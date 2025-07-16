Infinity Ground là gì? Hệ sinh thái sáng tạo kết hợp AI × Web3 với 17 triệu ví tham gia





Với sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ AI và Web3, ngành công nghiệp game đang trải qua một làn sóng chuyển đổi chưa từng có. Trong cuộc cách mạng này, Infinity Ground cam kết xây dựng một nền tảng game hoàn toàn mới - một hệ sinh thái kết hợp trí tuệ nhân tạo và blockchain, mang đến trải nghiệm đột phá cho cả nhà phát triển lẫn người chơi.





Infinity Ground là một nền tảng IDE (Agentic Integrated Development Environment) gốc Web3, cung cấp cho các nhà sáng tạo bộ công cụ phát triển thông minh (IDK) dạng mô-đun, giúp việc sáng tạo trở nên đơn giản như lắp ráp các khối, tạo nên những trải nghiệm động và tương tác. Với sự hỗ trợ từ ING Network độc quyền và công nghệ Interwoven Stack của Initia, Infinity Ground hiện hỗ trợ khả năng tương tác đa chuỗi với các mạng blockchain lớn như Base, BNB Chain và Kaia. Thông qua việc kích hoạt các "Super Individuals", Infinity Ground đặt mục tiêu thúc đẩy việc sáng tạo và mở rộng các ứng dụng dựa trên AI, góp phần tăng tốc đổi mới và phát triển trong hệ sinh thái Web3.









Sứ mệnh cốt lõi của Infinity Ground là xây dựng một nền tảng game phi tập trung, vận hành bởi AI và ứng dụng các công nghệ Web3. Đây không chỉ là một dự án game đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, tích hợp phát triển, phát hành, tương tác và quản trị cộng đồng.





Infinity Ground nhấn mạnh vào "quyền sở hữu của người chơi", đảm bảo việc xác minh quyền sở hữu tài sản game trên chuỗi, giao dịch minh bạch và phân bổ doanh thu công bằng. Đồng thời, nền tảng cũng cung cấp các công cụ hỗ trợ AI dành cho nhà phát triển, giúp họ tạo ra những thế giới game phong phú và thông minh hơn.





Tầm nhìn cuối cùng của Infinity Ground là tạo điều kiện để nhà phát triển và người chơi tự do sáng tạo, giao dịch trong một hệ sinh thái cùng xây dựng, cùng hưởng lợi, hiện thực hoá một thế giới game kỹ thuật số thực sự.













Kiến trúc kỹ thuật của Infinity Ground thể hiện nhiều lợi thế trong việc tích hợp sâu giữa AI và Web3:









Infinity Ground cung cấp công cụ có tên Agentic IDE, được thiết kế đặc biệt cho người dùng không có kinh nghiệm lập trình. Bạn chỉ cần nhập lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên (ví dụ: "Tôi muốn thiết kế một game giải đố thoát khỏi mê cung"), hệ thống sẽ tự động tạo ra mã và nội dung cho bạn. Trải nghiệm này giúp người dùng "lập trình bằng lời nói", thể hiện một bước đột phá trong mô hình sáng tạo AI + Web3.









Mỗi người dùng có thể tạo một AI Avatar, đóng vai trò là nhân vật chính trong game hoặc trợ lý sáng tạo. Hệ thống hỗ trợ nhiều AI Agent phối hợp cùng nhau để thực hiện các nhiệm vụ như tạo hình ảnh, viết cốt truyện, kiểm tra game và triển khai dApp. Các Agent này liên tục học hỏi từ sở thích người dùng, giúp quy trình sáng tạo trở nên liền mạch, cá nhân hóa hơn.









Các sản phẩm sáng tạo của bạn (như game, nhân vật, hình ảnh hoặc câu chuyện) sẽ trở thành NFT hoặc tài sản được token hóa. Hợp đồng thông minh sẽ ghi nhận danh tính tác giả và phân bổ quyền sở hữu. Khi người khác sử dụng nội dung của bạn, bạn có thể nhận được phần doanh thu hoặc phí sử dụng. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của nhà sáng tạo mà còn khuyến khích nhiều người tham gia vào hệ sinh thái sáng tạo chung.









Nền kinh tế trong hệ sinh thái Infinity Ground bao gồm nhiều token và cơ chế khuyến khích, với token cốt lõi là AIN (Infinity AI Network Token).









AIN có thể được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ AI và các mô-đun chức năng trong game, thưởng cho nhà sáng tạo và người chơi, hỗ trợ quản trị và bỏ phiếu trong hệ sinh thái, cũng như phân bổ airdrop và các phần thưởng trong hệ sinh thái.





