Abstract là gì? Hướng dẫn cơ bản về blockchain Layer-2 hướng đến người dùng





Công nghệ blockchain đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua, từ vai trò lưu trữ giá trị của Bitcoin đến sự phổ biến rộng rãi của hợp đồng thông minh trên Ethereum. Hiện nay, blockchain đang đứng ở tuyến đầu của đổi mới công nghệ toàn cầu. Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ này, blockchain vẫn đang đối mặt với những rào cản lớn để được chấp nhận rộng rãi: trải nghiệm người dùng phức tạp, chi phí cao và tốc độ xử lý chậm tiếp tục khiến người dùng phổ thông cảm thấy xa lạ.





Abstract ra đời nhằm giải quyết những thách thức này, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa blockchain và người dùng hàng ngày. Sứ mệnh là đưa blockchain vượt ra khỏi phạm vi của những người đam mê công nghệ và nhà đầu tư, để trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật. Là một mạng lưới blockchain Layer-2 hướng đến người dùng, Abstract được thiết kế để đơn giản hóa trải nghiệm, nâng cao hiệu suất giao dịch và giảm rào cản tiếp cận - đưa công nghệ blockchain đến gần hơn với đại chúng thông qua việc dễ sử dụng.









Abstract được phát triển bởi Igloo Inc - công ty mẹ của dự án NFT Pudgy Penguins - kết hợp cùng Cube Labs. Dự án sử dụng công nghệ zero-knowledge (ZK), hay còn gọi là bằng chứng mật mã, nhằm xác minh giao dịch một cách an toàn và riêng tư hơn.





Vào tháng 06/2024, công ty đã công bố việc mua lại Frame, một mạng Layer-2 đang trong quá trình phát triển tập trung vào NFT, cùng với đội ngũ phát triển của Frame để tăng tốc xây dựng Abstract.





Ngay sau đó, công ty cũng thông báo đã huy động được $11 triệu, dẫn đầu bởi Founders Fund, một quỹ đầu tư mạo hiểm nổi tiếng tại Silicon Valley, với sự tham gia của các nhà đầu tư Web3 như 1kx và Fenbushi Capital.





Khác với nhiều dự án blockchain bắt đầu từ mảng DeFi hoặc lớp hạ tầng, Abstract tập trung vào người dùng cuối ngay từ đầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực hướng đến người dùng như gaming, mạng xã hội và NFT. Chính định hướng ưu tiên người dùng này đã ảnh hưởng đến các lựa chọn độc đáo về kiến trúc kỹ thuật và thiết kế sản phẩm.













Abstract là một Layer-2 được xây dựng trên Ethereum, sử dụng công nghệ ZK-Rollup. So với các blockchain Layer-1 truyền thống, ZK-Rollup nâng cao đáng kể thông lượng giao dịch và giảm phí gas.





Dự án được phát triển dựa trên ZK Stack của ZKsync - một bộ khung mô-đun cho phép tạo ra các mạng Layer-2 có khả năng tùy chỉnh cao. Điều này giúp Abstract duy trì khả năng tương thích đầy đủ với Mainnet Ethereum, trong khi vẫn vận hành với logic mạng lưới riêng và hệ thống quản trị độc lập.









Abstract tích hợp EigenDA, mô-đun lưu trữ dữ liệu (data availability) của EigenLayer, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy cho khối lượng lớn dữ liệu ngoài chuỗi trước khi được xác minh trên Ethereum. Thiết lập này cho phép Abstract hỗ trợ các ứng dụng phức tạp hơn, như ứng dụng game quy mô lớn hoặc nền tảng giao dịch tần suất cao.









Abstract tương thích hoàn toàn với Ethereum Virtual Machine (EVM), cho phép các dApp và hợp đồng thông minh hiện có trên Ethereum chạy trực tiếp trên mạng Abstract với rất ít thay đổi. Nhờ đó, các nhà phát triển có thể chuyển dự án sang mà không cần viết lại mã, giúp giảm thiểu chi phí và độ phức tạp khi triển khai.













Hiện tại, Abstract vẫn chưa phát hành token gốc, tuy nhiên theo lộ trình phát triển và kỳ vọng từ cộng đồng, nhiều khả năng một token sẽ được ra mắt trong tương lai để hỗ trợ các hoạt động như khuyến khích hệ sinh thái, quản trị và staking. Dự kiến token sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Phần thưởng: Khuyến khích nhà phát triển, vận hành node và người dùng tích cực nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.

Quản trị: Cho phép người nắm giữ token bỏ phiếu đối với các nâng cấp giao thức, thay đổi tham số và các quyết định quản trị quan trọng khác.

