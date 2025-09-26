Collector Crypt là gì? Cuộc cách mạng giao dịch RWA đằng sau doanh số 1 triệu gói thẻ kỹ thuật số









1) Collector Crypt đã đạt doanh thu hàng năm hơn $70 triệu và thành công trong việc token hóa GMV tính theo đô la lên đến tám con số.

2) 100% doanh thu ròng từ token CARDS được sử dụng để mua thẻ giao dịch vật lý cho quỹ, trực tiếp bảo chứng token bằng tài sản thế giới thực.

3) Sản phẩm Gacha mang lại giá trị kỳ vọng dương từ +5% đến +10%, giúp người dùng mua vật phẩm sưu tầm với giá trị 90%-95% so với giá thị trường.

4) Công cụ Sniper đã hỗ trợ hơn $10 triệu thông qua đấu giá, thu về 1% phí cho các phiên đấu giá thành công và hoàn trả toàn bộ cho các phiên đấu giá không thành công.

5) Đội ngũ Collector Crypt sở hữu tổng cộng gần 100 năm kinh nghiệm trong ngành vật phẩm sưu tầm và hơn 30 năm chuyên môn tích lũy trong lĩnh vực tiền mã hoá, với kinh nghiệm đến từ Amazon, các quỹ phòng hộ, v.v.









Collector Crypt là nền tảng giao dịch vật phẩm sưu tầm mang tính cách mạng, nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại lâu dài trong thị trường vật phẩm sưu tầm truyền thống, như thanh toán chậm, gian lận thường xuyên và kém hiệu quả. Tầm nhìn cốt lõi của Collector Crypt là xây dựng một thị trường vật phẩm sưu tầm chất lượng cao nhất, được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng dễ dàng, dù có quen thuộc với công nghệ tiền mã hoá hay không.





Collector Crypt đã trở thành ứng dụng thẻ giao dịch RWA hàng đầu trên blockchain Solana. Đến nay, nền tảng này đã tạo ra doanh thu hơn $70 triệu và mã hóa thành công các vật phẩm sưu tầm có GMV tính theo đô la lên đến tám con số.





Đội ngũ cốt lõi đằng sau Collector Crypt mang đến sự kết hợp vững chắc giữa chuyên môn kinh doanh, kỹ thuật và kinh nghiệm ngành. CEO là một doanh nhân khởi nghiệp nhiều lần, từng thành công với nhiều dự án được các quỹ đầu tư mạo hiểm hậu thuẫn trong lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ cao. CTO có thành tích nổi bật trong việc cung cấp các giải pháp tiếp thị kỹ thuật số cho các công ty thuộc danh sách Fortune 500. Trưởng bộ phận Phát triển kinh doanh đã từng làm việc tại Amazon và các quỹ phòng hộ, với kinh nghiệm trải rộng ở nhiều lĩnh vực. Sự kết hợp này giúp Collector Crypt không chỉ đổi mới về mặt kỹ thuật mà còn có năng lực vượt trội trong vận hành kinh doanh, mở rộng thị trường và dịch vụ tài chính. Các kỹ năng bổ trợ và kinh nghiệm tích lũy của đội ngũ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của nền tảng.













Là cầu nối giữa thị trường vật phẩm sưu tầm truyền thống và nền kinh tế kỹ thuật số, Collector Crypt đã ra mắt token CARDS . Token này không chỉ đơn thuần là một công cụ thanh toán mà còn đóng vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái kinh tế của nền tảng. Thiết kế của CARDS được xây dựng dựa trên đầy đủ các đặc điểm của thị trường vật phẩm sưu tầm, đảm bảo tính thanh khoản giao dịch đồng thời mang đến cho người nắm giữ dài hạn tiềm năng gia tăng giá trị.













