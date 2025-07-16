Chống rửa tiền là gì?









Rửa tiền là quá trình tội phạm biến các khoản tiền có được một cách bất hợp pháp (chẳng hạn như tiền từ gian lận tài chính, buôn bán ma túy, khủng bố, v.v.) thành khoản tiền sạch, hợp pháp. Quá trình rửa tiền thường bao gồm ba giai đoạn:





1.1 Giai đoạn sắp xếp: Giai đoạn này liên quan đến việc đưa tiền bất hợp pháp vào hệ thống tài chính (ví dụ: ngân hàng). Thủ phạm cố gắng làm cho hành động của họ có vẻ hợp pháp bằng cách trả nợ, trộn tiền bất hợp pháp với thu nhập hợp pháp, đầu tư, trao đổi ngoại tệ và các kế hoạch liên quan khác.





1.2 Giai đoạn phân tán: Ở giai đoạn này, tội phạm chuyển số tiền bất hợp pháp nhiều lần bằng nhiều hình thức khác nhau nên khó lần ra dấu vết. Sử dụng tiền điện tử để chuyển tiền là một trong những phương pháp được sử dụng cho mục đích này.





1.3 Quy tụ/đầu tư: Ở giai đoạn cuối cùng này, tiền "sạch" được lấy ra và gửi vào hệ thống tài chính để sử dụng hợp pháp.









Chống rửa tiền (AML) đề cập đến các hoạt động và biện pháp được thực hiện bởi các tổ chức, nền tảng và chính phủ để ngăn ngừa và chống tội phạm tài chính, đặc biệt là những tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền và khủng bố. Nói một cách đơn giản, nhằm mục đích ngăn chặn bọn tội phạm chuyển tiền thu được bất hợp pháp thành tiền sạch, hợp pháp. Các nỗ lực AML có mặt trong nhiều lĩnh vực khác nhau và không dành riêng cho lĩnh vực tiền điện tử.





Đối với các nền tảng giao dịch tiền điện tử, các biện pháp sau đây thường được thực hiện khi đối mặt với các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn:





2.1 Xác định và báo cáo các hoạt động giao dịch đáng ngờ, chẳng hạn như giao dịch thường xuyên từ các tài khoản cá nhân, khối lượng giao dịch tăng đáng kể hoặc sự vào và ra lớn của dòng tiền.





2.2 Đóng băng tài khoản người dùng trong quá trình điều tra, ngăn cản việc tiếp cận các quỹ.





2.3 Cung cấp bằng chứng và hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền liên quan nếu các hoạt động bất hợp pháp được xác nhận. Nỗ lực thực hiện để trả lại tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp bất cứ khi nào có thể.





MEXC với tư cách là một nền tảng giao dịch tiền điện tử, duy trì lập trường mạnh mẽ chống lại các hoạt động bất hợp pháp, thể hiện cam kết chắc chắn về chống rửa tiền và tuân thủ việc thực hiện các chính sách liên quan ở các quốc gia và khu vực khác nhau.









KYC là viết tắt của cụm từ Know Your Customer, có nghĩa là hiểu rõ khách hàng của bạn. Nói một cách đơn giản là đề cập đến quá trình xác minh danh tính, thường được gọi là xác minh tên thật.





KYC là một trong những biện pháp được sử dụng trong chống rửa tiền. Thông qua hệ thống KYC, doanh nghiệp có thể nắm được thông tin về danh tính khách hàng, hành vi giao dịch, trạng thái tín dụng, v.v., từ đó ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.









Tiền điện tử đã trở thành một kênh cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền vì những lý do sau:





4.1 Đặc tính ẩn danh trong tiền điện tử làm tăng độ khó của các nỗ lực chống rửa tiền. Các đồng coin riêng tư như Monero (XMR) cho phép các giao dịch được tăng cường quyền riêng tư và các dịch vụ kết hợp do Tornado Cash (TORN) đại diện khiến việc theo dõi các giao dịch trở nên khó khăn, gây khó khăn cho các cơ quan quản lý bằng cách giúp hoạt động rửa tiền trở nên thuận tiện hơn cho những kẻ bất hợp pháp.





4.2 Giao dịch tiền điện tử là không thể đảo ngược. Sau khi khoản tiền được gửi, chúng không thể được lấy lại trừ khi người nhận tự nguyện đồng ý hoàn lại tiền.





4.3 Thiếu quy định trong lĩnh vực tiền điện tử tạo cơ hội cho những kẻ bất hợp pháp khai thác hệ thống.





Việc triển khai các biện pháp AML trong lĩnh vực tiền điện tử giúp bảo vệ quyền của người dùng tiền điện tử hợp pháp và thúc đẩy sự phát triển chung của ngành. Đối với các nền tảng như MEXC, việc tuân thủ và thực thi các chính sách AML không chỉ đóng góp vào sự tiến bộ của ngành mà còn giúp giành được sự tin tưởng của người dùng và cơ quan quản lý, dẫn đến cơ hội phát triển tốt hơn trong tương lai.