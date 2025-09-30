Hướng dẫn người mới: Lệnh Stop-Limit là gì và cách đặt lệnh trên MEXC để khóa lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ





Thị trường tiền mã hoá luôn biến động mạnh, giá có thể dao động nhanh chóng và ngay cả những chậm trễ nhỏ cũng có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội hoặc chịu thua lỗ không đáng có. Lệnh Stop-Limit là một công cụ giao dịch tự động được sử dụng rộng rãi, cho phép nhà đầu tư cài đặt trước mức giá kích hoạt. Khi đạt đến giá này, hệ thống sẽ tự động thực hiện lệnh mua hoặc bán, giúp nhà giao dịch kiểm soát rủi ro và khóa lợi nhuận.













Lệnh Stop-Limit là lệnh được cài đặt trước, cho phép bạn xác định trước giá kích hoạt, giá mua/bán và số lượng mua/bán. Khi giá giao dịch mới nhất đạt đến giá kích hoạt, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh Limit ở mức giá bạn đã chỉ định.





Loại lệnh này đặc biệt phù hợp cho những nhà giao dịch muốn mua hoặc bán ngay khi thị trường chạm đến một mức giá nhất định.









1) Giá kích hoạt: Mức giá mà khi giá giao dịch mới nhất đạt đến sẽ kích hoạt lệnh đã cài đặt.

2) Giá mua/bán: Mức giá bạn muốn mua hoặc bán tiền mã hoá.

3) Số lượng mua/bán: Số lượng tiền mã hoá bạn muốn mua hoặc bán.

4) Số lượng đặt lệnh: Tổng số lượng tiền mã hoá bạn muốn mua hoặc bán.









Giả sử giá thị trường hiện tại của BTC là 118,500 USDT. Một người dùng dự đoán:

Nếu BTC vượt lên trên 119,000 USDT, điều này có thể báo hiệu xu hướng tăng.

Nếu BTC giảm xuống dưới 117,000 USDT, điều này sẽ xác nhận tín hiệu giảm giá.





Trong trường hợp này, người dùng có thể đặt:

1) Lệnh TP: Giá kích hoạt 119,000 USDT, giá mua 119,200 USDT

2)Lệnh SL: Giá kích hoạt 117,000 USDT, giá bán 116,800 USDT





Cách thiết lập này giúp người dùng không cần phải theo dõi thị trường liên tục, vì hệ thống sẽ tự động đặt lệnh khi đạt đến các mức giá quan trọng.





Lưu ý: Trong thị trường biến động mạnh, lệnh mua Stop-Limit có thể không được khớp nếu giá thay đổi quá nhanh.











Lệnh Limit Lệnh Stop-Limit Định nghĩa

Bạn đặt mức giá mua hoặc bán mong muốn, và hệ thống chỉ thực hiện khi giá thị trường đạt mức đó. Bạn đặt giá kích hoạt, khi đạt đến giá này, hệ thống sẽ tự động đặt một lệnh Limit.

Điều kiện kích hoạt Lệnh được đặt ngay lập tức và chờ cho đến khi giá thị trường đạt mức đã đặt. Lệnh chỉ được kích hoạt khi giá thị trường đạt giá kích hoạt. Cơ chế kích hoạt Không Có (yêu cầu cả giá kích hoạt và giá giới hạn) Phương thức thanh toán Được đặt trực tiếp vào sổ lệnh và chờ khớp. Không hoạt động cho đến khi được kích hoạt, sau đó vào sổ lệnh dưới dạng lệnh Limit. Ứng dụng Mua/bán ở mức giá mong muốn của bạn. Tự động TP hoặc SL khi thị trường đạt đến mức giá quan trọng. Chức năng kiểm soát rủi ro Yếu: Chủ yếu dùng để đặt lệnh cố định.

Mạnh: Thường được sử dụng cho chiến lược TP/SL để tránh bỏ lỡ các biến động quan trọng của thị trường.













Lệnh TP cho phép nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận khi giá đạt mục tiêu đã đặt. Điều này giúp tránh bỏ lỡ cơ hội bán tối ưu do tâm lý tham lam hoặc do dự, ngăn lợi nhuận bị giảm.









Giá tiền mã hoá biến động mạnh và khó dự đoán. Đặt lệnh SL có thể hạn chế thua lỗ hiệu quả. Khi thị trường đi ngược kỳ vọng, lệnh này giúp thoát lệnh kịp thời, tránh mất vốn thêm.









Cảm xúc như sợ hãi hoặc tham lam thường ảnh hưởng xấu đến quyết định giao dịch. Lệnh Stop-Limit thực hiện lệnh dựa trên quy tắc đã định sẵn, loại bỏ tác động của cảm xúc, giúp quyết định trở nên hợp lý và khách quan hơn.









Với các thông số lệnh đã được đặt trước, nhà giao dịch không cần liên tục theo dõi thị trường. Hệ thống sẽ tự động khớp lệnh khi điều kiện được đáp ứng.













Đăng nhập vào tài khoản MEXC và truy cập giao diện giao dịch. Chọn Stop-Limit, sau đó nhập Giá kích hoạt, Giá mua vào và Số lượng. Cuối cùng, nhấn Mua vào BTC để gửi lệnh.

















Sau khi đặt lệnh, bạn có thể xem chi tiết trong mục Lệnh chờ ở khu vực lệnh và vị thế phía dưới.













Khi lệnh Stop-Limit được khớp hoặc hủy, bạn có thể xem lại lịch sử tại Lệnh → Lệnh Spot → Lịch sử đặt lệnh.

















Tránh đặt giá quá xa so với giá thị trường: Giữ giá giới hạn ở mức hợp lý và gần với giá kích hoạt để giảm rủi ro lệnh bị kích hoạt nhưng không khớp.

Kết hợp phân tích kỹ thuật: Khi đặt mức TP và SL, hãy sử dụng vùng hỗ trợ/kháng cự, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định phạm vi hợp lý.

Theo dõi khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường: Giá kích hoạt không đảm bảo khớp lệnh. Trong thị trường biến động mạnh hoặc khi thanh khoản thấp, lệnh có thể không được khớp.









Lệnh Stop-Limit là một công cụ giao dịch tự động đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt hữu ích cho những nhà giao dịch không thể theo dõi thị trường liên tục và muốn lập kế hoạch trước. Bằng cách đặt giá kích hoạt và giá giới hạn hợp lý, nhà giao dịch có thể nắm bắt cơ hội thị trường mà không cần thao tác liên tục, đồng thời quản lý rủi ro hiệu quả.





Dù bạn là người mới hay nhà đầu tư có kinh nghiệm, việc nắm vững và áp dụng linh hoạt các chiến lược TP và SL là bước quan trọng để nâng cao hiệu quả giao dịch và đạt lợi nhuận ổn định hơn. Tuy nhiên, không có công cụ giao dịch nào hoàn hảo. Thị trường luôn thay đổi và nhà giao dịch nên sử dụng lệnh Stop-Limit phù hợp với khả năng chịu rủi ro, kinh nghiệm và phân tích thị trường của mình, đồng thời liên tục hoàn thiện chiến lược và kỹ năng.









