HENLO là gì? Khám phá chi tiết meme coin hot nhất trên Berachain





Các meme coin luôn thu hút cộng đồng tiền mã hoá nhờ yếu tố hài hước và sức mạnh từ cộng đồng. HENLO , một meme coin mới nổi trong hệ sinh thái Berachain, tận dụng vị thế văn hoá độc đáo cùng tokenomics sáng tạo để định hình lại cách người dùng tương tác với tiền mã hoá. Bài viết này sẽ đi sâu vào nguồn gốc, cơ chế phân bổ token, các hoạt động cộng đồng và tiềm năng phát triển của HENLO trong tương lai.









Cộng đồng The Honey Jar (THJ) đã ra mắt HENLO với mục tiêu xây dựng một dự án tiền mã hoá độc đáo, lấy cảm hứng từ sự hài hước và văn hoá Internet. Khác với các loại tiền mã hoá truyền thống thường tập trung vào yếu tố kỹ thuật và chức năng tài chính, HENLO ưu tiên sự kết nối văn hoá và tương tác cộng đồng, hướng đến việc trở thành một biểu tượng văn hoá trong hệ sinh thái Berachain.





Nguyên tắc cốt lõi của HENLO là thách thức những điều thông thường. Thông qua việc hợp tác với các dự án đã có tên tuổi như Ramen Finance , HENLO nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi. Đội ngũ sáng lập dựa trên nền tảng cộng đồng vững chắc để tạo ra một meme coin sôi động, mang tính giải trí cao, phù hợp với những người yêu thích văn hoá và sự hài hước.









HENLO có tổng cung 100 tỷ token. Cơ cấu phân bổ như sau:

Đội ngũ đóng góp (15%): Khoá trong 9 tháng, với cliff 3 tháng.

Nhà đầu tư (20%): Khoá trong 6 tháng để đảm bảo cam kết dài hạn.

PoL & Ưu đãi (23%): Dùng cho phần thưởng trình xác thực, tạo lập thị trường và cung cấp thanh khoản ban đầu trên DEX.

Cộng đồng (32%): Phân bổ thông qua airdrop và bán Ramen Launch nhằm thúc đẩy sự tham gia.

Quỹ dự trữ (10%): Khoá trong 36 tháng để hỗ trợ phát triển bền vững.

Ngoài ra, HENLO còn cung cấp oHENLO - một tuỳ chọn mua cho phép người nắm giữ mua HENLO với mức chiết khấu 25%, nhằm đảm bảo công bằng thị trường và ngăn ngừa thao túng giá.









HENLO thúc đẩy tăng trưởng dựa vào cộng đồng thông qua nhiều chương trình ưu đãi khác nhau:

Chương trình airdrop: Phân bổ token đến 50,203 ví dưới hai hình thức: HENLO và oHENLO.

Hệ thống điểm thưởng: Trao điểm cho người dùng khi tham gia sự kiện và nắm giữ các tài sản được chỉ định, điểm có thể quy đổi thành HENLO sau khi Mainnet của Berachain ra mắt.

Cơ chế Crews: Cho phép thành viên cộng đồng tham gia đội nhóm, thi đấu trong các thử thách và nhận thêm phần thưởng.

Những sáng kiến này giúp tăng mức độ tương tác và mở rộng độ phạm vi tiếp cận cũng như sự tham gia vào HENLO.









Tại thời điểm viết bài, HENLO đang được giao dịch ở mức khoảng $0.000667, với vốn hoá thị trường khoảng $2.3 triệu. Trong thời gian tới, HENLO dự định mở rộng hệ sinh thái thông qua việc hợp tác với các dự án NFT, giao thức DeFi và nền tảng trò chơi nhằm gia tăng tính ứng dụng và giá trị của token.













HENLO hiện đang là một trong những token hot nhất trên thị trường. MEXC đã tận dụng lợi thế tiên phong để niêm yết HENLO, mang đến cho người dùng cơ hội giao dịch sớm. Để mua HENLO trên MEXC, vui lòng thực hiện theo các bước sau:





1) Mở và đăng nhập vào App hoặc truy cập website chính thức MEXC.

2) Tại thanh tìm kiếm, nhập "HENLO" và chọn giao dịch Spot

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó hoàn tất giao dịch.





HENLO vượt xa mô hình meme coin thông thường nhờ sự kết hợp giữa yếu tố văn hoá, hài hước và sự gắn kết mạnh mẽ từ cộng đồng. Với tokenomics sáng tạo và cơ chế ưu đãi đa dạng, HENLO đang nhanh chóng khẳng định vị thế trong hệ sinh thái Berachain. Là một ví dụ nổi bật về sự đổi mới trong lĩnh vực meme coin, HENLO xứng đáng được chú ý nhờ sự kết hợp độc đáo giữa văn hoá và thiết kế do cộng đồng định hướng.



