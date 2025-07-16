Bombie là gì? Một hệ sinh thái trò chơi mới tích hợp GameFi và Web3

Bombie là một dự án trò chơi sáng tạo tích hợp yếu tố GameFi và Web3, xoay quanh lối chơi cốt lõi là tiêu diệt zombie để nhận phần thưởng. Trò chơi hướng đến việc mang lại cho người chơi trải nghiệm nhập vai cùng với các ưu đãi kinh tế bền vững. Kể từ khi ra mắt, Bombie đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và tham gia rộng rãi nhờ cơ chế lối chơi độc đáo và mô hình tokenomics cân bằng.









Bombie là dự án GameFi đầu tiên trên thế giới với chủ đề zombie, kết hợp công nghệ blockchain với các yếu tố của trò chơi truyền thống. Trong game, người chơi sẽ nhận phần thưởng bằng cách tiêu diệt zombie, và các phần thưởng có thể quy đổi thành lợi nhuận thực tế. Dự án áp dụng mô hình tokenomics phát hành công bằng nhằm đảm bảo mọi người chơi đều cạnh tranh công bằng, giải quyết vấn đề "lợi thế người đến trước" thường thấy trong nhiều trò chơi blockchain truyền thống.













Trong Bombie, người chơi sẽ vào vai những người sống sót và nhận phần thưởng token trong game bằng cách hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua các màn chơi đầy rẫy zombie. Trò chơi cung cấp nhiều loại vũ khí và vật phẩm đa dạng, cho phép người chơi lựa chọn trang bị một cách chiến lược để tối ưu hoá hiệu quả chiến đấu.









Bombie có nhiều chế độ chơi đa dạng, bao gồm các thử thách cá nhân và trận chiến theo đội, phù hợp với nhiều sở thích khác nhau của người chơi. Hệ thống bảng xếp hạng cũng được tích hợp nhằm khuyến khích cạnh tranh và tăng mức độ tương tác của người chơi.













BOMB là token quản trị và tiện ích gốc của trò chơi Bombie, với tổng cung 10 tỷ token. Là một dự án GameFi sáng tạo, BOMB áp dụng mô hình phân bổ phát hành công bằng, trong đó 70% tổng số token sẽ được airdrop trực tiếp cho người chơi tích cực, đảm bảo các thành viên cộng đồng có thể hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của dự án.









Phân bổ airdrop (70%): Token sẽ được phân bổ cho những người chơi đã tích cực tham gia trò chơi Bombie thông qua LINE hoặc Telegram trong vòng sáu tháng qua. Số lượng phân bổ sẽ được xác định dựa trên sự kết hợp giữa hoạt động trong game, xếp hạng trên bảng thành tích và mức độ tương tác tổng thể.

Phân bổ cho đội ngũ (10%): Token của đội ngũ sẽ bị khoá trong vòng 12 tháng, sau đó sẽ được mở khoá tuyến tính trong 12 tháng tiếp theo. Cơ chế này đảm bảo sự gắn bó lâu dài giữa đội ngũ phát triển và sự tăng trưởng của dự án.

Pool thanh khoản (5%): Nhằm hỗ trợ giao dịch mượt mà và giảm thiểu biến động giá, 5% tổng cung sẽ được phân bổ vào những pool thanh khoản trên các blockchain như TON , Kaia và Ethereum

Quỹ dự trữ (15%): Khoản quỹ này sẽ được sử dụng để hỗ trợ phát triển game liên tục, nâng cấp nền tảng, hoạt động marketing và thiết lập các quan hệ đối tác chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững lâu dài của dự án.













Nền kinh tế trong game: Người chơi nhận BOMB bằng cách hoàn thành thử thách, giành chiến thắng trong các trận đấu và tham gia các giải đấu. Token có thể được sử dụng để mở khoá các tính năng nâng cao hoặc nâng cấp trải nghiệm chơi game.





Staking và phần thưởng: Người chơi có thể stake BOMB trong các trò chơi khác để nhận lợi nhuận bổ sung, khuyến khích sự gắn bó lâu dài.





Tích hợp đa nền tảng: BOMB hỗ trợ tương tác kinh tế liền mạch giữa các nền tảng LINE và Telegram, hình thành một hệ sinh thái token thống nhất.









Bombie phân bổ token thông qua mô hình phát hành công bằng, với 70% tổng cung được airdrop trực tiếp cho những người chơi tích cực. Những người đủ điều kiện bao gồm người dùng đã tương tác thường xuyên với trò chơi Bombie trên LINE hoặc Telegram trong vòng sáu tháng qua. Số lượng token nhận được sẽ được xác định dựa trên sự kết hợp giữa hoạt động trong game, xếp hạng trên bảng thành tích và mức độ tương tác tổng thể.









Là một dự án GameFi sáng tạo, Bombie đã thu hút sự chú ý toàn cầu nhờ lối chơi độc đáo, cơ chế phân bổ token công bằng và mô hình quản trị phi tập trung. Với sự phát triển liên tục và mở rộng hệ sinh thái, Bombie đang trên đà trở thành cầu nối giữa trò chơi và công nghệ blockchain, mang đến cho người chơi trải nghiệm chưa từng có cùng với phần thưởng kinh tế hấp dẫn. Trong tương lai, Bombie sẽ tiếp tục đổi mới, đồng thời phát triển cùng cộng đồng và khám phá những tiềm năng mới.





BOMB hiện đã được niêm yết trên MEXC, và người dùng có thể giao dịch token này với mức phí siêu thấp





1) Mở và đăng nhập vào App MEXC hoặc truy cập trang web chính thức

2) Trong thanh tìm kiếm, nhập BOMB và chọn giao dịch Spot hoặc Futures.

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và mức giá, sau đó hoàn tất giao dịch.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng như không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin để tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và kết quả phát sinh đều hoàn toàn thuộc trách nhiệm của người dùng.



