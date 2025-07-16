Trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, chúng ta thường bàn luận về giá trị vốn hóa thị trường và thứ hạng của một loại tiền mã hóa cụ thể. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm được khái niệm vốn hóaTrong ngành công nghiệp tiền mã hóa, chúng ta thường bàn luận về giá trị vốn hóa thị trường và thứ hạng của một loại tiền mã hóa cụ thể. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm được khái niệm vốn hóa
Vốn Hóa Thị Trường Tiền Mã Hóa Là Gì?

16/07/2025
Trong ngành công nghiệp tiền mã hóa, chúng ta thường bàn luận về giá trị vốn hóa thị trường và thứ hạng của một loại tiền mã hóa cụ thể. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn chưa nắm được khái niệm vốn hóa thị trường hoặc cách tính toán. Để giới thiệu rõ về vốn hóa thị trường tiền mã hóa, bài viết này sẽ giải thích định nghĩa, cách tính toán, cách phân loại và tầm quan trọng của vốn hóa tiền điện tử.

1. Vốn hóa thị trường ngành tiền mã hóa là gì?


Vốn hóa thị trường tiền mã hóa (Coin Market Cap, viết tắt là CMC) đề cập đến tổng giá trị của một loại tiền mã hóa, là tổng giá trị của tất cả các token đang lưu hành. Vốn hóa thị trường là một chỉ số quan trọng để đánh giá quy mô của một loại tiền mã hóa và cũng là một trong những tiêu chí quan trọng đối với các nhà đầu tư khi lựa chọn một loại tiền mã hóa. Có nhiều website mà bạn có thể kiểm tra vốn hóa thị trường, chẳng hạn như CoinMarketCap.

2. Vốn hóa thị trường tiền mã hóa được tính như thế nào?


Vốn hóa thị trường tiền mã hóa được xác định bởi hai yếu tố: Giá token và nguồn cung lưu hành. Giá token đại diện cho giá thị trường hiện tại của một loại tiền mã hóa. Nguồn cung lưu hành là số lượng token lưu hành trên thị trường và có sẵn để tự do giao dịch. Bằng cách kết hợp hai yếu tố này, chúng ta có thể tính vốn hóa thị trường tiền mã hóa bằng công thức sau: Vốn hóa thị trường = Giá token * Nguồn cung lưu hành.

Lấy token MX làm ví dụ. Tổng số token MX được phát hành là 1 tỷ, nguồn cung lưu hành là khoảng 99 triệu và giá token MX hiện tại là 4.6 USDT, khi đó giá trị thị trường hiện tại của MX xấp xỉ bằng 455 triệu USDT. Cụ thể như sau:

Vốn hóa thị trường MX = Nguồn cung lưu hành MX x Giá MX = 99 triệu x 4,6 USDT = 455 triệu USDT

3. Sự khác biệt so với vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn (FDMC)


Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn đề cập đến vốn hóa thị trường tương ứng với toàn bộ nguồn cung trong tương lai của một loại tiền mã hoá đang lưu hành. Nếu làm theo ví dụ về MX ở trên thì giá trị thị trường pha loãng hoàn toàn của MX sẽ xấp xỉ bằng 4.6 tỷ USDT. Cụ thể như sau:

MX FDMC Lưu thông tối đa MX x Giá MX = 1 tỷ x 4.6 USDT = 4600 triệu USDT

Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn là một thước đo quan trọng vì nó cho phép các nhà đầu tư xem xét tốc độ phát hành token mới và đánh giá tác động của lạm phát lên giá trị của token. Nếu một loại tiền mã hoá không có nguồn cung tối đa (Như Dogecoin), thì không thể tính toán vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn.

4. Phân loại tiền mã hóa dựa trên vốn hóa thị trường


Tiền mã hóa có thể được phân loại thành ba loại sau dựa trên vốn hóa thị trường:

4.1 Tiền mã hóa có vốn hóa lớn:


Tiền mã hóa vốn hóa lớn là tiền mã hóa có vốn hóa thị trường vượt quá 10 tỷ USD. Đặc trưng tính bảo mật và tính thanh khoản cao hơn và thường được coi là loại tiền mã hóa được chấp nhận rộng rãi nhất trên thị trường. Ví dụ Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH).

4.2 Tiền mã hóa có vốn hóa trung bình:


Tiền mã hóa có vốn hóa trung bình là những loại tiền mã hóa có vốn hóa thị trường từ 1 tỷ đến 10 tỷ USD. So với các loại tiền mã hóa có vốn hóa lớn, có thể có tính biến động cao hơn và cơ chế đồng thuận có thể cần được cải thiện hơn nữa. Ví dụ như Litecoin (LTC) và Polkadot (DOT).

4.3 Tiền mã hóa có vốn hóa nhỏ:


Tiền mã hóa có vốn hóa nhỏ thường có vốn hóa thị trường dưới 1 tỷ USD. Danh mục này bao gồm các loại tiền mã hóa sáng tạo và có tiềm năng hứa hẹn với sự biến động đáng kể, có thể tăng hoặc giảm giá đáng kể trong thời gian ngắn, ví dụ token MEXC (MX). Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý, các loại tiền mã hóa có vốn hóa nhỏ, có thể tồn tại một bộ phận dự án scam. Các nhà đầu tư nên cẩn trọng thực hiện nghiên cứu khi đầu tư các loại tiền mã hóa có vốn hóa nhỏ.

5. Vai trò của vốn hóa thị trường tiền mã hóa


Vốn hóa thị trường tiền mã hóa có hai mục đích quan trọng:

5.1 Đo lường quy mô tiền mã hoá


Giá trị thị trường tiền mã hóa là một chỉ số quan trọng để đo lường quy mô của tiền mã hóa, phản ánh mức độ ảnh hưởng của một loại tiền mã hóa cụ thể trên thị trường. Nhìn chung, giá trị thị trường càng cao, chứng tỏ mức độ chấp nhận của thị trường đối với loại tiền mã hóa đó càng cao, đồng nghĩa với việc có lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, giá trị thị trường càng thấp, chứng tỏ mức độ chấp nhận của thị trường càng thấp, và loại tiền mã hóa đó thiếu khả năng cạnh tranh.

5.2 Ảnh hưởng đến biến động giá


Nhìn chung, tiền mã hóa có giá trị thị trường cao có tính ổn định và độ tin cậy cao, ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá. Ngược lại, tiền mã hóa có giá trị thị trường thấp có tính biến động mạnh hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về giá.

6. Cách xem dữ liệu vốn hóa thị trường trên MEXC


MEXC cung cấp tính năng xem thông tin cơ bản của token. Bạn có thể xem thông tin trong mục [Chi tiết] trên trang giao dịch Spot hoặc Futures.

Như được hiển thị trong hình bên dưới, trên trang giao dịch [Spot] của token MX, nhấn vào [Chi tiết] và bạn có thể thấy tên token, thời gian phát hành, giá phát hành, tổng cung tối đa, nguồn cung lưu hành và vốn hoá thị trường lưu hành của token MX, cùng các liên kết liên quan cũng như thông tin khác.


Nếu muốn tìm hiểu thêm về thông tin token, bạn có thể tham khảo "Tìm hiểu thông tin cơ bản về token trên MEXC".

Kết luận


Vốn hóa thị trường tiền mã hóa đại diện cho tổng giá trị của các token đang lưu hành trên thị trường và là một chỉ số quan trọng để đo lường quy mô của tiền mã hóa. Được tính toán dựa trên giá token và nguồn cung lưu hành. Tiền mã hóa có thể được phân loại thành vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ dựa trên chỉ số vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá quy mô và biến động giá của tiền mã hóa.


