CUDIS là gì? Xây dựng chuẩn sức khoẻ phi tập trung và kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khoẻ toàn cầu

CUDIS là dự án sức khỏe sáng tạo được xây dựng trên blockchain Solana . Bằng cách tích hợp thiết bị đeo tay, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ Web3, dự án này sử dụng mô hình Move-to-Earn để khuyến khích người dùng hình thành thói quen sống lành mạnh.









Trong quản lý sức khỏe truyền thống, dữ liệu người dùng thường bị kiểm soát bởi các nền tảng tập trung, thiếu bảo vệ quyền riêng tư và các ưu đãi kinh tế. Khi công nghệ blockchain và AI phát triển, DePIN (mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung) đang nổi lên như một yếu tố quan trọng để thúc đẩy việc ứng dụng Web3 trong thế giới thực.





CUDIS hướng đến mục tiêu trao quyền kiểm soát dữ liệu sức khỏe cho người dùng thông qua công nghệ phi tập trung và cung cấp phần thưởng kinh tế cho hành vi sống lành mạnh thông qua việc nhận thưởng từ dữ liệu. Bằng cách kết hợp thiết bị đeo tay, AI và blockchain, CUDIS xây dựng một hệ sinh thái sức khỏe lấy người dùng làm trung tâm, nơi mọi người thực sự sở hữu dữ liệu cá nhân, giúp việc theo đuổi tuổi thọ trở nên cá nhân hóa hơn, đồng thời có thể theo dõi và nâng cao phần thưởng hơn.













Được xây dựng trên blockchain, CUDIS cung cấp một nền tảng an toàn và minh bạch để quản lý dữ liệu sức khỏe. Người dùng có thể quản lý, chia sẻ hoặc giữ kín dữ liệu sức khỏe một cách an toàn, đảm bảo quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn đối với thông tin về sức khỏe cá nhân.









CUDIS tích hợp công nghệ đeo tay, Longevity Hub do AI điều khiển và siêu ứng dụng được hỗ trợ bởi blockchain, cho phép người dùng theo dõi sức khỏe theo thời gian thực và nhận được các khuyến nghị về tuổi thọ được cá nhân hoá. Thuật toán AI của CUDIS giúp loại bỏ thông tin sai lệch và đưa ra các chiến lược cải thiện sức khỏe sinh học dựa trên khoa học.









Ngoài việc theo dõi và cung cấp thông tin, CUDIS còn ra mắt một loạt sản phẩm, chương trình và dịch vụ được chọn lọc cẩn thận, phù hợp với nhu cầu sức khỏe cụ thể của người dùng, mang đến các giải pháp quản lý sức khỏe toàn diện.









CUDIS áp dụng hệ thống phần thưởng để khuyến khích việc chủ động chăm sóc sức khoẻ. Người dùng cải thiện sức khỏe có thể nhận được token CUDIS như một hình thức ưu đãi kinh tế.









CUDIS Ring: Nhẫn thông minh theo dõi số liệu sức khỏe theo thời gian thực.





CUDIS Super App: Ứng dụng toàn diện để quản lý dữ liệu sức khỏe, nhận hướng dẫn AI và theo dõi phần thưởng.





CUDIS Data Network: Nền tảng chia sẻ dữ liệu phi tập trung cho phép người dùng nhận phần thưởng khi chia sẻ dữ liệu sức khỏe.





Longevity Hub: Nền tảng kết hợp cửa hàng DApp và launchpad dự án trong hệ sinh thái tuổi thọ.













Tên token: CUDIS

Tổng cung: 1 tỷ









Hệ sinh thái: 15%

Bán công khai: 25%

Cố vấn: 5%

Dự trữ: 9%

Đội ngũ phát triển: 15%

Nhà đầu tư: 17%

Thanh khoản: 5.87%

Marketing: 8.13%













Phần thưởng cho hành vi sức khỏe: Người dùng có thể nhận token CUDIS bằng cách tham gia các hoạt động lành mạnh.





Nhận thưởng từ dữ liệu: Người dùng có thể chọn chia sẻ ẩn danh dữ liệu sức khỏe để đổi lấy phần thưởng token.





Thanh toán cho sản phẩm và dịch vụ: Token có thể được sử dụng trong Longevity Hub để mua sản phẩm và dịch vụ liên quan đến sức khỏe.





Staking và quản trị: Người dùng có thể stake token để tham gia quản trị nền tảng và nhận thêm phần thưởng.









CUDIS cam kết thúc đẩy sức khỏe cộng đồng và tuổi thọ thông qua đổi mới công nghệ. Bằng cách kết hợp thiết bị đeo tay, AI và blockchain, CUDIS mang đến giải pháp quản lý sức khỏe thế hệ tiếp theo. Tokenomics của CUDIS được thiết kế để khuyến khích sự tham gia và đóng góp của người dùng, góp phần xây dựng hệ sinh thái sức khỏe bền vững. Đối với nhà đầu tư quan tâm đến công nghệ sức khỏe và ứng dụng Web3, CUDIS là một dự án đáng theo dõi.





