FlyTrade (FLY) là gì?: Công cụ nâng cấp trải nghiệm giao dịch chuỗi chéo

Khi hệ sinh thái đa chuỗi tiếp tục phát triển, việc tương tác tài sản liền mạch giữa các blockchain đã trở thành nhu cầu thiết yếu trong hoạt động hàng ngày của người dùng. FlyTrade (FLY) được tạo ra để giải quyết vấn đề này. Là nền tảng giao dịch chuỗi chéo hiệu quả, an toàn và thân thiện với người dùng, FlyTrade hướng đến mục tiêu định nghĩa lại trải nghiệm chuỗi chéo với tuyến giao dịch tối ưu và thao tác tối thiểu.









FlyTrade là một giao thức thanh khoản chuỗi chéo được xây dựng dựa trên khái niệm chain abstraction. Mục tiêu của dự án là thống nhất quyền truy cập vào thanh khoản tài sản đa chuỗi và cho phép khả năng tương tác liền mạch giữa các chuỗi. Hiện tại, FlyTrade hỗ trợ giao dịch tổng hợp trên nhiều mạng blockchain lớn và hơn 18,000 tài sản - bao gồm stablecoin , token LP và token sinh lợi nhuận. Ban đầu được gọi là Magpie Protocol, FlyTrade đã trải qua quá trình thay đổi thương hiệu và chuyển đổi sản phẩm toàn diện, gia nhập không gian DeFi với khuôn khổ giao dịch chain abstraction hoàn chỉnh hơn.













FlyTrade đã xây dựng một hệ thống tổng hợp thông minh chuỗi chéo, công cụ này sẽ lấy dữ liệu theo thời gian thực từ hàng trăm DEX và pool thanh khoản. Công cụ này tự động xác định tuyến giao dịch với mức trượt giá thấp nhất và giá tốt nhất, đảm bảo mọi giao dịch chuỗi chéo đều được thực hiện với hiệu suất tối đa.









Người dùng không cần phải chuyển đổi mạng ví hoặc cầu nối tài sản thủ công. FlyTrade tự động phát hiện chuỗi đích của tài sản mục tiêu và xử lý toàn bộ tương tác giữa các chuỗi, đơn giản hóa trải nghiệm chỉ còn việc nhập mục tiêu và giao thức sẽ xử lý phần còn lại.









Hiện đang hỗ trợ nhiều mạng phổ biến như Ethereum , Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche , Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom , v.v. - bao phủ phần lớn các trường hợp ứng dụng tài sản trên chuỗi.









FlyTrade có kế hoạch ra mắt các tính năng Account Abstraction như tài trợ phí gas, ký tự động chuỗi chéo và quản lý ví đa tài sản - mang đến trải nghiệm người dùng liền mạch trên các chuỗi, tương đương với việc sử dụng nền tảng tập trung.









Nền kinh tế token của FlyTrade tập trung vào token gốc FLY, tận dụng cơ chế vòng lặp FLYwheel sáng tạo được thiết kế để khuyến khích nhà giao dịch tích cực và những người tham gia lâu dài. Cấu trúc này hỗ trợ tăng trưởng hệ sinh thái bền vững và quản trị hiệu quả. Mô hình có hai chế độ tham gia chính - xFLY và FLY33 - phù hợp cho cả người dùng tích cực và người nắm giữ thụ động.













Khóa để nhận quyền biểu quyết: Người dùng có thể khóa FLY để nhận xFLY. Thời gian khóa càng dài, trọng số biểu quyết càng lớn.

Biểu quyết để định hướng phân bổ ưu đãi: Người nắm giữ xFLY bỏ phiếu để định hướng các ưu đãi FLY đến các cặp giao dịch cụ thể, tối ưu hóa dòng vốn.

Hỗ trợ phí giao dịch & trượt giá: Các cặp giao dịch có số lượng bình chọn cao được hưởng ưu đãi giảm phí và trượt giá.

