.

Động lực Staking: Mô hình staking đa bên liên quan loại bỏ token khỏi lưu thông trong khi tạo ra lợi suất làm cho việc nắm giữ hấp dẫn. Điều này làm giảm nguồn cung hiệu quả trong khi mạng lưới phát triển.

Tích hợp Mô hình Kinh doanh: Token phục vụ như cơ chế tích lũy giá trị độc quyền. Không giống như các dự án với tiện ích token được gắn vào sau, $KGEN là nền tảng cho cách hệ sinh thái hoạt động và nắm bắt giá trị.

Người dùng có thể có được $KGEN thông qua hai kênh chính:

Hệ thống Phần thưởng On-Chain: KGeN vận hành một chương trình phần thưởng on-chain toàn diện nơi người dùng kiếm được cho sự tham gia và tương tác. Các phần thưởng này có thể được hoán đổi cho token $KGEN, tạo ra một dòng chảy liên tục từ hoạt động hệ sinh thái đến nhu cầu token.

Giao dịch Sàn: $KGEN sẽ được niêm yết trên cả sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, cung cấp thanh khoản và khám phá giá. Điều này đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng mua hoặc thanh lý token khi cần thiết.





rKGEN là token phần thưởng trước ra mắt không thể chuyển nhượng được xây dựng trên blockchain Aptos chuyển đổi 1:1 sang $KGEN sau sự kiện tạo token. Được phân phối cho các nhà điều hành node oracle, game thủ tham gia và nhà phát hành hỗ trợ hệ sinh thái sớm, rKGEN không thể giao dịch nhưng có thể được stake để có lợi suất bổ sung. Staking yêu cầu cam kết 30-365 ngày với APY dựa trên số lượng và thời lượng. Người dùng ví KGeN nhận được phí gas được tài trợ. Hệ thống này thưởng cho những người tham gia sớm, chứng minh sự tương tác với các sàn giao dịch và giáo dục cộng đồng về cơ chế staking trước khi ra mắt token chính thức.





KGeN Foundation tập trung vào bốn trụ cột chiến lược: nâng cao tiện ích $KGEN trên KGeN Play và Gaming Oracle Network trong khi khám phá các mô hình giải đấu và tạo nội dung; tiến tới phi tập trung thực sự bằng cách phân phối dần dần động cơ PoG; trao quyền cho các cộng đồng Toàn cầu phương Nam thông qua các chương trình giáo dục, trợ cấp lãnh đạo clan và sự kiện khu vực; và thúc đẩy đổi mới thông qua quan hệ đối tác nhà phát triển mở rộng ra ngoài các ứng dụng hiện tại. Nhiệm vụ bao trùm vẫn không đổi—xây dựng một hệ sinh thái gaming được hỗ trợ bởi quyền sở hữu thực sự, dữ liệu minh bạch và tăng trưởng do cộng đồng điều khiển chuyển đổi phân phối giá trị trong gaming trên toàn thế giới.





Không gian cơ sở hạ tầng gaming blockchain bao gồm một số dự án đã được thiết lập, mỗi dự án tiếp cận thị trường từ các góc độ khác nhau.

Immutable X (IMX) tập trung vào các giải pháp mở rộng Layer 2 cho game dựa trên NFT, cung cấp cơ sở hạ tầng làm cho việc tạo và giao dịch tài sản game miễn phí gas và trung hòa carbon. Mặc dù ấn tượng về mặt kỹ thuật, IMX tập trung vào phân khúc gaming NFT thay vì các thách thức phân phối và cộng đồng rộng hơn.

Gala Games (GALA) vận hành một nền tảng lưu trữ nhiều tựa game với nền kinh tế token riêng của nó. Dự án nhấn mạnh phát triển và phát hành game thay vì giải quyết các vấn đề phân phối ở thị trường mới nổi hoặc tạo danh tiếng người chơi có thể xác minh.

Yield Guild Games (YGG) tiên phong mô hình guild play-to-earn, đặc biệt là ở Philippines và Đông Nam Á. YGG tập trung vào các chương trình học bổng giúp người chơi truy cập game NFT, tạo ra một cách tiếp cận khác nhau để truy cập thị trường mới nổi so với mô hình phân phối dựa trên clan của KGeN.

Merit Circle (MC) hoạt động như một DAO cho các cộng đồng gaming play-to-earn, cung cấp cơ sở hạ tầng và vốn cho các guild. Giống như YGG, nó tập trung vào phân khúc play-to-earn thay vì khám phá và phân phối game rộng hơn.

KGeN phân biệt chính nó thông qua một số thuộc tính độc đáo mà đối thủ cạnh tranh không giải quyết:

Hệ thống Danh tiếng Proof of Gamer: Trong khi các nền tảng khác theo dõi một số dữ liệu người chơi, không có nền tảng nào cung cấp danh tiếng on-chain toàn diện, di động của KGeN xác minh tính xác thực và kỹ năng của người chơi qua toàn bộ hệ sinh thái. Điều này giải quyết vấn đề gian lận thu hút người dùng liên tục ảnh hưởng đáng kể đến ngân sách marketing của nhà phát hành.

