DeLorean Labs (DMC) là gì? Xây dựng cơ sở hạ tầng Web3 cho các thương hiệu ô tô

Khi các thương hiệu toàn cầu ngày càng khám phá các ứng dụng blockchain, DeLorean Labs đang tiên phong trong việc tích hợp sâu giữa ngành công nghiệp ô tô truyền thống với hệ sinh thái Web3. Là một dự án phái sinh từ thương hiệu huyền thoại DeLorean, DeLorean Labs cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng Web3 toàn diện phục vụ cho các thương hiệu, nhà phát triển và người dùng. Lấy token DMC làm trung tâm, nền tảng này kết nối danh tính trên chuỗi, tài sản vật lý và trải nghiệm kỹ thuật số, tạo ra lộ trình mở rộng trên chuỗi cho các thương hiệu trong thế giới thực.









DeLorean Labs hoạt động như một nhánh thử nghiệm dưới thương hiệu DeLorean, tập trung vào thiết kế kiến trúc Web3 và phát triển ứng dụng. Sứ mệnh của dự án không chỉ đơn thuần là đưa các giá trị cốt lõi của thương hiệu lên chuỗi, mà còn khám phá cách tokenomics, danh tính trên chuỗi và hợp đồng thông minh có thể hỗ trợ tái định nghĩa trải nghiệm thương hiệu theo hướng phi tập trung.





Khác với các dự án NFT truyền thống, DeLorean Labs xây dựng cơ sở hạ tầng nền tảng cho sự tương tác trên chuỗi giữa thương hiệu và người dùng. Thông qua hệ thống danh tính, cơ chế phần thưởng, tính năng đặt trước và các mô hình kinh tế được token hóa, dự án thúc đẩy quá trình chuyển đổi của DeLorean từ một nhà sản xuất ô tô truyền thống thành một chủ thể tham gia tích cực trong nền tảng Web3. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là số hóa thương hiệu của riêng mình, mà còn xây dựng một giao thức Web3 dạng mô-đun mà các thương hiệu khác có thể áp dụng, hỗ trợ doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi danh tính số và tài sản lên chuỗi.









Được xây dựng trên blockchain Sui , lớp ứng dụng của DeLorean Labs thừa hưởng khả năng thực thi tốc độ cao, độ trễ thấp và mô hình dữ liệu tập trung vào đối tượng - rất phù hợp để xử lý các tương tác thương hiệu phức tạp và nhiều loại tài sản đa dạng. Các mô-đun chính được phát triển trên nền tảng này bao gồm:





Flux Protocol: Hệ thống danh tính và uy tín trên chuỗi dùng để xác minh sự tham gia của người dùng và mở khóa phần thưởng.

Hệ thống đặt trước: Cho phép người dùng đặt mua xe DeLorean hoặc tham gia các sự kiện giới hạn trên chuỗi bằng token DMC.

Mô-đun xổ số & khuyến khích trên chuỗi : Đảm bảo phân bổ công bằng và tăng cường sự tham gia của người dùng.

Bộ công cụ phát triển thương hiệu: Dự kiến cho phép các thương hiệu khác tích hợp Web3 theo cách tương tự.





DeLorean Labs không chỉ là một nền tảng độc quyền mà còn đang xây dựng một giao thức mở phục vụ nhiều đối tác thương hiệu hơn.









Trung tâm của hệ sinh thái DeLorean Labs là token DMC , đóng vai trò như giấy thông hành truy cập mạng lưới và là cơ chế khuyến khích cho các tương tác giữa thương hiệu và người dùng. Các chức năng chính của token này bao gồm:





Chức năng tiện ích: DMC có thể được dùng để tham gia hoạt động trong hệ sinh thái, mở khóa nội dung độc quyền, thanh toán phí mint, và đặt trước xe.

Giá trị kinh tế: DMC sẽ được lưu thông trên các thị trường công khai và đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng mô hình khuyến khích và hệ thống giữ chân người dùng.

Kết nối thương hiệu: Nắm giữ DMC giúp mở ra trải nghiệm tích hợp độc quyền cả trên chuỗi lẫn ngoài đời thực với thương hiệu DeLorean, như đổi kỷ vật, bỏ phiếu cộng đồng và mở khóa NFT phiên bản giới hạn.





DMC không phải là một tài sản tiền mã hoá độc lập, mà hoạt động như một cầu nối giữa nhận diện thương hiệu và các dịch vụ trên chuỗi.





