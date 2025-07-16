Đại lý MEXC là gì? Hoa hồng cao, không rào cản

Là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, MEXC luôn tập trung mạnh vào cả giao dịch Spot và Futures, cũng như liên tục cải tiến dịch vụ. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, MEXC đã trở thành sàn giao dịch được nhà giao dịch Futures lựa chọn, nhờ cấu trúc phí cạnh tranh và độ sâu thị trường vượt trội.





Ngoài việc phát triển sản phẩm, MEXC còn tích cực hợp tác với các KOL và nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng để thúc đẩy sự phát triển chung và xây dựng hệ sinh thái giao dịch Futures lành mạnh, bền vững.









Chương trình Đại lý MEXC là sáng kiến hợp tác toàn cầu được thiết kế để thúc đẩy giao dịch Futures thông qua việc hợp tác với các KOL, nhà sáng tạo nội dung và lãnh đạo cộng đồng trong ngành.





Khi tham gia MEXC với tư cách là Đại lý, bạn có thể đồng hành cùng sứ mệnh, phản ánh các giá trị của chúng tôi và tích cực quảng bá sàn giao dịch MEXC. Sau khi trở thành Đại lý, bạn sẽ nhận được mã giới thiệu độc quyền, để có thể chia sẻ với những người đam mê giao dịch thông qua các bài viết, mạng xã hội hoặc bất kỳ kênh quảng cáo nào. Đối với mỗi người dùng hoạt động mà bạn giới thiệu thành công, bạn sẽ nhận được hoa hồng trọn đời từ hoạt động giao dịch của người được giới thiệu.





Lưu ý: MEXC không chấp nhận giao dịch hoặc đăng ký từ người dùng ở các quốc gia/khu vực sau: Triều Tiên, Cuba, Sudan, Syria, Iran, Crimea, Trung Quốc đại lục, Indonesia, Singapore, Venezuela, Canada, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.













Là Đại lý MEXC, bạn có thể tối đa hóa sức ảnh hưởng trong khi vẫn tận hưởng tỷ lệ hoa hồng cao gấp đôi mức trung bình của ngành. Đối với mỗi người dùng bạn giới thiệu, bạn có thể nhận lên đến 70% hoa hồng giới thiệu, cộng với 10% hoa hồng Đại lý phụ. Ví dụ: Nếu Người dùng A (người được giới thiệu trực tiếp của bạn) tạo ra $100 phí giao dịch, bạn sẽ nhận được $70. Nếu Người dùng A giới thiệu Người dùng C, bạn cũng sẽ nhận được 10% phí giao dịch của Người dùng C.









MEXC cung cấp danh mục sản phẩm toàn diện với việc hỗ trợ 1,291 cặp Futures, bao gồm BTC và ETH, và đòn bẩy lên đến 500x, đáp ứng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau. Với các sự kiện 0 phí đang diễn ra và phí giao dịch Futures thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành, các nhà giao dịch tần suất cao có thể tiết kiệm chi phí giao dịch đáng kể. Ngoài ra, thanh khoản sâu của MEXC giúp giảm đáng kể tình trạng trượt giá đối với các lệnh lớn, mang đến môi trường giao dịch ổn định và hiệu quả.





MEXC đã thiết lập quan hệ đối tác với hơn 73,000 KOL trên hơn 170 quốc gia và khu vực, xây dựng độ nhận diện và uy tín thương hiệu. Cho đến nay, MEXC đã phân bổ hơn 6,200 BTC hoa hồng cho các Đại lý - luôn đúng hạn, không chậm trễ - củng cố uy tín trong ngành. MEXC tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ tài chính quốc tế, sử dụng phân tách quỹ đa lớp và hệ thống kiểm soát rủi ro tiên tiến để đảm bảo an toàn tài sản tối đa cho người dùng.













1) Đăng nhập vào trang web chính thức của MEXC và điều hướng đến Futures → Tổng quan Futures.









2) Cuộn xuống cuối trang và tìm phần Đại lý. Nhấn vào Đăng ký ngay.









3) Trên trang Đại lý, nhấn vào Kích hoạt trạng thái Đại lý. Điền thông tin bắt buộc theo yêu cầu, sau đó nhấn vào Kích hoạt ngay để hoàn thành đăng ký.













1) Mở trang chủ App MEXC và nhấn vào Giới thiệu.





2) Cuộn xuống cuối trang để tìm Chương trình Đại lý MEXC, sau đó nhấn vào Kích hoạt ngay.





3) Điền thông tin bắt buộc theo yêu cầu, sau đó nhấn vào Kích hoạt ngay để hoàn thành đăng ký.









Chương trình Đại lý MEXC mang đến cơ hội tuyệt vời - cho dù bạn là KOL trong ngành, người lãnh đạo cộng đồng hay người đam mê tiền mã hoá, bạn đều có thể nhận lợi nhuận từ sức ảnh hưởng của mình bằng cách chia sẻ một sàn giao dịch đáng tin cậy, chất lượng cao. Hợp tác với nhà dẫn đầu toàn cầu và chia sẻ sự phát triển của nền kinh tế tiền mã hoá!