Mô hình Phân phối dựa trên Clan: Cách tiếp cận được bản địa hóa, do cộng đồng lãnh đạo đối với phân phối game là duy nhất phù hợp cho các thị trường mới nổi nơi quảng cáo truyền thống thất bại. Thay vì cạnh tranh về cơ sở hạ tầng kỹ thuật như Immutable X hoặc chỉ tập trung vào play-to-earn như YGG, KGeN giải quyết vấn đề phân phối cơ bản.

Tập trung vào Thị trường Mới nổi: KGeN xây dựng từ các thị trường mới nổi ra ngoài, thiết kế cụ thể cho các hạn chế và cơ hội hiện diện ở Toàn cầu phương Nam. Hầu hết các đối thủ cạnh tranh hoặc tập trung vào thị trường phát triển hoặc đối xử với thị trường mới nổi như các mối quan tâm thứ cấp.

Kinh tế Thân thiện với Nhà phát hành: Bằng cách giảm chi phí thu hút người dùng và cung cấp khán giả đã được xác minh, KGeN tạo ra kinh tế đôi bên cùng có lợi nơi nhà phát hành tiết kiệm tiền trong khi người chơi nhận được bồi thường công bằng. Điều này căn chỉnh động lực tốt hơn so với các mô hình nơi người chơi hoặc guild nắm bắt phần lớn giá trị trong khi nhà phát hành vẫn phải trả chi phí thu hút cao.

Cấu trúc Quản trị Foundation: Sự tách biệt giữa KGeN Foundation (quản lý token) và các thực thể hoạt động tạo ra trách nhiệm giải trình và tư duy dài hạn mà các doanh nghiệp thuần túy thương mại gặp khó khăn để duy trì.

Câu hỏi về "cái nào tốt hơn" phụ thuộc vào các trường hợp sử dụng cụ thể. Đối với các game tập trung vào NFT cần cơ sở hạ tầng Layer 2, Immutable X xuất sắc. Đối với các chương trình học bổng play-to-earn, YGG có các hệ thống đã được thiết lập. Tuy nhiên, để giải quyết phân phối game ở thị trường mới nổi, tạo danh tiếng người chơi di động và xây dựng các cơ chế khám phá bền vững do cộng đồng điều khiển, KGeN cung cấp khả năng mà đối thủ cạnh tranh đơn giản là không cung cấp.





KGEN chưa ra mắt vì nó vẫn ở giai đoạn trước TGE với phân phối rKGEN. MEXC sẽ hỗ trợ giao dịch KGEN sau khi sự kiện tạo token xảy ra. MEXC là một sàn giao dịch toàn cầu hàng đầu được biết đến với sự hỗ trợ sớm các token gaming và hệ sinh thái, cung cấp giao dịch an toàn với phí cạnh tranh. Để cập nhật mới nhất về ngày niêm yết, hãy theo dõi các thông báo chính thức của MEXC thông qua trang web và kênh Twitter của họ.





Khi $KGEN có sẵn trên MEXC, việc mua theo một quy trình đơn giản:

Truy cập trang web MEXC và tạo tài khoản bằng cách cung cấp email của bạn và thiết lập mật khẩu an toàn. Hoàn thành xác minh danh tính (KYC) bằng cách gửi các tài liệu cần thiết thông qua cổng xác minh của MEXC. Nạp tiền vào tài khoản MEXC của bạn bằng cách chuyển USDT hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác từ ví bên ngoài của bạn. Điều hướng đến phần giao dịch của MEXC và tìm kiếm cặp giao dịch KGEN/USDT. Chọn loại lệnh của bạn bằng cách chọn giữa lệnh thị trường (mua ngay lập tức ở giá hiện tại) hoặc lệnh giới hạn (mua ở giá bạn chỉ định). Nhập số lượng KGEN bạn muốn mua và xem xét tổng chi phí. Xác nhận lệnh của bạn bằng cách nhấp vào nút mua và xác minh chi tiết giao dịch.





KGeN tái tưởng tượng các hệ sinh thái gaming thông qua phi tập trung, quyền sở hữu cộng đồng và phân phối giá trị công bằng. Bằng cách giải quyết các thách thức phân phối thị trường mới nổi thông qua clan và danh tiếng Proof of Gamer, nó mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia—game thủ kiếm được phần thưởng công bằng, nhà phát hành truy cập khán giả thực sự một cách hiệu quả về chi phí, và cộng đồng nhận được công cụ tăng trưởng. Token $KGEN căn chỉnh động lực và cho phép quản trị. Được hỗ trợ bởi Accel India, Naspers, Aptos Foundation và Polygon Labs, với tokenomics bền vững ưu tiên giá trị dài hạn, KGeN được định vị để trở thành cơ sở hạ tầng gaming blockchain thiết yếu khi nó ra mắt trên các sàn giao dịch như MEXC.





