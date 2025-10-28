Bitcoin Dominance là gì? Hướng dẫn toàn diện về biểu đồ Bitcoin Dominance & chiến lược giao dịch





Giá BTC có thể tăng 15% chỉ sau một đêm trong khi các altcoin hầu như không biến động, hoặc BTC có thể đi ngang trong khi các loại tiền mã hoá nhỏ hơn ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số. Những biến động thị trường này được thúc đẩy bởi Bitcoin Dominance, một chỉ số quan trọng phản ánh mô hình đằng sau biến động của thị trường tiền mã hoá.

Bitcoin Dominance đo lường thị phần của BTC trên tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá, được biểu thị dưới dạng phần trăm. Khi BTC Dominance tăng lên, điều đó cho thấy nhà đầu tư đang ưa chuộng BTC hơn các loại tiền mã hoá thay thế. Khi chỉ số này giảm xuống, vốn thường chảy vào các altcoin, thường kích hoạt giai đoạn được giới giao dịch gọi là mùa altcoin (altseason).

Hiểu rõ chỉ số này có thể hỗ trợ phân tích thị trường và quyết định đầu tư. Việc Bitcoin Dominance ở mức 40% hay 70% sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách tiếp cận phân bổ danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.





Những điểm chính:

Bitcoin Dominance đo lường thị phần của BTC: Được tính bằng vốn hóa thị trường của BTC chia cho tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá, biểu thị bằng phần trăm.

Mô hình Dominance phản ánh tâm lý thị trường: Dominance tăng thường phản ánh hành vi tìm đến nơi an toàn, trong khi Dominance giảm gợi ý khẩu vị rủi ro cao hơn với altcoin.

Các chu kỳ lịch sử cho thấy những mô hình có thể quan sát được: BTC duy trì Dominance trên 90% trong những năm đầu, giảm xuống còn 33% trong giai đoạn bùng nổ ICO 2017-2018 và hiện dao động trong khoảng 50-60%.

Cơ hội giao dịch có thể xuất hiện ở một số mức nhất định: Dominance trên 65% trong lịch sử trùng khớp với đáy thị trường, trong khi dưới 45% đôi khi đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng trưởng.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng Dominance: Bao gồm biến động giá BTC, hiệu suất altcoin, điều kiện thị trường, diễn biến pháp lý và các đợt ra mắt tiền mã hoá mới.

Biểu đồ phản ánh bốn kịch bản thị trường: Giá BTC tăng/giảm kết hợp với Dominance tăng/giảm sẽ tạo ra những điều kiện thị trường riêng biệt để phân tích phân bổ danh mục đầu tư.





Bitcoin Dominance thể hiện tỷ lệ phần trăm vốn hóa thị trường của BTC so với toàn bộ thị trường tiền mã hoá. Chỉ số này hoạt động như "thị phần" của BTC trong không gian tài sản kỹ thuật số. Cách tính được thực hiện theo công thức đơn giản: vốn hóa thị trường của BTC chia cho tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá, nhân với 100.

Ví dụ, khi vốn hóa thị trường của BTC đạt $600 tỷ và toàn bộ thị trường tiền mã hoá đạt $1.2 nghìn tỷ, Bitcoin Dominance bằng 50%. Điều này có nghĩa là BTC chiếm đúng một nửa giá trị thị trường tiền mã hoá tại thời điểm đó.

Chỉ số này đóng vai trò như một thước đo tâm lý thị trường và phân bổ vốn. Bitcoin Dominance cao thường cho thấy nhà đầu tư xem BTC như một kho lưu trữ giá trị an toàn hơn so với altcoin. Trong điều kiện thị trường bất ổn, vốn thường chảy từ các loại tiền mã hoá nhỏ hơn trở lại Bitcoin, thúc đẩy chỉ số Dominance tăng cao.

Ngược lại, khi Bitcoin Dominance giảm cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào các loại tiền mã hoá thay thế đang tăng lên. Tình huống này thường xảy ra trong thị trường tăng (bull market), khi khẩu vị rủi ro lớn hơn và nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận cao hơn từ các token có vốn hoá nhỏ.