Chia sẻ doanh thu: Người nắm giữ xFLY nhận được một phần phí nền tảng dựa trên tỷ lệ biểu quyết.

Phần thưởng tăng cường: Khóa và giao dịch tích cực sẽ mở khóa tiền thưởng hệ số để khuyến khích sự tham gia liên tục.

Cơ chế thoát: Thoát tiêu chuẩn sẽ phát hành token dần trong vòng ba tháng, giúp duy trì sự ổn định của hệ sinh thái và hạn chế đầu cơ ngắn hạn. Thoát tức thì cho phép người dùng rút token ngay lập tức, tuy nhiên, 50% số tiền đã rút sẽ bị đốt vĩnh viễn để giảm nguồn cung lưu hành và bảo toàn giá trị token dài hạn.









Biểu quyết theo thuật toán: Không cần biểu quyết thủ công - hệ thống sẽ tự động phân bổ phiếu bầu.

Tái đầu tư lợi nhuận tự động : Lợi nhuận được tái đầu tư tự động để gia tăng giá trị.

Không yêu cầu khóa: FLY33 là token thanh khoản, có thể tự do giao dịch hoặc chuyển.

Phù hợp với người giao dịch không thường xuyên hoặc người nắm giữ dài hạn: Tận hưởng các ưu đãi hệ sinh thái thụ động với mức độ tương tác tối thiểu.





Mô hình token này thưởng trực tiếp cho hoạt động giao dịch của người dùng, thay vì chỉ dựa vào cung cấp thanh khoản - thúc đẩy hệ sinh thái giao dịch hiệu quả và năng động hơn.









Các hợp đồng giao thức của FlyTrade đã trải qua nhiều vòng kiểm toán bảo mật của bên thứ ba và được trang bị hệ thống giám sát rủi ro theo thời gian thực để đảm bảo an toàn cho tài sản của người dùng. Giao diện của nền tảng hỗ trợ các ví phi lưu ký phổ biến như MetaMask, WalletConnect và Coinbase Wallet. Kết hợp với xác minh chữ ký trên chuỗi, điều này đảm bảo người dùng luôn toàn quyền kiểm soát tài sản của mình. Trong tương lai, FlyTrade có kế hoạch tích hợp thanh khoản tổng hợp từ các sàn giao dịch tập trung và ra mắt ứng dụng di động, cho phép người dùng tận hưởng các giao dịch chuyển đổi tài sản chuỗi chéo liền mạch mọi lúc, mọi nơi.









FlyTrade được dẫn dắt bởi một đội ngũ toàn cầu có chuyên môn sâu trong phát triển sản phẩm Web3, kỹ thuật tài chính và cơ sở hạ tầng blockchain:





CEO: Ali Raheman - Kiến trúc sư Web3 và là người sáng lập nhiều giao thức trên chuỗi

CIO: Ikram Ansari - Chuyên gia thị trường tài chính giám sát chiến lược và quan hệ đối tác vốn

CTO: Gergely Hegyközi - Chuyên gia phát triển blockchain phụ trách thiết kế giao thức cốt lõi





Về mặt tài trợ, FlyTrade được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư hàng đầu bao gồm Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings và Arkstream Capital, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đổi mới công nghệ dài hạn và mở rộng thị trường.









Chiến lược phát triển của FlyTrade tập trung vào các lĩnh vực chính sau:





Triển khai các tính năng Account Abstraction để nâng cao trải nghiệm cho người dùng mới

Ra mắt ứng dụng di động nhằm cải thiện trải nghiệm giao dịch và đơn giản hóa quy trình đăng nhập Web3

Tích hợp thanh khoản sàn giao dịch tập trung để làm sâu thêm sổ lệnh

Liên tục mở rộng hỗ trợ cho các chuỗi và loại tài sản mới nhằm đáp ứng các nhu cầu giao dịch đa dạng

Tăng cường cơ chế khuyến khích người dùng để thúc đẩy quyền tự chủ của cộng đồng và nâng cao quản trị giao thức