Staking: Người xác thực hoặc vận hành node có thể phải stake token làm tài sản thế chấp để đảm bảo bảo mật mạng và hành vi trung thực.





Dù token chưa chính thức ra mắt, Abstract đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà phát triển và các dự án. Theo thông tin công khai, một số ứng dụng Web3 như NFT Magic Eden và nền tảng phân tích blockchain Dune Analytics đang tích cực khám phá các tích hợp với Abstract.









Mặc dù Abstract chưa công bố chi tiết chính thức về token gốc, người dùng đã có thể bắt đầu chuẩn bị để đủ điều kiện nhận airdrop thông qua việc tương tác với mạng lưới. Những cơ hội hiện tại bao gồm:

Ra mắt Mainnet: Mạng lưới chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2025. Người dùng hiện có thể tích lũy điểmXP và huy hiệu bằng cách tương tác với mạng.

Hệ thống XP: Các thao tác như bridge, giao dịch, mint tên miền trên Abstract sẽ giúp người dùng nhận XP. Số lượng XP tích lũy có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quy mô phần thưởng airdrop trong tương lai.

Hệ thống huy hiệu: Hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể sẽ mở khóa huy hiệu, và người sở hữu huy hiệu có thể nhận thêm phần thưởng bổ sung.









Một blockchain thực sự hướng đến người dùng cần giải quyết rào cản lớn nhất khi tiếp cận Web3: ví. Các ví truyền thống yêu cầu người dùng ghi nhớ cụm từ khôi phục, cài đặt tiện ích mở rộng trình duyệt hoặc chịu phí gas cao - những điều này khiến người dùng phổ thông lo ngại.





Abstract giải quyết vấn đề này bằng cách triển khai hoàn toàn tài khoản trừu tượng (Account Abstraction) cùng phương thức xác thực hiện đại - Passkey. Người dùng có thể tạo và truy cập ví bằng sinh trắc học, mã PIN thiết bị hoặc mật khẩu, không cần cụm từ khôi phục, không cần plugin ví. Trải nghiệm liền mạch như Web2, nhưng vẫn đảm bảo quyền kiểm soát tài sản theo chuẩn Web3.





Ngoài ra, ví Abstract còn hỗ trợ giao dịch không phí gas, tức mọi chi phí trên chuỗi sẽ do nền tảng hoặc dApp chi trả. Điều này giảm đáng kể rào cản cho người mới, giúp quá trình gia nhập Web3 trở nên trực quan và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.









Abstract không đặt mục tiêu trở thành "một Ethereum nhanh hơn" ("Ethereum alternative"), mà là xây dựng một mạng blockchain thực sự dễ tiếp cận cho người dùng phổ thông. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm:





Web3 Gaming: Hỗ trợ các tựa game nhiều người chơi theo thời gian thực với hệ thống kinh tế trong game phức tạp, nhờ vào hạ tầng có độ trễ thấp và thông lượng cao.

NFT & bộ sưu tập số: Tận dụng kinh nghiệm từ Pudgy Penguins để xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh cho việc mint, giao dịch và trưng bày tài sản số.

Nền tảng mạng xã hội: Triển khai thế hệ tiếp theo của ứng dụng mạng xã hội trên chuỗi với hệ thống danh tính, cơ chế khuyến khích nội dung và thanh toán vi mô.

Thương mại Web3 & ứng dụng thương hiệu: Hỗ trợ các thương hiệu lớn tiếp cận người dùng Web3 một cách an toàn và tiết kiệm chi phí.









Abstract nổi bật là một trong số ít các dự án Web3 được xây dựng từ đầu với trọng tâm hướng đến người dùng hàng ngày. Bằng cách kết hợp lợi thế từ công nghệ ZK, khả năng tương thích hoàn toàn với EVM, giao dịch không phí gas, và xác thực đơn giản, Abstract đang ở vị trí thuận lợi để trở thành một trong những mạng Layer-2 đầu tiên đạt được sự chấp nhận thực tế trong đời sống. Với Mainnet chính thức ra mắt vào đầu năm 2025, dự kiến sẽ có làn sóng mới các dApp thân thiện với người dùng được triển khai theo sau.





Không chỉ đơn thuần là một nền tảng blockchain khác, Abstract đại diện cho cánh cổng quan trọng mở ra kỷ nguyên Web3 dành cho người dùng đại chúng. Giai đoạn bùng nổ tiếp theo của việc áp dụng blockchain trong thực tế rất có thể sẽ bắt đầu từ những dự án như thế này.