Bitcoin Dominance về cơ bản khác với chỉ số vốn hóa thị trường đơn thuần. Trong khi vốn hóa thị trường đo lường tổng giá trị của BTC đang lưu hành, thì Dominance cho thấy vị thế tương đối của BTC so với toàn bộ thị trường tiền mã hoá.

Vốn hóa thị trường cho thấy BTC trị giá $600 tỷ. Bitcoin Dominance lại chỉ ra rằng $600 tỷ này tương ứng với 40% hay 70% toàn bộ thị trường tiền mã hoá, một sự khác biệt phản ánh cấu trúc thị trường và dòng vốn đầu tư.





https://www.mexc.com/vi-VN/price/BTC * *BTN-Giao dịch Bitcoin trên MEXC ngay&BTNURL=





Bitcoin Dominance được tính như thế nào? Bitcoin Dominance được tính theo công thức đơn giản: (Vốn hóa thị trường BTC / Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá) x 100. Tuy nhiên, việc hiểu các thành phần của những con số này sẽ cho thấy những sắc thái quan trọng ảnh hưởng đến cách phân tích.

Vốn hóa thị trường của BTC bằng giá hiện tại nhân với nguồn cung lưu hành. Với khoảng 19.7 triệu BTC đang lưu hành , giá mỗi BTC ở mức $43,000, vốn hóa thị trường của BTC đạt khoảng $847 tỷ.

Tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá bao gồm tất cả các tài sản kỹ thuật số có thể giao dịch trên các sàn giao dịch và nền tảng dữ liệu lớn. Con số toàn diện này hiện dao động trong khoảng $1.6 nghìn tỷ, được theo dõi trên hàng nghìn loại tiền mã hoá khác nhau bởi nhiều nhà cung cấp dữ liệu thị trường.

Dựa trên những số liệu trên, BTC Dominance được tính là khoảng 53% ($847 tỷ / $1.6 nghìn tỷ x 100). Điều này có nghĩa là tại thời điểm đó, BTC chiếm hơn một nửa tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Các nền tảng dữ liệu tiền mã hoá lớn hiển thị Bitcoin Dominance với các cập nhật theo thời gian thực, thể hiện xu hướng Dominance theo nhiều khung thời gian khác nhau, từ biến động hàng giờ đến các mô hình nhiều năm.













Nhiều yếu tố đan xen thúc đẩy biến động của Bitcoin Dominance, tạo ra động lực thị trường phức tạp mà những người tham gia thị trường giàu kinh nghiệm phải học cách nhận biết và phân tích.





Biến động giá của BTC ảnh hưởng trực tiếp đến công thức tính Dominance vì vốn hóa thị trường đóng vai trò là tử số trong công thức Dominance. Khi BTC tăng trong khi altcoin đi ngang, BTC Dominance sẽ tăng lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên, trong những giai đoạn biến động thị trường đồng bộ, khi tất cả các loại tiền mã hoá cùng tăng, Dominance có thể vẫn ổn định mặc dù giá tăng đáng kể.

Mối quan hệ giữa giá BTC và Dominance trở nên đặc biệt đáng chú ý trong các sự kiện tin tức liên quan đến BTC. Các phê duyệt quy định, thông báo áp dụng của tổ chức hoặc nâng cấp công nghệ quan trọng có thể đẩy BTC lên cao hơn và bỏ xa altcoin, từ đó làm Dominance tăng mạnh.













Các mô hình Dominance theo mùa altcoin phản ánh hành vi thị trường theo chu kỳ lặp lại qua nhiều giai đoạn thị trường khác nhau. Trong các mùa altcoin, BTC Dominance thường giảm khi dòng vốn chuyển từ BTC sang các loại tiền mã hoá nhỏ hơn để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Các nhóm altcoin chính ảnh hưởng đến Dominance ở mức độ khác nhau dựa trên vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch. Các token hệ sinh thái Ethereum có thể cùng nhau di chuyển đủ lượng vốn để tác động đáng kể đến vị thế tương đối của BTC. Khi các lĩnh vực như token DeFi, tiền mã hoá trò chơi hoặc meme coin trải qua các đợt tăng đồng loạt, có thể cùng nhau làm Bitcoin Dominance giảm mạnh.













