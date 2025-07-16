ETC Fifthening là gì?









ETC, hay Ethereum Classic, được hard fork từ Ethereum sau vụ hack DAO vào tháng 07 năm 2016. Khi đó, mạng mới vẫn giữ nguyên tên Ethereum và tiếp tục sử dụng tên token ETH, trong khi mạng ban đầu được đổi tên thành Ethereum Classic với tên token ETC. Như vậy, Ethereum Classic là tiền thân của Ethereum ngày nay.









Vào tháng 09 năm 2022, cơ chế đồng thuận của mạng Ethereum đã chuyển từ Proof of Work (POW) sang Proof of Stake (POS), trong khi Ethereum Classic (ETC) tiếp tục hoạt động ở chế độ POW với phần thưởng khối được nhận thông qua khai thác.





Tương tự như Bitcoin, tổng nguồn cung ETC được cố định ở mức xấp xỉ 2.1 tỷ (Chính xác là 210,700,000) token. Ngoài ra, ETC thực hiện cơ chế tương ứng để giảm 20% phần thưởng khai thác sau mỗi 5 triệu khối.





Theo dữ liệu mới nhất, ETC chuẩn bị trải qua đợt Fifthening lần thứ 4 vào tháng 06 năm nay, tức chỉ còn cách hôm nay chưa đến 100 ngày.









Đợt Fifthening đầu tiên: Tháng 12 năm 2017. Phần thưởng khối đã giảm từ 5 ETC ban đầu xuống còn 4 ETC. Trong khoảng thời gian Fifthening, giá ETC tiếp tục tăng và vượt mức 40 USDT.









Đợt Fifthening thứ hai: Tháng 3 năm 2020. Phần thưởng khối giảm từ 4 ETC xuống 3.2 ETC. Vì thị trường giảm, lợi nhuận của các thợ đào càng bị giảm. Điều thú vị là giá ETC đã giảm và dao động quanh mức 7.5 USD trong một khoảng thời gian dài sau đó.









Đợt Fifthening thứ ba: Tháng 4 năm 2022. Phần thưởng khối giảm từ 3.2 ETC xuống 2.56 ETC.





Trong cơn sốt DeFi vào mùa hè năm 2021, một lượng tài sản khổng lồ đã đổ vào Ethereum. Ethereum Classic, có liên kết sâu sắc với Ethereum, cũng đạt mức giá cao nhất 180 USDT. Một năm sau, giá ETC giảm đáng kể khi cơn sốt lắng xuống. Sau đợt giảm vào năm 2022, giá ETC bắt đầu phục hồi sau ba tháng giảm.









Đợt Fifthening thứ tư: Dự kiến vào tháng 06 năm 2024. Phần thưởng khối sẽ giảm từ 2.56 ETC xuống 2.048 ETC.





Đợt Fifthening này sẽ xảy ra ngay sau Bitcoin Halving dự kiến diễn ra vào tháng 04. Do đó, ETC Fifthening có thể xảy ra trong lúc thị trường đang tăng, tạo ra kỳ vọng tích cực đối với giá của token này. Dựa trên hiệu suất gần đây, giá của ETC có mức tăng tổng thể theo xu hướng chung của thị trường.













Mặc dù nhiều người dùng đã chuyển sang Ethereum vì sự phát triển hệ sinh thái hoặc giá token, nhưng Ethereum Classic (ETC) cũng có nhiều khác biệt đáng kể so với Ethereum. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dùng lựa chọn Ethereum Classic với các lý do sau:









Ethereum Classic (ETC) được ra mắt bắt nguồn từ cam kết kiên định về tính phi tập trung. Ban đầu, đó là việc từ chối một đợt hard fork gây tranh cãi có sự can thiệp của con người nhằm khôi phục các giao dịch để giảm tổn thất đáng kể từ sự cố The DAO. Niềm tin kiên quyết vào sự phi tập trung này đã thúc đẩy sự trỗi dậy và phát triển không ngừng của ETC.









Token Ethereum Classic (ETC) được thiết kế với tổng nguồn cung và kế hoạch giảm tương tự như Bitcoin. Số lượng tạo ra giảm dần theo thời gian giúp token đạt được mức độ khan hiếm nhất định.









Cơ chế POW đã chứng tỏ tính bảo mật cao sau 15 năm thử nghiệm trên thị trường kể từ khi ra đời với Bitcoin. Cộng đồng phát triển Ethereum Classic (ETC) đã tuyên bố rõ ràng sẽ không chuyển sang cơ chế Proof of Stake (POS) như Ethereum. Quyết định này dựa trên lo ngại các giai đoạn phát triển POS sau này có thể trở thành một trò chơi trong đó “giàu càng giàu, nghèo càng nghèo”, nơi những người đến sau sẽ hoàn toàn mất cơ hội tham gia.









Bạn có thể dễ dàng mua ETC Spot trên MEXC.





Mở App MEXC, nhập ETC vào thanh tìm kiếm trên cùng, chọn ETC trong mục Spot, nhấn vào "Mua" trên trang biểu đồ K-line, chọn loại lệnh, số lượng, v.v., sau đó nhấn vào "Mua ETC" để hoàn tất.