Tổng cung của DMC là 12.8 tỷ token, với cấu trúc phân bổ ban đầu như sau:













DeLorean Labs tiến bước vững chắc qua từng giai đoạn, xây dựng mô hình tương tác thương hiệu Web3 toàn diện, từ công nghệ đến hệ sinh thái, cộng đồng đến các ứng dụng. Quá trình phát triển được chia thành các giai đoạn chính như sau:





Giai đoạn Thời gian Cột mốc chính Ra mắt Q4/2024

Ra mắt website chính thức, công bố tokenomics, phát hành bản beta Flux V1 Tăng trưởng Q1/2025 Airdrop NFT, ra mắt hệ thống khuyến khích, triển khai chức năng đặt trước xe Mở rộng hệ sinh thái Q2/2025 Khởi động Launchpad DMC, giới thiệu mô-đun dành cho thương hiệu đối tác Hợp tác thương hiệu mở

Nửa cuối 2025 Cung cấp bộ công cụ SDK hỗ trợ tích hợp tính năng Web3 cho thương hiệu khác





Đáng chú ý, trong quá trình phát triển hệ sinh thái tương tác trên chuỗi, sự kiện Time Capsule của DeLorean Labs năm 2024 đã trở thành một dấu mốc nổi bật. Sự kiện này phát hành giới hạn 8,888 vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số và vật lý, với sự góp mặt của Christopher Lloyd (Doc Brown) - ngôi sao của phim "Back to the Future" - với tư cách là đại sứ chính thức, tạo nên làn sóng phản hồi tích cực từ cộng đồng.





Tất cả Time Capsule đều được mở cùng lúc, cho phép người dùng nhận được tài sản kỹ thuật số với độ hiếm khác nhau, cũng như các ưu đãi hiện vật và trên chuỗi bao gồm xe điện DeLorean Alpha5, trải nghiệm đua F1, và xe ảo có thể sử dụng trong các trò chơi Web3. Mô hình sáng tạo này không chỉ tăng tính nghi thức trong tương tác thương hiệu mà còn đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu xe hơi vật lý tích hợp cùng vật phẩm sưu tầm và cơ chế quyền lợi trên chuỗi, mở ra mô hình tương tác kỹ thuật số thiết thực cho các thương hiệu trong tương lai.









DeLorean Labs không chỉ phục vụ riêng cho thương hiệu DeLorean. Tầm nhìn cốt lõi của dự án là xây dựng cơ sở hạ tầng hệ sinh thái thương hiệu Web3 có thể mở rộng. Hướng đến các nhà phát triển, thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung trên chuỗi, nền tảng cung cấp các khả năng sau:





Công cụ tích hợp API/SDK : Giúp đơn giản hóa quá trình đưa thương hiệu lên chuỗi.

Hệ thống danh tính và phân loại người dùng trên chuỗi: Hỗ trợ thương hiệu xác định và thưởng cho người dùng có giá trị cao.

Mô-đun Launchpad dễ tiếp cận : Hỗ trợ thương hiệu phát hành NFT, token sự kiện, quyền truy cập pre-sale và nhiều hơn nữa.

Công cụ hỗ trợ tuân thủ: Hợp lý hóa quy trình pháp lý và tài chính cho các hoạt động trên chuỗi.





Looking ahead, DeLorean Labs aspires to become the “Web3 Shopify” for brands. Trong tương lai, DeLorean Labs đặt mục tiêu trở thành "Shopify của Web3" của các thương hiệu.









DeLorean Labs nổi bật khi tận dụng công nghệ trên chuỗi như một công cụ thực tiễn để tạo ra giá trị thương mại thực, thay vì sử dụng mật mã học đơn thuần. DMC không chỉ là một token mang tính đầu cơ mà là nền tảng trọng yếu hỗ trợ sự hiện diện số liên tục của thương hiệu DeLorean.





Khi các tài sản số của thương hiệu phát triển và cơ chế danh tính - khuyến khích người dùng được cải tiến, DeLorean Labs đang tiên phong trong mô hình kết hợp nhận diện thương hiệu ô tô với logic Web3 bản địa. Thành công của dự án có thể trở thành hình mẫu tham khảo cho các thương hiệu đang tìm kiếm quá trình phi tập trung hóa và nâng cao tương tác người dùng.





