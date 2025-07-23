BXBT là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

BXBT là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain, cung cấp năng lượng cho nền tảng iGaming phi tập trung BoxBet. Được ra mắt vào năm 2024, BoxBet được phát triển để giải quyết các vấn đề không hiệu quả và sự thiếu tin tưởng trong ngành cá cược trực tuyến toàn cầu. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, BXBT cho phép người dùng tham gia cá cược sòng bạc và thể thao trực tiếp thông qua Telegram, mang lại trải nghiệm chơi game liền mạch, an toàn và minh bạch. Nền tảng này được thiết kế dành cho 900 triệu người dùng Telegram trên toàn thế giới, cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, cho phép bất kỳ ai bắt đầu chơi game trong vòng 60 giây. Với mô hình mã thông báo giảm phát và phần thưởng thực tế, BXBT nhằm mục đích cách mạng hóa ngành iGaming bằng cách làm cho việc cá cược tài sản kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận, công bằng và bổ ích hơn cho tất cả người tham gia.

BoxBet được thành lập vào năm 2024 bởi một nhóm chuyên gia có kinh nghiệm với nền tảng về công nghệ blockchain, trò chơi và tài chính. Mặc dù tên của các nhà sáng lập không được tiết lộ trong các nguồn có sẵn, dự án được mô tả là đã được cấp phép đầy đủ và được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư hàng đầu, cho thấy một nền tảng vững chắc và sự hỗ trợ uy tín. Tầm nhìn của đội ngũ là tạo ra một nền tảng cá cược phi tập trung, do cộng đồng dẫn dắt, trao quyền cho người dùng và biến đổi ngành iGaming thông qua tính minh bạch và đổi mới.

Kể từ khi thành lập, BoxBet đã đạt được một số cột mốc quan trọng:

Đảm bảo giấy phép và tuân thủ quy định để hoạt động trên toàn cầu.

Phát triển và ra mắt nền tảng BoxBet, tích hợp với Telegram để tiếp cận một lượng lớn người dùng.

Thu hút sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư hàng đầu, cho thấy niềm tin vào tiềm năng dài hạn của dự án.

Công bố niêm yết trên MEXC, mở rộng khả năng tiếp cận BXBT cho khán giả toàn cầu.

Những thành tựu này đã đưa BoxBet trở thành một nhà đổi mới đáng chú ý trong lĩnh vực cá cược phi tập trung.

Hệ sinh thái BoxBet được xây dựng xung quanh một số sản phẩm cốt lõi được thiết kế để mang lại trải nghiệm cá cược toàn diện và bổ ích:

Nền tảng BoxBet (Ứng dụng Chính):

Sản phẩm chính là nền tảng BoxBet, cho phép người dùng tham gia cá cược sòng bạc và thể thao trực tiếp thông qua Telegram. Sự tích hợp này cho phép truy cập tức thì, quá trình đăng ký nhanh chóng và giao diện quen thuộc cho hàng triệu người dùng. Nền tảng blockchain đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho tất cả các cược được đặt.

Mô hình Mã thông báo Giảm phát:

BXBT hoạt động như một mã thông báo giảm phát, nghĩa là tổng cung sẽ giảm dần theo thời gian thông qua các cơ chế như đốt mã thông báo. Mô hình này được thiết kế để thưởng cho những người nắm giữ lâu dài và người tham gia tích cực bằng cách tăng tính khan hiếm và giá trị tiềm năng của mã thông báo tài sản kỹ thuật số.

Quản trị Do Cộng đồng Dẫn dắt:

BoxBet được mô tả là một dự án do cộng đồng dẫn dắt, với kế hoạch quản trị phi tập trung cho phép người nắm giữ BXBT tham gia vào các quy trình ra quyết định, chẳng hạn như nâng cấp nền tảng và phân phối phần thưởng.

Những thành phần này cùng nhau tạo nên một môi trường không có ma sát, lấy người dùng làm trung tâm, nơi BXBT đóng vai trò là mã thông báo tiện ích thúc đẩy tất cả các tương tác, phần thưởng và quản trị trong mạng lưới.

Ngành iGaming đang đối mặt với một số thách thức dai dẳng mà BoxBet và BXBT nhắm đến giải quyết:

Thiếu Minh bạch:

Các nền tảng cá cược truyền thống thường hoạt động như những hộp đen, khiến người dùng khó xác minh tính công bằng hoặc tin tưởng vào kết quả. Điều này dẫn đến sự hoài nghi và hạn chế sự tham gia của người dùng.

Rào cản Tham gia Cao:

Nhiều nền tảng cá cược trực tuyến yêu cầu quy trình đăng ký kéo dài, quá trình đăng ký phức tạp và mức tiền gửi tối thiểu cao, gây khó khăn cho người dùng bình thường và hạn chế khả năng tiếp cận.

Kiểm soát Tập trung và Phần thưởng Hạn chế:

Các nền tảng tập trung kiểm soát mọi khía cạnh của trải nghiệm cá cược, từ tỷ lệ cược đến thanh toán, và thường cung cấp phần thưởng hạn chế cho người dùng. Sự tập trung này có thể dẫn đến các hành vi không công bằng và giảm sự tin tưởng của người dùng.