Bitcoin Dominance thể hiện các mô hình có thể dự đoán trong các chu kỳ thị trường khác nhau, tạo thành nền tảng cho nhiều phương pháp phân tích. Trong thị trường giảm, BTC Dominance thường tăng khi những người tham gia thị trường tìm kiếm sự an toàn tương đối và tính thanh khoản ổn định của BTC.

Hiện tượng "flight to safety (chuyển sang tài sản an toàn)" này xảy ra do BTC duy trì khối lượng giao dịch hàng ngày cao nhất, mức độ chấp nhận từ tổ chức rộng rãi nhất và lịch sử hoạt động lâu đời nhất trong số các loại tiền mã hoá. Khi sự bất ổn của thị trường gia tăng, những người tham gia có xu hướng củng cố vị thế trong BTC thay vì tiếp tục nắm giữ các vị thế altcoin biến động mạnh hơn.

Ngược lại, thị trường tăng thường chứng kiến Bitcoin Dominance giảm khi niềm tin quay trở lại và khẩu vị rủi ro tăng lên. Trong những giai đoạn này, nhà giao dịch tích cực tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng cao hơn từ các token vốn hóa nhỏ hơn, thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển khỏi BTC sang các loại tiền mã hoá thay thế.













Những thay đổi về quy định tạo ra tác động lâu dài đến mô hình Dominance, vượt ra ngoài các biến động giá ngắn hạn. Những khung pháp lý rõ ràng dành riêng cho BTC, chẳng hạn như phê duyệt ETF hoặc các giải pháp lưu ký dành cho tổ chức , có thể thúc đẩy sự gia tăng bền vững của Dominance trong dài hạn.

Hiệu ứng chấp nhận của tổ chức trở nên rõ nét khi các tập đoàn lớn hoặc nhà quản lý đầu tư công bố việc đưa BTC vào tài sản dự trữ. Những thông báo này thường tạo áp lực mua trực tiếp đối với BTC, thay vì toàn bộ thị trường tiền mã hoá, tạo ra áp lực tăng lên các chỉ số Bitcoin Dominance.





https://www.mexc.com/vi-VN/price/BTC * *BTN-Giao dịch Bitcoin trên MEXC ngay&BTNURL=





Lịch sử Bitcoin Dominance cho thấy những giai đoạn riêng biệt đã định hình bối cảnh tiền mã hoá ngày nay, mỗi giai đoạn đều mang lại những hiểu biết quan trọng để phân tích động lực thị trường hiện tại.





BTC duy trì mức Dominance cao nhất trong những năm hình thành, liên tục chiếm hơn 90% thị phần cho đến năm 2016. Bitcoin Dominance vào năm 2013 đạt đỉnh khoảng 94% do có rất ít lựa chọn thay thế khả thi trong lĩnh vực tiền mã hoá.

Giai đoạn này đã thiết lập BTC là tiền mã hoá nền tảng, xây dựng hiệu ứng mạng lưới và nhận diện thương hiệu, tiếp tục ảnh hưởng đến hành vi thị trường. Cạnh tranh hạn chế đồng nghĩa với việc hầu như toàn bộ vốn đầu tư tiền mã hoá đều chảy vào BTC, tạo điều kiện cho thị phần gần như độc quyền.





Bitcoin Dominance trong năm 2017 đã trải qua biến động đáng kể khi các đợt phát hành tiền mã hóa lần đầu (Initial Coin Offering - ICO) xuất hiện trên khắp thị trường tiền mã hoá. Dữ liệu lịch sử cho thấy Dominance đã giảm từ hơn 85% vào đầu năm 2017 xuống mức thấp khoảng 33% vào đầu năm 2018.

Sự suy giảm Dominance phản ánh sự luân chuyển dòng vốn lớn khi các nhà đầu tư chuyển sang hàng nghìn dự án token mới hứa hẹn về các ứng dụng blockchain. Nền tảng hợp đồng thông minh của Ethereum đã tạo ra sự bùng nổ tạo token này, với nhiều ICO thành công đã chiếm được một phần thị phần Dominance trước đây của BTC.

