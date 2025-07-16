Sau nhiều năm phát triển, Ethereum (ETH) đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho phép các nhà phát triển đổi mới và tạo các ứng dụng DAPP (Ứng dụng phi tập trung) phức tạp dựa trên Ethereum. ERCSau nhiều năm phát triển, Ethereum (ETH) đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho phép các nhà phát triển đổi mới và tạo các ứng dụng DAPP (Ứng dụng phi tập trung) phức tạp dựa trên Ethereum. ERC
ERC-20 Là Gì?

Sau nhiều năm phát triển, Ethereum (ETH) đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho phép các nhà phát triển đổi mới và tạo các ứng dụng DAPP (Ứng dụng phi tập trung) phức tạp dựa trên Ethereum. ERC-20 là chìa khóa để kích hoạt sự đổi mới cho bất kỳ ai trên Ethereum. Vậy chính xác thì ERC-20 là gì?

1.ERC-20 là gì?


ERC là viết tắt của Ethereum Request for Comment, đây là một đề xuất cải tiến token và hệ sinh thái Ethereum. Sau khi đề xuất ERC được gửi đi, cộng đồng Ethereum sẽ thảo luận về đề xuất đó và quyết định có chấp nhận đề xuất đó hay không.

ERC-20 được đề xuất bởi người đồng sáng lập Ethereum Fabian Vogelsteller vào tháng 11 năm 2015. Đây là tiêu chuẩn giao diện lập trình ứng dụng (API) cho các token trong hợp đồng thông minh, cho phép các nhà phát triển tạo ra các loại tiền mã hoá tuân thủ các hợp đồng thông minh và tích hợp chúng vào các ứng dụng của bên thứ ba .

Các chức năng cụ thể của ERC-20 bao gồm: ① Tạo token, ② Kiểm soát tổng nguồn cung token, ③ Cho phép chuyển token, ④ Truy xuất số dư tài khoản hiện tại của token và ⑤ Phê duyệt một lượng token nhất định từ một tài khoản sẽ được sử dụng bởi một tài khoản của bên thứ ba. Do tính thực tế và đơn giản của tiêu chuẩn token ERC-20, và nhanh chóng được chấp nhận rộng rãi trong ngành tiền mã hóa, tạo nên một hệ sinh thái Ethereum thịnh vượng.


2.Ưu điểm và Nhược điểm của ERC-20


2.1 Ưu điểm của ERC-20


① Dễ dàng tạo token


ERC-20 cung cấp một mẫu tiêu chuẩn hóa để tạo token, cho phép các nhà phát triển nhanh chóng phát triển token của riêng họ. Chỉ với một vài bước đơn giản, các nhà phát triển có thể dễ dàng thiết lập và chạy token mới, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

② Khả năng tương tác tuyệt vời


Cách tiếp cận tiêu chuẩn hóa của ERC-20 cho phép dễ dàng chuyển và trao đổi token. Điều này thúc đẩy sự hợp tác giữa các dự án và cộng đồng khác nhau và người dùng có thể thực hiện hoán đổi token một cách liền mạch.

③ Bảo mật


Tạo token ERC-20 yêu cầu tuân thủ hợp đồng thông minh, có tính năng thực thi tự động, giúp giao dịch an toàn hơn và đảm bảo trao đổi không có rủi ro.

2.2 Nhược điểm của ERC-20


① Nguy cơ gian lận


Việc phát hành token dựa trên ERC-20 tương đối dễ dàng và có lợi cho sự đổi mới. Tuy nhiên, công nghệ không thể đảm bảo rằng tất cả các nhà phát triển đều có ý định tốt, dẫn đến một số ít dự án lừa đảo. Các nhà đầu tư cần thận trọng và tiến hành nghiên cứu trước khi thực hiện đầu tư.

② Không có khả năng mang thông tin bổ sung


Ngoài chi tiết chuyển khoản, token ERC-20 không thể mang thông tin bổ sung, điều này làm tăng chi phí kết nối. Chẳng hạn, khi sử dụng token ERC-20 để mua vật phẩm, thông tin sản phẩm cụ thể không thể được chuyển tải, do đó làm tăng chi phí kết nối ngoại tuyến.

③ Nghẽn giao dịch bổ sung


Vì có rất nhiều token được phát hành dựa trên ERC-20, nên việc giao dịch token ERC-20 với tần suất cao có khả năng gây nghẽn trên mạng Ethereum blockchain do những hạn chế về hiệu suất.


3.Hai loại token ERC-20 phổ biến


3.1 Stablecoin


Tiền mã hoá thường trải qua sự biến động cực độ, làm cho các tài sản mang lại sự ổn định có giá trị cao. Stablecoin là một loại tiền mã hoá được thiết kế để có mức giá ổn định, thường được gắn với các tài sản tương đối ổn định như USD Mỹ hoặc vàng. Stablecoin đóng vai trò là cầu nối giữa thị trường tài chính truyền thống và thị trường tiền mã hoá, mang lại tính thanh khoản cao hơn cho không gian tiền mã hóa. Việc nắm giữ stablecoin có thể giảm thiểu một phần sự biến động của tài sản và tăng niềm tin vào thị trường tiền mã hoá.

Dựa trên các tài sản và phương thức gắn vào khác nhau, stablecoin có thể được phân loại thành: ① Stablecoin được thế chấp bằng Fiat, chẳng hạn như USDT (Tether) và USDC (USD Coin), ② Stablecoin thuật toán, chẳng hạn như CrvUSD và FEI, và ③ Stablecoin được thế chấp bằng tiền mã hoá, chẳng hạn như DAI.


3.2 Token ứng dụng


Token ứng dụng là token được phát hành bởi các ứng dụng phi tập trung (DAPP) và thường được sử dụng cho các mục đích như bỏ phiếu dự án, staking để lấy lãi và thưởng cho người dùng. Lấy APE làm ví dụ, APE là token ERC20 trong hệ sinh thái Bored Ape Yacht Club. Token APE có thể được sử dụng để staking để kiếm tiền lãi và tham gia quản trị dự án, trong số các chức năng khác. Ngoài APE, nhiều token nổi tiếng cũng là token ứng dụng dựa trên tiêu chuẩn ERC-20, chẳng hạn như LINK, UNI, MKR, YFI, v.v. Ngoài các đội ngũ dự án DAPP phát hành token ERC-20, các sàn giao dịch tiền mã hoá cũng đã bắt đầu phát hành token của riêng họ. Chẳng hạn, token MX do sàn giao dịch MEXC phát hành mang lại nhiều lợi ích khác nhau cho chủ sở hữu. Những lợi ích này bao gồm chiết khấu phí giao dịch, ưu tiên tham gia các sự kiện Kickstarter và Launchpool, airdrop token mới, lợi nhuận tiềm năng từ việc đánh giá cao giá trị token MX, v.v.