Mô hình phân bổ token áp dụng triết lý "ưu tiên cộng đồng, nguồn vốn sẽ đến", nhấn mạnh giá trị đóng góp của người dùng. Trong giai đoạn đầu, người dùng có thể nhận AIN thông qua airdrop theo nhiệm vụ, tham gia phát triển và sáng tạo nội dung.





Nhằm tri ân những người dùng và cộng tác viên đầu tiên, đồng thời khuyến khích sự tham gia rộng rãi hơn, Infinity Ground đã khởi động đợt airdrop cộng đồng đầu tiên , với kế hoạch phân bổ 10 triệu token AIN (tương đương 1% tổng nguồn cung).









Điều kiện nhận airdrop dựa trên dữ liệu chụp nhanh được ghi lại vào ngày 30/06/2025 (Giờ VN). Người dùng phải liên kết địa chỉ ví tương thích EVM với trang web chính thức của Infinity Ground trước thời điểm chụp nhanh.





Airdrop được đánh giá dựa trên 8 tiêu chí đóng góp. Một địa chỉ ví có thể đủ điều kiện ở nhiều hạng mục khác nhau và phần thưởng sẽ được cộng dồn. Mức độ tham gia vào Agentic IDE, ING Network và nền tảng Infinity Ground càng cao, phần thưởng airdrop người dùng nhận được càng lớn.





Loại đóng góp Mô tả Người dùng hoạt động trên chuỗi Người dùng đã thực hiện giao dịch liên quan đến điểm năng lượng (Energy Points) hoặc số dư AI trong hệ sinh thái. Người tạo ứng dụng trên Agentic IDE Người dùng đã xuất bản ứng dụng đáp ứng đủ số lần chơi thử hoặc remix, hoặc được chọn vào mục nổi bật. Người nắm giữ Galxe SBT Người dùng tham gia sự kiện chính thức và nhận SBT (ví dụ: Hackathon, thử thách sáng tạo). Người tham gia dự án đối tác hệ sinh thái Người dùng hoạt động trong các dự án đối tác bên thứ ba (ví dụ: hệ sinh thái Telegram). Cộng tác viên cốt lõi trong cộng đồng Người dùng tích cực tham gia nghiên cứu sản phẩm, phỏng vấn hoặc sự kiện cộng đồng với thành tích nổi bật. Top 500 bảng xếp hạng ING Network Người dùng xếp hạng trong top 500 bảng xếp hạng tương tác của ING Network. Top 1,000 điểm sáng tạo Người dùng tích lũy đủ điểm sáng tạo để nằm trong top 1,000. Người hoàn thành nhiệm vụ mạng xã hội Voyage Người dùng hoàn thành check-in, nhiệm vụ mạng xã hội và thử thách chuỗi 7 ngày trong sự kiện Voyage.









Tổng lượng airdrop 10 triệu AIN (1% tổng nguồn cung). Nền tảng nhận airdrop Trang nhận airdrop trên trang web chính thức Infinity Ground. Quy tắc mở khoá 20% mở khoá tại TGE, 80% còn lại mở khoá tuyến tính trong 6 tháng. Thời gian airdrop Airdrop sẽ diễn ra trong 6 tháng, phần thưởng chưa được nhận sẽ chuyển vào Quỹ điều chỉnh hoạt động. Xử lý token chưa nhận Token chưa nhận sau thời hạn sẽ được sử dụng cho các hoạt động vận hành trong tương lai hoặc đợt airdrop kế tiếp. Hủy tư cách Người dùng không liên kết ví EVM trước thời điểm chụp nhanh sẽ bị mất quyền nhận airdrop.













Hệ sinh thái của Infinity Ground trải dài trên ba tầng: tầng công nghệ, tầng hạ tầng và tầng mạng lưới cộng đồng, tạo nên một nền tảng hợp tác đa dạng cao. Sự đa dạng này được thể hiện rõ qua mạng lưới đối tác rộng lớn và sâu rộng. Dưới đây là một số ví dụ hợp tác tiêu biểu:









MyShell là một nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực AI Agent, cho phép nhà phát triển tạo ra các Agent hội thoại mạnh mẽ thông qua hệ thống nhắc nhở tuỳ chỉnh và plugin. Thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ này, MyShell và Infinity Ground sẽ cùng nhau mở rộng hệ sinh thái Agent, khai phá thêm tiềm năng sáng tạo cho các nhà phát triển.