Bitcoin Dominance trong năm 2018 đánh dấu mức thấp nhất của chu kỳ khi hoạt động đầu cơ đạt đến mức không bền vững. Tuy nhiên, giai đoạn này đã chứng minh khả năng phục hồi tiềm ẩn của BTC khi phần lớn các dự án ICO đều thất bại trong thị trường giảm sau đó, khiến Dominance dần phục hồi.





Bitcoin Dominance trong năm 2021 phải đối mặt với những thách thức mới từ các giao thức DeFi và việc áp dụng altcoin của các tổ chức. Không giống như làn sóng ICO chủ yếu mang tính đầu cơ năm 2017, chu kỳ này đã mang đến những giao thức có chức năng tạo ra lợi nhuận có thể đo lường và chứng minh được tính ứng dụng.

Hiện tại, Bitcoin Dominance thường dao động trong khoảng 50-60%, phản ánh một thị trường trưởng thành và đa dạng hơn, với nhiều ứng dụng đã được thiết lập vượt ra ngoài việc lưu trữ giá trị. BTC Dominance ngày nay vẫn chịu ảnh hưởng của các yếu tố thị trường truyền thống, đồng thời kết hợp các động lực mới như sự tham gia của DeFi tổ chức.













Một chiến lược giao dịch dựa trên Bitcoin Dominance hiệu quả đòi hỏi phải hiểu cách các mô hình Dominance báo hiệu sự dịch chuyển thị trường rộng hơn và các chu kỳ luân chuyển vốn tạo ra các cơ hội sinh lời.













Các mô hình Bitcoin Dominance đóng vai trò là chỉ báo cho mùa altcoin, cung cấp tín hiệu cho các quyết định về thời điểm luân chuyển danh mục đầu tư. Khi các điều kiện mùa altcoin theo chỉ báo Dominance xuất hiện, nhà giao dịch đã chuẩn bị có thể điều chỉnh danh mục đầu tư cho phù hợp để tối đa hóa lợi nhuận.

Mùa altcoin kinh điển diễn ra khi giá BTC tăng trong khi Dominance giảm cùng lúc. Sự kết hợp này cho thấy dòng vốn mới đang đổ vào altcoin nhanh hơn BTC, tạo động lực bền vững cho các đợt tăng giá tiền mã hoá thay thế có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Những người tham gia thị trường giàu kinh nghiệm thường theo dõi chỉ số Dominance giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng khoảng 50-55% trong xu hướng tăng của BTC. Sự phá vỡ kỹ thuật này đôi khi xảy ra trước các giai đoạn vượt trội của altcoin, mặc dù thời điểm và khoảng thời gian có thể khác nhau đáng kể.

Khi BTC Dominance giảm trong thời gian giá BTC ổn định hoặc tăng, điều đó báo hiệu sự gia tăng khẩu vị rủi ro của thị trường và dòng vốn đang xoay vòng mạnh vào altcoin. Điều kiện mùa altcoin theo Bitcoin Dominance này mở ra cơ hội cho các token vốn hóa nhỏ có nền tảng giá trị vững chắc.













Phân tích tâm lý thị trường qua Bitcoin Dominance kết hợp các mô hình biểu đồ kỹ thuật với các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Dominance tăng trong giai đoạn thị trường bất ổn thường phản ánh hành vi tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi Dominance giảm lại cho thấy mức độ chấp nhận rủi ro của những người tham gia thị trường đang tăng lên.

Một số nhà giao dịch theo dõi chỉ số Dominance cùng với các chỉ số khác như chỉ số biến động và chỉ số tâm lý. Phương pháp tiếp cận đa chỉ số này có thể cung cấp thêm bối cảnh ngoài các chỉ số đơn lẻ, mặc dù không có phương pháp nào đảm bảo tín hiệu tuyệt đối.

BTC Dominance trên 65% trong lịch sử đôi khi trùng với đáy thị trường, mặc dù không nên dựa vào mô hình này để đưa ra quyết định giao dịch. Ngược lại, Dominance dưới 45% đã xuất hiện trong giai đoạn cuối của các thị trường tăng trưởng, song đây cũng không phải là chỉ báo ổn định.