Làm thế nào BXBT Giải quyết Những Thách thức này:

BoxBet tận dụng công nghệ blockchain để cung cấp một môi trường cá cược minh bạch, phi tập trung. Tất cả các cược và kết quả đều được ghi lại trên chuỗi, đảm bảo khả năng xác minh và công bằng. Việc tích hợp với Telegram loại bỏ ma sát khi đăng ký, cho phép người dùng bắt đầu cá cược bằng tài sản kỹ thuật số nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách áp dụng mô hình do cộng đồng dẫn dắt và cơ chế mã thông báo giảm phát, BoxBet khuyến khích sự tham gia tích cực và thưởng cho người dùng một cách công bằng hơn, tạo ra một hệ sinh thái hấp dẫn và đáng tin cậy hơn.

Tổng phát hành (tổng cung) của tài sản kỹ thuật số BXBT là 100.000.000 mã thông báo. Điều này được xác nhận bởi nhiều nguồn liệt kê cả tổng cung và cung tối đa là 100 triệu BXBT.

Về phân phối tỷ lệ của BXBT:

Không có chi tiết phân tích về phân bổ mã thông báo (chẳng hạn như nhóm, nhà đầu tư, hệ sinh thái, phần thưởng hoặc bán công khai) trong kết quả tìm kiếm được cung cấp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng 5.000.000 mã thông báo BXBT (5% tổng cung) đã được phân bổ cho chiến dịch airdrop nhằm thưởng cho những người chơi tích cực trên nền tảng BoxBet.

(5% tổng cung) đã được phân bổ cho chiến dịch airdrop nhằm thưởng cho những người chơi tích cực trên nền tảng BoxBet. Cung lưu thông hiện được báo cáo là 0, cho thấy rằng, theo dữ liệu mới nhất, không có mã thông báo nào đang lưu thông trên thị trường.

Danh mục Phân bổ Tổng/Tối đa Cung 100.000.000 BXBT Phân bổ Airdrop 5.000.000 BXBT Cung Lưu thông 0 Phân bổ Khác Chưa được tiết lộ

Để có phân tích đầy đủ và chính thức, bạn nên tham khảo sách trắng hoặc trang web chính thức của dự án, vốn không được tham chiếu trực tiếp trong kết quả tìm kiếm được cung cấp.

Trong hệ sinh thái BoxBet, BXBT phục vụ nhiều chức năng:

Đồng Tiền Cá cược: Được sử dụng làm phương tiện chính để đặt cược vào các sự kiện sòng bạc và thể thao.

Được sử dụng làm phương tiện chính để đặt cược vào các sự kiện sòng bạc và thể thao. Phần thưởng: Được phân phối dưới dạng khuyến khích cho người dùng tích cực, đặc biệt thông qua các chiến dịch airdrop.

Được phân phối dưới dạng khuyến khích cho người dùng tích cực, đặc biệt thông qua các chiến dịch airdrop. Quản trị: Dự kiến sẽ được sử dụng cho việc ra quyết định do cộng đồng dẫn dắt, cho phép người nắm giữ bỏ phiếu về các đề xuất và nâng cấp nền tảng.

Theo dữ liệu mới nhất, cung lưu thông của tài sản kỹ thuật số này là 0, và không có lịch mở khóa chi tiết nào được cung cấp trong các nguồn có sẵn. Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong sách trắng chính thức.

BoxBet được mô tả là một dự án do cộng đồng dẫn dắt, với kế hoạch quản trị phi tập trung trong tương lai. Điều này sẽ cho phép người nắm giữ BXBT tham gia vào việc bỏ phiếu và quyết định giao thức. Chi tiết về cơ chế staking và phần thưởng tiềm năng không được tiết lộ trong các nguồn hiện tại.

BXBT đại diện cho một giải pháp tài sản kỹ thuật số sáng tạo trong lĩnh vực iGaming, giải quyết các thách thức chính như minh bạch, khả năng tiếp cận và trao quyền cho người dùng thông qua nền tảng dựa trên blockchain và mô hình mã thông báo giảm phát của nó. Với cơ sở người dùng ngày càng tăng và tích hợp với Telegram, BoxBet thể hiện tiềm năng đáng kể để biến đổi cách người dùng tham gia vào cá cược trực tuyến. Sẵn sàng bắt đầu giao dịch BXBT chưa? Hướng dẫn "Hướng dẫn Giao dịch BXBT Toàn diện: Từ Bắt đầu Đến Thực hành Giao dịch" của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tất cả những gì bạn cần biết—từ những điều cơ bản về BXBT và thiết lập ví đến các chiến lược giao dịch nâng cao và kỹ thuật quản lý rủi ro. Cho dù bạn mới làm quen với tiền điện tử hay là một nhà giao dịch có kinh nghiệm, hướng dẫn từng bước này sẽ trang bị cho bạn kiến thức trên nền tảng an toàn của MEXC. Khám phá cách tối đa hóa tiềm năng tài sản kỹ thuật số BXBT của bạn ngay hôm nay!