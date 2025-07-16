Chis AI là gì? Một nền tảng đột phá tích hợp AI và blockchain

Chis AI là một nền tảng dịch vụ AI đột phá, kết hợp công nghệ AI với blockchain, mang đến cho người dùng một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với các dịch vụ AI. Khác với các nền tảng AI truyền thống dựa vào mô hình đăng ký API tiêu chuẩn, Chis AI xác định quyền sử dụng dịch vụ dựa trên số lượng token CHISAI mà mỗi người dùng nắm giữ, đảm bảo trải nghiệm phi tập trung và do người dùng làm chủ.









Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain đang phát triển nhanh chóng, các dịch vụ AI truyền thống đang đối mặt với nhiều thách thức như mô hình đăng ký hạn chế, phân bổ tài nguyên không đồng đều và sự kiểm soát tập trung. Để giải quyết những vấn đề này, Chis AI ra đời với mục tiêu tái định nghĩa cách cung cấp và sử dụng dịch vụ AI thông qua mô hình phi tập trung.





Trên nền tảng Chis AI, người dùng có thể dễ dàng kết nối ví Web3 (ví dụ: MetaMask) và mở khóa các dịch vụ AI thông qua việc nắm giữ token CHISAI. Cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên token này không chỉ đảm bảo phân bổ dịch vụ công bằng mà còn thúc đẩy lưu thông token và gia tăng giá trị.





Chis AI không chỉ kết hợp công nghệ AI tiên tiến với tính minh bạch và bảo mật của blockchain, mà còn áp dụng mô hình tokenomics độc đáo để mang đến trải nghiệm dịch vụ AI công bằng và hiệu quả hơn.













Chis AI áp dụng cơ chế kiểm soát truy cập đột phá dựa trên token. Người dùng cần nắm giữ một lượng nhất định token CHISAI để mở khóa các dịch vụ AI tương ứng. Cách tiếp cận này đảm bảo phân bổ tài nguyên một cách công bằng và ngăn chặn việc độc quyền dịch vụ bởi một nhóm người dùng nhỏ. Đồng thời cũng khuyến khích sự tham gia tích cực vào hệ sinh thái nền tảng, khi người dùng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ AI hơn thông qua việc nắm giữ và sử dụng token.









Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, Chis AI triển khai hệ thống phân cấp quyền sử dụng prompt. Người dùng sẽ được xếp vào các cấp độ khác nhau dựa trên số lượng token CHISAI họ nắm giữ, và mỗi cấp sẽ tương ứng với số lượng prompt AI được sử dụng hằng ngày. Cơ chế này không chỉ mang lại trải nghiệm khởi đầu thuận lợi cho người dùng mới mà còn là phần thưởng dành cho những người dùng trung thành đồng hành và hỗ trợ nền tảng lâu dài.









Chis AI cung cấp một loạt các dịch vụ AI phong phú, bao gồm chuyển văn bản thành hình ảnh, văn bản thành giọng nói, hình ảnh thành video, tạo mã bằng AI, AI ứng dụng trong blockchain, thiết kế bằng AI, AI cho nội dung và marketing, và nhiều hơn nữa. Các dịch vụ này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều tình huống khác nhau mà còn nâng cao hiệu suất công việc và khả năng sáng tạo thông qua công nghệ AI.





Chuyển văn bản thành hình ảnh (Text-to-Image): Người dùng nhập mô tả bằng văn bản để tạo ra hình ảnh AI chất lượng cao với phong cách đa dạng, phù hợp cho các dự án thiết kế, tài liệu marketing và nhiều mục đích khác.

Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech): Cung cấp giọng nói AI tự nhiên, trôi chảy với nhiều phong cách và ngôn ngữ khác nhau, lý tưởng cho podcast, sách nói, quảng cáo và nhiều mục đích khác.

Chuyển hình ảnh thành video (Image-to-Video): Chuyển đổi hình ảnh tĩnh thành video động, nâng cao khả năng kể chuyện trực quan cho NFT, nội dung mạng xã hội và các ứng dụng khác.

Tạo mã AI: Hỗ trợ nhà phát triển tạo đoạn mã hiệu quả, gỡ lỗi và đưa ra gợi ý thông minh; hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả mã hợp đồng thông minh cho ứng dụng blockchain.