Các chiến lược phân bổ danh mục dựa trên Bitcoin Dominance điều chỉnh kích thước vị thế dựa trên xu hướng và nhận dạng mô hình lịch sử của Dominance. Các phương pháp đầu tư thận trọng duy trì tỷ trọng BTC cao hơn khi Dominance có xu hướng tăng, phản ánh sự ưu tiên của thị trường đối với các tài sản kỹ thuật số đã được công nhận.

Các chiến lược danh mục đầu tư mạo hiểm có thể giảm phân bổ BTC xuống 30-40% khi Dominance giảm xuống dưới 50%, giúp tăng khả năng tiếp cận với các cơ hội altcoin tiềm năng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này đòi hỏi quản lý danh mục chủ động và hệ thống kiểm soát rủi ro chặt chẽ do đặc tính biến động của altcoin.

Các khung chiến lược đầu tư dựa trên Bitcoin Dominance thường thiết lập các điểm kích hoạt được xác định trước cho các quyết định tái cân bằng có hệ thống. Ví dụ: Dominance tăng trên 60% có thể kích hoạt chốt lời altcoin, trong khi Dominance giảm xuống dưới 45% có thể báo hiệu mức độ tiếp xúc với altcoin giảm do nguy cơ bong bóng.





https://www.mexc.com/vi-VN/price/BTC * *BTN-Giao dịch Bitcoin trên MEXC ngay&BTNURL=





Phân tích biểu đồ Bitcoin Dominance đòi hỏi sự hiểu biết về cả các mô hình kỹ thuật và bối cảnh thị trường cơ bản thúc đẩy biến động Dominance trong các giai đoạn khác nhau.





Phân tích biểu đồ Bitcoin Dominance tuân theo các nguyên tắc biểu đồ truyền thống, đồng thời tính đến những động lực riêng biệt của thị trường tiền mã hoá. Các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thường hình thành ở các mốc tâm lý quan trọng như mức Dominance 40%, 50% và 60%.

Biểu đồ Dominance bao gồm các mô hình kỹ thuật quen thuộc như mô hình đầu và vai, mô hình tam giác và các kênh xu hướng dài hạn. Tuy nhiên, biểu đồ Dominance thường thể hiện các chu kỳ dài hạn kéo dài nhiều tháng hoặc nhiều năm, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn thị trường rộng hơn.

Sự bứt phá khỏi các mô hình biểu đồ chính thường trùng khớp với những biến động đáng kể trong xu hướng thị trường, ảnh hưởng đến toàn bộ các nhóm tiền mã hoá. Dominance vượt lên trên 65% có thể báo hiệu tình trạng thị trường giảm kéo dài, trong khi dưới 40% có thể cho thấy đỉnh của một thị trường tăng đang đến gần.





Phân tích tương quan giữa Bitcoin Dominance và giá BTC cho thấy bốn điều kiện thị trường riêng biệt. Giá tăng với Dominance tăng cho thấy đà tăng của BTC, trong khi giá tăng với Dominance giảm báo hiệu mùa altcoin đang bắt đầu. Giá giảm với Dominance tăng cho thấy sự điều chỉnh thị trường với hành vi tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi giá giảm với Dominance giảm phản ánh giai đoạn thị trường giảm trên diện rộng.

Phương pháp phân tích tích hợp này mang lại nhận định thị trường tinh tế hơn so với việc chỉ xem xét một trong hai chỉ số.













Bitcoin Dominance có một số hạn chế mang tính cấu trúc mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp cần nắm rõ khi phân tích tín hiệu Dominance để đưa ra quyết định đầu tư.





Stablecoin tạo ra những sai lệch lớn trong cách tính BTC Dominance, vì stablecoin đại diện cho đô la được mã hóa thay vì các khoản đầu tư tiền mã hoá mang tính đầu cơ. Các stablecoin lớn như USDT, USDC và BUSD hiện nắm giữ vốn hóa thị trường đáng kể, khiến tỷ lệ Dominance tính toán của BTC bị giảm.

Sự phức tạp của cấu trúc thị trường phát sinh từ việc bao gồm các token BTC được wrap và các sản phẩm BTC tổng hợp trên nhiều mạng blockchain khác nhau. Những sản phẩm này có thể làm tăng tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá trong khi vẫn đại diện cho cùng một giá trị kinh tế cơ bản của BTC, có khả năng làm sai lệch cách tính Bitcoin Dominance truyền thống.





