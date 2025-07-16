Elderglade là gì? Một hệ sinh thái game Web3 kết hợp giữa chơi giải trí thông thường với trải nghiệm nhập vai sâu sắc

Khi công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng, mảng game Web3 đang nổi lên như một lĩnh vực thu hút người chơi toàn cầu. Elderglade , được phát triển bởi studio danh tiếng W3Forge, là một hệ sinh thái game Web3 giả tưởng thế hệ mới. Với cơ chế trò chơi độc đáo, nội dung phong phú và tích hợp sâu với AI, Elderglade đang tạo được dấu ấn nổi bật trong một thị trường đầy cạnh tranh.













Elderglade kết hợp hai thể loại game thành công nhất vào một mô hình lai độc đáo, vừa hỗ trợ thu hút người dùng quy mô lớn, vừa thúc đẩy sự gắn bó sâu và lâu dài. Hệ sinh thái Elderglade có thể truy cập dễ dàng qua LINE Telegram , ứng dụng di động gốc (iOS và Android) và trình duyệt web, mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng.









Elderglade được tạo ra bởi W3Forge, một studio phát triển game nổi tiếng với chuyên môn vững chắc trong cả lĩnh vực phát triển trò chơi và công nghệ blockchain. W3Forge đã ra mắt thành công nhiều dự án sáng tạo, thể hiện rõ năng lực tích hợp công nghệ blockchain vào ngành công nghiệp game. Studio này luôn cam kết thúc đẩy ngành phát triển bằng cách kết hợp thiết kế game nhập vai với công nghệ tiên tiến.













Elderglade nổi bật với lối chơi linh hoạt, thu hút cả người chơi giải trí thông thường lẫn người chơi chuyên nghiệp. Hệ sinh thái trò chơi bao gồm:





1) Game Match-3 PvP thời gian thực: Trò chơi match-3 PvP thời gian thực đã ra mắt, thu hút lượng lớn người chơi nhờ cơ chế nhanh, mang tính chiến lược.





2) MMORPG tích hợp AI: Tựa game MMORPG sắp ra mắt, được tích hợp AI, sẽ giới thiệu cơ chế PvPvE (Người chơi vs. Người chơi vs. Môi trường) dựa trên việc thu thập tài nguyên, mang đến trải nghiệm chơi game chưa từng có.









Elderglade tích hợp sở hữu tài sản trên chuỗi vào trò chơi, cho phép người chơi thực sự sở hữu và giao dịch tài sản số. Tính năng này không chỉ tăng độ nhập vai và tính chân thực mà còn mang đến cho người chơi các động lực kinh tế bổ sung.









Elderglade tích hợp sâu công nghệ AI vào lối chơi nhằm tạo ra nội dung động. AI tự động tạo ra các nhiệm vụ, kẻ địch và phần thưởng đa dạng dựa trên hành vi và sở thích của người chơi, đảm bảo mỗi phiên chơi đều mới mẻ và khác biệt. Các nhân vật không điều khiển (NPC) trong game được vận hành bởi AI, tương tác một cách tự nhiên và thông minh, tăng tính nhập vai. Ngoài ra, thuật toán AI còn phân tích thói quen người chơi để đưa ra gợi ý trò chơi và mẹo chiến lược cá nhân hoá, giúp nâng cao trải nghiệm. Việc tích hợp AI không chỉ tăng tính giải trí và thử thách mà còn đảm bảo mỗi lần chơi đều độc đáo.









Elderglade hỗ trợ truy cập đa nền tảng liền mạch: Người chơi có thể tham gia vào thế giới game qua LINE, Telegram, ứng dụng di động gốc (iOS và Android) và trình duyệt web. Sự tích hợp này giúp giảm đáng kể rào cản tham gia, đồng thời tăng khả năng tiếp cận và mở rộng tập người dùng tiềm năng.









Elderglade đề cao cả yếu tố cạnh tranh lẫn tương tác xã hội. Người chơi có thể lập đội cùng bạn bè để khám phá, tham gia hoạt động bang hội và cùng nhau đối đầu với những kẻ địch mạnh. Đồng thời, bảng xếp hạng và hệ thống đấu trường trong game tạo ra sân chơi để thể hiện kỹ năng và tranh tài vì danh dự.









ELDE là token gốc của hệ sinh thái Elderglade. Token này đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế của trò chơi, là đơn vị tiền tệ cốt lõi cho nhiều giao dịch và hoạt động khác nhau. Các mục đích sử dụng chính bao gồm:





Truy cập và tham gia trò chơi: Dùng để vào các khu vực như vùng hoang dã, khu rừng và tham gia các trận chiến.

Thu thập tài nguyên và sinh lợi: Người chơi có thể thu thập ELDE trong quá trình khám phá, giúp hoàn vốn hoặc tạo lợi nhuận. Chủ sở hữu đất vùng hoang dã có thể nhận phần token chưa được thu thập.

Chi tiêu trong game: Dùng tại các thị trấn để hồi máu, mua sắm và bảo trì trang bị.

Phương tiện giao dịch giữa người chơi: Hỗ trợ giao dịch ngang hàng các vật phẩm như anh hùng, trang bị và vật phẩm.

Phần thưởng NFT: Chủ sở hữu NFT Tavern nhận phần thưởng ELDE từ việc chiêu mộ nhân vật.

Staking và nâng cấp: Stake ELDE để nâng cấp chức năng công trình và nhận NFT đặc biệt, mở khoá các tính năng và chiến lược chơi mới.









Elderglade là một hệ sinh thái game Web3 kết hợp giữa lối chơi giải trí nhẹ nhàng với trải nghiệm nhập vai sâu sắc thông qua khả năng truy cập đa nền tảng, lối chơi tích hợp AI và mô hình tokenomics toàn diện. Khi dự án phát triển và hệ sinh thái dần hoàn thiện, Elderglade được kỳ vọng sẽ chiếm vị trí nổi bật trong lĩnh vực game blockchain, trở thành cầu nối giữa game truyền thống và thế giới Web3.





MEXC đã niêm yết ELDE cho giao dịch Spot và Futures, với mức phí giao dịch siêu thấp . Để mua ELDE trên MEXC:





1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức

2) Nhập "ELDE" vào thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó hoàn tất giao dịch.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.