Tổng cung CARDS: 2 tỷ token





Danh mục phân bổ Tỷ lệ phần trăm Mô tả

Foundation 36.76% Dành cho việc đảm bảo tính bền vững, tăng trưởng và duy trì sự phát triển của dự án. Hiện tại chưa có kế hoạch bán ra. Phần thưởng cộng đồng 20.00% Bao gồm airdrop ban đầu, thưởng cho người dùng thực sự và thu hút sự chú ý đến các tính năng mới, đồng thời tránh các airdrop đầu cơ. Phân bổ cho đội ngũ 19.50% Dành cho các thành viên đội ngũ đóng góp vào quá trình phát triển của nền tảng. Vòng Pre-Seed 8.20% Phân bổ cho những người đóng góp sớm nhất, đã ủng hộ tầm nhìn của dự án. Bán công khai TGE 5.00% Phân bổ cho đợt bán công khai. Toàn bộ doanh thu ròng được dùng để mua thẻ giao dịch cho quỹ. Cố vấn 4.37% Phân bổ cho các đối tác chiến lược cung cấp chuyên môn và hướng dẫn. Vòng Seed 3.67% Phân bổ cho các nhà đóng góp từ vòng gọi vốn riêng tư cuối cùng. Thanh khoản trên chuỗi 2.50% Dùng để cung cấp thanh khoản trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) (như Raydium ) nhằm đảm bảo thị trường giao dịch lành mạnh.













Việc ra mắt token CARDS giúp giải quyết một số vấn đề tồn đọng lâu nay trong thị trường vật phẩm sưu tầm truyền thống.

Thanh toán nhanh hơn: Đẩy nhanh tốc độ thanh toán đáng kể, người dùng không cần chờ chuyển khoản ngân hàng hoặc xác nhận từ các phương thức thanh toán truyền thống.

Giảm gian lận: Tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc của các giao dịch token giúp giảm thiểu rủi ro gian lận hiệu quả.

Thuận tiện xuyên biên giới: Token giúp đơn giản hóa các giao dịch quốc tế bằng cách tránh chuyển đổi tiền tệ và sự phức tạp của việc chuyển khoản xuyên biên giới.









Collector Crypt đã xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm toàn diện, bao gồm mọi giai đoạn của quy trình giao dịch vật phẩm sưu tầm.









Mỗi NFT trên Collector Crypt đều có thể được đổi lấy thẻ giao dịch vật lý (RWA) tương ứng. Người sưu tầm có thể nạp thẻ vật lý để mint RWA được mã hóa, hoặc burn NFT bất kỳ lúc nào để nhận thẻ tương ứng được giao trực tiếp đến tận nhà. Tính năng này cho phép chuyển đổi liền mạch giữa tài sản kỹ thuật số và vật phẩm sưu tầm vật lý.









Collector Crypt đã phát triển một thị trường được thiết kế riêng cho trò chơi thẻ giao dịch (trading card game - TCG). Thị trường này bao gồm tất cả các công cụ lọc và khám phá mà người sưu tầm mong đợi, đồng thời tận dụng tối đa khả năng tương tác của Web3. NFT trên Collector Crypt cũng có thể được sử dụng trên các nền tảng tương thích như Magic Eden , mang lại cho người sưu tầm sự linh hoạt và thanh khoản chưa từng có.









Gacha RWA của Collector Crypt là sản phẩm phổ biến nhất và là sản phẩm gói tăng cường kỹ thuật số có giá trị kỳ vọng (EV) cao nhất trên thị trường. Trung bình, người dùng được hưởng giá trị kỳ vọng dương từ +5% đến +10%, biến trải nghiệm này thành một hoạt động mua sắm có yếu tố trò chơi hóa, thay vì một mô hình đánh bạc thiên lệch về phía nhà phát hành. Lợi nhuận được tạo ra hoàn toàn thông qua việc mua lại, cho phép người sưu tập:

Giữ lại tất cả các thẻ, thực tế là sở hữu trọn bộ với giá 90-95% giá trị thị trường (ưu đãi tích hợp).

Bán lại các thẻ không mong muốn và săn lùng các thẻ hiếm, sử thi và huyền thoại có giá trị gấp 40-80 lần giá trị gói.

Hoặc kết hợp cả hai cách, tận hưởng cảm giác phấn khích khi mở gói mà không bị mất giá trị.