Giao dịch dựa trên Bitcoin Dominance trở nên rủi ro khi các nhà giao dịch chỉ dựa vào tín hiệu Dominance mà không xem xét bối cảnh thị trường rộng hơn, mô hình khối lượng và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường tiền mã hoá.

Các hạn chế trong phân tích bao gồm độ nhạy cảm với các sự kiện bất thường, thông báo quy định ảnh hưởng đến một số loại tiền mã hoá nhất định và các vấn đề kỹ thuật trên từng mạng blockchain. Các vấn đề kỹ thuật hoặc biện pháp quản lý đối với từng loại tiền mã hoá lớn có thể tạm thời làm sai lệch tính toán Dominance dù không phản ánh những thay đổi thực sự trong tâm lý thị trường.

Các chiến lược đầu tư chuyên nghiệp kết hợp phân tích Dominance như một thành phần trong khuôn khổ phân tích toàn diện, thay vì xem đây như một yếu tố dự đoán độc lập về biến động thị trường trong tương lai.













Bitcoin (BTC) Dominance là gì?

Bitcoin Dominance đo lường vốn hóa thị trường của BTC theo tỷ lệ phần trăm so với tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá.





Bitcoin Dominance có ý nghĩa gì?

Chỉ số này cho biết thị phần tương đối của BTC và sự ưu tiên của nhà đầu tư giữa BTC và các loại tiền mã hoá thay thế.





Bitcoin Dominance được tính như thế nào?

Bitcoin Dominance bằng vốn hóa thị trường của BTC chia cho tổng vốn hóa thị trường tiền mã hoá, nhân với 100.





Điều gì xảy ra khi BTC Dominance giảm?

Dominance giảm thường báo hiệu sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các altcoin ngày càng tăng, có khả năng đánh dấu sự khởi đầu của mùa altcoin.





Điều gì xảy ra khi BTC Dominance tăng?

Dominance tăng thường phản ánh hành vi tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn, khi nhà đầu tư ưu tiên BTC hơn các altcoin rủi ro trong điều kiện thị trường bất ổn.





Khi nào BTC Dominance giảm?

Dominance thường giảm trong các thị trường tăng, khi niềm tin của nhà đầu tư gia tăng và dòng vốn chảy sang altcoin để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.





Bitcoin Dominance hiện tại là bao nhiêu?

Dominance hiện dao động trong khoảng 50-60%, tuy nhiên tỷ lệ này có thể được theo dõi theo thời gian thực trên các nền tảng dữ liệu tiền mã hoá lớn.





Làm thế nào để xem Bitcoin Dominance?

Có thể theo dõi Bitcoin Dominance trên các trang web dữ liệu thị trường tiền mã hoá lớn và các nền tảng biểu đồ nâng cao.





Biểu đồ Bitcoin Dominance là gì?

Biểu đồ Bitcoin Dominance hiển thị phần trăm thị phần lịch sử của BTC theo thời gian, thường bao gồm các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng.





https://www.mexc.com/vi-VN/price/BTC * *BTN-Giao dịch Bitcoin trên MEXC ngay&BTNURL=





Bitcoin Dominance đóng vai trò là một công cụ thiết yếu để hiểu động lực thị trường tiền mã hoá. Khi Dominance tăng, chỉ số này báo hiệu thị trường ưu tiên sự ổn định tương đối của BTC, trong khi Dominance giảm phản ánh niềm tin ngày càng lớn vào altcoin.

Việc phân tích Dominance hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa các mô hình biểu đồ với hiểu biết cơ bản về thị trường. Cơ hội giao dịch thường xuất hiện khi có những đợt phá vỡ xu hướng quan trọng trên 60% hoặc dưới 45%, mặc dù các mức này nên được xem xét cùng bối cảnh thị trường rộng hơn.

Việc kết hợp theo dõi Dominance vào quy trình phân tích có thể giúp phát triển trực giác thị trường tốt hơn và cung cấp nền tảng hữu ích cho các quyết định phân bổ danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá đang biến đổi.



