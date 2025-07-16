1. Lệnh Market là gì? Lệnh Market cho phép người dùng mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường hiện tại, đảm bảo lệnh được thực hiện nhanh chóng. Các khái niệm liên quan đế1. Lệnh Market là gì? Lệnh Market cho phép người dùng mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường hiện tại, đảm bảo lệnh được thực hiện nhanh chóng. Các khái niệm liên quan đế
Learn/Hướng dẫn người mới/Spot/Lệnh Market là gì?

Lệnh Market là gì?

16/07/2025MEXC
0m
1. Lệnh Market là gì?


Lệnh Market cho phép người dùng mua hoặc bán ngay lập tức ở mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường hiện tại, đảm bảo lệnh được thực hiện nhanh chóng.

Các khái niệm liên quan đến lệnh Market trên MEXC:
  • Giá mua/Giá bán: Giá tốt nhất hiện có trên thị trường khi người dùng mua hoặc bán tiền mã hoá.
  • Số lượng mua/Số lượng bán: Số lượng tiền mã hoá người dùng nhập vào để mua hoặc bán.
  • Tổng số lượng: Giá trị tiền mã hoá người dùng nhập vào để mua hoặc bán.

Điều quan trọng cần lưu ý nếu tổng số lượng của một lệnh Market quá lớn, có thể xảy ra trường hợp phần lệnh chưa được khớp sẽ bị hủy.

2. Hướng dẫn đặt lệnh Market


Dưới đây là hướng dẫn minh hoạ cách đặt lệnh Market cho cặp giao dịch MX/USDT.

2.1 Web


1) Mở trang web chính thức của MEXC, đăng nhập vào tài khoản và nhấn [Spot] để truy cập trang giao dịch Spot.

2) Chọn loại lệnh [Market].


3) Bạn có thể chọn điền vào trường "Tổng" hoặc "Số lượng".

4) Nhấn [Mua vào MX] để lệnh được khớp ở mức giá thị trường tốt nhất hiện tại dựa trên giá trị "Tổng" hoặc "Số lượng" đã nhập.

5) Sau khi mua thành công, bạn có thể xem token MX đã mua trong phần "Vị thế hiện tại".


2.2 App


1) Mở App MEXC, đăng nhập vào tài khoản và nhấn [Giao dịch] ở dưới cùng để truy cập trang giao dịch Spot.
2) Chọn loại lệnh [Market].
3) Bạn có thể chọn điền vào trường "Số lượng" hoặc "Tổng".
4) Nhấn [Mua MX] để lệnh được khớp ở mức giá thị trường tốt nhất hiện tại dựa trên giá trị "Tổng" hoặc "Số lượng" đã nhập.
5) Sau khi mua thành công, bạn có thể xem token MX đã mua trong phần "Vị thế".


Quá trình bán bằng lệnh Market cũng tương tự như mua. Nhập số lượng hoặc tổng giá trị MX bạn muốn bán để nhận được token USDT tương ứng. Tương tự, sau khi bán, bạn có thể xem token USDT tương ứng trong phần "Vị thế hiện tại".

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác cũng như không cấu thành lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng hiểu rõ đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.