Đối với những người dùng muốn săn chính xác các vật phẩm hiếm trên thị trường Web2, công cụ Sniper của Collector Crypt là giải pháp lý tưởng. Bằng cách đặt giá mua tối đa và trả tiền đặt cọc bằng USDC, công cụ sẽ tự động đặt lệnh mua trong những giây cuối cùng và mã hóa thẻ giao dịch khi thành công. 1% phí được áp dụng cho các phiên đấu giá thành công, các phiên đấu giá không thành công sẽ được hoàn trả 100%. Nhờ công cụ này, Collector Crypt đã hỗ trợ cho các phiên đấu giá trị giá hơn $10 triệu, giúp người dùng thu thập được số lượng thẻ trị giá hàng triệu đô với ưu đãi đáng kể so với giá thị trường.









Card Club là vé NFT cao cấp của Collector Crypt. Người sở hữu sẽ được hưởng quyền truy cập độc quyền vào danh sách whitelist, ra mắt sản phẩm mới và các lợi ích thành viên bổ sung.









Collector Crypt đã xây dựng các cộng đồng chính thức trên Discord và X (Twitter), cung cấp cho nhà sưu tập một không gian để trao đổi thông tin, giới thiệu bộ sưu tập cá nhân và thảo luận về xu hướng thị trường. Những cộng đồng này không chỉ là kênh giao tiếp mà còn là phương tiện quan trọng để thu thập phản hồi của người dùng và liên tục cải thiện nền tảng.





Giao diện người dùng của nền tảng được thiết kế tập trung vào trải nghiệm người dùng. Dù là nạp vật phẩm sưu tầm, giao dịch hay tham gia Gacha, mọi quy trình đều được tối ưu hoá để đảm bảo ngay cả người dùng lần đầu cũng có thể bắt đầu dễ dàng. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp tài liệu hướng dẫn toàn diện, bao gồm hướng dẫn sử dụng và câu hỏi thường gặp, giúp người dùng tận dụng tối đa các tính năng của nền tảng.









Collector Crypt đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Nền tảng này dự định mở rộng danh mục vật phẩm sưu tầm hỗ trợ, vượt ngoài trọng tâm hiện tại là thẻ, sang các lĩnh vực như tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm và hàng phiên bản giới hạn. Về mặt công nghệ, đội ngũ đang khám phá các tính năng tiên tiến như hiển thị bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR), xác thực hỗ trợ bởi AI và hệ thống đề xuất thông minh để nâng cao trải nghiệm người dùng.





Khi công nghệ blockchain tiếp tục phát triển và được áp dụng rộng rãi hơn, Collector Crypt đang có vị thế tốt để trở thành một trung tâm quan trọng kết nối thị trường vật phẩm sưu tầm truyền thống với nền kinh tế kỹ thuật số. Tầm nhìn của Collector Crypt không chỉ là cung cấp một địa điểm giao dịch mà còn xây dựng một hệ sinh thái vật phẩm sưu tầm hoàn chỉnh, nơi mọi nhà sưu tầm đều có thể tìm thấy cả giá trị và niềm vui.









Collector Crypt đại diện cho một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của thị trường vật phẩm sưu tầm. Bằng cách kết hợp chuyên môn trong giao dịch vật phẩm sưu tầm truyền thống với công nghệ blockchain tiên tiến, nền tảng này tạo ra một môi trường an toàn hơn, hiệu quả hơn và hấp dẫn hơn cho nhà sưu tầm. Dù là nhà sưu tầm giàu kinh nghiệm hay người mới bắt đầu, người dùng đều có thể tiếp cận các công cụ và dịch vụ phù hợp với nhu cầu cá nhân. Trên nền tảng này, việc sưu tầm không còn chỉ đơn thuần là mua bán, mà trở thành một trải nghiệm kỹ thuật số đầy tiềm năng. Khi nền tảng tiếp tục mở rộng và phát triển, Collector Crypt được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy thị trường vật phẩm sưu tầm toàn cầu bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số.



