Academic Labs là gì? Đổi mới giáo dục dựa trên AI và Web3

xây dựng một hệ sinh thái mở ưu tiên người học và người dạy. Kết hợp AI với Web3 Academic Labs (AAX) định nghĩa lại giáo dục trực tuyến. Nền tảng EduFi tích hợp cơ chế khuyến khích học tập, nội dung phi tập trung và quản trị cộng đồng nhằm loại bỏ khoảng cách lợi ích, giảm chi phí và phá vỡ tình trạng độc quyền tài nguyên,









Learn. Share. Earn." (Học. Chia sẻ. Nhận thưởng), khơi dậy động lực của người học và mở khóa giá trị của tài nguyên giáo dục trên toàn thế giới. Academic Labs là nền tảng giáo dục phi tập trung được xây dựng trên blockchain Solana , tận dụng khả năng cá nhân hóa bằng AI và các ưu đãi Web3 để thúc đẩy mạng lưới học tập toàn cầu do cộng đồng dẫn dắt. Sứ mệnh của nền tảng, được thể hiện trong mô hình "(Học. Chia sẻ. Nhận thưởng), khơi dậy động lực của người học và mở khóa giá trị của tài nguyên giáo dục trên toàn thế giới.





Các tính năng của nền tảng bao gồm:





Quản trị phi tập trung: Nền tảng trao lại quyền kiểm soát và giá trị trực tiếp cho người học và nhà sáng tạo nội dung.

Cơ cấu khuyến khích công khai và minh bạch: Người dùng nhận được phần thưởng khi học, giảng dạy và đóng góp.

Tầm nhìn toàn cầu: Tài nguyên giáo dục có thể lưu thông và chia sẻ tự do trên toàn thế giới.









Là nền tảng Web3 hướng tới việc tái tạo mô hình giáo dục, Academic Labs kết hợp sứ mệnh rõ ràng với nền tảng kỹ thuật và tính năng vững chắc. Bằng cách tích hợp sâu sắc thiết kế trò chơi, cá nhân hóa bằng AI và cơ sở hạ tầng blockchain, nền tảng này nâng cao hiệu quả học tập và định nghĩa lại cách thức tiếp thu và phân bổ kiến thức. Các phần sau đây sẽ phân tích cách Academic Labs đạt được các mục tiêu đổi mới giáo dục qua ba khía cạnh: trải nghiệm học tập, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và mô hình quản trị.





2.1 Trò chơi hoá trải nghiệm học tập





Academic Labs cung cấp một loạt nội dung trò chơi phong phú như câu đố, video và các khóa học tương tác tập trung vào tiếng Anh, kiến thức cơ bản về blockchain và lập trình. Cách tiếp cận giống như trò chơi này không chỉ giúp việc học trở nên hấp dẫn hơn mà còn thúc đẩy động lực và sự tham gia tích cực của người học.





2.2 Tích hợp AI và Web3





Nền tảng này ứng dụng AI để cá nhân hóa lộ trình học tập đồng thời khai thác tính phi tập trung của Web3 nhằm đảm bảo phân bổ công bằng và quản lý minh bạch tài nguyên giáo dục. Academic Labs cũng có kế hoạch ra mắt các tính năng mới như AI Agents và Global Knowledge Chain để mở rộng hệ sinh thái học tập.





2.3 Cơ chế quản trị DAO





Academic Labs áp dụng mô hình quản trị DAO (decentralized autonomous organization - tổ chức tự trị phi tập trung), cho phép các thành viên cộng đồng tham gia vào các quyết định của nền tảng như quản lý nội dung và phát triển tính năng, từ đó nâng cao sự tham gia và quyền sở hữu của người dùng.









AAX là token gốc của Academic Labs trên blockchain Solana, với nguồn cung tối đa là 5 tỷ token. Các tiện ích chính của AAX bao gồm:





Khuyến khích học tập: Người dùng nhận được phần thưởng AAX bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Phần thưởng sáng tạo nội dung: Nhà sáng tạo nội dung nhận được AAX dựa trên chất lượng và mức độ phổ biến của nội dung.

Quản trị nền tảng: Người nắm giữ AAX tham gia bỏ phiếu quản trị để định hình tương lai của nền tảng.





Academic Labs cũng triển khai chương trình Study-to-Earn, trong đó người dùng hoàn thành các nhiệm vụ thử thách để nhận điểm chuyển đổi thành token AAX vào cuối sự kiện.









Được thành lập vào năm 2023 và có trụ sở chính tại Singapore, Academic Labs đã nhanh chóng phát triển hệ sinh thái thông qua các hoạt động hợp tác chiến lược và cột mốc quan trọng





Quan hệ đối tác: Thiết lập liên minh với hơn 20 dự án và tổ chức Web3 hàng đầu, cùng nhau phục vụ hơn 2 triệu người dùng.

Nguồn tài trợ: Hoàn thành vòng gọi vốn trị giá $3.2 triệu vào tháng 11/2024, được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng như DWF Labs, HTX Ventures và UOB Venture.

Niêm yết trên sàn giao dịch: Vào ngày 07/05/2025, token AAX đã chính thức niêm yết trên Vào ngày 07/05/2025, token AAX đã chính thức niêm yết trên MEXC , đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng toàn cầu của nền tảng.









Academic Labs đang tích cực chuẩn bị cho Platform 2.0, với các sáng kiến bao gồm:





Nâng cấp AI Agent: Mở rộng khả năng đa ngôn ngữ và tính năng học sâu.

Phát triển chuỗi kiến thức toàn cầu: Thiết lập cơ sở hạ tầng Web3 để cấp chứng nhận và phân bổ nội dung giáo dục.

Airdrop cộng đồng lần hai: Thưởng cho người đóng góp sớm và người học tích cực.

Mở rộng hệ sinh thái khóa học: Hợp tác với các trường đại học, giảng viên nổi tiếng và nền tảng giáo dục để mở rộng chương trình giảng dạy.

Tối ưu hóa trải nghiệm di động và đa nền tảng: Cải thiện khả năng sử dụng và các tính năng tương tác xã hội trên nhiều thiết bị.





Mục tiêu của nền tảng là tạo ra một mạng lưới kiến thức phi tập trung toàn cầu kết nối người dạy, người học, nhà phát triển và nhà đầu tư, cùng nhau xây dựng một mô hình giáo dục mới "Học & Nhận thưởng, Dạy & Thịnh vượng".









Academic Labs kết hợp AI và Web3 để tạo ra một nền tảng giáo dục phi tập trung, do cộng đồng thúc đẩy, nhằm giải quyết các điểm hạn chế của việc học trực tuyến truyền thống. Token gốc của nền tảng, AAX, không chỉ thưởng cho việc học và sáng tạo nội dung mà còn mang đến cho người dùng quyền quản trị. Khi nền tảng phát triển và mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu, Academic Labs hứa hẹn sẽ tạo ra dấu ấn lớn trong tương lai của giáo dục.