Initia là một mạng blockchain Layer-1 tập trung vào ứng dụng, được thiết kế để hỗ trợ các Appchain có chủ quyền với khả năng tương tác gốc. Kiến trúc Interwoven Stack của Initia tích hợp sẵn các tiêu chuẩn cho oracle, tính sẵn sàng dữ liệu và giao tiếp tin nhắn, giúp nhà phát triển nhanh chóng khởi chạy, kết nối, chia sẻ thanh khoản và người dùng.





Thông qua việc tích hợp với Infinity Ground, nhà phát triển có thể sử dụng Agentic IDE để nhanh chóng xây dựng và triển khai các ứng dụng tương thích với Initia, giảm đáng kể rào cản phát triển. Ví dụ, các thử thách sáng tạo dạng bảng xếp hạng như "Jump Jennie" đã nhanh chóng thu hút sự sáng tạo mạnh mẽ trong hệ sinh thái Initia × Infinity Ground, thúc đẩy tầm nhìn về một tương lai đa chuỗi linh hoạt, có thể kết hợp.









Four.meme là nền tảng phi tập trung, không cần code để phát hành meme coin, được triển khai trên BNB Chain. Nền tảng này được thiết kế với tốc độ và sự đơn giản làm trọng tâm, cho phép bất kỳ ai cũng có thể phát hành token với chi phí gần như bằng 0, thông qua mẫu có sẵn cùng cơ chế khởi tạo thanh khoản tự động. Four.meme hỗ trợ các cặp giao dịch như BNB, USDT, WHY và CAKE.





Four.meme đã hợp tác với Infinity Ground để tổ chức nhiều thử thách sáng tạo, mời người dùng phát triển các ứng dụng lấy chủ đề meme (chẳng hạn như game meme ứng dụng AI hoặc công cụ tạo hình ảnh động). Sự hợp tác này không chỉ mở rộng cộng đồng người dùng trong hệ sinh thái, mà còn cung cấp cho nhà sáng tạo một quy trình trên chuỗi liền mạch: từ ý tưởng, phân bổ đến phát hành tài sản.





























Tính đến tháng 6/2025, đã có hơn 17 triệu ví duy nhất được kết nối với nền tảng, cùng với 121,000 dApp đã được tạo ra. Hàng nghìn nhà sáng tạo đang tích cực sử dụng nền tảng này để phát triển game, meme, dApp và các nội dung tương tác.













Infinity Ground đang tạo ra sự đột phá trong ngành game truyền thống thông qua các công nghệ AI và Web3 tiên tiến. Bằng cách tận dụng các model router, bộ công cụ phát triển AI dạng mô-đun và kiến trúc hệ sinh thái thống nhất, dự án hướng đến việc nâng cao hiệu quả phát triển game, giảm chi phí và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nền tảng này giới thiệu cơ chế sở hữu phi tập trung cùng mô hình tokenomics được thiết kế bài bản, nhằm hoàn toàn đồng bộ lợi ích giữa nhà phát triển, người chơi và cộng đồng, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái game sôi động.





Infinity Ground đang định hình một xã hội vận hành bởi AI, nơi mọi người đều có thể dễ dàng sáng tạo, thể hiện và chia sẻ tầm nhìn riêng của mình. AI không nhằm thay thế sự sáng tạo, mà là công cụ để nâng cao và mở rộng khả năng sáng tạo.









Tổng thể, Infinity Ground đang dẫn dắt một cuộc chuyển đổi mô hình sáng tạo nội dung xoay quanh công nghệ AI và Web3. Dự án xây dựng một nền tảng sáng tạo mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận và hưởng lợi, thông qua các công cụ phát triển thông minh không rào cản, cơ chế xác nhận quyền sở hữu nội dung rõ ràng và hệ sinh thái phong phú gồm đối tác cùng cơ chế khuyến khích hấp dẫn. Dù bạn là nhà phát triển, nghệ sĩ hay người dùng phổ thông, chỉ cần một ý tưởng, bạn đều có thể nhanh chóng hiện thực hoá và nhận lợi nhuận trên chuỗi tại đây.





Khi tốc độ tích hợp giữa blockchain và AI ngày càng tăng, Infinity Ground không chỉ đơn thuần là một nền tảng công cụ, mà còn là điểm khởi đầu cho phong trào sáng tạo phi tập trung. Trong tương lai, quyền sở hữu nội dung, kênh phân bổ và cơ chế định giá có thể sẽ được định hình lại hoàn toàn trong hệ sinh thái mới này. Ngay bây giờ chính là thời điểm lý tưởng để tham gia.