AI ứng dụng blockchain: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bằng AI cho hệ sinh thái Web3 như phát triển hợp đồng thông minh, mô hình hoá tokenomics và phân tích dữ liệu blockchain.

Thiết kế áp dụng AI: Tạo các yếu tố thiết kế UI/UX, bộ nhận diện thương hiệu và các hình ảnh sáng tạo khác, giúp nhà thiết kế nhanh chóng hiện thực hoá ý tưởng.

AI nội dung và marketing: Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà sáng tạo sản xuất nội dung hấp dẫn như nội dung quảng cáo, bài đăng mạng xã hội và bài viết tối ưu SEO.









Chis AI tận dụng công nghệ blockchain để đảm bảo các tác vụ AI được thực hiện hiệu quả và minh bạch hoàn toàn. Bằng cách sử dụng mô hình tính toán lai, các yêu cầu AI được xử lý trên chuỗi và ngoài chuỗi, cân bằng giữa tốc độ và tính phi tập trung. Hợp đồng thông minh đảm bảo sự công bằng trong giao dịch và ngăn chặn hành vi lạm dụng, mang đến cho người dùng một môi trường dịch vụ an toàn, đáng tin cậy.













Tên token: Chis AI Token

Ký hiệu: CHISAI

Tổng cung: 100 triệu









Phát triển: 20%

Phần thưởng cộng đồng: 15%

Thanh khoản và niêm yết trên CEX: 32.5% (50% trong số này dùng để cung cấp thanh khoản ban đầu)

Quỹ dự trữ: 10%

Marketing: 10%

Cơ chế đốt: 10%

Bán công khai: 2.5%









Truy cập prompt AI: Người dùng phải nắm giữ token CHISAI để mở khoá dịch vụ AI. Số lượng token nắm giữ sẽ quyết định hạn mức prompt mỗi ngày.





Phần thưởng hệ sinh thái: Người nắm giữ token có thể nhận thêm phần thưởng bằng cách staking và tham gia quản trị.





Staking và quản trị: Staking token CHISAI mang lại thêm token và quyền biểu quyết đối với việc nâng cấp nền tảng, cải tiến mô hình AI và các quyết định quản trị khác.





Giao dịch và thanh khoản: CHISAI sẽ được giao dịch trên cả DEX và CEX, cho phép người dùng mua bán token và đảm bảo thanh khoản thị trường.









Chis AI, với vai trò là một nền tảng đổi mới kết hợp AI với blockchain, tận dụng mô hình tokenomics độc đáo và hệ thống prompt phân tầng để mang đến trải nghiệm dịch vụ AI công bằng và hiệu quả hơn. Các dịch vụ AI đa dạng của nền tảng đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng, trong khi xử lý phi tập trung và bảo mật minh bạch đảm bảo dịch vụ đáng tin cậy và củng cố niềm tin từ người dùng. Với việc ra mắt token CHISAI và sự công nhận ngày càng tăng từ thị trường, Chis AI đang trên đà thiết lập một tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực dịch vụ AI, dẫn dắt ngành tiến tới một tương lai phi tập trung và áp dụng nguyên tắc ưu tiên người dùng là trên hết.





Trong quá trình phát triển nhanh chóng, sự hợp tác của Chis AI với sàn giao dịch toàn cầu MEXC đã mang lại động lực đáng kể. Với mức phí thấp, tốc độ khớp lệnh nhanh, phạm vi tài sản rộng và độ thanh khoản sâu, MEXC đã giành được sự tin tưởng từ nhà đầu tư trên toàn thế giới. Sự thấu hiểu các dự án mới nổi cùng với sự hỗ trợ mà sàn cung cấp đã góp phần thúc đẩy nhiều sáng kiến tiềm năng.









1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức

2) Trong thanh tìm kiếm, nhập CHISAI và chọn giao dịch Spot

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.









Người dùng cũng có thể truy cập trang MEXC Airdrop+ và tham gia các sự kiện nạp hoặc giao dịch CHISAI để có cơ hội nhận thêm phần thưởng.



